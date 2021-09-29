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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

29.09.2021 13:54
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.000,102,65-28,39
İş Bankası (C)5,120,79-24,62
İş Bankası (Kur.)360.000,000,00-5,26
İş Fin.Kir.2,941,03-23,83
İş Girişim8,422,68-55,57
İş GMYO2,090,97-17,72
İş Y. Men. Değ.13,340,38-19,63
İş Yat. Ort.2,662,31-20,91
İşbir Holding56,009,164,32
Işık Plastik6,220,81

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,99-1,98-13,16
İttifak Holding1,35-0,74-39,46
İz Hayvancılık Tarım21,58-1,6419,89
İzmir Demir Çelik2,280,88-31,11
İzmir Fırça6,60-1,6418,71
Jantsa Jant Sanayi57,550,0038,85
Kafein Yazılım20,360,79-4,59
Kalekim Kimyevi Maddeler12,550,56

Kaplamin23,327,47-31,01
Kardemir (A)5,60-0,53-5,88
Kardemir (B)5,58-0,895,88
Kardemir (D)6,360,1610,03
Karel Elektronik9,071,0034,88
Karsan Otomotiv3,700,2713,85
Karsu Tekstil8,181,74-4,33
Kartal Yenilenebilir Enerji14,641,53

Kartonsan46,602,33-50,78
Katmerciler Ekipman1,310,77-24,38
Kent Gıda186,90-0,05-47,44
Kerevitaş Gıda4,140,98-37,08
Kervan Gıda12,31-0,3220,27
Kervansaray Yat. Holding0,585,45-53,97
Kiler GMYO1,961,55-21,91
Kızılbük GYO26,90-0,37

Klimasan Klima9,750,7215,55
Koç Holding22,361,549,33
Konfrut Gıda3,660,55-13,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,00-0,89158,47
Konya Çimento824,300,34-27,05
Koray GMYO7,270,2863,37
Kordsa Teknik Tekstil25,340,9662,96
Koza Altın97,102,910,41
Koza Madencilik14,861,02-4,07
Körfez GMYO4,91-1,80-15,34
Kristal Kola1,331,53-56,46
Kron Telekomünikasyon33,180,55-9,93
Kuştur Kuşadası Turizm171,600,359,09
Kuyas Yatırım2,571,9811,74
Kütahya Porselen59,050,9417,05
Kütahya Şeker Fabrikası41,04-10,00

Lider Faktoring3,41-2,570,00
Link Bilgisayar27,440,22-13,15
Logo Yazılım41,74-1,0034,04
Lokman Hekim Sağlık10,58-0,2849,06
Lüks Kadife44,461,6554,84
Makina Takım2,84-0,35-16,72
Manas Enerji Yönetimi17,299,99

Marka Yatırım Holding4,42-1,12-31,26
Marmaris Altınyunus166,30-0,6649,68
Marshall271,000,82-11,64
Martı GMYO1,030,98-59,66
Martı Otel1,660,00-22,07
Matriks Bilgi Dağıtım33,461,03

Mavi Giyim64,152,8924,30
Mazhar Zorlu Holding31,00-1,65-1,52
Meditera Tıbbi Malzeme34,02-1,16

Mega Polietilen4,91-1,01-35,90
Menderes Tekstil2,070,49-33,01
Mercan Kimya11,120,18

Merit Turizm15,30-0,6547,69
Merko Gıda4,880,62-43,52
Metemtur Yatırım3,250,00-59,80
Metro Holding1,360,74-34,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,59-0,77-10,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,79-0,56-23,18
Migros Ticaret32,280,56-24,58
Milpa3,962,33-13,91
Mistral GMYO4,63-2,11-1,70
MLP Sağlık27,301,1137,39
MMC San. ve Tic. Yat.5,46-2,5018,70
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,720,90-43,29
Mondi Tire Kutsan8,14-0,617,11
Nasmed Egepol5,63-0,88

Naturel Enerji34,940,11-1,60
Naturelgaz7,32-0,14

Net Holding4,983,3245,19
Netaş Telekom.16,120,81-42,59
Niğbaş Niğde Beton8,052,03-84,52
Nuh Çimento33,02-1,14-31,25
Nurol GMYO8,17-1,2112,07
Odaş Elektrik1,350,75-53,82
Orçay Ortaköy Çay Sanayi18,35-3,67

Orge Enerji Elektrik5,940,6828,78
Orma Orman Mahsulleri25,000,0069,84
Osmanlı Menkul25,000,00-18,94
Ostim Endüstriyel Yat1,880,38-19,44
Otokar307,202,370,96
Oyak Çimento6,750,00-23,12
Oyak Yat. Ort.6,700,30-2,93
Oyak Yatırım Menkul24,32-0,90

Oylum Sınai Yatırımlar10,37-9,98120,17
Özak GMYO4,531,12-11,18
Özbal Çelik Boru13,851,47111,45
Özderici GMYO1,430,70-35,59
Özerden Plastik7,65-0,39-15,00
Pamel Elektrik47,24-2,92121,58
Panora GMYO6,460,319,63
Papilon Savunma12,660,80-44,32
Park Elek.Madencilik4,482,99-16,57
Parsan26,340,618,40
Pegasus77,350,723,69
Peker GMYO0,971,04-58,53
Penguen Gıda3,05-0,33-39,60
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım170,40-2,96

