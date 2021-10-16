Üye Girişi
Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (9)

16.10.2021 11:13
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.899,909,38-23,70
İş Bankası (C)5,14-0,96-24,33
İş Bankası (Kur.)365.000,0010,61-3,95
İş Fin.Kir.2,95-1,99-23,58
İş Girişim7,79-4,65-58,89
İş GMYO1,85-15,91-27,17
İş Y. Men. Değ.13,641,19-17,82
İş Yat. Ort.2,62-2,24-22,10
İşbir Holding59,853,8211,50
Işık Plastik6,23-4,89

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,97-1,02-14,91
İttifak Holding1,21-5,47-45,74
İz Hayvancılık Tarım20,30-7,3112,78
İzmir Demir Çelik2,27-1,30-31,41
İzmir Fırça5,94-0,836,83
Jantsa Jant Sanayi55,350,2733,54
Kafein Yazılım19,54-0,51-8,43
Kalekim Kimyevi Maddeler13,781,32

Kaplamin23,945,28-29,17
Kardemir (A)6,028,271,18
Kardemir (B)6,008,5013,85
Kardemir (D)6,947,9320,07
Karel Elektronik8,96-0,9933,25
Karsan Otomotiv3,53-1,408,62
Karsu Tekstil8,37-2,67-2,11
Kartal Yenilenebilir Enerji15,251,19

Kartonsan45,681,92-51,75
Katmerciler Ekipman1,30-0,76-24,95
Kent Gıda178,50-4,19-49,80
Kerevitaş Gıda4,04-2,65-38,60
Kervan Gıda11,41-2,1411,48
Kervansaray Yat. Holding0,776,94-38,89
Kiler GMYO2,023,59-19,52
Kızılbük GYO28,60-0,21

Klimasan Klima9,99-1,4818,40
Koç Holding21,50-2,985,12
Konfrut Gıda4,11-15,08-2,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,653,90165,47
Konya Çimento807,100,22-28,58
Koray GMYO7,064,4458,65
Kordsa Teknik Tekstil23,80-1,2453,05
Koza Altın98,401,861,76
Koza Madencilik15,181,47-2,00
Körfez GMYO5,08-2,12-12,41
Kristal Kola1,28-2,29-58,10
Kron Telekomünikasyon33,30-5,56-9,61
Kuştur Kuşadası Turizm241,0028,8853,21
Kuyas Yatırım2,48-5,347,83
Kütahya Porselen66,35-5,2131,52
Kütahya Şeker Fabrikası31,66-2,58

Lider Faktoring3,25-9,22-4,69
Link Bilgisayar27,00-0,66-14,55
Logo Yazılım41,565,9133,46
Lokman Hekim Sağlık10,32-6,6145,40
Lüks Kadife49,0210,0670,72
Makina Takım2,74-1,79-19,65
Manas Enerji Yönetimi16,001,27

Margün Enerji8,34-3,92

Marka Yatırım Holding4,25-1,85-33,90
Marmaris Altınyunus179,00-0,1761,12
Marshall242,80-3,69-20,83
Martı GMYO0,941,08-63,19
Martı Otel1,606,67-24,88
Matriks Bilgi Dağıtım31,68-2,10

Mavi Giyim70,802,5337,18
Mazhar Zorlu Holding30,50-5,75-3,11
Meditera Tıbbi Malzeme35,302,98

Mega Polietilen5,074,75-33,81
Menderes Tekstil2,00-2,44-35,28
Mercan Kimya9,55-7,28

Merit Turizm29,1452,09181,29
Merko Gıda4,43-5,54-48,73
Metemtur Yatırım3,060,00-62,15
Metro Holding1,26-3,82-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,631,94-9,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,74-0,57-25,32
Migros Ticaret31,28-0,57-26,92
Milpa3,91-2,49-15,00
Mistral GMYO4,721,720,21
MLP Sağlık25,54-5,4128,54
MMC San. ve Tic. Yat.5,72-4,6724,35
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,29-3,68-46,92
Mondi Tire Kutsan8,864,3616,58
Nasmed Egepol5,20-4,94

Naturel Enerji31,54-3,72-11,18
Naturelgaz7,16-0,42

Net Holding4,36-2,2427,11
Netaş Telekom.16,450,55-41,42
Niğbaş Niğde Beton7,67-1,54-85,25
Nuh Çimento37,769,20-21,38
Nurol GMYO15,5818,12113,72
Odaş Elektrik1,45-0,68-50,40
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,10-8,82

Orge Enerji Elektrik5,77-3,6725,09
Orma Orman Mahsulleri25,50-7,1473,23
Osmanlı Menkul24,30-2,10-21,21
Ostim Endüstriyel Yat1,69-3,98-27,58
Otokar336,402,4710,55
Oyak Çimento6,45-0,92-26,54
Oyak Yat. Ort.6,75-0,59-2,20
Oyak Yatırım Menkul30,143,15

Oylum Sınai Yatırımlar7,52-9,6259,66
Özak GMYO4,64-1,28-9,02
Özbal Çelik Boru16,452,43151,15
Özderici GMYO1,50-0,66-32,43
Özerden Plastik7,38-2,89-18,00
Pamel Elektrik59,1013,87177,20
Panora GMYO6,20-4,915,61
Papilon Savunma12,23-0,81-46,21
Park Elek.Madencilik4,673,55-13,04
Parsan28,52-1,0417,37
Pegasus81,207,628,85
Peker GMYO0,92-3,16-60,67
Penguen Gıda3,542,02-29,90
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım180,002,27

Pera GMYO1,360,00-22,36
Pergamon Dış Ticaret23,483,0728,10
Petkim6,06-1,3021,69
Petrokent Turizm3.560,001,14292,76
Pınar Et ve Un15,80-1,62-27,80
Pınar Su3,830,26-5,76
Pınar Süt15,870,13-29,62
Plastikkart19,47-8,9036,69
Polisan Holding2,61-1,14-32,11
Politeknik Metal330,40-1,26-18,57
Prizma Press Matbaacılık3,801,06-30,66
QNB Finans Fin. Kir.66,50-1,48-46,93
QNB Finansbank35,100,23-50,11
QUA Granite Hayal Yapı10,70-5,64

Ral Yatırım Holding5,2025,3017,12
Ray Sigorta9,954,08-35,60
Reysaş GMYO2,63-3,31-18,87
Reysaş Lojistik4,62-3,95-10,71
Rhea Girişim1,870,00-49,73
Rodrigo Tekstil12,91-0,62-5,84
Royal Halı3,08-2,53-10,47
RTA Laboratuvarları20,70-4,17-31,64
Sabancı Holding10,021,42-9,12
Safkar Ege Soğutmacılık7,04-2,49-35,29
Sanel Mühendislik4,950,2044,74
Sanifoam Sünger26,5018,4194,85
Sanko Pazarlama9,40-0,741,43
Saray Matbaacılık3,870,26-55,87
Sarkuysan13,349,6153,38
Sasa Polyester26,60-3,2777,52
Say Yenilenebilir Enerji20,34-7,71139,01
Sekuro Plastik18,80-5,7634,67
Selçuk Ecza Deposu8,22-0,60-38,80
Selçuk Gıda4,19-6,26-15,86
Selva Gıda Sanayi8,220,86

Senkron Güvenlik29,52-6,5212,41
Serve Film Prodüksiyon14,45-0,34-9,69
Servet GMYO70,60-7,11-9,95
Seyitler Kimya14,962,6111,12
Silverline Endüstri4,98-0,60-42,09
Sinpaş GMYO4,03-1,47-3,59
Smartiks Yazılım5,19-1,52-41,42
Sodaş Sodyum Sanayii23,620,51-10,31
Söktaş2,851,79-12,33
Sönmez Filament37,100,65-47,15
Sönmez Pamuklu13,601,64-43,33
Sumaş Suni Tahta87,901,0372,32
Şeker Fin. Kir.4,62-3,14-27,81
Şekerbank0,98-2,00-35,10
Şişe Cam8,060,5012,58
Şok Marketler Ticaret10,73-1,92-14,02
T. Halk Bankası4,320,23-22,30
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,70-2,36-33,35
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,03-0,43-9,59
Taç Tarım Ürünleri23,800,34126,02
Tat Gıda9,550,63-17,40
TAV Havalimanları26,143,8122,72
Taze Kuru Gıda184,90-2,17-14,52
Tek-Art Turizm1,17-1,68-42,08
Tekfen Holding13,62-1,30-16,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,97-1,97-31,06
Temapol Polimer Plastik13,80-1,9220,00
TGS Dış Ticaret14,11-10,5811,01
Tofaş Oto. Fab.55,807,9380,52
Torunlar GMYO3,8110,12-2,31
Trabzon Liman28,487,88-11,33
Trabzonspor Sportif3,15-2,1729,10
Trend GMYO6,37-0,16-49,32
TSKB GMYO2,900,35-39,91
Tuğçelik12,81-1,0858,54
Tukaş6,62-2,65-31,68
Turcas Petrol3,49-4,38-28,04
Tureks Turizm Taşımacılık11,47-1,21

