İtalya depreminde onlarca insanı enkazdan çıkaran kahraman köpek Kaos'un göz yaşartan hikayesi!

1 İtalya'nın Amatrice kentinde 2016'da yılında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde, 247 kişi hayatını kaybetmişti.

2 Depremin merkez üssüne yakın Umbria, Marche ve Lazio'da da bazı binalar yıkılmış, deprem 150 km uzaklıktaki Roma'da bile hissedilmişti.

3 Arama ekipleri, haftalarca enkaz çalışmalarına devam etmiş, bu aramalara Kaos isimli Alman çoban köpeği, başarısıyla damga vurmuştu.

4 Kurtardığı hayatlarla gündeme gelen köpek, sahibi Fabiano Ettorre'nun biriciğiydi.

5 Kaos, 4 milyon 500 kişiyi evsiz bırakan depremde, onlarca insanın enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olmuş, kahraman köpek unvanı almıştı.

6 Ancak kısacık yaşamına başarılar sığdıran dünyalar tatlısı Kaos'un hayatı, oldukça hazin bir şekilde son buldu. Kaos, büyük depremden 2 yıl sonra evinin bahçesinde ölü bulundu. Köpeği kaybolunca kayıp ilanı veren Fabiano Ettorre, Kaos'u, birkaç gün sonra evin bahçesinin uzak bir köşesinde buldu. Talihsiz köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

7 Ettorre, zamansız giden köpeği için şunları söylemişti: "Bir adinin yaptıkları yüzünden içi doldurulamaz bir boşluk bıraktın. Orada, yukarıda çalışmaya, kayıpları aramaya, hayatları kurtarmaya devam et.

8 Sen gerektiğinde gece gündüz demeden çalıştın, hiçbir zaman kendine acımadın, aynı evi ve kanepeyi bölüştüğüm en sadık arkadaşım oldun. Koş dostum durma, bir gün yine birbirimize sarılacağız.''

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