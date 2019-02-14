Orduda Görev Alan Kadın, İnternetteki Müstehcen Fotoğraflarıyla Skandala İmza Attı

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Ordunun muhasebe ve finans departmanında çalışan Briony Murray'ın, bir internet sitesine vermiş olduğu yarı çıplak fotoğrafları ülkeyi ayağa kaldırdı. 26 yaşındaki genç kadının bu fotoğrafları 2013 yılında çektirdiği ortaya çıktı. Genç kadının, ordudaki meslektaşları ve bu olayı duyan çoğu vatandaş: "Ordu, böyle birini nasıl işe alır!" diye tepki verdi.