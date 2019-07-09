Son Dakika Haberleri: Lüks gemide akılalmaz ölüm! Kucağından kayıp yere çakıldı
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Lüks gemide akılalmaz ölüm! Kucağından kayıp yere çakıldı

1 saat önce

Dünyanın en lüks yolcu gemilerinden olan Freedom of the Seas'da akılalmaz bir ölüm yaşandı. 19 aylık bebek 46 metre yükseklikten dedesinin kucağından düşerek hayatını kaybetti.

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Dünyanın en büyük lüks yolcu gemilerinden 'Freedom of the Seas', Porto Riko'nun başkenti San Juan'a demirlemişti.
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Dedesinin kucağından kayan bebek Chloe Wiegan, bir anda geminin 11'inci katından rıhtımın beton zeminine çakıldı.
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Hastaneye kaldırılan 19 aylık talihsiz bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Chloe'nun, dedesi Salvatore Anello'nun kucağından kendisini bir anda öne doğru attığını ve 46 metre yükseklikten aşağı düştüğü doğrulandı.
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Gemide anne ve babası olmayan, anneanne ve dedesine emanet edilen Chloe'nin ölüm haberi, komiser babasına Indiana emniyetinden taziye dilekleri gelince duyuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:47 
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