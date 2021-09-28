Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.099,90
|-25,68
|İş Bankası (C)
|5,07
|-1,17
|-25,36
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,90
|0,00
|-24,87
|İş Girişim
|8,24
|-1,32
|-56,52
|İş GMYO
|2,00
|1,52
|-21,26
|İş Y. Men. Değ.
|13,17
|-1,35
|-20,65
|İş Yat. Ort.
|2,59
|-1,15
|-22,99
|İşbir Holding
|55,50
|-0,54
|3,39
|Işık Plastik
|6,15
|-3,61
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-3,92
|-14,04
|İttifak Holding
|1,36
|0,74
|-39,01
|İz Hayvancılık Tarım
|21,64
|-3,39
|20,22
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|-1,29
|-30,81
|İzmir Fırça
|6,65
|2,94
|19,60
|Jantsa Jant Sanayi
|58,50
|-2,26
|41,14
|Kafein Yazılım
|20,18
|-3,26
|-5,43
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,69
|2,50
|Kaplamin
|21,72
|-2,43
|-35,74
|Kardemir (A)
|5,64
|-1,23
|-5,21
|Kardemir (B)
|5,64
|-1,23
|7,02
|Kardemir (D)
|6,29
|-1,26
|8,82
|Karel Elektronik
|8,92
|0,22
|32,65
|Karsan Otomotiv
|3,73
|-0,80
|14,77
|Karsu Tekstil
|8,13
|-0,97
|-4,91
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,08
|3,29
|Kartonsan
|45,82
|-1,93
|-51,60
|Katmerciler Ekipman
|1,31
|0,00
|-24,38
|Kent Gıda
|187,50
|0,54
|-47,27
|Kerevitaş Gıda
|4,09
|0,00
|-37,84
|Kervan Gıda
|12,33
|2,84
|20,46
|Kervansaray Yat. Holding
|0,56
|5,66
|-55,56
|Kiler GMYO
|1,91
|0,53
|-23,90
|Kızılbük GYO
|27,66
|0,58
|Klimasan Klima
|9,70
|-0,21
|14,96
|Koç Holding
|21,88
|-0,09
|6,98
|Konfrut Gıda
|3,72
|-1,59
|-11,95
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,80
|2,40
|161,86
|Konya Çimento
|824,70
|-1,82
|-27,02
|Koray GMYO
|7,25
|-3,07
|62,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,30
|-1,56
|62,70
|Koza Altın
|93,25
|-1,74
|-3,57
|Koza Madencilik
|14,14
|-1,94
|-8,72
|Körfez GMYO
|5,51
|-0,72
|-5,00
|Kristal Kola
|1,31
|-2,24
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|33,46
|-2,22
|-9,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|184,00
|2,79
|16,97
|Kuyas Yatırım
|2,59
|-1,15
|12,61
|Kütahya Porselen
|58,70
|0,43
|16,35
|Kütahya Şeker Fabrikası
|47,30
|-6,24
|Lider Faktoring
|3,42
|0,88
|0,29
|Link Bilgisayar
|27,76
|-1,42
|-12,14
|Logo Yazılım
|41,86
|-0,71
|34,43
|Lokman Hekim Sağlık
|10,61
|0,09
|49,48
|Lüks Kadife
|43,84
|-0,68
|52,68
|Makina Takım
|2,83
|-1,74
|-17,01
|Manas Enerji Yönetimi
|15,91
|4,05
|Marka Yatırım Holding
|4,50
|-0,88
|-30,02
|Marmaris Altınyunus
|166,60
|-1,42
|49,95
|Marshall
|273,30
|-3,43
|-10,89
|Martı GMYO
|1,04
|-1,89
|-59,27
|Martı Otel
|1,67
|-2,34
|-21,60
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,18
|-2,01
|Mavi Giyim
|61,95
|-1,35
|20,04
|Mazhar Zorlu Holding
|32,00
|-0,56
|1,65
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,34
|-1,04
|Mega Polietilen
|5,14
|4,90
|-32,90
|Menderes Tekstil
|2,08
|-1,89
|-32,69
|Mercan Kimya
|11,13
|1,00
|Merit Turizm
|15,00
|-2,60
|44,80
|Merko Gıda
|4,97
|-0,60
|-42,48
|Metemtur Yatırım
|3,27
|-2,39
|-59,56
|Metro Holding
|1,36
|-0,73
|-34,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,62
|0,38
|-9,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,83
|-1,61
|-21,46
|Migros Ticaret
|31,80
|0,00
|-25,70
|Milpa
|3,87
|-1,28
|-15,87
|Mistral GMYO
|4,81
|6,42
|2,12
|MLP Sağlık
|26,54
|-0,45
|33,57
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,60
|0,00
|21,74
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,66
|-2,06
|-43,80
|Mondi Tire Kutsan
|8,03
|-1,23
|5,66
|Nasmed Egepol
|5,73
|0,17
|Naturel Enerji
|35,04
|-1,74
|-1,32
|Naturelgaz
|7,35
|-0,81
|Net Holding
|4,75
|0,42
|38,48
|Netaş Telekom.
|16,08
|-1,71
|-42,74
|Niğbaş Niğde Beton
|8,07
|0,88
|-84,48
|Nuh Çimento
|32,92
|-0,24
|-31,46
|Nurol GMYO
|8,77
|-4,36
|20,30
|Odaş Elektrik
|1,36
|1,49
|-53,48
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|19,05
|9,99
|Orge Enerji Elektrik
|5,95
|-2,14
|29,00
|Orma Orman Mahsulleri
|25,20
|0,72
|71,20
|Osmanlı Menkul
|24,58
|-1,13
|-20,30
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,21
|-0,45
|-19,75
|Otokar
|302,10
|-0,07
|-0,72
|Oyak Çimento
|6,71
|0,30
|-23,58
|Oyak Yat. Ort.
|6,66
|-2,20
|-3,51
|Oyak Yatırım Menkul
|24,30
|0,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|11,52
|-9,93
|144,59
|Özak GMYO
|4,48
|-1,10
|-12,16
|Özbal Çelik Boru
|13,83
|-1,71
|111,15
|Özderici GMYO
|1,41
|-2,08
|-36,49
|Özerden Plastik
|7,65
|-1,29
|-15,00
|Pamel Elektrik
|45,66
|0,71
|114,17
|Panora GMYO
|6,46
|0,78
|9,63
|Papilon Savunma
|12,62
|-1,41
|-44,50
|Park Elek.Madencilik
|4,39
|-1,35
|-18,25
|Parsan
|26,22
|-1,35
|7,90
|Pegasus
|75,20
|0,13
|0,80
|Peker GMYO
|0,96
|0,00
|-58,96
|Penguen Gıda
|2,98
|-1,00
|-40,99
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|175,00
|0,00
|Pera GMYO
|1,36
|0,00
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,62
|-2,08
|23,41
|Petkim
|6,36
|-0,78
|27,71
|Petrokent Turizm
|2.750,50
|5,74
|203,45
|Pınar Et ve Un
|15,68
|-1,51
|-28,35
|Pınar Su
|7,72
|-0,64
|3,90
|Pınar Süt
|15,66
|-1,63
|-30,55
|Plastikkart
|20,54
|-1,44
|42,15
|Polisan Holding
|2,63
|-0,75
|-31,59
|Politeknik Metal
|333,20
|-1,54
|-17,87
|Prizma Press Matbaacılık
|3,98
|-0,50
|-27,37
|QNB Finans Fin. Kir.
|68,00
|2,80
|-45,73
|QNB Finansbank
|35,04
|-5,60
|-50,19
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,10
|0,38
|Ral Yatırım Holding
|6,20
|9,93
|39,64
|Ray Sigorta
|9,79
|1,24
|-36,63
|Reysaş GMYO
|2,73
|-1,44
|-15,79
|Reysaş Lojistik
|5,12
|0,59
|-1,04
|Rhea Girişim
|1,91
|-0,52
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|13,49
|0,22
|-1,60
|Royal Halı
|3,05
|1,67
|-11,34
|RTA Laboratuvarları
|21,82
|-0,37
|-27,94
|Sabancı Holding
|9,52
|-2,06
|-13,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,18
|-1,24
|-34,01
|Sanel Mühendislik
|4,82
|0,00
|40,94
|Sanifoam Sünger
|21,52
|0,65
|58,24
|Sanko Pazarlama
|9,52
|-1,04
|2,72
|Saray Matbaacılık
|3,94
|-2,23
|-55,07
|Sarkuysan
|12,34
|-0,40
|41,88
|Sasa Polyester
|26,54
|-1,92
|77,12
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,89
|-1,24
|133,73
|Sekuro Plastik
|20,44
|-1,16
|46,42
|Selçuk Ecza Deposu
|8,34
|-1,65
|-37,91
|Selçuk Gıda
|4,68
|-1,47
|-6,02
|Selva Gıda Sanayi
|8,35
|2,20
|Senkron Güvenlik
|26,50
|1,92
|0,91
|Serve Film Prodüksiyon
|14,30
|0,00
|-10,62
|Servet GMYO
|74,10
|-2,24
|-5,48
|Seyitler Kimya
|22,10
|0,09
|64,15
|Silverline Endüstri
|4,99
|-1,38
|-41,98
|Sinpaş GMYO
|4,29
|1,66
|2,63
|Smartiks Yazılım
|5,38
|-0,55
|-39,28
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,02
|0,61
|-12,59
|Söktaş
|2,97
|1,37
|-8,64
|Sönmez Filament
|34,00
|-1,39
|-51,57
|Sönmez Pamuklu
|13,79
|-1,50
|-42,54
|Sumaş Suni Tahta
|90,00
|-3,17
|76,43
|Şeker Fin. Kir.
|5,12
|4,28
|-20,00
|Şekerbank
|0,97
|-1,02
|-35,76
|Şişe Cam
|8,07
|-1,10
|12,72
|Şok Marketler Ticaret
|11,70
|0,52
|-6,25
|T. Halk Bankası
|4,23
|-0,47
|-23,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,30
|-9,97
|-31,42
|T.S.K.B.
|1,19
|0,00
|-31,86
|T.Tuborg
|16,18
|-0,37
|-8,75
|Taç Tarım Ürünleri
|25,50
|0,00
|142,17
|Tat Gıda
|8,87
|-0,78
|-23,28
|TAV Havalimanları
|26,00
|0,54
|22,07
|Taze Kuru Gıda
|196,60
|-1,70
|-9,11
|Tek-Art Turizm
|1,25
|-2,34
|-38,12
|Tekfen Holding
|13,62
|-1,30
|-16,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,00
|-0,66
|-30,71
|Temapol Polimer Plastik
|14,09
|-1,61
|22,52
|TGS Dış Ticaret
|13,99
|-0,07
|10,07
|Tofaş Oto. Fab.
|49,32
|-1,20
|59,55
|Torunlar GMYO
|3,36
|-4,55
|-13,85
|Trabzon Liman
|26,50
|-1,56
|-17,50
|Trabzonspor Sportif
|3,28
|-6,29
|34,43
|Trend GMYO
|6,61
|1,85
|-47,41
|TSKB GMYO
|2,83
|-2,41
|-41,36
|Tuğçelik
|13,99
|-3,52
|73,14
|Tukaş
|6,65
|-0,30
|-31,37
|Turcas Petrol
|3,55
|1,72
|-26,80
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,11
|-0,71
|Turkcell
|15,17
|-0,98
|-0,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,39
|-1,03
|9,38
|Tüpraş
|112,60
|0,54
|4,26
|Türk Hava Yolları
|13,69
|1,18
|6,04
|Türk İlaç Serum
|11,92
|-0,75
|Türk Prysmian Kablo
|16,31
|1,94
|35,21
|Türk Telekom
|7,28
|-1,09
|-10,04
|Türk Traktör
|151,00
|0,00
|-11,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,00
|-1,07
|23,12
|Türkiye Sigorta
|4,80
|-0,83
|-22,31
|Ufuk Yatırım
|18,80
|1,68
|40,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,85
|-0,77
|-9,20
|Ulusoy Elektrik
|50,80
|0,40
|-1,07
|Ulusoy Un Sanayi
|5,26
|-2,59
|3,37
|Umpaş Holding
|1,19
|0,00
|-54,41
|Uşak Seramik
|1,62
|-0,61
|-30,77
|Utopya Turizm
|21,30
|4,51
|-45,10
|Uzertaş Boya
|28,60
|-0,14
|-49,47
|Ülker Bisküvi
|18,92
|-0,42
|-15,22
|Ünlü Yatırım Holding
|5,87
|-2,33
|Vakıf Fin. Kir.
|8,03
|0,37
|135,62
|Vakıf GMYO
|1,43
|0,00
|-40,39
|Vakıf Yat. Ort.
|6,14
|-2,07
|-16,58
|Vakıflar Bankası
|3,25
|-0,91
|-31,00
|Vakko Tekstil
|9,40
|0,00
|50,01
|Vanet Gıda
|6,38
|-2,15
|-17,46
|VBT Yazılım
|20,14
|6,79
|Verusa Holding
|45,80
|-1,08
|1,60
|Verusaturk Girisim
|20,38
|-0,97
|56,19
|Vestel
|29,02
|-1,09
|48,61
|Vestel Beyaz Eşya
|49,28
|-0,44
|31,85
|Viking Kağıt
|6,30
|0,32
|-30,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|-1,27
|-22,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,90
|0,00
|-17,38
|Yataş
|13,69
|-1,16
|-5,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,29
|-1,79
|-25,23
|Yeni Gimat GMYO
|15,22
|1,40
|31,30
|Yeo Teknoloji
|88,55
|10,00
|Yeşil GMYO
|0,96
|1,05
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,09
|-1,80
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,09
|-1,42
|-51,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.000,00
|0,00
|-35,90
|Yonga Mobilya
|17,50
|-8,90
|-41,25
|Yükselen Çelik
|4,97
|-0,80
|-5,00
|Yünsa
|14,34
|-1,78
|3,23
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,54
|-0,65
|-39,11
(Son)
Kaynak: AA
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