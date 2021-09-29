Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.000,10
|2,65
|-28,39
|İş Bankası (C)
|5,12
|0,79
|-24,62
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|0,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,94
|1,03
|-23,83
|İş Girişim
|8,42
|2,68
|-55,57
|İş GMYO
|2,09
|0,97
|-17,72
|İş Y. Men. Değ.
|13,34
|0,38
|-19,63
|İş Yat. Ort.
|2,66
|2,31
|-20,91
|İşbir Holding
|56,00
|9,16
|4,32
|Işık Plastik
|6,22
|0,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|-1,98
|-13,16
|İttifak Holding
|1,35
|-0,74
|-39,46
|İz Hayvancılık Tarım
|21,58
|-1,64
|19,89
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|0,88
|-31,11
|İzmir Fırça
|6,60
|-1,64
|18,71
|Jantsa Jant Sanayi
|57,55
|0,00
|38,85
|Kafein Yazılım
|20,36
|0,79
|-4,59
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,55
|0,56
|Kaplamin
|23,32
|7,47
|-31,01
|Kardemir (A)
|5,60
|-0,53
|-5,88
|Kardemir (B)
|5,58
|-0,89
|5,88
|Kardemir (D)
|6,36
|0,16
|10,03
|Karel Elektronik
|9,07
|1,00
|34,88
|Karsan Otomotiv
|3,70
|0,27
|13,85
|Karsu Tekstil
|8,18
|1,74
|-4,33
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,64
|1,53
|Kartonsan
|46,60
|2,33
|-50,78
|Katmerciler Ekipman
|1,31
|0,77
|-24,38
|Kent Gıda
|186,90
|-0,05
|-47,44
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|0,98
|-37,08
|Kervan Gıda
|12,31
|-0,32
|20,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|5,45
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,96
|1,55
|-21,91
|Kızılbük GYO
|26,90
|-0,37
|Klimasan Klima
|9,75
|0,72
|15,55
|Koç Holding
|22,36
|1,54
|9,33
|Konfrut Gıda
|3,66
|0,55
|-13,37
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,00
|-0,89
|158,47
|Konya Çimento
|824,30
|0,34
|-27,05
|Koray GMYO
|7,27
|0,28
|63,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,34
|0,96
|62,96
|Koza Altın
|97,10
|2,91
|0,41
|Koza Madencilik
|14,86
|1,02
|-4,07
|Körfez GMYO
|4,91
|-1,80
|-15,34
|Kristal Kola
|1,33
|1,53
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|33,18
|0,55
|-9,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|171,60
|0,35
|9,09
|Kuyas Yatırım
|2,57
|1,98
|11,74
|Kütahya Porselen
|59,05
|0,94
|17,05
|Kütahya Şeker Fabrikası
|41,04
|-10,00
|Lider Faktoring
|3,41
|-2,57
|0,00
|Link Bilgisayar
|27,44
|0,22
|-13,15
|Logo Yazılım
|41,74
|-1,00
|34,04
|Lokman Hekim Sağlık
|10,58
|-0,28
|49,06
|Lüks Kadife
|44,46
|1,65
|54,84
|Makina Takım
|2,84
|-0,35
|-16,72
|Manas Enerji Yönetimi
|17,29
|9,99
|Marka Yatırım Holding
|4,42
|-1,12
|-31,26
|Marmaris Altınyunus
|166,30
|-0,66
|49,68
|Marshall
|271,00
|0,82
|-11,64
|Martı GMYO
|1,03
|0,98
|-59,66
|Martı Otel
|1,66
|0,00
|-22,07
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,46
|1,03
|Mavi Giyim
|64,15
|2,89
|24,30
|Mazhar Zorlu Holding
|31,00
|-1,65
|-1,52
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,02
|-1,16
|Mega Polietilen
|4,91
|-1,01
|-35,90
|Menderes Tekstil
|2,07
|0,49
|-33,01
|Mercan Kimya
|11,12
|0,18
|Merit Turizm
|15,30
|-0,65
|47,69
|Merko Gıda
|4,88
|0,62
|-43,52
|Metemtur Yatırım
|3,25
|0,00
|-59,80
|Metro Holding
|1,36
|0,74
|-34,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,59
|-0,77
|-10,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,79
|-0,56
|-23,18
|Migros Ticaret
|32,28
|0,56
|-24,58
|Milpa
|3,96
|2,33
|-13,91
|Mistral GMYO
|4,63
|-2,11
|-1,70
|MLP Sağlık
|27,30
|1,11
|37,39
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,46
|-2,50
|18,70
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,72
|0,90
|-43,29
|Mondi Tire Kutsan
|8,14
|-0,61
|7,11
|Nasmed Egepol
|5,63
|-0,88
|Naturel Enerji
|34,94
|0,11
|-1,60
|Naturelgaz
|7,32
|-0,14
|Net Holding
|4,98
|3,32
|45,19
|Netaş Telekom.
