Finansal piyasalarda 2023 böyle geçti: Ekim-Kasım-Aralık

Finansal piyasalarda, yılın son çeyreğinde merkez bankalarının faizleri gelecek yıl indirmeye başlayacağına yönelik beklentiler öne çıkarken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra Orta Doğu'da 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasıyla jeopolitik risklerin artmasına karşın pozitif seyir hakim oldu.

Yılın dördüncü çeyreğinde açıklanan makroekonomik veriler küresel çapta enflasyonun günden güne yavaşladığına işaret ederken, merkez bankalarının "şahin" adımlarının sonuna geldikleri ve faizlerin ne kadar süreyle yüksek seviyelerde kalacağına yönelik değerlendirmeler dillendirilmeye başlandı.

Yılın son günlerine yaklaşıldıkça da merkez bankalarının faiz indirimlerine erken başlayabileceklerine ilişkin öngörüler güçlendi, gelecek yıl için atılacak "güvercin" adımlar yatırımcıların odağına yerleşti.

2022'nin ikinci yarısında ABD'de, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de zirveye çıkan yıllık enflasyon, bu yılın son çeyreğinde ABD'de yüzde 3,1, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,4 ve İngiltere'de yüzde 3,9 oldu.

Söz konusu dönemde, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini son 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel faizi sabit bırakarak refinansman faizini yüzde 4,50 ile yaklaşık son 22 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı. İngiltere Merkez Bankası da (BoE) politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 5,25 ile yaklaşık son 15 yılın zirvesinde sabit tuttu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise "negatif faiz oranı uygulayan tek merkez bankası" olma unvanını koruyarak politika faizini yüzde eksi 0,1'de bıraktı.

Öte yandan, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra Orta Doğu'da 7 Ekim tarihinde patlak veren İsrail-Filistin çatışması, jeopolitik risklerin artmasına yol açtı.

İsrail'in "kendini savunma hakkı" gerekçesiyle insanlık suçları işleyerek hastaneleri ve mülteci kamplarını bombalamasının ardından dünya genelinde İsrail ile ilişkili markalara toplumların uyguladığı boykotlar dikkati çekti.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı uluslararası lojistik firmaların gemilerine düzenlediği saldırılar dünya ticaretini etkilerken, söz konusu şirketler, Süveyş Kanalı açılmadan önce kullanılan Ümit Burnu rotasına geri döndüklerini açıkladı.

Küresel pay piyasalarında tarihi zirveler test edildi

Yılın son çeyreğinde, önemli merkez bankalarının 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceği beklentilerinin artmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahı yükseldi. ABD borsalarında Dow Jones endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Nasdaq ve S&P 500 endeksleri de yaklaşık son 2 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Avrupa tarafında, Almanya'da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi tarihin en yüksek seviyesini gördü. İngiltere'de FTSE 100 endeksinin performansı, ülke ekonomisine dair artan endişelerin de etkisiyle diğer pay piyasalarına göre geride kaldı.

Asya'da, Japonya'da Nikkei 225 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ülke ekonomisinde deflasyon endişelerinin artmasıyla yaklaşık son 1,5 yılın en düşük seviyesine indi.

2022'de kripto para borsası FTX'in iflasıyla sarsılan kripto para piyasasında ise bu yıl toparlanma dikkati çekti. Geçen yılı 16 bin 542 dolardan tamamlayan Bitcoin, 2023'ün son günlerinde yılın başına göre yüzde 170'in üzerinde değer kazanarak 44 bin 700 dolara çıktı ve böylece Nisan 2022'den sonraki en yüksek seviyesini test etti. Bitcoin, daha sonra ise 43 bin doların üzerinde dengelendi.

Dolar endeksi, 107,3 ile yaklaşık son bir yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bu çeyrekte yaklaşık yüzde 4,2 azalışla 101,7 seviyesine kadar geriledi.

2023'ün son çeyreğinde altının ons fiyatı, Fed'in gelecek yıl faiz indirimine başlayacağının sinyalini vermesinin de etkisiyle 2 bin 145 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Altının ons fiyatı, şu sıralarda çeyreklik bazda yüzde 11 değer kazancıyla 2 bin 53 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, OPEC+ grubunun üretim kesintilerine rağmen küresel çapta arz fazlası olabileceği endişesiyle bu çeyrekte yaklaşık yüzde 14 düşüşle 78,9 dolardan işlem görüyor.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yılın son çeyreğine girilirken yüzde 5'i aşarak son 16 yılın zirvesini gördü. Ardından düşüş eğiliminde hareket eden söz konusu oran, yılın sonuna gelindiği bu günlerde yüzde 3,90 ile geçen yılki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu mesajları sıklaştı

Yurt içinde ise yılın son çeyreğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararları ve uygulanan parasal sıkılaştırma politikalarıyla birlikte ülke ekonomisine ilişkin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından art arda gelen olumlu sinyaller dikkati çekti.

