Togg'un fabrikası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor - Son Dakika
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Togg'un fabrikası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

29.10.2022 19:00

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Bursa Gemlik'teki fabrikanın açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli alkışlar eşliğinde salona giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Açılışta sözü ilk olarak Togg CEO'su Gürcan Karakaş aldı. Karakaş konuşmasında şunları söyledi: "YeniLige yolculukta bizim için önemli bir kilometre taşı olan kampüsümüzün açılışına hoş geldiniz. Yola çıktığımız zaman otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktı. İlk hedefimiz ülkemizin yüzde 100 fikri mülkiyetine sahip olduğu mobilite markasını oluşturmaktı. Bunu yaparken özümüzden değerleri katmaktı. İkincisi her şey artık otomobil dünyasında cep telefonun başına geldiğinin otomobilin de başına geleceğini işaret ediyordu. Sadece otomobil yapmak bizim için seçim değildi. Akıllı cihaz yapıp, ekosisteme bağlamak ve dünyaya açmaktı. İki hedefin aynı anda yapılmasını gerektiren boyutları vardı. Akıllı cihaz diyorduk, eko sistem kısmı, şirketleri barındırma.

"DÜNYANIN EN İYİLERİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Beyaz sayfaya kara kalemle modelledik, 2019 yılında sizlere sunduk. Asıl yolculuğumuz ve sorumluluğumuz katlanarak gitti. Mayıs 2021'de ürünlerimizi denemeye başladık. Çarpışma testi, kış testi, dayanıklılık testini yaptık. THY ile Güney Amerika'ya uçtuk. Temmuz'da deneme üretimine başladık.

Eko sistem dediğimiz zaman akıllı cihazı tasarlarken tüketici elektroniği mantığıyla tasarlıyoruz. Dünyanın en iyileriyle çalışarak zamana karşı çalışıyoruz. Ekosistemi aynı zamanda geliştirirken artık inovasyonlar kurumsal şirketlerden değil, start-up'lardan çıkıyor. Fintek, oyunlaştırma, blokzincir, siber güvenlik olsun. Bunlar otomobil dünyasında olan teknolojiler değil. Start-up ve kurumsal şirketlerle ekosistemin çekirdeğini oluşturduk.

"İLK ETAPTA 100 BİN, İKİNCİ ETAPTA 175 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK"

THY ile anlaşma yaptık araç kullanırken statü mili toplanabilecek. Burası dümdüz alandı, inşaata başladık. Önce zemin güçlendirildi, tesisimizi ilk etapta 100 bin ikinci etapta 175 bin araç üretecek şekilde hazırladık.

Markayı oluşturmak geldi. Ne yapmak istediğimizi çok net anlatan. Anadolu'da doğmuş insanlar olarak büyük zenginliğimiz var. Doğu ve Batı'ya döndüğümüzde insanlar olarak birleştirebiliyoruz. Togg'u artık küçük yazıyoruz. Daha yakın, daha arkadaşça olduğunun ifadesi olarak. Teknoloji şirketlerinin bulunduğu noktalarda kendimizi konumlandırıyoruz. Otomobil fuarlarına gitmedik. CES'e gittik, start-up'ların buluştuğu konferanslara gittik.

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