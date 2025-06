2025 LGS Değerlendirme Raporu

KAVRAM Eğitim Kurumları bölüm başkanları 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) değerlendirme ve soru analizlerini paylaştı.

Kavram Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Fatih Haktürk, Bu yıl merkezi sınava Türkiye genelinden 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığını söyledi. Haktürk, "Sınav, öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ve mesleki teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilebilmesi amacıyla düzenlendi. Yurt içinde, 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında; 13 merkezde, 13 okulda, 37 salonda sınav gerçekleştirildi. Sınav iki oturum halinde yapıldı. İlk oturumda öğrenciler Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden; ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 90 soruya yanıt verdiler. Sorular, sadece akademik bilgiye değil aynı zamanda okuduğunu anlama, analiz yapma ve yorumlama becerilerine de dayalı olarak hazırlandı. Kavram Eğitim Kurumları olarak, sınav öncesinde gerçekleştirdiğimiz deneme sınavları, konu kampları, koçluk destek programları ve dijital eğitim materyalleri ile öğrencilerimizin hazırlık sürecine sistemli bir şekilde katkı sağladık" dedi.

Haktürk, "Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 4-14 Ağustos arasında duyurulacak.Kavram Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimize bu süreçte rehberlik etmeye, doğru lise tercihi ve sağlıklı yönlendirme noktasında destek sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

'BİR TÜRKÇE SORUSUNU ÇÖZEBİLMEK İÇİN İKİ KONUYA HAKİM OLUNMASI GEREKTİĞİNİ GÖRMEKTEYİZ'

LGS Türkçe sorularını değerlendiren Batıkent Kavram Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Duygu Karadoğan, "Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf yorumu, düşünceyi geliştirme yolları, söz sanatları, hikaye unsurları, anlatım bozuklukları, fiilde çatı, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle türleri, görsel-grafik yorumu, sözel mantık" konularını içermektedir. Sınavda 8. sınıf müfredatında bulunan 'fiilimsi, metin türleri ve kalıplaşmış söz öbeği' konularından soru gelmemiştir. Cümlenin ögeleri konusundan direkt soru gelmemiş, anlatım bozukluğu içine dahil edilerek sorulmuştur. Bir Türkçe sorusunu çözebilmek için iki konuya hakim olunması gerektiğini görmekteyiz" dedi.

'KİTAP OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN ÖNEMİNİ AÇIKÇA GÖSTERMEKTEDİR'

Sincan Kavram Koleji Türkçe Zümre Başkanı Gülhanım Sayim ise "MEB'in yayınladığı kazanımlar çerçevesinde olduğu görülmüştür. Sorular yıl içinde MEB'in yayınladığı örnek sorularla da örtüşmektedir. MEB'in grafik ve tablo sorularına beklendiği şekilde yer vermesi analitik düşünme becerisine sahip olmanın önemini bir kez daha hissettirdi.Metin uzunluğunun ortalamanın biraz üzerinde olduğunu fark ettiğimiz sorulardan kaynaklı Türkçe soruları hemen her yıl olduğu gibi bu yıl da eleyici olacak gibi duruyor. LGS Türkçe soruları, kitap okuma ve okuduğunu anlama becerisinin önemini açıkça göstermektedir. Soruların büyük bir kısmı, verilen metni dikkatle inceleyip anlam çıkarma, metinle ilgili yorum yapma yeteneğine dayanmaktadır. Bu da öğrencilerin sadece bilgi ezberlemekle değil, aynı zamanda anlama ve düşünme becerileriyle başarılı olabileceklerini göstermektedir. Düzenli kitap okuyan öğrenciler, dil yetkinliklerinin yanı sıra anlama, çözümleme ve yorumlama becerilerini geliştirerek sınav sorularında daha başarılı olmaktadır. Bu nedenle kitap okuma alışkanlığı, LGS hazırlık sürecinin vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendirilmektedir.2025 LGS'de Türkçenin yine dikkat gerektiren sorulardan oluştuğunu ve zaman yönetimini doğru yapabilmenin bu sınav için en gerekli kazanımlardan biri olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

