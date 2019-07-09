Lüks gemide akılalmaz ölüm! Kucağından kayıp yere çakıldı

Dünyanın en büyük lüks yolcu gemilerinden 'Freedom of the Seas', Porto Riko'nun başkenti San Juan'a demirlemişti.

Dedesinin kucağından kayan bebek Chloe Wiegan, bir anda geminin 11'inci katından rıhtımın beton zeminine çakıldı.

Hastaneye kaldırılan 19 aylık talihsiz bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Chloe'nun, dedesi Salvatore Anello'nun kucağından kendisini bir anda öne doğru attığını ve 46 metre yükseklikten aşağı düştüğü doğrulandı.