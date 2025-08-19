QTeam Türkiye Genelinde Etkinlikler Düzenliyor

Maher Holding çatısı altında faaliyet gösteren Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın öncülüğünde QTeam ekibi, QTruck, QKaravan ve Quick Routes araçlarıyla yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde birçok etkinliğe imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigortacılığı sahaya taşıma vizyonuyla yola çıkan QTeam ekibi, uzun bir maratonun yarısını geride bıraktı.

Yılın ilk 8 ayında festival alanlarından açılışlara, müzik etkinliklerinden iş dünyası buluşmalarına kadar birçok noktada halkla bir araya gelen QTeam ekibi, acente ve sigortalıların yanı sıra bölge insanlarına, yerel yöneticilere, gurbette görev yapan doktorlara, hemşirelere, savcılara, idarecilere, polis, jandarma ve birçok kamu görevlisine moral verdi.

QTeam yolculuğunda, Maher Holding iştirakleri Quick Sigorta, Corpus Sigorta Quick Hayat Sigorta, Quick Finans, QCAR Mobilite, OPAY Ödeme Sistemleri, MHR GYO, QC İnşaat şirketlerinin birçok yöneticisi ve çalışanı farklı etkinliklerde yer aldı.

Şubat ayında Ataşehir ve Kocaeli'de başlayan etkinlikler, Ürgüp, Gaziantep Nurdağı, Antalya, Kaş, İstanbul, Gebze, Pendik, Kahramanmaraş, Ankara, Konya'da Meram ve Selçuklu, Alanya, Bursa, Sivas Suşehri, Koyulhisar, Göreme, Fatsa, Diyarbakır, Şanlıurfa, İskenderun, Osmaniye, Kadirli, Çorum, Sinop, Samsun, Ordu, Artvin, Erzurum, Tokat Niksar başta olmak üzere birçok il ve ilçede çeşitli ve birden fazla aktivitelerle gerçekleşti.

QTruck ve QKaravan'ın ikinci yarıdaki durakları, yine Türkiye'nin farklı şehirleri olacak. Çanakkale, Balıkesir'de Ayvalık ve Cunda, Muğla'da Bodrum, Marmaris, Denizli, Ordu, Mersin'de Tarsus, Elazığ, Kayseri başta olmak üzere birçok şehre ziyaret yapacak.

"Tüm insanlarımızla temas ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QTruck ve QKaravan ile yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Yaşar, "Yıllar önce yola çıktığımızda hedefimiz, motosiklet festivallerinde ve motorcularla birlikte olmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bunun çok ötesindeyiz. Sadece motorcularla değil, tüm insanımızla temas ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel yöneticilerden kamu görevlilerine, yaş alanlardan gençlere kadar herkesin hayatına dokunduklarını aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Acentelerimizle, iş dünyasının temsilcileriyle buluştuk, ürünlerimizi anlattık. Gittiğimiz şehirlerde sadece etkinliklerle değil, aynı zamanda şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayacak yatırımlar, temel atma ve açılışlarla da yer aldık. Bu süreçte emeği geçen tüm QTeam arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."