|16,12
|0,81
|-42,59
|Niğbaş Niğde Beton
|8,05
|2,03
|-84,52
|Nuh Çimento
|33,02
|-1,14
|-31,25
|Nurol GMYO
|8,17
|-1,21
|12,07
|Odaş Elektrik
|1,35
|0,75
|-53,82
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|18,35
|-3,67
|Orge Enerji Elektrik
|5,94
|0,68
|28,78
|Orma Orman Mahsulleri
|25,00
|0,00
|69,84
|Osmanlı Menkul
|25,00
|0,00
|-18,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,88
|0,38
|-19,44
|Otokar
|307,20
|2,37
|0,96
|Oyak Çimento
|6,75
|0,00
|-23,12
|Oyak Yat. Ort.
|6,70
|0,30
|-2,93
|Oyak Yatırım Menkul
|24,32
|-0,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|10,37
|-9,98
|120,17
|Özak GMYO
|4,53
|1,12
|-11,18
|Özbal Çelik Boru
|13,85
|1,47
|111,45
|Özderici GMYO
|1,43
|0,70
|-35,59
|Özerden Plastik
|7,65
|-0,39
|-15,00
|Pamel Elektrik
|47,24
|-2,92
|121,58
|Panora GMYO
|6,46
|0,31
|9,63
|Papilon Savunma
|12,66
|0,80
|-44,32
|Park Elek.Madencilik
|4,48
|2,99
|-16,57
|Parsan
|26,34
|0,61
|8,40
|Pegasus
|77,35
|0,72
|3,69
|Peker GMYO
|0,97
|1,04
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,05
|-0,33
|-39,60
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|170,40
|-2,96
|Pera GMYO
|1,37
|1,48
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,38
|-0,97
|22,10
|Petkim
|6,43
|0,78
|29,12
|Petrokent Turizm
|2.865,20
|3,92
|216,11
|Pınar Et ve Un
|15,59
|0,06
|-28,76
|Pınar Su
|7,86
|-0,63
|5,79
|Pınar Süt
|15,58
|0,19
|-30,91
|Plastikkart
|21,82
|3,41
|51,00
|Polisan Holding
|2,65
|0,76
|-31,07
|Politeknik Metal
|328,90
|1,20
|-18,93
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|0,00
|-27,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|68,00
|0,15
|-45,73
|QNB Finansbank
|36,56
|-0,11
|-48,03
|QUA Granite Hayal Yapı
|13,18
|0,84
|Ral Yatırım Holding
|6,61
|6,61
|48,87
|Ray Sigorta
|9,66
|1,68
|-37,48
|Reysaş GMYO
|2,73
|0,00
|-15,79
|Reysaş Lojistik
|5,00
|-2,15
|-3,36
|Rhea Girişim
|1,92
|0,52
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|13,35
|-0,74
|-2,63
|Royal Halı
|3,03
|0,33
|-11,92
|RTA Laboratuvarları
|22,34
|-0,45
|-26,22
|Sabancı Holding
|9,55
|0,74
|-13,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,34
|2,09
|-32,54
|Sanel Mühendislik
|4,73
|-0,21
|38,30
|Sanifoam Sünger
|21,84
|-1,62
|60,59
|Sanko Pazarlama
|9,49
|0,11
|2,40
|Saray Matbaacılık
|4,00
|0,00
|-54,39
|Sarkuysan
|12,54
|0,48
|44,18
|Sasa Polyester
|26,72
|0,75
|78,32
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,70
|0,05
|131,49
|Sekuro Plastik
|20,28
|-0,10
|45,27
|Selçuk Ecza Deposu
|8,39
|0,36
|-37,54
|Selçuk Gıda
|4,79
|1,27
|-3,82
|Selva Gıda Sanayi
|8,55
|-3,28
|Senkron Güvenlik
|25,32
|0,32
|-3,58
|Serve Film Prodüksiyon
|14,40
|0,00
|-10,00
|Servet GMYO
|71,75
|-3,37
|-8,48
|Seyitler Kimya
|22,10
|0,00
|64,15
|Silverline Endüstri
|4,98
|1,22
|-42,09
|Sinpaş GMYO
|4,29
|-0,23
|2,63
|Smartiks Yazılım
|5,33
|0,57
|-39,84
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,18
|-0,63
|-15,78
|Söktaş
|3,00
|-3,23
|-7,71
|Sönmez Filament
|34,42
|0,41
|-50,97
|Sönmez Pamuklu
|13,75
|1,10
|-42,71
|Sumaş Suni Tahta
|94,35
|3,11
|84,96
|Şeker Fin. Kir.