TCMB, yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasının ardından politika faizini toplamda 3 bin 400 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 42,50'ye yükseltti, kur korumalı mevduattan TL mevduatlara geçiş için bazı önemli adımlar attı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) tarafından düzenlenen "Gelişmekte Olan Piyasalara Bakış: Türkiye 2024 Görünümü" başlıklı toplantıda, Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, "Türkiye ekonomisinin aslında yeniden dengelendiğine dair artan kanıtları yansıtacak şekilde Türkiye'nin B kredi notunu korurken, kredi notunu olumlu yükselttik." dedi.

Deutche Bank'ın Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceğini açıklamasının ardından BNP Paribas da TCMB'nin son aylarda yaptığı para politikası düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle birlikte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye ekonomisine ilişkin pozitif mesajlar verirken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 282 baz puana inerek yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Son çeyrekte dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 8.562,70 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüş eğiliminde hareket ederek önceki çeyreğin sonuna göre yüzde 10 geriledi.

Yılın son çeyreğinde dolar/TL yüzde 6,6 yükselişle 29,2280 seviyesine çıktı. Türkiye'nin 10 yıllık gösterge tahvilinin bileşik faizi yüzde 29,32'ye yükselerek tarihin en yüksek seviyesini test etti, ardından artan taleple yüzde 25,72'ye geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın dördüncü çeyreğindeki önemli gelişmeler şöyle:

2 Ekim:

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin önemli bir bölümünde, metropol ve kırsal bölgelerdeki ortalama gelirde eşitsizliğin büyüdüğü tespit edildi.

3 Ekim:

Enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 4,75 ve yıllık yüzde 61,53 oldu.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, "Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz." dedi.

5 Ekim:

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 336 bin kişi artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 3,8 oldu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, hizmetlere yönelik güçlü talebin ve enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin, küresel ekonomide "yumuşak iniş" şansını artırdığını ancak mali açıdan önemli risklerle karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin 2023 ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye yükseltti.

TCMB, ihracatçının finansman maliyetini düşürdü, firma limitlerini yükseltti. Reeskont kredilerinin toplam faiz maliyeti, TCMB politika faizi seviyesini aşmayacak. İhracatçının finansman maliyetleri yaklaşık 15 puan azalacak.

10 Ekim:

ECB, yaz aylarında etkili olan yüksek sıcaklıkların enflasyonda daha sık ve yukarı yönlü baskılara yol açabileceğini belirtti.

IMF, küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3 olarak korudu, gelecek yıla ilişkin tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,9'a indirdi.

11 Ekim:

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin 19-20 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Faiz oranının sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin Bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koydu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "ABD ekonomisi için temel senaryonun yumuşak iniş olduğunu düşünüyorum. Buna yönelik riskler tabii ki var ve küresel şoklar bu riskler arasında." dedi.

OECD, 140 ülkenin onay verdiği küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını yayınladı.

İsrail-Filistin çatışması sonrası aralarında kruvaziyer şirketleri Royal Caribbean ve Carnival, ABD merkezli kargo şirketi FedEx, UPS ile Zara ve Bershka gibi moda markalarının çatı şirketi Inditex'in de bulunduğu küresel şirketler, Tel Aviv'deki operasyonlarını askıya aldı.

Almanya'da açıklanan nihai veriler, enflasyonun yüzde 4,5 ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu zamana kadarki en düşük seviyesine gerilediğini teyit etti.

12 Ekim:

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

13 Ekim:

Çin'de TÜFE eylülde aylık yüzde 0,1 artsa da yıllık bazda değişim göstermedi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, enflasyonu düşürmede ilerleme kaydedildiğini ancak hala yapılacaklar olduğunu belirterek, "Para politikası şu an sıkı ve böyle olmak zorunda. Sıkı para politikası kararları devam edecek." dedi.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, küresel ekonominin son dönemdeki şoklara karşı dayanıklılık gösterdiğini vurgulayarak, "Ancak görünüm baskılanmış, dengesiz ve giderek farklılaşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

17 Ekim:

Dünyada çelik talebinin bu yıl yüzde 1,8 artacağı öngörülürken, Türkiye'nin çelik talebinin yüzde 19 ile rekor artış göstermesi bekleniyor.

18 Ekim:

İngiltere'de TÜFE, eylülde yıllık bazda yüzde 6,7 artışla piyasa beklentilerini aştı.

Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3 olarak hesaplandı.

Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 4,9 büyüdü.

19 Ekim:

Fed Başkanı Jerome Powell, "Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi. Yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşündeyim" dedi.

23 Ekim:

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 90,3 seviyesinde ölçüldü.

26 Ekim:

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Karar metninde, "Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır." ifadeleri dikkati çekti.

ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin üstünde büyüdü.

27 Ekim:

Fitch, Körfez ile güçlenen ilişkilerin Türkiye'de yatırımları artırmasını bekliyor.

30 Ekim:

Almanya'da GSYH, 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 geriledi.

31 Ekim:

Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, yüzde 1 seviyesinden sınırsız tahvil alacağına yönelik taahhüdünü gevşeterek bu seviyenin referans noktası olarak ele alınacağını bildirdi.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentisi, yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE, ekim ayında yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Fitch, Türkiye'de İslami finansmanın büyüklüğünün eylül itibarıyla 90 milyar doları aşmasının ardından birkaç yıl içinde 100 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

1 Kasım:

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 400 baz puanın altına geriledi.

2 Kasım:

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

3 Kasım:

ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 150 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükseldi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.

Enflasyon, ekimde aylık yüzde 3,43 ve yıllık yüzde 61,36 oldu.

6 Kasım:

Dünya Ticaret Örgütü Başekonomisti Ralph Ossa, "Ekonomistler, ekonomi yavaşladıkça ticaretteki büyümenin daha da zayıfladığını gözlemliyor. Bu nedenle WTO olarak, şu anda küresel ticarette bu yıl yüzde 0,8 büyüme öngörüyoruz" dedi.

8 Kasım:

Almanya'da enflasyon ekim ayında yüzde 3,8 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

9 Kasım:

Çin'de TÜFE, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 artış kaydetti.

10 Kasım:

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından "emin olmadıklarını", gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

İngiliz ekonomisi, üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 0,6 büyüme kaydetti. Ülke ekonomisi 2022'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 daralmıştı.

Fitch Ratings, Orta Doğu'daki gerilimin petrol arzında yaratabileceği kesintiler nedeniyle 2024 için petrol fiyatı öngörüsünü varil başına 120 dolara çıkarırken beklenenden yüksek petrol fiyatlarının daha düşük ekonomik büyüme ve daha yüksek enflasyona neden olabileceği uyarısında bulundu.

13 Kasım:

Deutche Bank'a göre, Türk tahvilleri 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabilir.

14 Kasım:

ABD'de TÜFE, ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

15 Kasım:

İngiltere'de enflasyon, ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 ile piyasa beklentisinden fazla yavaşlama gösterdi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün 364,64 baz puana inerek yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti.

BNP Paribas, TCMB'nin son aylarda yaptığı para politikası düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini bildirdi.

16 Kasım:

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da şimdiye kadar tüm sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesini içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesinden korunulduğunu belirtti.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Parasal sıkılaştırma ve makro ihtiyati çerçevede sadeleşme kapsamında attığımız adımların etkileri, piyasa mekanizmalarının işlevselliğinde artış ve varlık fiyatlarının sinyal niteliğinin güçlenmesi şeklinde gözlenmeye başladı." ifadelerini kullandı.

17 Kasım:

Avro Bölgesi'nde enflasyon, ekimde yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geldi.

18 Kasım:

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, çekirdek enflasyondaki düşüşün hala geride kaldığını belirterek, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasına hazırlıklı olunması gerektiğini, bunun 2024'e ve belki 2025'e kadar sürebileceğini ifade etti.

21 Kasım:

OECD ülkelerinde GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydetti.

23 Kasım:

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı. Karar metninde, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır" denildi.

TCMB, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde ıskonto oranını azami yüzde 25,93'te sabit tuttu.

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 36 milyar dolar artarak 134,5 milyar dolarla 9 yılın zirvesine çıktı.

27 Kasım:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, 2050'ye gelindiğinde küresel ısınma 2 derecenin çok altında kalmazsa ve buna uyum sağlanamadığı takdirde her yıl dünya gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 4,4'ünün kaybedilebileceğini bildirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde gelecek aylarda manşet enflasyonun yeniden bir miktar yükselebileceğini söyledi.