Turkcell15,301,590,02
Tümosan Motor ve Traktör15,18-0,337,89
Tüpraş129,004,8819,44
Türk Hava Yolları14,643,9013,40
Türk İlaç Serum11,11-4,96

Türk Prysmian Kablo15,64-27,3229,66
Türk Telekom7,34-0,14-7,08
Türk Traktör163,504,81-4,03
Türker Proje Gayrimenkul132,70-0,5217,54
Türkiye Sigorta4,963,12-19,72
Ufuk Yatırım19,263,8343,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,801,33-10,38
Ulusoy Elektrik51,15-0,20-0,39
Ulusoy Un Sanayi5,13-2,290,82
Umpaş Holding1,225,17-53,26
Uşak Seramik1,601,27-31,62
Utopya Turizm19,00-3,55-51,03
Uzertaş Boya29,000,00-48,76
Ülker Bisküvi19,340,83-13,34
Ünlü Yatırım Holding5,76-6,80

Vakıf Fin. Kir.6,43-10,3288,67
Vakıf GMYO1,47-2,65-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,07-1,46-17,53
Vakıflar Bankası3,342,77-29,09
Vakko Tekstil9,11-7,2345,38
Vanet Gıda5,89-5,61-23,80
VBT Yazılım21,041,06

Verusa Holding43,50-2,99-3,51
Verusaturk Girisim19,28-3,6047,76
Vestel23,38-5,8030,30
Vestel Beyaz Eşya46,60-0,4324,68
Viking Kağıt6,270,16-30,33
Yapı ve Kredi Bank.2,35-0,84-21,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,360,86-16,11
Yataş13,00-2,03-8,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,96-28,41
Yeni Gimat GMYO15,101,8930,26
Yeo Teknoloji70,10-26,13

Yeşil GMYO0,88-4,35-36,23
Yeşil Yapı1,06-1,85-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,00-1,96-53,23
Yibitaş İnşaat Malzeme10.539,902,88-32,44
Yonga Mobilya19,939,81-33,10
Yükselen Çelik5,030,40-3,18
Yünsa13,61-22,85-2,03
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,51-0,66-40,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı 11:47 Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı 11:21 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor 11:12 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye bitmeyen yol tepkisi: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor
Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti 11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı 10:52 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı 10:44 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor 10:26 Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi 10:17 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi

Son Dakika Haberleri
11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada
11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti
10:51 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı
10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi
10:43 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
10:42 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
10:35 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor
10:21 Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak
10:16 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi
10:13 Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık         
11:55
Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Merkez Bankası Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna yanıt: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
11:26
İnşaat işçisinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçaladı İnşaat işçisinin saldırısına uğrayan Semiha Yankı, o anları anlattı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
11:14
Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada         
11:07
İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar         
11:04
Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi         
10:51
Burak Özçivit hakkında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma Burak Özçivit hakkında set çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma         
10:37
DEAŞ'ın ABD'yi tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana'da yakalandı: Kara bayrağımızı Beyaz Saray'a dikeceğiz DEAŞ'ın ABD'yi tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana'da yakalandı: Kara bayrağımızı Beyaz Saray'a dikeceğiz         
10:22
Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı         
09:59
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
"Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar         
09:02
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 12:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement