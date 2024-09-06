İşte cezaevi çıkışı ilk görüntüler! Engin Polat\'ı karşılamaya gelenler, "Hala akıllanmamışlar" dedirtti

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İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşma sonrasında hakkında tahliye kararı verilen Engin Polat'ı cezaevinden çıkışında karşılamak için gelen yakınlarının lüks araçları nedeniyle Karatepe Cezaevi önü adeta lüks araç galerisi oldu.

ENGİN POLAT TAHLİYE EDİLDİ

Hakkında kara para aklama ve yasadışı bahis iddiasıyla dava açılan 10 aydır da cezaevinde tutuklu bulunan Engin Polat ve beraberindeki 3 kişi mahkemenin verdiği ara karar ile tutuklu bulundukları Çorlu'daki cezaevinden tahliye edildi. Polat'ı karşılamaya eşi Dilan Polat ile çocukları ve çok sayıda yakını geldi.

LÜKS ARAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kararın ardından Polat saat 18.00 sıralarında serbest bırakıldı. Engin Polat'ın yakınlarının cezaevi önüne geldiği lüks marka otomobiller dikkat çekti. Araçların değerinin milyonların bulmasıyla Karatepe Cezaevi önü adeta araç galerisinde döndü.

EVİNE GELDİ

Öte yandan Engin Polat, tahliye edilmesinin ardından İstanbul'daki evine geldi. Ailesiyle birlikte eve giren Polat, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

EŞİNİN ELİNİ ÖPTÜ

Cezaevinden çıkarken eşi Dilan Polat tarafından karşılanan Engin Polat "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk" dedi. Hemen aracının direksiyon koltuğuna geçen Engin Polat, yanına oturan Dilan Polat'ın elini öperek uzaklaştı. Polat, 10 aylık cezaevi sürecinde beslediği kuşu da yanına aldı.

4 TUTUKLU SANIK TAHLİYE

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi.

EMNİYETTEKİ TÜM DİJİTAL MATERYALLER İADE EDİLECEK

Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Başsavcılığa müzekkere yazılarak sanıklar hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan yürütülen soruşturma bulunup bulunmadığının varsa soruşturmaların akıbetlerinin sorulmasına karar veren mahkeme, adli emniyette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, sim kart, bilgisayar gibi dijital materyallerin sahiplerine iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

DİLAN POLAT SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Öte yandan tahliye kararını duyan Dilan Polat sevinç çığlıkları atarak gözyaşlarına boğuldu. "Şükürler olsun Allah'ım" diyerek sevinçten zıpladı. Kızı Nilda'yı arayan Dilan Polat, 'baban tahliye oldu' dedi. Kardeşi Sıla Doğu'nun ise, "Adalet yerini buldu" dediği duyuldu.

POLAT DAVASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.