Pera GMYO1,371,48-21,79
Pergamon Dış Ticaret22,38-0,9722,10
Petkim6,430,7829,12
Petrokent Turizm2.865,203,92216,11
Pınar Et ve Un15,590,06-28,76
Pınar Su7,86-0,635,79
Pınar Süt15,580,19-30,91
Plastikkart21,823,4151,00
Polisan Holding2,650,76-31,07
Politeknik Metal328,901,20-18,93
Prizma Press Matbaacılık3,970,00-27,55
QNB Finans Fin. Kir.68,000,15-45,73
QNB Finansbank36,56-0,11-48,03
QUA Granite Hayal Yapı13,180,84

Ral Yatırım Holding6,616,6148,87
Ray Sigorta9,661,68-37,48
Reysaş GMYO2,730,00-15,79
Reysaş Lojistik5,00-2,15-3,36
Rhea Girişim1,920,52-48,39
Rodrigo Tekstil13,35-0,74-2,63
Royal Halı3,030,33-11,92
RTA Laboratuvarları22,34-0,45-26,22
Sabancı Holding9,550,74-13,39
Safkar Ege Soğutmacılık7,342,09-32,54
Sanel Mühendislik4,73-0,2138,30
Sanifoam Sünger21,84-1,6260,59
Sanko Pazarlama9,490,112,40
Saray Matbaacılık4,000,00-54,39
Sarkuysan12,540,4844,18
Sasa Polyester26,720,7578,32
Say Yenilenebilir Enerji19,700,05131,49
Sekuro Plastik20,28-0,1045,27
Selçuk Ecza Deposu8,390,36-37,54
Selçuk Gıda4,791,27-3,82
Selva Gıda Sanayi8,55-3,28

Senkron Güvenlik25,320,32-3,58
Serve Film Prodüksiyon14,400,00-10,00
Servet GMYO71,75-3,37-8,48
Seyitler Kimya22,100,0064,15
Silverline Endüstri4,981,22-42,09
Sinpaş GMYO4,29-0,232,63
Smartiks Yazılım5,330,57-39,84
Sodaş Sodyum Sanayii22,18-0,63-15,78
Söktaş3,00-3,23-7,71
Sönmez Filament34,420,41-50,97
Sönmez Pamuklu13,751,10-42,71
Sumaş Suni Tahta94,353,1184,96
Şeker Fin. Kir.4,98-3,49-22,19
Şekerbank0,970,00-35,76
Şişe Cam8,080,7512,86
Şok Marketler Ticaret11,840,00-5,13
T. Halk Bankası4,250,24-23,56
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,00-0,90-29,17
T.S.K.B.1,201,69-31,29
T.Tuborg16,482,04-7,06
Taç Tarım Ürünleri24,60-1,52133,62
Tat Gıda8,911,48-22,93
TAV Havalimanları26,540,0024,60
Taze Kuru Gıda195,200,10-9,75
Tek-Art Turizm1,22-0,81-39,60
Tekfen Holding13,760,66-16,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,910,17-31,75
Temapol Polimer Plastik14,31-0,9724,43
TGS Dış Ticaret13,52-0,736,37
Tofaş Oto. Fab.49,80-0,5061,11
Torunlar GMYO3,390,59-13,08
Trabzon Liman26,540,30-17,37
Trabzonspor Sportif3,260,0033,61
Trend GMYO6,510,00-48,21
TSKB GMYO2,78-0,36-42,40
Tuğçelik13,900,0072,03
Tukaş6,731,20-30,55
Turcas Petrol3,470,00-28,45
Tureks Turizm Taşımacılık10,94-0,36

Turkcell15,310,790,08
Tümosan Motor ve Traktör15,471,189,95
Tüpraş112,20-0,623,89
Türk Hava Yolları13,840,447,20
Türk İlaç Serum12,62-1,25

Türk Prysmian Kablo15,74-2,9030,49
Türk Telekom7,290,41-9,91
Türk Traktör152,101,06-10,72
Türker Proje Gayrimenkul135,00-2,4619,57
Türkiye Sigorta4,880,62-21,01
Ufuk Yatırım17,70-1,7832,09
Ulaşlar Turizm Yat.3,76-1,31-11,32
Ulusoy Elektrik50,55-0,10-1,56
Ulusoy Un Sanayi5,451,687,10
Umpaş Holding1,17-1,68-55,17
Uşak Seramik1,641,86-29,91
Utopya Turizm23,004,55-40,72
Uzertaş Boya27,980,94-50,57
Ülker Bisküvi19,100,16-14,42
Ünlü Yatırım Holding5,70-0,52

Vakıf Fin. Kir.7,791,43128,58
Vakıf GMYO1,49-0,67-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,110,99-16,98
Vakıflar Bankası3,250,31-31,00
Vakko Tekstil9,06-1,3144,58
Vanet Gıda6,29-2,18-18,63
VBT Yazılım18,98-2,72

Verusa Holding45,681,021,33
Verusaturk Girisim20,280,0055,42
Vestel29,120,3449,12
Vestel Beyaz Eşya49,340,0032,01
Viking Kağıt6,351,11-29,44
Yapı ve Kredi Bank.2,371,28-20,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,66-0,27-18,05
Yataş13,64-0,07-5,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,25-0,31-26,14
Yeni Gimat GMYO15,853,0636,73
Yeo Teknoloji89,851,47

Yeşil GMYO0,962,13-30,43
Yeşil Yapı1,100,92-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,120,95-50,42
Yibitaş İnşaat Malzeme9.999,900,00-35,90
Yonga Mobilya19,605,95-34,20
Yükselen Çelik5,021,41-4,05
Yünsa14,882,837,12
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,550,65-38,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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