Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye\'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, İran ve Suriye'deki gelişmeler, Gazze Barış Planı ile iç politika ve ekonomideki gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dış politikadan ticarete, ekonomiden güvenliğe, ülkemizin ve bölgemizin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 86 milyonun emanetini taşıyan kadro olarak bizim için önemli olan aziz milletimizin, Türkiye'nin huzuru, esenliği, refahı, geleceğine güvenle umutla bakmasıdır. Hep bu anlayışla çalıştık. Milletimizin teveccühüne layık olabilmek adına gece gündüz demeden koşturduk. 86 milyona mahçup olmadık. Türkiye'nin menfaatlerini her zaman gündemimizin ilk sırasına yerleştirdik. Her şeyi göze alarak bunları sonuna kadar savunduk. Biz şeffaflığı dillerinden düşürmeyenlerin aksine aynı zamanda millete hesap vermeyi şiar edinmiş kadroyuz. 2025 yılına ait hizmet dökümümüzün özetini geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzla paylaştık. Çocuklarımızın yarı yıl karne heyecanını yaşadığı şu günlerde biz de geçen seneye ait karnemizi aziz milletimizin takdirine sunduk.

"HER İNSANIMIZI AYNI MUHABBETLE BAĞRIMIZA BASIYORUZ"

Türkiye'yi her alanda coşturmak, şaha kaldırmak, kutlu hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumundayız. Vatanın her köşesini ihya etmek, bu ülkenin imkanlarını her ferde adil şekilde ulaştırmakta kararlıyız. Bize oy vermiş ya da vermemiş vatandaşlarımın şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. 81 ilimizde yaşayan her bir kardeşimiz bizim nazarımızda aynı standartta hürmete layıktır. Oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır. Her insanımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz.

"TÜRKİYE'NİN BAŞŞEHRİNİ VATANDAŞLARIMIZI HAFTALARCA SUSUZLUĞA MAHKUM EDENLERİN ZİHNİYETİN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ"

Biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz. Bugün başkentimiz Ankara'ya yeni Türkiye'yi simgeleyen bir yatırımı kazandırmanın gururunu yaşadık. Hizmete açtığımız Esenboğa Havalimanı 3. pistinin ve kulesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin başşehrini vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa mahkum edenlerin zihniyetin insafına bırakamayız. Kendileri dışındaki herkesi suçlamaya, basın mensuplarını tehdit edenler bizim hizmet şevkimizi kıramazlar. Bu ülkede kutuplaştırma deyince, kriz fırsatçılığı deyince, felaket tellallığı, iş bilmezlik deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Kimin hizmet karnesinin pekiyilerle dolu, kimin sicilinin zayıf ve kara lekelerle dolu olduğu gayet bellidir.

"İNSANLARIMIZ BİZE İNANMAYA, GÜVENMEYE DEVAM ETSİN"

Özellikle yerel yönetim düzeyinde patlak veren skandallar Türkiye'nin son genel seçimlerde ne kadar isabetli tercih yaptığını ortaya koyuyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz derin bir uçurumun kıyısından son anda dönmüş, Türkiye büyük bir vartayı atlatmıştır. Milletimiz iktidar ve ittifakımıza güvenerek birilerinin yanlış anladığı Anodolu irfanının ne demek olduğunu sandıkta bir kez daha göstermiştir. Tercihini bizden yana kullanan yaklaşık 28 milyon kardeşimizin yanı sıra sandığa iradesini farklı şekilde yansıtan vatandaşlarımız da Türkiye'nin kaptan köşkünde bizlerin olmasından dolayı hamd ediyor, coğrafyamızı kuşatan krizlere baktığında kendini güvende hissediyor. 86 milyonun tamamına teşekkür ediyorum. İnsanlarımız bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. İnşallah biz bu güveni asla ve asla boşa çıkarmayacağız. Bizi çekmek istedikleri suni ve sanal tartışmalara girmeyecek, vaktimizi 86 milyonun ekmeğini büyütmek, hizmet ve eser üretmek için kullanacağız.

"ULUSLARARASI SİSTEM YARA ALDI"

Bugünkü kabine toplantımızda dış siyasi gelişmeleri etraflıca istişare ettik. Türkiye'nin bu fırtınalı dönemi kazasız, belasız atlatması için ilave tedbirleri görüştük. Mevcut sorunlar büyürken bunlara her gün yenileri ekleniyor. Kural temelli uluslararası sistem hem çok ağır yara aldı hem de ciddi itibar kaybına uğradı. Hukukun gücü yerine güçlünün hukukunun egemen olduğu adaletsiz ve çarpık küresel düzene doğru hızla sürükleniyoruz.

"İLKELİ BİR TUTUM İZLEDİK"

Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafta yüzbinlerce insan öldü. Pek çok kişi doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Barış umutlarını artıracak yol haritası maalesef henüz oluşmadı. Komşumuz İran, İsrail saldırılarından sonra şimdi de toplumsal huzurunu ve istikrarını hedef alan yeni sınamayla karşı karşıya. Diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen ince bir siyasetle İranlı kardeşlerimiz tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacaklarına inanıyoruz. Barışı ve istikrarı merkeze alan dış politikamızla bölgemizi belirsizliğe sürekleme riski olan her türlü girişimin karşısında olacağız. Bize göre her türlü sorunun çözüm adresi karşılıklı güven ilişkisine dayalı müzakere masasıdır. İlgili tüm tarafları aklı selime, diyaloğa ve diplomasiye davet ediyor, tansiyonu düşürme noktasında bize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bilinmesini istiyorum.

"SURİYE HALKININ KARDEŞİ, KOMŞUSU, KARA GÜN DOSTU ÜLKE OLARAK BUNU SABOTE EDECEK HİÇBİR TEŞEBBÜSE MÜSAADE ETMEYİZ"

Ortak tarih ve kültürü, medeniyeti paylaştığımız Suriye'deki her gelişmeyle çok yakında ilgileniyoruz. Suriye'nin 8 Aralık devrimiyle kavuştuğu özgürlük ortamını kalıcı huzura, barışa tahvil edilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Bir ve beraber Suriye'nin vazgeçilmez olduğu inancındayız. Suriye Suriyelilerindir. Suriye Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sunni, Dürzi demeden herkesindir. Tüm kesimleriyle kardeş Suriye halkınındır. Yüzbinlerce insanın hayatına malolan zulmün ardından Suriye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Suriyeli kardeşlerimizin önü de ufku da bahtı da açıktır. Suriye halkının kardeşi, komşusu, kara gün dostu ülke olarak bunu sabote edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmeyiz. Tek devlet, tek ordu ilkesi bir ülkede istikrarın olmazsa olmaz şartıdır. Bunu tahkim edecek her türlü adıma Türkiye'nin desteği tamdır.

"SURİYE'NİN BEREKETLİ TOPRAKLARI ACIYA, KANA, GÖZYAŞINA DOYMUŞTUR"

Halep'in bazı mahallelerin işgalden kurtarılması adına başlatılan harekat dün ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasıyla sonuçlandı. Suriye ordusunun bu hassas operasyonu dikkatle yönetmesi operasyon sürecinde sivillerin zarar görmemesi için cerrah titizliğinde hareket etmesi her türlü takdire şayandır. Suriye'nin kuzeyini işgal altında tutan silahlı unsurların provokasyonlarına rağmen Suriye ordusu başarılı sınav vermiş. Haklı iken haksız duruma düşecek eylemlerden kaçınmıştır. Suriye hükümeti en az hasarla çözüme kavuşturmuştur. Tüm bunların çok kıymetli kazanımlar olduğuna inanıyoruz. Dün akşam Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kardeşimle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendisini anlaşma ve operasyondan ötürü tebrik ettim. DEAŞ başta olmak üzere teröre karşı mücadelelerinde Türkiye'nin daima yanında olduğunu bir kez daha ifade ettim. Suriye halkını dün olduğu gibi inşallah yarın da yalnız bırakmayacağız. Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkının dünkü anlaşmadan büyük sevinç duyduğu anlaşılıyor. Halep, Rakka, Deyr Zor ve diğer şehirlerin sokaklarından yansıyan fotoğraflar barış özlemini gösteriyor. 13,5 yıl boyunca büyük acılar çeken halk umudu yeniden kuşanmakta, hayata yeniden sarılmakta, artık savaş istemediğini açıkça beyan etmektedir. Kimsenin bunu görmezden gelme hele hele bu umut iklimini dinamitleme hakkı yoktur. Suriye'nin bereketli toprakları acıya, kana, gözyaşına doymuştur.

"ATEŞKES VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASININ GEREKLERİ SÜRATLE YERİNE GETİRİLMELİDİR"

İpe un sermenin, ayak diremenin çeşitli bahanelerin arkasına saklanarak zamana oynamanın kimseye faydası olmaz. Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri süratle yerine getirilmelidir. Biz çıkar hesabıyla değil insani hassasiyetlerle yol yürüyen bir iktidarız. Bugüne kadar attığımız her adımda değerlerimizi kuşandık, ilkelerimizi göz ettik. Tüm halklara kollarımızı ve kalbimizin kapılarını ardına kadar açtık. Irkçılık ve kavmiyetçilik bizim kadim kültürümüzün, bizim medeniyetimizin, inanç değerlerimizin reddettiği hastalıktır.

"TÜRKİYE HİÇBİR MEZHEBİN, ETNİK KİMLİĞİN KARŞISINDA DEĞİLDİR"

Bunların hiçbiri bizim kitabımızda yoktur. Kurduğumuz devletlerin tamamı ırkçılığın reddi üzerine bina edilmiştir. Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti bu tasavvur ve tahayyül etrafında şekil kazanmıştır. Biz de Türk, Kürt, Arap derken bu anlayışla hareket ediyoruz. Türkiye hiçbir mezhebin, etnik kimliğin karşısında değildir. Çatışmalar üzerinden güç ve rant devşirmek gibi ucuz ve vicdansız hesabın içinde değildir. Biz artık kardeşlik zemininde aklı selimle çözülmesini savunan ülkeyiz.

"BU TOPRAKLARDA KESRET İÇİNDE VAHDET OLMAK DURURKEN NİÇİN AYRIŞIYORUZ?"

Aralarında kimi siyasetçilerin kimi yazarların kimi milletvekillerinin de olduğu çevrelerin ırkçılık virüsünü kaptıklarını üzülerek görüyoruz. Hangi vicdan sahibi zorla ailelerinden kopartılan, dağa kaçırılan çocuklarının ölüme gönderilmesini savunabilir. Şehirleri işgal edip, sivil halka eziyet etmeyi kim makul görülebilir. Halep'in şen olması, bütün mahalleleri ile güvenli hale gelmesi kimi niçin rahatsız eder? Ellerine boylarından büyük silah tutuşturulan o çocuklar, intihar yelekleri giydirilen o çocuklar hem Kürt kardeşlerimizin hem Suriye'nin geleceği değil mi? Terörle, şiddetle hiçbir yere varılamayacağının anlaşılması için daha kaç çocuğun ölmesi lazım? Arabın kanı Kürde, Kürdün kanı Türk'e, Türkmen'e haram değil mi? Kürt, Arap bizim kardeşimiz. Türkmen, Sunni, Şii, Alevi bizim canımız, ciğerimiz, can kardeşimiz değil mi? Meselelerimizi çözmek varken bu nefret, öfke, hırs, hınç ve ihtiras niye. Türkiye Cumhuriyeti burada iken bu devlet Allah'a hamdolsun dimdik ayakta iken neden başka hamiler, dostlar, yoldaşlar, ortaklar aranıyor, niçin elinde Müslüman kanı olanlardan medet umuluyor? Bu topraklarda kesret içinde vahdet olmak dururken niçin ayrışıyoruz?

"BİZİM TÜRK, KÜRT, ARAP OLARAK BİRBİRİMİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ, YOLDAŞIMIZ, DAR GÜNÜMÜZDE KAPISINI ÇALACAĞIMIZ SIĞINAĞIMIZ YOK"

Olaylara vicdan penceresi yerine ırkçılık ve kavmiyetçilik gözlüğünden bakanları bu hatadan dönmeye çağırıyorum. Biz bu coğrafyanın bin yıllık sakin ve sahipleriyiz. Bizim Türk, Kürt, Arap olarak birbirimizden başka dostumuz, yoldaşımız, dar günümüzde kapısını çalacağımız sığınağımız yok. Bu bölgede ne zaman birbirimize kardeşçe, dostça muamele ettiysek o zaman büyüdük, güçlendik, aşılmaz kale olduk. Ne zamanki Türk, Kürt, Arap, Şi, Sunni birbirimize düştük o zaman zayıfladık, kaybettik. Acı çektik.

"YERALTI VE YER ÜSTÜ ZENGİNLİKLERİMİZİN SAVAŞ BARONLARININ CEPLERİNE AKMASINI İSTEMİYORUZ"

Biz Suriye başta olmak üzere coğrafyamızın hiçbir köşesinde artık savaş, çatışma, gerilim görmek istemiyoruz. Yeraltı ve yer üstü zenginliklerimizin savaş baronlarının ceplerine akmasını istemiyoruz. Kardeşlerimiz açlık, kıtlık, yoksullukla boğuşurken bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından değerli gören materyalist zihniyetin palazlanmasını istemiyoruz. Hep birlikte kazanalım istiyoruz. Barışın ve istikrarın egemen olduğu bölgede hep beraber yanyana, huzur içinde yaşayalım istiyoruz.

"ATLAS'I ÖLDÜRENLER CEZASINI ALMALI"

Etnik köken, din, mezhebine bakmaksızın bölgede akan kanın durması, ölümlerin, katliamların son bulmasını istiyoruz. Özellikle de Atlas yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Ve bu konuda ilgili olarak da üzerimize düşen görev neyse sonuna kadar yerine getirmenin ahdi ve kararlılığı içerisinde olduğumuzu da söylemek istiyorum. Minguzzi olayı neyse Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil Ne gerekiyorsa başta Adalet Bakanımız olmak üzere, yargının tüm kurumları, İçişleri Bakanlığı bütün bunların üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim görevimizdir. O pırlanta gibi yavru, o kadar güzelimsi yavru nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak görevimizdir. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii ayrımı yapmaksızın bir, iri, diri olmayı istiyor ve gayret gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin gayesi, hedefi, menzili budur. Terörsüz bölge idealinin altını çizmemizin sebebi ayrıca budur. Menzile ulaşmak Cenab-ı Allah'ın takdirindedir. İktidar ve ittifak olarak bu gayeyle çalışmaya, sağduyulu yaklaşım içinde olmayı kararlılıkla devam ettireceğiz. Bizi bölmek, parçalamak, birbirimize düşman eylemeyi isteyenlere inat omuz omuza yürüyeceğiz.

Önce ülkemizi ardından da bölgemizi terörün kanlı pençesinden inşallah ebediyen kurtaracağız. Bunu da muhabbet ve dayanışma içinde uhuvvet ve vahdet içinde hep birlikte başaracağız. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyorum. Kabine toplantımızda aldığımız kararların ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla."