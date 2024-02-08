33 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 147 şüpheliye gözaltı

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Terörle mücadele kapsamında güvenlik ekipleri yurtiçinde operasyonlarını sürdürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu'nda 147 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlık mesajı verdi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 33 ilin emniyet müdürlüğünce eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlar kapsamında; Adana'da 5, Adıyaman'da 3, Afyonkarahisar'da 17, Ankara'da 8, Antalya'da 3, Bingöl'de 1, Bitlis'te 1, Bolu'da 4, Bursa'da 2, Çorum'da 3, Diyarbakır'da 7, Düzce'de 1, Eskişehir'de 1, Elazığ'da 2, Gaziantep'te 6, İstanbul'da 2, İzmir'de 11, Karabük'te 1, Kayseri'de 5, Kırıkkale'de 1, Kırşehir'de 6, Kilis'te 6, Kocaeli'de 3, Konya'da 4, Kütahya'da 1, Manisa'da 9, Mardin'de 3, Mersin'de 6, Muğla'da 2, Sakarya'da 8, Samsun'da 2, Şanlıurfa'da 11, Yalova'da 2 olmak üzere toplamda 147 şüpheli yakalandı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.