Ticaret Bakanlığı, 2025 için 55 Hedef Ülke Belirledi

Ekonomi

TİCARET Bakanlığı, ihracatın geliştirilmesi odaklı faaliyetlerin etkisinin izlenebilmesi ve ilave destek uygulanması amacıyla bu yıl 55 ülkenin 'ihracatta hedef ülke' olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılı için başlatılan hedef ülkelerin belirlenmesi çalışmalarımızın ilk aşamasında, halihazırda bakanlığımızca yürütülen Uzak Ülkeler ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejilerimiz çerçevesinde tespit edilen ülkelere yönelik ihracatın geliştirilmesi odaklı faaliyetlerin etkisinin izlenebilmesi ve listemizde sadece asgari düzeyde değişiklik yapılması amacıyla bu stratejiler kapsamındaki 35 ülkenin tamamı, 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da ihracatta hedef ülkeler listesine alınmış bulunmaktadır. Tüm değerlendirmeler sonucunda, Ticaret Bakanlığımızca yürütülen 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde ilave destek uygulanmak üzere belirlenen 55 ülke şunlardır; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İspanya, İtalya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kenya, Kolombiya, Kuveyt, Libya, Malezya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Sırbistan, Suudi Arabistan, Şili, Tanzanya, Tayland, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam" denildi.

'LİSTEYE IRAK VE SIRBİSTAN EKLENDİ'

2025 yılı için ihracatta hedef ülkeler listesine yeni olarak Irak ve Sırbistan'ın dahil edildiği belirtilerek, "Hedef ülkeler belirlenirken, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da küresel siyasi ve ekonomik konjonktür dikkate alınarak, geleneksel pazarlarımızdaki muhtemel daralmanın ihracatımıza etkilerinin azaltılması ve alternatif pazarlara ihracatımızın arttırılması hedefleri doğrultusunda firmalarımızın yönlendirilebileceği farklı hedef pazarların tespit edilmesi amacıyla makroekonomik göstergeler, büyüme-pay matrisi ve pazar çeşitlendirmesi analizleri temel alınarak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, IMF World Economic Outlook ve TradeMap veritabanları kullanılarak pandemi öncesi ve sonrası dönemi kapsayacak şekilde 2019-2025 dönemi gayrisafi yurt içi hasıla değişimi, dünya gayrisafi yurt içi hasılasından alınan pay, dünya ithalatından alınan pay, dışa açıklık endeksi, enerji dışı ithalat, Türkiye'nin ülkeye ihracatı ve pazar payı ile hedef ülkelerin başlıca tedarikçileri gibi göstergeler üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmada ayrıca, önceki yıllarda hedef ülkeler listemizde yer alan, ancak yapılan analizler neticesinde, göstergeleri dikkati çeker şekilde bozulan ülkelerin yerine ihracatçılarımızın yönlendirilebileceği pazarların seçilmesine odaklanılmış ve ayrıca ihracatçılarımızdan gelen talepler de dikkate alınmıştır" ifadelerine yer verildi.