İran, Hürmüz Boğazı\'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran Devrim Muhafızları yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı kapatılmıştır, geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

ABD ve İsrail ile savaşında saldırılarını artıran İran, elindeki en büyük kozunu oynadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı kapattıklarını açıkladı. Devrim Muhafızları, "Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik ve hassas "şah damarı" olarak kabul edilir; zira dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçer. Umman ile İran arasında yer alan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan bu boğaz, Basra Körfezi'ndeki dev petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan alternatifi zor bir kapıdır. Bölgesel gerginliklerin tırmandığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali dahi küresel enerji piyasalarında panik dalgasına ve fiyatların hızla yükselmesine neden olduğundan, Hürmüz üzerindeki kontrol ve seyir güvenliği sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünya ekonomisini doğrudan etkileyen jeopolitik bir meseledir.

ABD ORDUSU: 11 İRAN GEMİSİNİ İMHA ETTİK

ABD ordusu, İran'da ilk 48 saatte 1250'den fazla hedefi vurduklarını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı ise toplamda 11 İran gemisini imha ettiklerini duyurdu.

ARAKÇİ: BÖLGE ÜLKELERİ İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölge ülkeleri ile savaşta olmadıklarının söyleyerek, "Bölge ülkeleri İran'ı vurduğu için ABD'ye baskı uygulamalı" ifadelerini kullandı.

TRUMP: KARA OPERASYONU İHTİMALİNİ DIŞLAMIYORUM

Trump, Washington Post'a yaptığı açıklamada, gerekli olması halinde İran'a kara birlikleri gönderme olasılığını dışlamayacağını belirterek, "'Asla Amerikan postalları toprağa ayak basmayacak' diyen diğer ABD başkanlarının aksine bunu söylemiyorum" diye konuştu.

LÜBNAN'DA CAN KAYBI 52'YE YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yapmış olduğu saldırılarda ölü sayısı 52'ye çıktığını, en az 150 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TRUMP: İRAN'IN FÜZE PROGRAMI BÜYÜK BİR TEHDİT TAŞIYORDU

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump şunları söyledi: "İran'ı nükleer programını yeniden inşa etmemeleri konusunda uyarmıştık. İran rejiminin füze programı büyük bir tehdit oluşturuyordu. İran balistik füze programını yasaklı nükleer silahlarını üretmek için kalkan olarak kullanmak istedi. Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlara sahip İran, ülkemiz için büyük bir tehdit olacaktı.

Bunun olmasına izin veremezdim" dedi. Nükleer silahlara sahip bir İran'a ABD tarafından tolerans gösterilemeyeceğini söyleyen Trump, "Bu bizim saldırmak için en son ve en iyi şansımızdı. Şimdiye kadar 10 İran gemisini batırdık. Anlaştığımızı sanmıştık ama geri adım attılar. Bu insanlarla anlaşmanın imkansız olduğunu gördük. Kolayca galip geleceğiz. Benim için 'Bir haftada sıkılır' dediler, asla sıkılmam. 'İran'ın askeri liderliğini ortadan kaldırmak için 4-5 hafta gerekir' demişlerdi, bir günde hallettik."

KATAR, İKİ İRAN SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

Katar Hava Kuvvetleri, İran'dan gelen iki Su-24 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

TRUMP: BÜYÜK DALGA HENÜZ GELMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan CNN'e yaptığı açıklamada "Savaşta henüz büyük dalga gelmedi" ifadelerini kullandı.

"İRAN'DA REJİM KESİN DEĞİŞTİ"

Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth, basın toplantısında şunları söyledi: "Bu rejim değişikliği savaşı değil ama rejimin değiştiği kesin. İran nükleer silaha sahip olmayacak. ABD'nin İran'daki görevinin İran füzelerini, donanmasını ve nükleer silahlara ulaşmasını engellemektir. Burası Irak değil, bu bitmeyecek bir savaş değil. İran operasyonunun kayıpları olacaktır. Biz İran'a cerrahi hassasiyetle, ezici bir şekilde ve hiç çekinmeden saldırıyoruz.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.