29 Kasım:

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte. Üzerimize düşeni yaparken 'algı, kabul, itibar' üçlüsü devreye girmiyorsa enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya kararlıyız" dedi.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

OECD, bu yılki yüzde 2,9'luk büyümenin ardından küresel ekonominin 2024'te yüzde 2,7'ye gerilemesi ve 2025'te yüzde 3'e yükselmesini bekliyor. OECD, Türkiye ekonomisinin de 2024'te yüzde 2,9 ve 2025'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngördüğünü bildirdi.

30 Kasım:

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi'nde enflasyon, kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklandı.

1 Aralık:

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasında yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaşıldığı sonucuna güvenle varmak ve politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacağını, gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

-S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

4 Aralık:

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının yaklaşık 5 yıllık bir istikrarsızlık sürecine neden olduğunu belirtti.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'de elektrik iletim alanında 750 milyon doları bulabilecek yeni bir finansman operasyonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 3,28 ve yıllık yüzde 61,98 oldu.

6 Aralık:

BoE Başkanı Andrew Bailey, ülkede faiz oranlarının bir süre daha mevcut seviyelerinde tutulması gerektiğini savundu.

9 Aralık:

Fitch Ratings, küresel ekonominin gelecek yıl yüzde 2,1 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi. Kuruluşun raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,1, gelecek yıl ise yüzde 2,5 büyümesinin, enflasyon oranının bu yılın sonunda yüzde 65 olmasının, gelecek yılın sonunda ise yüzde 38 seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

Çin'de TÜFE kasımda yıllık yüzde 0,5 düşüş kaydederek deflasyon endişelerini destekledi.

7 Aralık:

ABD'nin büyük bankalarının üst yöneticileri, banka sermayelerinin artırılmasını öngören yeni düzenleme teklifinin ekonomiye zarar verebileceği uyarısında bulundu.

12 Aralık:

ABD'de TÜFE, kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentisinin aksine yüzde 0,1 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 3,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

13 Aralık:

Fed, beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu, gelecek yıl faiz indirimlerinin başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Bankanın para politikası sıkılaşmasını muhtemelen tamamladığını ancak ihtiyaç olması halinde daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

İngiliz ekonomisi ekimde önceki aya göre yüzde 0,3 daralırken, ağustos-ekim aylarını kapsayan 3 aylık dönemde büyüme göstermedi.

Arjantin'de hükümet, mali krizle mücadele kapsamında Arjantin pesosunu dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edeceğini ve kamu harcamalarının kısılacağını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarının TMS 29 kapsamında yapılması gereken enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

14 Aralık:

ECB, bu yılın son toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutarken, bilançosunu daha hızlı küçültmeye karar verdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 80 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayacağı, 2024 genelinde de 4 veya 5 kez faiz indirimine gidebileceği tahminleri öne çıktı.

OECD, 2060 itibarıyla OECD ve G20 ülkelerinde ekonomik büyümenin yıllık yüzde 1,7 seviyesine gerileyeceğini öngördü, enerji dönüşümünün hızlandırılmasının üye ülkelerdeki ekonomik büyümede ılımlı, G20 ülkelerinde ise biraz daha keskin bir düşüşe yol açacağı tahmininde bulundu.

18 Aralık:

TCMB, "Yatırımcı Günleri"nin ilkinin 11 Ocak Perşembe günü New York'ta düzenleneceğini bildirdi.

19 Aralık:

Avro Bölgesi'nde enflasyon, kasımda yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Moody's, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.

20 Aralık:

İngiltere'de enflasyon, kasımda yıllık bazda yüzde 3,9 ile piyasa beklentilerinden fazla yavaşladı.

21 Aralık:

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti. Karar metninde, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir." ifadesine yer verildi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 15 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 154 milyon dolar artışla 142 milyar 528 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, kredi kartı azami faiz ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacağını duyurdu, yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'e indirileceğini bildirdi.

Merkez Bankası, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususların Haziran 2024'e kadar devam edeceğini açıkladı.

TCMB, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleneceğini bildirdi.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin altında büyüdü.

22 Aralık:

TCMB, 80 milyar lirayla sınırlı olmak üzere 17 yıl aranın ardından depo alım ihalesi açtı.

İngiliz ekonomisi temmuz-eylül döneminde yüzde 0,1 küçüldü.

23 Aralık:

Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.

Prof. Dr. Fatma Özkul, TCMB Para Politikası Kurulu üyeliğine atandı.