'MUHAKEME YÜKÜ BAKIMINDAN BİR ADIM DAHA ÖNDE BİR TEST OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Matematik sorularını değerlendiren Öveçler Kavram Koleji Matematik Bölüm Başkanı Fatmanur Tali, "2025 LGS Matematik testi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğretim programında yer alan kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Testte yer alan sorular, büyük oranda gerçek yaşamla ilişkilendirilmiş, senaryolu ve grafik/tablo yorumuna dayalıdır. Özellikle ilk 4 soru sade işlem temelli sorulardan oluşmakta, diğer sorular ise analitik düşünme ve çok yönlü muhakeme becerilerini ölçen türdedir. İki soruda ise uzunluk ve arazi ölçme birimlerine hakim olmanın önemini görüyoruz. Testin genelinin orta-zor aralığında olduğu söylenebilir. Özellikle veri analizi ve geometrik cisimler soruları dikkatli bir çözüm süreci gerektirmiştir. Önceki yıllarla kıyaslandığında, 2025 LGS Matematik testi 2022 ve 2023 yıllarına kıyasla daha seçici, 2024 LGS'ye ise yapı itibarıyla daha benzer, fakat muhakeme yükü bakımından bir adım daha önde bir test olarak değerlendirilebilir. Matematik testi, sistemli çalışan, soru tiplerine hakim, analiz becerileri güçlü öğrenciler için avantajlı olmuştur. Ancak sadece işlem pratiğiyle sınava hazırlanan, yeni nesil sorulara hakim olmayan öğrenciler için zaman ve dikkat yönetimi açısından zorlu geçmiştir. Bu bağlamda matematiğin, ayırt ediciliği yüksek, seçici bir ders olduğu söylenebilir" dedi.

'KOLAYDAN ZORA DOĞRU DENGELI BIR DAĞILIM SÖZ KONUSUDUR'

Batıkent Kavram Koleji Matematik Öğretmeni Buse Taşkın, "2024-2025 LGS Matematik sınavı, MEB müfredatına tam uyumludur.Sorular sadece işlem bilgisi ile değil, mantıksal düşünme ve yorumlama gerektiren uygulamaya yönelik sorulmuştur. Kolaydan zora doğru dengeli bir dağılım söz konusudur. 2023-2024 LGS Matematik sınavında, işlem odaklı ve hızlı çözülebilecek sorular içerirken 2024-2025 LGS Matematik sınavında ise daha fazla mantık yürütme, görsel yorumlama ve çok adımlı işlemler gerekmektedir. Sorular günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, gerçek hayat ile bağlantılıdır. Özellikle 7,16,19, 20 gibi sorular analiz, sentez ve yorumlama istiyor . Sorular; Üslü Sayılar, Birinci Dereceden Eşitsizlikler, Oran – Orantı, Eğim ve Doğrunun Grafiği, Geometrik Cisimler, Cebirsel İfadeler,Denklem Kurma, Kareköklü İfadeler, Üçgenler,Olasılık, Veri Analizi,Doğrusal İlişki, Tablo ve Grafik konularından gelmiştir. 2018 LGS'den bu yana uygulanan sınavlarla kıyaslandığında bu sınavın zorluk seviyesi yüksek ama adil bir sınavdır. Mantık yürütme, ilişki kurma ve görsel okuma becerileri artık olmazsa olmaz.MEB'in 'beceri temelli öğrenme' vizyonuna uygun çalışan, Okuduğunu anlayan, görseli yorumlayan, gerçek yaşamla bağlantı kurabilen ve zamanı iyi yönetebilen öğrenciler Matematik sorularında daha az sorun yaşayacaktır" diye konuştu.

Keçiören Kavram Koleji Matematik Bölüm Başkanı Hande Bulut Bülbül, "2025 LGS Matematik soruları, MEB'in yayımladığı 8.sınıf Matematik kazanımlarıyla büyük ölçüde uyumludur. Ağırlıklı olarak yeni nesil, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, işlem yeteneği ve uzamsal düşünme becerisi gerektiren sorular yer almaktadır. Soruların zorluk seviyesi için genel olarak orta-zor seviye denilebilir. Kazanım düzeyindeki soru sayısı azdı. Grafik yorumlama ve gerçek yaşam problemleriyle ilişkilendirilmiş sorular dikkat çekti. Bu tarz sorular sadece işlem değil, mantık yürütme, strateji geliştirme ve önceki sınıf düzeyine ait bilgileri kullanma becerisi gerektiriyordu. Özellikle geometrik şekillerin birden fazla özelliğini sorgulayan ya da işlem sayısı fazla olan sorular öğrencilerin başarı düzeylerini belirleyici nitelikteydi" dedi.

Sincan Kavram Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Ayşe Polat, 2025 LGS'de Fen Bilimleri dersinde; Mevsimler ve İklim ünitesinden 1 soru, DNA ve Genetik kod ünitesinden 3 soru, Basınç ünitesinden 2 soru, Madde ve Endüstri ünitesinden 5 soru, Basit Makineler ünitesinden 2 soru, Enerji dönüşümleri ve Çevre bilimi ünitesinden 4 soru, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ünitesinden 3 soru sorulmuştur. Konular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun şekilde dağıtılmıştır. Bu yıl en fazla soru Madde ve Endüstri ünitesinden geldi. (5 soru). Onu 4 soruyla Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi izledi. Böylelikle 2025'te çevre, enerji verimliliği gibi kavramlara vurgu yapıldığını ve genele baktığımızda grafik, deney ve günlük yaşam temelli soruların gittikçe daha çok kullanıldığını gördük. 2025 LGS Fen Bilimleri genel olarak günlük hayatla ilişkilendirme ve Çevre bilinci odaklı sorularla öne çıktı. Yorum ve analiz becerisi isteyen, ezberden çok akıl yürütmeye dayalı bir sınavdı. Bu durum, MEB'in son yıllarda örnek sorularla öğrencilere kazandırmaya çalıştığı beceri temelli ölçme yaklaşımıyla da örtüşüyor. Yeni nesil sorulara hakim olmayan öğrenciler zorlanmış olabilir. Bazı sorular çok aşamalıydı özellikle Madde ve Endüstri konularında yer alan sorular birden fazla bilgiyi analiz etmeyi gerektiriyordu. Bu da sınav süresi boyunca hızlı ama dikkatli düşünmeyi gerekli hale getirdi. Genel olarak zorluk düzeyi orta bir sınavdı" diye konuştu.

Batıkent Kavram Koleji T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı Cansu An Onur, 2025 LGS İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde bu sene çıkan sorular incelendiğinde müfredata uygun soruların çıktığı ve eski sorularla karşılaştırıldığında daha kolay ve çözülebilir olduğu görülmektedir. Metinlerde verilen bilgilerden sonuca rahatça ulaşılabildiği görülebilmektedir. Kavram bilgisinin sorgulandığı, tablo verilerek öğrenci bilgisinin tartıldığı, paragraf çıkarımlarının ölçüldüğü sorular görülmektedir. Son üniteden bu yılda soru gelmediği görülmektedir" dedi.

Öveçler Kavram Koleji T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı Elif Demirtaş, "2025 LGS İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde bu sene çıkan sorular incelendiğinde müfredata uygun soruların çıktığı,son ünite (7.ünite) hariç tüm ünitelerden soru yer aldığı tespit edilmiştir. Sadece yorumlama ile yapılamayacak, direkt bilgi gerektiren seçici sorular mevcuttu. Sınav zorluk derecesi orta ve üzeri olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

Batıkent Kavram Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı Özge Güngör Yalçin, "Her yıl gelişen LGS İngilizce sınavı, öğrencilerin dil becerilerini ölçmede daha işlevsel hale gelmektedir. 2025 yılı soruları, 8. sınıf müfredatıyla uyumlu olup, özellikle 2024 LGS ile büyük benzerlik göstermektedir. 'Teen Life', 'In The Kitchen', 'Adventures', 'Natural Forces', 'Chores' ve 'Science' ünitelerine ait kazanımlar sınava etkili şekilde yansıtılmıştır. Sorular sadece kelime bilgisini değil, aynı zamanda anlama, çıkarım yapma ve iletişim kurma becerilerini de ölçmektedir. Görsel okuma, kısa metin analizi, harita ve grafik yorumlama gibi çeşitli formatlar kullanılmış; günlük yaşamla bağlantılı içeriklere ağırlık verilmiştir. Genel zorluk seviyesi orta düzeyde olup, bazı sorular üst düzey muhakeme gerektirmiştir. Sınav, farklı seviyelerdeki öğrencilere hitap edecek şekilde yapılandırılmıştır; Görsel destekli temel sorular, Kısa metinlerden anlam çıkarma, Dolaylı yoldan yorum yapmayı gerektiren ileri düzey sorular. 2025 sınavı, öğrencilerin yalnızca bilgilerini değil, dili işlevsel olarak kullanma becerilerini de ölçmeyi amaçlamıştır. Bu yönüyle sınav, İngilizce derslerinde iletişim odaklı ve anlam temelli çalışmalara daha fazla yer verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır" dedi.

Batıkent Kavram Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Bera Berk ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kazanımlar doğrultusunda hazırlanmıştır. Bakanlık tarafından yayımlanan örnek sorular ile benzerlik teşkil etmektedir. Sınavda, müfredatta yer alan Kaza ve Kader İnancı ünitesinden 4 soru, Zekat ve Sadaka ünitesinden 2 soru, Din ve Hayat ünitesinden 1 soru, Hz. Muhammed'in Örnekliği konusundan 3 soru yer almaktadır. Bunların yanında Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri ünitesinden soru bulunmamaktadır. Konulara göre soru dağılımları geçmiş yıllarla benzerlik göstermektedir.Soruların çoğunluğu okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini ölçmekle beraber buna ek olarak bilgi düzeyini ölçen sorulara da yer verilmiştir. Bu durum, okuduğunu anlama ve metinleri yorumlama becerisinin sınav başarısında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.Soruların genel olarak orta düzeyde zorluk içerdiği, ifadelerin açık ve anlaşılır olduğu, ders içi örneklerle ve deneme sınavlarıyla büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Dikkatli okuyarak mantıklı çıkarımlar yapan öğrencilerin başarıya ulaşması mümkün görünmektedir."