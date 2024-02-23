ABD\'den İsrail\'in Batı Şeria\'daki konut inşa planına tepki: Hayal kırıklığı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in iki hafta içinde işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 300'den fazla yasa dışı konut inşa planına, "Açıkçası bu duyurudan dolayı hayal kırıklığına uğradığımızı söylemem lazım. Bu yerleşim yerleri uluslararası hukuka da uygun değil." sözleriyle tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Arjantin'i ziyareti sırasında mevkidaşı Diana Mondino ile ortak basın toplantısı düzenledi ve Orta Doğu gündemini değerlendirdi. ABD'li Bakan, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde 3 bin 300'den fazla konut inşasına onay veren planını "hayal kırıklığı" sözleriyle karşıladı.
Blinken, "Yerleşim yerleri konusundaki haberleri gördük ve açıkçası bu duyurudan dolayı hayal kırıklığına uğradığımızı söylemem lazım. İster Cumhuriyetçi ister Demokrat ABD yönetimleri uzunca bir süredir yeni yerleşim yerlerinin barışa ulaşmada ters etkiye sahip olduğu görüşünde. Ayrıca bu yerleşim yerleri uluslararası hukuka da uygun değil." şeklinde konuştu.
İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimine 2 bin 350, Kedar'a yaklaşık 300, Efrat yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ise 700 konut inşasını onaylamayı planladığı kamuoyuna yansımıştı.
Öte yandan Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrasına ilişkin kabineye plan sunduğu yönündeki haberleri de değerlendirdi.
Blinken, "Haberleri gördüm ama planı açıkçası görmedim. Dolayısıyla detayları görene kadar değerlendirme hakkımı saklı tutuyorum. Gazze terörizm için platform olamaz. Bununla beraber Gazze'de hiçbir şekilde İsrail işgali olmamalı ve Gazze'nin yüz ölçümü daraltılmamalı." yorumunu yaptı.
Bölgede Gazze meselesiyle ilgili birçok ülke olduğunu ve bu ülkelerle yakın şekilde çalıştıklarını dile getiren Blinken, Gazze'nin geleceğiyle ilgili yol haritasının belirlenmesinde bu görüşmelerin de önemli olduğunu ifade etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu dünkü kabine toplantısında hükümete sunduğu, Gazze'de saldırıların ardından izleyeceği yol haritası, "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve UNRWA'nın kapatılmasını" içeriyor.
Plana göre İsrail, Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da güvenlik ve askeri konularda hareket özgürlüğünü elinde tutacak, Mısır-Gazze sınırında ABD'nin koordinasyonuyla tampon bölge oluşturarak "kaçakçılık girişimlerini" önleyecek.
Netanyahu'nun hükümete sunduğu yol haritasına göre, Gazze'nin sivil idaresi ise "yönetim becerisine sahip profesyoneller" tarafından gerçekleştirilecek; bu kişiler "terörü destekleyen devlet ve oluşumlara bağlı olmayacak", maaşlarını bunlardan almayacak.
İsrail ayrıca Ramallah merkezli uluslararası meşruiyete sahip Filistin yönetimini, "terörü desteklemekle" suçlayarak, yol haritasındaki bu maddeyle Gazze yönetiminden uzaklaştırmayı amaçladığına işaret ediyor.
İsrail hükümetinin, iki hafta içinde işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 300'den fazla yasa dışı konut inşa planını onaylayacağı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrailli yetkililerin kararı almak için iki hafta içinde toplanacağı belirtildi. Hükümet, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimine 2 bin 350, Kedar'a yaklaşık 300, Efrat yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ise 700 konut inşasını onaylamayı planlıyor.
Söz konusu kararın, Maale Adumim yerleşim birimi yakınında dün gerçekleştirilen, bir İsrail askerinin ölümü ve en az 8 askerin çeşitli şekillerde yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya tepki olarak alındığı iddia edildi.
Onaylandığı takdirde bu yasa dışı konut inşası planının 7 Ekim 2023'teki saldırıların ardından onaylanan en büyük proje olacağı bildirildi.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir İsraillinin öldüğü saldırı sonrası işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa edilmesi çağrısı yapmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine verdiği büyük destekle biliniyor.
Birleşmiş Milletler, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'i yerleşim birimlerini durdurmaya çağırıyor.
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