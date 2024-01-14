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Türkiye'de Ekoturizm Alanlarına Yeni Eklemeler Yapılacak - Son Dakika
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Türkiye'de Ekoturizm Alanlarına Yeni Eklemeler Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hayata geçirilen Ekoturizm Eylem Planı kapsamında, Türkiye'de 26 yeni ekoturizm alanı daha hizmete sunulacak. Bu alanlar, ülkenin turizm destinasyonlarına yıllık 2 milyar lira katkıda bulunacak ve toplam ekoturizm alanı sayısı 99'dan 125'e çıkacak. Ekoturizm, çevre dostu teknolojiler ve yerel kaynakların kullanımını gerektiren sürdürülebilir bir turizm çeşididir.

Türkiye\'de Ekoturizm Alanlarına Yeni Eklemeler Yapılacak
14.01.2024 - 11:11,
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Ormanların, küreselleşen dünyaya uyumu sağlanarak sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla mevcutlara ek olarak bu yıl 26 ekoturizm alanı daha hayata geçirilecek, bu alandaki çeşitlendirmeler ülkenin turizm destinasyonlarına yıllık 2 milyar lira katkıda bulunacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) eliyle halkın sosyal, ekonomik, kültürel ve ruhsal ihtiyaçlarının devamlı karşılanması ve ormanların nesilden nesle aktarılması amacıyla çeşitli tedbirler hayata geçiriyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin orman kaynaklarından kaliteli ve verimli şekilde faydalanması için 2021'de "Ekoturizm Eylem Planı" devreye alındı.

Eylem planı bütçesinde en fazla pay "ekoturizme uygun sahaların tespiti ve planlaması" ve "orman parklarına entegre ekoturizm planlarının hazırlanması"na ayrılırken bunu, "ekoturizm imkanlarının geliştirilmesi maksadıyla tanıtımı" ve "ilgili kuruluşlar ve gruplarla toplantı ve eğitimler" izledi.

Bu yıl 26 ekoturizm alanı daha hizmete sunulacak

İlk defa 2017-2020 döneminde devreye alınan plan kapsamında 28 ekoturizm rotası halkın hizmetine sunuldu.

2021-2025 dönemini kapsayan eylem planı çerçevesinde ise 110 ekoturizm rotasının devreye alınması hedeflendi. Bugün itibarıyla sayısı 99'a ulaşan rotalara bu yıl 26 ekoturizm alanı daha eklenecek ve böylece söz konusu hedef aşılmış olacak.

Bu alanlar; Adana, Çorum, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Düzce, Yalova, Çanakkale, Uşak, Elazığ, Eskişehir, Kahramanmaraş, Giresun, Tekirdağ, İzmir, Kastamonu, Sivas, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Kocaeli, Batman, Gümüşhane ve Karabük'te yer alacak.

Plan çerçevesinde 2028'e kadar ekoturizm alanlarının sayısının 200'e ulaştırılması planlanıyor.

Türkiye'de Adana'dan Ankara'ya Balıkesir'den Çanakkale'ye, Elazığ'dan Erzurum'a, Kahramanmaraş'tan İstanbul'a, Zonguldak'tan Muğla'ya, Konya'dan Şanlıurfa'ya kadar 54 ilde ekoturizm alanı bulunuyor.

Ekoturizm hedefleri

Ekoturizm alanlarını planlarken güzergahlara dahil edilen orman köyleri turizm destinasyonları içinde yer alacak ve alan etrafındaki cazibe merkezleri etrafında yapılacak ekoturizm planlaması hem bu alanın hem de yerel halk ile orman köylüsünün kalkınmasına katkı sağlayacak.

Eylem planının öngördüğü ekoturizm alanlarının tespiti, planlaması, uygulanması çalışmalarıyla orman parklarına entegre ekoturizm planlamasıyla mevcut alanların cazibesi artırılacak.

Ekoturizm Eylem Planı'nın bitiş yılı olan 2025 sonu itibarıyla, yeni yapılacak "Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları"yla beraber, ekoturizm alanlarının turizm olanaklarının çeşitlendirilip artırılması ve ülkenin turizm destinasyonlarına yıllık 2 milyar lira katkıda bulunması planlanıyor.

Türkiye'de ekoturizm hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıyla odun dışı orman ürün çeşitliliği ve üretiminin artırılması amaçlanıyor.

Doğa seyahatine dayanan ancak sürdürülebilirlik ilkesini de içeren bir turizm çeşidi olan ekoturizm, çevre dostu teknolojiler ve yerel kaynakların kullanımını gerektiriyor.

Dünyada ekoturizm örnekleri

1992 yılında Rio de Janeiro'da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda Türkiye'nin de içinde bulunduğu 182 ülke tarafından "Agenda 21" imzalanarak bir eylem programı ortaya çıkarıldı. Burada kültür varlıklarının ve çevrenin korunmasıyla ekonomik etkinliklere önem verilmesi hedef olarak belirlendi.

Dünya genelinde 1998'de 45 milyon olan ekoturizm seyahati gerçekleştiren kişi sayısı, 2010'da 70 milyona ve 2023'te 95 milyona çıktı. Bu yıl 98 milyona ulaşacağı tahmin edilen ekoturizm seyahati yapan kişi sayısının 2030'da 125 milyona yükselmesi bekleniyor.

Ekoturizm faaliyeti içerisinde Ürdün, Kosta Rika, Norveç, Peru, Avustralya, Yeni Zelanda, Nepal ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor.

Kaynak: AA
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