İtalya depreminde onlarca insanı enkazdan çıkaran kahraman köpek Kaos'un göz yaşartan hikayesi!
51 dakika önce
2016 yılında gerçekleşen İtalya depreminde, enkaz altında kalan onlarca insanın hayatını bir köpeğin kurtardığını söylesek... Gelin, Kaos lakaplı Alman çoban köpeğinin göz yaşartan hikayesine hep birlikte tanık olalım.
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İtalya'nın Amatrice kentinde 2016'da yılında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde, 247 kişi hayatını kaybetmişti.
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Depremin merkez üssüne yakın Umbria, Marche ve Lazio'da da bazı binalar yıkılmış, deprem 150 km uzaklıktaki Roma'da bile hissedilmişti.
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Arama ekipleri, haftalarca enkaz çalışmalarına devam etmiş, bu aramalara Kaos isimli Alman çoban köpeği, başarısıyla damga vurmuştu.
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Kurtardığı hayatlarla gündeme gelen köpek, sahibi Fabiano Ettorre'nun biriciğiydi.
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Kaos, 4 milyon 500 kişiyi evsiz bırakan depremde, onlarca insanın enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olmuş, kahraman köpek unvanı almıştı.
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Ancak kısacık yaşamına başarılar sığdıran dünyalar tatlısı Kaos'un hayatı, oldukça hazin bir şekilde son buldu. Kaos, büyük depremden 2 yıl sonra evinin bahçesinde ölü bulundu. Köpeği kaybolunca kayıp ilanı veren Fabiano Ettorre, Kaos'u, birkaç gün sonra evin bahçesinin uzak bir köşesinde buldu. Talihsiz köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıktı.
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Ettorre, zamansız giden köpeği için şunları söylemişti: "Bir adinin yaptıkları yüzünden içi doldurulamaz bir boşluk bıraktın. Orada, yukarıda çalışmaya, kayıpları aramaya, hayatları kurtarmaya devam et.
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Sen gerektiğinde gece gündüz demeden çalıştın, hiçbir zaman kendine acımadın, aynı evi ve kanepeyi bölüştüğüm en sadık arkadaşım oldun. Koş dostum durma, bir gün yine birbirimize sarılacağız.''
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27.09.2019 10:00:08. #1.13#
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