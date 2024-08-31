Binali Yıldırım: Denizlerimize Gözümüz İçi Gibi Bakmalıyız

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ESKİ Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de 2024 Yılı Balıkçılık Sezonu Açılış Töreni'nde "Denizlerimiz, balıkçılarımız ve vatandaş için rızık kapısı. Denizlerimize gözümüz içi gibi bakmamız lazım. Denizlerimize bugün, yarın değil, insanlık var oldukça ihtiyacımız olacak. Hoyrat kullanmaktan, ekolojik dengeyi bozmaktan son derece sakınmalıyız. Birkaç gün önce körfezde balık ölümleri oldu. Daha geniş alanlarda yayılmaya başlarsa önü alınamaz büyük bir felaketin habercisi. Deniz yoksa hayat da yok" dedi.

İzmir Güzelbahçe Balıkçı Limanı'nda '2024 Yılı Balıkçılık Sezonu Açılış Töreni' gerçekleştirildi. Açılışa Binali Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Şahin, İzmir Balık Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aksoy ve il protokolü katıldı.

'GÜZELBAHÇE BALIKÇI BARINAĞI YÜZDE 100 KAPASİTEDE'

İzmir Balık Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aksoy törendeki konuşmasında, Güzelbahçe Balıkçı Limanı'nın Binali Yıldırım'ın talimatıyla yapıldığını belirtip, "Limanı düşündüğümüz kadar büyük yapamadık. 3'üncü yılda limanın kapasitesi yüzde 100 çalışıyor" dedi. 2022 Temmuz'da tersaneyi faaliyete geçirdiklerini aktaran Aksoy, "İzmir için o zaman çok faydalı bir liman yaptık. Yani burada sadece balıkçılarımız değil yolcu gemileri, feribotları da çekiyoruz. Ege Bölgesi'nde tek olan bir tersane oldu. İleride soğuk hava depoları, balık işleme tesisleri yapacağız" diye konuştu.

'BİTKİSEL, HAYVANSAL VE BALIKÇILIKTA PLANLI BİR ÜRETİME GEÇTİK'

İzmir'in Türkiye'deki en önemli avcılık yapılacak illerin başında geldiğini belirten Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Şahin, "Yaklaşık 629 kilometrelik bir sahil şeridinde güçlü bir balıkçı filosuyla, Türkiye'nin ikinci büyük balıkçı filosu İzmir'de yer almakta. Bu dönem içerisinde oldukça bereketli bir avcılık yapacağımızı tahmin ediyoruz. Ama Türkiye'de hem bitkisel hem hayvansal hem de balıkçılıkta planlı bir üretime geçtiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla artık balıkçılıktaki planlı avcılık başladı. Bu sene 400 bin tonluk kotayla belirlenmiş oldu. Bu sadece bugünümüz değil gelecekteki nesillerimizin de bu balıklardan faydalanması için alınmış bir tedbirdir" dedi.

'SU ÜRÜNLERİ HALİ DAHA UYGUN BİR ALANA TAŞINMALI'

Su ürünleri sektörünün ekonomimizdeki payının her geçen yıl arttığını söyleyen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, "Yapılan bilimsel çalışmalar, dünya genelinde avcılık yoluyla elde edilen deniz mahsullerinin sınır noktasına ulaştığını işaret etmekte. Sürdürülebilir balıkçılığın hem su ürünleri kaynaklarının verimli kullanımı hem de türlerin korunması açısından önem taşıdığını düşünüyorum. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığımızın yayınladığı, 2028 yılına kadar yürürlükte olacak tebliğin getirdiği kısıtlamaların, sektörün geleceğini şekillendireceğine inanıyoruz" dedi.

'DENİZLER ÇOK ÖNEMLİ'

Reislerin, balıkçıların büyük gününün geldiğini söyleyen Binali Yıldırım ise "4,5 ay aradan sonra tekrar en sevdikleri denizle buluşuyorlar. Denizciler için karada geçen günler, matem günleri. Denizcilerin keyiflendiği, aşkının doruğa ulaştığı zamanlar denizde geçirdikleri zaman. Denizcilik diğer alanlarla karşılaştırılmamalı. Denizcinin önemi denizde teknesini sağ salim rotasında götürmesi ve selametle limana ulaştırmasıyla ölçülür" dedi. Yıldırım, "Balıkçı limanına, barınak diyemiyorum çünkü bu barınaktan öte. Ama Mehmet Aksoy'a kalırsa burası yetmez. 'Güzelbahçe'nin bütün sahillerini barınak yapın' diyesi geldi. Buraya deniz ürünleri hali olmaz. Denizler çok önemli. Denizlerin önemini iki cümleyle ifade etmek mümkün; denizler olmasa insanların yarısı açlıktan ölür. Yarısı da soğuktan ölür. Her şeyi denizden elde ediyoruz. Bugün uluslararası taşımaların yüzde 85'i deniz yoluyla yapılıyor. Denizler gerek turizm gerek yolcu ve yük taşımacılığı, balıkçılık bakımından olmazsa olmazımız. Ekonominin ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur" diye konuştu.

'DENİZLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM'

Türkiye'nin toplam 8 bin 500 kilometre sahil uzunluğuna sahip olduğunu, bunun 629 kilometresinin İzmir'de bulunduğunu dile getiren Yıldırım, "Yarından itibaren reisler, balıkçılar buradan açılacak ve rızıklarının peşinde olacak. Denizlerimiz, balıkçılarımız ve vatandaş için rızık kapısı. Dolayısıyla denizlerimize gözümüz içi gibi bakmamız lazım. Denizlerimize bugün, yarın değil, insanlık var oldukça ihtiyacımız olacak. Hoyrat kullanmaktan, ekolojik dengeyi bozmaktan son derece sakınmalıyız. Birkaç gün önce körfezde balık ölümleri oldu. Daha geniş alanlarda yayılmaya başlarsa önü alınamaz büyük bir felaketi habercisi. O yüzden denizlerimize sahip çıkalım. Deniz yoksa hayat da yok. Su yoksa hayat da yok. Hayatımız, denizlerimize ne kadar sahip çıktığımızla doğru orantılı" dedi.

'İZMİR ÖNEMLİ BİR BALIKÇI KENTİ'

Türkiye'de yaklaşık 20 bin balıkçı teknesi olduğunu aktaran Yıldırım, "Bunun yüzde 10'u İzmir'de. İzmir önemli bir balıkçı kenti. Dolayısıyla göreve geldiğimizde İzmir'in deniz altyapı tesisleri hemen hemen hiç yoktu. Foça'dan, Karaburun'a, Çeşme'ye uzanan sahil şeridinde balıkçılarımız için barınacak yerler yoktu, enerji tekneleri için barınacak yat limanları yoktu. Birçok yerde bunların yaptık" diye konuştu.

Güzelbahçe balıkçı barınağının daha fazla büyümemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Güzelbahçelilerin, İzmir'in güzel denizini de temaşa etme hakları var. Her tarafı tekmeler doldurursak haksızlık olur. Dolayısıyla bu liman size daha epey zaman yeter. İhtiyaç olursa başka yerlere, başka liman bundan sonra gelen arkadaşlar yaparlar" dedi.

'ÜLKEMİZ 3 TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ LAFINI HAVADA BIRAKMADI'

Balıkçıların bu gece itibariyle denizde nasiplerini, kısmetlerini arayacaklarını belirten Yıldırım, "Türkiye'de doğal balıkçılıkla avlanan balık miktarı, 100 bin ton civarında. Bu önemli bir miktar. Buna çiftlikleri dahil etmiyoruz. Türkiye son yıllarda özellikle su ürünleri ihracatında önemli bir mesafe katetti. Denizcilik kültürü, bilinci gelişti. Gerek amatör denizcilik gerek profesyonel denizcilik açısından ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili lafını havada bırakmadı. Hakkını vermeye başladı. Biz denizci bir milletiz. 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur' sözü boşuna söylenmemiş. Barbaros Hayrettin Paşa bütün Avrupa'yı dize getirirken Akdeniz'i Türk'ün gölü haline getirirken, bu tarihi sözünü söylemiş ve gereğini de yapmış. Dolayısıyla denizlerimizi, sorumluluğumuzu bilerek kuşaklara olan sorumluluğumuzu bilerek kullanalım. Hangi işi yaparsak yapalım denizlerimize gözümüz gibi bakmayı ihmal etmeyelim. Burada temsili olarak 2024-25 balıkçılık açılış sezonunu gerçekleştiriyoruz. Rabbim bol bereketli güzel bir sezon nasip etsin. Bu düşüncelerle balıkçılarımıza 'Vira bismillah' diyoruz" dedi.

Törene katılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da Güzelbahçe'ye balıkçı limanı kazandıran Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

Törenin sonunda balıkçılık sezonunun bereketli geçmesi için dua edildi, ardından denize çiçek ve balık bırakıldı.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR,