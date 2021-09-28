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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

28.09.2021 13:30
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.099,90

-25,68
İş Bankası (C)5,07-1,17-25,36
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,900,00-24,87
İş Girişim8,24-1,32-56,52
İş GMYO2,001,52-21,26
İş Y. Men. Değ.13,17-1,35-20,65
İş Yat. Ort.2,59-1,15-22,99
İşbir Holding55,50-0,543,39
Işık Plastik6,15-3,61

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-3,92-14,04
İttifak Holding1,360,74-39,01
İz Hayvancılık Tarım21,64-3,3920,22
İzmir Demir Çelik2,29-1,29-30,81
İzmir Fırça6,652,9419,60
Jantsa Jant Sanayi58,50-2,2641,14
Kafein Yazılım20,18-3,26-5,43
Kalekim Kimyevi Maddeler12,692,50

Kaplamin21,72-2,43-35,74
Kardemir (A)5,64-1,23-5,21
Kardemir (B)5,64-1,237,02
Kardemir (D)6,29-1,268,82
Karel Elektronik8,920,2232,65
Karsan Otomotiv3,73-0,8014,77
Karsu Tekstil8,13-0,97-4,91
Kartal Yenilenebilir Enerji15,083,29

Kartonsan45,82-1,93-51,60
Katmerciler Ekipman1,310,00-24,38
Kent Gıda187,500,54-47,27
Kerevitaş Gıda4,090,00-37,84
Kervan Gıda12,332,8420,46
Kervansaray Yat. Holding0,565,66-55,56
Kiler GMYO1,910,53-23,90
Kızılbük GYO27,660,58

Klimasan Klima9,70-0,2114,96
Koç Holding21,88-0,096,98
Konfrut Gıda3,72-1,59-11,95
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,802,40161,86
Konya Çimento824,70-1,82-27,02
Koray GMYO7,25-3,0762,92
Kordsa Teknik Tekstil25,30-1,5662,70
Koza Altın93,25-1,74-3,57
Koza Madencilik14,14-1,94-8,72
Körfez GMYO5,51-0,72-5,00
Kristal Kola1,31-2,24-57,12
Kron Telekomünikasyon33,46-2,22-9,17
Kuştur Kuşadası Turizm184,002,7916,97
Kuyas Yatırım2,59-1,1512,61
Kütahya Porselen58,700,4316,35
Kütahya Şeker Fabrikası47,30-6,24

Lider Faktoring3,420,880,29
Link Bilgisayar27,76-1,42-12,14
Logo Yazılım41,86-0,7134,43
Lokman Hekim Sağlık10,610,0949,48
Lüks Kadife43,84-0,6852,68
Makina Takım2,83-1,74-17,01
Manas Enerji Yönetimi15,914,05

Marka Yatırım Holding4,50-0,88-30,02
Marmaris Altınyunus166,60-1,4249,95
Marshall273,30-3,43-10,89
Martı GMYO1,04-1,89-59,27
Martı Otel1,67-2,34-21,60
Matriks Bilgi Dağıtım33,18-2,01

Mavi Giyim61,95-1,3520,04
Mazhar Zorlu Holding32,00-0,561,65
Meditera Tıbbi Malzeme34,34-1,04

Mega Polietilen5,144,90-32,90
Menderes Tekstil2,08-1,89-32,69
Mercan Kimya11,131,00

Merit Turizm15,00-2,6044,80
Merko Gıda4,97-0,60-42,48
Metemtur Yatırım3,27-2,39-59,56
Metro Holding1,36-0,73-34,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,620,38-9,34
Metro Yatırım Ortaklığı1,83-1,61-21,46
Migros Ticaret31,800,00-25,70
Milpa3,87-1,28-15,87
Mistral GMYO4,816,422,12
MLP Sağlık26,54-0,4533,57
MMC San. ve Tic. Yat.5,600,0021,74
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,66-2,06-43,80
Mondi Tire Kutsan8,03-1,235,66
Nasmed Egepol5,730,17

Naturel Enerji35,04-1,74-1,32
Naturelgaz7,35-0,81

Net Holding4,750,4238,48
Netaş Telekom.16,08-1,71-42,74
Niğbaş Niğde Beton8,070,88-84,48
Nuh Çimento32,92-0,24-31,46
Nurol GMYO8,77-4,3620,30
Odaş Elektrik1,361,49-53,48
Orçay Ortaköy Çay Sanayi19,059,99

Orge Enerji Elektrik5,95-2,1429,00
Orma Orman Mahsulleri25,200,7271,20
Osmanlı Menkul24,58-1,13-20,30
Ostim Endüstriyel Yat2,21-0,45-19,75
Otokar302,10-0,07-0,72
Oyak Çimento6,710,30-23,58
Oyak Yat. Ort.6,66-2,20-3,51
Oyak Yatırım Menkul24,300,25

Oylum Sınai Yatırımlar11,52-9,93144,59
Özak GMYO4,48-1,10-12,16
Özbal Çelik Boru13,83-1,71111,15
Özderici GMYO1,41-2,08-36,49
Özerden Plastik7,65-1,29-15,00
Pamel Elektrik45,660,71114,17
Panora GMYO6,460,789,63
Papilon Savunma12,62-1,41-44,50
Park Elek.Madencilik4,39-1,35-18,25
Parsan26,22-1,357,90
Pegasus75,200,130,80
Peker GMYO0,960,00-58,96
Penguen Gıda2,98-1,00-40,99
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım175,000,00

Pera GMYO1,360,00-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,62-2,0823,41
Petkim6,36-0,7827,71
Petrokent Turizm2.750,505,74203,45
Pınar Et ve Un15,68-1,51-28,35
Pınar Su7,72-0,643,90
Pınar Süt15,66-1,63-30,55
Plastikkart20,54-1,4442,15
Polisan Holding2,63-0,75-31,59
Politeknik Metal333,20-1,54-17,87
Prizma Press Matbaacılık3,98-0,50-27,37
QNB Finans Fin. Kir.68,002,80-45,73
QNB Finansbank35,04-5,60-50,19
QUA Granite Hayal Yapı13,100,38

Ral Yatırım Holding6,209,9339,64
Ray Sigorta9,791,24-36,63
Reysaş GMYO2,73-1,44-15,79
Reysaş Lojistik5,120,59-1,04
Rhea Girişim1,91-0,52-48,66
Rodrigo Tekstil13,490,22-1,60
Royal Halı3,051,67-11,34
RTA Laboratuvarları21,82-0,37-27,94
Sabancı Holding9,52-2,06-13,66
Safkar Ege Soğutmacılık7,18-1,24-34,01
Sanel Mühendislik4,820,0040,94
Sanifoam Sünger21,520,6558,24
Sanko Pazarlama9,52-1,042,72
Saray Matbaacılık3,94-2,23-55,07
Sarkuysan12,34-0,4041,88
Sasa Polyester26,54-1,9277,12
Say Yenilenebilir Enerji19,89-1,24133,73
Sekuro Plastik20,44-1,1646,42
Selçuk Ecza Deposu8,34-1,65-37,91
Selçuk Gıda4,68-1,47-6,02
Selva Gıda Sanayi8,352,20

Senkron Güvenlik26,501,920,91
Serve Film Prodüksiyon14,300,00-10,62
Servet GMYO74,10-2,24-5,48
Seyitler Kimya22,100,0964,15
Silverline Endüstri4,99-1,38-41,98
Sinpaş GMYO4,291,662,63
Smartiks Yazılım5,38-0,55-39,28
Sodaş Sodyum Sanayii23,020,61-12,59
Söktaş2,971,37-8,64
Sönmez Filament34,00-1,39-51,57
Sönmez Pamuklu13,79-1,50-42,54
Sumaş Suni Tahta90,00-3,1776,43
Şeker Fin. Kir.5,124,28-20,00
Şekerbank0,97-1,02-35,76
Şişe Cam8,07-1,1012,72
Şok Marketler Ticaret11,700,52-6,25
T. Halk Bankası4,23-0,47-23,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,30-9,97-31,42
T.S.K.B.1,190,00-31,86
T.Tuborg16,18-0,37-8,75
Taç Tarım Ürünleri25,500,00142,17
Tat Gıda8,87-0,78-23,28
TAV Havalimanları26,000,5422,07
Taze Kuru Gıda196,60-1,70-9,11
Tek-Art Turizm1,25-2,34-38,12
Tekfen Holding13,62-1,30-16,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,00-0,66-30,71
Temapol Polimer Plastik14,09-1,6122,52
TGS Dış Ticaret13,99-0,0710,07
Tofaş Oto. Fab.49,32-1,2059,55
Torunlar GMYO3,36-4,55-13,85
Trabzon Liman26,50-1,56-17,50
Trabzonspor Sportif3,28-6,2934,43
Trend GMYO6,611,85-47,41
TSKB GMYO2,83-2,41-41,36
Tuğçelik13,99-3,5273,14
Tukaş6,65-0,30-31,37
Turcas Petrol3,551,72-26,80
Tureks Turizm Taşımacılık11,11-0,71

Turkcell15,17-0,98-0,83
Tümosan Motor ve Traktör15,39-1,039,38
Tüpraş112,600,544,26
Türk Hava Yolları13,691,186,04
Türk İlaç Serum11,92-0,75

Türk Prysmian Kablo16,311,9435,21
Türk Telekom7,28-1,09-10,04
Türk Traktör151,000,00-11,37
Türker Proje Gayrimenkul139,00-1,0723,12
Türkiye Sigorta4,80-0,83-22,31
Ufuk Yatırım18,801,6840,30
Ulaşlar Turizm Yat.3,85-0,77-9,20
Ulusoy Elektrik50,800,40-1,07
Ulusoy Un Sanayi5,26-2,593,37
Umpaş Holding1,190,00-54,41
Uşak Seramik1,62-0,61-30,77
Utopya Turizm21,304,51-45,10
Uzertaş Boya28,60-0,14-49,47
Ülker Bisküvi18,92-0,42-15,22
Ünlü Yatırım Holding5,87-2,33

Vakıf Fin. Kir.8,030,37135,62
Vakıf GMYO1,430,00-40,39
Vakıf Yat. Ort.6,14-2,07-16,58
Vakıflar Bankası3,25-0,91-31,00
Vakko Tekstil9,400,0050,01
Vanet Gıda6,38-2,15-17,46
VBT Yazılım20,146,79

Verusa Holding45,80-1,081,60
Verusaturk Girisim20,38-0,9756,19
Vestel29,02-1,0948,61
Vestel Beyaz Eşya49,28-0,4431,85
Viking Kağıt6,300,32-30,00
Yapı ve Kredi Bank.2,33-1,27-22,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,900,00-17,38
Yataş13,69-1,16-5,26
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,29-1,79-25,23
Yeni Gimat GMYO15,221,4031,30
Yeo Teknoloji88,5510,00

Yeşil GMYO0,961,05-30,43
Yeşil Yapı1,09-1,80-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,09-1,42-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme10.000,000,00-35,90
Yonga Mobilya17,50-8,90-41,25
Yükselen Çelik4,97-0,80-5,00
Yünsa14,34-1,783,23
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,54-0,65-39,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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