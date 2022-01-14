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Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı - Son Dakika

Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı

14.01.2022 10:11

Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ait konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut satıldı. Konut satışı 2020'ye göre %0,5 azaldı.

TÜİK tarafından açıklanan konut satış verileri; 2021 yılında bir önceki yıla göre %0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK PAY İSTANBUL'UN

Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve %18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve %5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

Son Dakika! Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin konut satıldı

ARALIK AYINDA 226 BİN KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 21 bin 481 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu.

Son Dakika! Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin konut satıldı

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA SON DURUM

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,3 artış göstererek 45 bin 260 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,6 azalışla 294 bin 530 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %19,7 olarak gerçekleşti.

181 BİN 243 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %98,4 artarak 181 bin 243 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,3 artışla 1 milyon 197 bin 326 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %80,3 olarak gerçekleşti.

Son Dakika! Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin konut satıldı

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 76 BİNİ AŞTI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %108,0 artarak 76 bin 747 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 azalışla 461 bin 523 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı %30,9 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞINDA 149 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %116,8 artış göstererek 149 bin 756 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak gerçekleşti. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %69,1 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 58 BİN KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre %43,5 artarak 58 bin 576 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %3,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 12 bin 384 konut satışı ile Antalya, 3 bin 672 konut satışı ile Ankara izledi.

Son Dakika! Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre %77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 827 konut satışı ile Antalya, 489 konut satışı ile Ankara izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI İRANLILARA YAPILDI

İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye'den 10 bin 56 konut satın aldı. İran'ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. İran vatandaşları 2021 yılı Aralık ayında ise Türkiye'den bin 462 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 39 konut ile Irak, 885 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

ERKEKLER KADINLARA ORANLA DAHA FAZLA KONUT SATIN ALDI

Türkiye genelinde 2021 yılında kadınlar %34,0 pay ile 506 bin 495, erkekler %54,9 pay ile 819 bin 730 konut sahibi olurken, %1,9 pay ile 28 bin 900 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. 2021 yılında Türkiye'deki toplam konut satışları içinde en yüksek paya sahip olan İstanbul'da; kadınlar 83 bin 226 konut, erkekler 142 bin 120 konut, kadınlar ve erkekler ortak olarak 6 bin 962 konut satın aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aralık, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı - Son Dakika
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