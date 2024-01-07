AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını Açıkladı

GAYE ŞEYMA CAN

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da; 11'i büyükşehir belediyesi olmak üzere 26 il belediye başkan adayını açıkladı. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı, İstanbul Milletvekili ve eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

İSTANBUL, 'ÇÖP, ÇUKUR' DİYE TANIMLANMIYOR MUYDU: Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Mahalli seçim sürecinin ilk tanıtım toplantısında milletimizin huzuruna çıkardığımız adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Adaylarımızın her birini kapsamlı istişareler sonucunda belirledik. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikime ve donanıma sahibiz. Gerçekten de 1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini hayata geçirmiş bir kadroyuz. Vesayet güçlerinin tüm engellemelerine rağmen, belediyecilikte adeta destan yazdık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik. Mahalli idarelerde elde ettiğimiz başarılardan aldığımız ilhamla ülke yönetimine talip olduk. Şehirlerimizin makus talihlerini nasıl tersine çevirdiysek ülkemizin kalkınma ve demokrasi eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik. Ey İstanbul, İstanbul, çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu? Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbulumuzu nasıl temizlediysek şimdi de tüm Türkiye'de 30 büyükşehir ve onun yanında 51 il belediyeleriyle bu temizlik için yola çıktık.

TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALAYACAKTIR: Partimizden kuruluşundan sadece 15 ay sonra girdiğimiz 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletimizin teveccühü ile iktidara geldik. 21 yılı aşkın süredir iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Cumhur İttifakı'yla da Meclis'te çoğunluğu elde ederek milletimizden 5 yıl daha yetki aldık. 31 Mart'ta gerçek belediyecilik faaliyetini yerine getirecek adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Seçim startını vereceğimiz Ankara'da 15 Ocak'taki törenimizle adaylarımızla üyelerimizle gece gündüz sahada olacağız. Türkiye 30 büyükşehir ve 519 ilçesi 51 ili ve 403 ilçesi 390 beldesi ile belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.

HİÇBİR İNSANIMIZIN BECERİKSİZLERE OY VERME MECBURİYETİ YOKTUR: Nerede yaşarsa yaşasın hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Hiçbir insanımızın beceriksizlere, tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İşte bu anlayışla kendini değil, kentini düşünen, laf değil, proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil, tevazuyla hareket eden velhasıl kendi bireysel amaçlarının değil, şehrinin ve orada yaşayanların gündemiyle yatıp kalkacak, kendini şeyhine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 15 Ocak Pazartesi günü hem diğer adaylarımızı tanıtacağımız hem seçim beyannamemizi açıklayacağımız büyük bir tören yapacağız.

TERCİH NE OLURSA OLSUN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR: Seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Yıllarca ön yargılarını gerçek zannettiler. Biraz farklı mahallere kulak verseler bu millet Allah Allah nidaları ile cihanı titretmiş hamuru Müslümanlık ile yoğrulmuş mayası İslam ile atılmış necip bir millettir. Tercih ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var.

YAPILAN YANLIŞ ÇIKIŞLAR TÜKENMİŞLİĞİN İŞARETİDİR: Hayat tarzı köken mezhep inançlar üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Oysa bu milletin ne Cumhuriyet ile ne de Gazi Mustafa Kemal ile bir derdi sorunu vardır. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak hassasiyet emaresi asla değildir. Tam tersine yalan yanlış söylemlerle bu yönde yapılan çıkışlar siyasi tükenmişliğin işaretidir.

'RİYAD'DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ: Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade ediyorum. İpleri emperyalist güçlerin elinde olan terör örgütleriyle milletimizle ve devletimizle meselesi olan marjinal kesimlerin bizlere yönelik husumetlerini anlayabiliyoruz. Bizi üzen CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar, ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar.

ÖZGÜR EFENDİ'NİN GENEL BAŞKANLIK MACERASI DAHA BAŞLAMADAN BİTMEYE YÜZ TUTMUŞTUR: Özgür Efendi'nin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tutmuştur. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız.

BU SEÇİMLE ÖZGÜR EFENDİYİ DE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ: Bu seçimle Özgür Efendi'yi de özgürleştireceğiz. Bunun için öncelikle CHP'nin başındaki zatın teröristlere sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Özgür Efendi bize sataşarak prim kazanmaya çalışıyor ancak boynunda diyet borcu ile siyaset yapılmaz. Özgür Efendi gitsin önce bizimle uğraşmak yerine vasilerinden efendilerinden kurtulsun.

İSTANBUL'UN BİR 5 YIL DAHA KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ YOKTUR: Geride bıraktığımız beş senede şunu gördük; yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul'a hizmet için, önce bu şehre aşık olacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz. Biraz sonra ismini paylaşacağımız adayımızla layık olduğu şehreminine yeniden kavuşmasını sağlayacağız. Hangi konumda bulunursak bulunalım, birer AK Parti neferi olarak hepimizin gayesi ülkemize, milletimize ve şehrimize aşkla hizmet etmektir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANAN ADAYLAR ŞÖYLE:

Erdoğan konuşmasının ardından aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayı olmak üzere 26 il belediye başkan adayını açıkladı. Adaylar şöyle:

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nasrullah Tanğlay

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakut Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

İstanbul: Murat Kurum