Orduda Görev Alan Kadın, İnternetteki Müstehcen Fotoğraflarıyla Skandala İmza Attı
58 dakika önce
Ordunun muhasebe ve finans departmanında çalışan 26 yaşındaki Briony Murray, ortaya çıkan müstehcen fotoğraflarıyla İngiltere'nin gündemine oturdu.
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Ordunun muhasebe ve finans departmanında çalışan Briony Murray'ın, bir internet sitesine vermiş olduğu yarı çıplak fotoğrafları ülkeyi ayağa kaldırdı. 26 yaşındaki genç kadının bu fotoğrafları 2013 yılında çektirdiği ortaya çıktı. Genç kadının, ordudaki meslektaşları ve bu olayı duyan çoğu vatandaş: "Ordu, böyle birini nasıl işe alır!" diye tepki verdi.
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Briony Murray, bahsedilen internet sitesine çeşitli konsept pozlar verdi. İşte onlardan biri: Yatağın üzerine uzanan, mini etekli kolejli kız tiplemesi.
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Sitede bu kareler 'Briony M' olarak listeleniyor.
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Genç kadının, son fotoğraf çekiminin Silahlı Kuvvetlere katılmadan bir yıl önce gerçekleştiği söyleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:14
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