|4,98
|-3,49
|-22,19
|Şekerbank
|0,97
|0,00
|-35,76
|Şişe Cam
|8,08
|0,75
|12,86
|Şok Marketler Ticaret
|11,84
|0,00
|-5,13
|T. Halk Bankası
|4,25
|0,24
|-23,56
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,00
|-0,90
|-29,17
|T.S.K.B.
|1,20
|1,69
|-31,29
|T.Tuborg
|16,48
|2,04
|-7,06
|Taç Tarım Ürünleri
|24,60
|-1,52
|133,62
|Tat Gıda
|8,91
|1,48
|-22,93
|TAV Havalimanları
|26,54
|0,00
|24,60
|Taze Kuru Gıda
|195,20
|0,10
|-9,75
|Tek-Art Turizm
|1,22
|-0,81
|-39,60
|Tekfen Holding
|13,76
|0,66
|-16,10
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,91
|0,17
|-31,75
|Temapol Polimer Plastik
|14,31
|-0,97
|24,43
|TGS Dış Ticaret
|13,52
|-0,73
|6,37
|Tofaş Oto. Fab.
|49,80
|-0,50
|61,11
|Torunlar GMYO
|3,39
|0,59
|-13,08
|Trabzon Liman
|26,54
|0,30
|-17,37
|Trabzonspor Sportif
|3,26
|0,00
|33,61
|Trend GMYO
|6,51
|0,00
|-48,21
|TSKB GMYO
|2,78
|-0,36
|-42,40
|Tuğçelik
|13,90
|0,00
|72,03
|Tukaş
|6,73
|1,20
|-30,55
|Turcas Petrol
|3,47
|0,00
|-28,45
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,94
|-0,36
|Turkcell
|15,31
|0,79
|0,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,47
|1,18
|9,95
|Tüpraş
|112,20
|-0,62
|3,89
|Türk Hava Yolları
|13,84
|0,44
|7,20
|Türk İlaç Serum
|12,62
|-1,25
|Türk Prysmian Kablo
|15,74
|-2,90
|30,49
|Türk Telekom
|7,29
|0,41
|-9,91
|Türk Traktör
|152,10
|1,06
|-10,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,00
|-2,46
|19,57
|Türkiye Sigorta
|4,88
|0,62
|-21,01
|Ufuk Yatırım
|17,70
|-1,78
|32,09
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,76
|-1,31
|-11,32
|Ulusoy Elektrik
|50,55
|-0,10
|-1,56
|Ulusoy Un Sanayi
|5,45
|1,68
|7,10
|Umpaş Holding
|1,17
|-1,68
|-55,17
|Uşak Seramik
|1,64
|1,86
|-29,91
|Utopya Turizm
|23,00
|4,55
|-40,72
|Uzertaş Boya
|27,98
|0,94
|-50,57
|Ülker Bisküvi
|19,10
|0,16
|-14,42
|Ünlü Yatırım Holding
|5,70
|-0,52
|Vakıf Fin. Kir.
|7,79
|1,43
|128,58
|Vakıf GMYO
|1,49
|-0,67
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,11
|0,99
|-16,98
|Vakıflar Bankası
|3,25
|0,31
|-31,00
|Vakko Tekstil
|9,06
|-1,31
|44,58
|Vanet Gıda
|6,29
|-2,18
|-18,63
|VBT Yazılım
|18,98
|-2,72
|Verusa Holding
|45,68
|1,02
|1,33
|Verusaturk Girisim
|20,28
|0,00
|55,42
|Vestel
|29,12
|0,34
|49,12
|Vestel Beyaz Eşya
|49,34
|0,00
|32,01
|Viking Kağıt
|6,35
|1,11
|-29,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|1,28
|-20,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,66
|-0,27
|-18,05
|Yataş
|13,64
|-0,07
|-5,61
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,25
|-0,31
|-26,14
|Yeni Gimat GMYO
|15,85
|3,06
|36,73
|Yeo Teknoloji
|89,85
|1,47
|Yeşil GMYO
|0,96
|2,13
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,10
|0,92
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,12
|0,95
|-50,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.999,90
|0,00
|-35,90
|Yonga Mobilya
|19,60
|5,95
|-34,20
|Yükselen Çelik
|5,02
|1,41
|-4,05
|Yünsa
|14,88
|2,83
|7,12
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,55
|0,65
|-38,71
(Son)
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