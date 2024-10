Çelik: TUSAŞ Saldırısı Bölgesel Gelişmelerle İlişkili

Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in bölge halklarını ateşe atacak bir çalışma içerisinde olduklarını net bir şekilde ifade ettiğini belirterek, " TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmeyelim. Bu terör örgütleri, her zaman için bu katliam şebekeleri, belli odaklar tarafından kullanılırlar ve yönlendirilirler. Türkiye'nin dikkatini bölge meselelerinden kaydırmak, Türkiye'nin odağını dağıtmak, Türkiye'nin enerjisini içeriye harcamak için bu terör eylemlerinin zamanlaması her zaman manidar olmuştur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen AK Parti Kozan 8'inci Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede, İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Adana milletvekilleri Sunay Karamık ve Abdullah Doğru, belediye başkanları ve ilçe teşkilatı da yer aldı.

Kongrede konuşan Ömer Çelik, barışın çok zor olduğu bir dönemden geçtiklerini söyledi. Çelik, "O sebeple de birliğimizin, beraberliğimizin her zamankinden daha kıymetli olduğu bir dönemdeyiz. Dün itibarıyla İsrail'in İran'a saldırmasıyla birlikte Gazze'deki soykırım, arkasından Lübnan'a ve Suriye'ye saldırması, arkasından İran'a saldırması, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi arzımevut denen hezeyan için adım adım ilerlemeye çalıştığını gösteriyor. Bu soykırım çetesi, bu katliam şebekesi, bölgedeki bütün halklara, milletlere düşmanlık yaparak ilerlemeye devam ediyor. Olaylar ilk başladığı zaman Cumhurbaşkanımız 'Bunlar bütün bölgeyi ateşe atacaklar, bütün bölgeyi ateş çemberi haline getirecekler' demişti. Bunun adım adım önümüze bir tablo olarak geldiğini görüyoruz. 6-7 Ekim'de olayların başlamasından 3-5 gün sonra bu katliam şebekesinin başı olan Netanyahu, 'Biz David koridorunu kuracağız' demişti. David Koridoru şudur. İsrail'den başlayıp Suriye'yi ve Irak'ı içine alan bir koridordur. Bu ilk anda herhangi bir değerlendirme yapmayıp hemen 'Haritalar değişecek' demesi, arkasından 'David koridorunu kuracağız' demesi aslında bunların niyetini gösteren bir açıklamaydı. Hemen hemen bu açıklamayı yapalı 1 senenin üzerinden zaman geçti. Olayların başlamasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Dün bununla ilgili olarak değerli büyüğümüz, hemşehrimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Bu bir ara duraktır. İran'a saldırması, David koridorunu kurmak için ve bölgede Türkiye'ye musallat olmak için' dedi. Hem Cumhurbaşkanımızın hem Bahçeli'nin açıklamaları esasında, etrafımızda gelişen olayların resmini tam olarak ortaya koymaktadır. Bizim burada üzerimize düşen, biricik ülkemizi istikrarını korumak, biricik ülkemizin güvenliğini korumak, Türkiye'mizin güvenliğini korurken de bölge barışına dönük olarak, bu istikrarsızlaşma faaliyetlerine dönük olarak insanlık cephesinin en güçlü sesi olan, insanlık cephesinin en kararlı duruşunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanımızın arkasında kararlı, tavizsiz, birlik ve beraberlik içerisinde dimdik yürümektirö ifadelerini kullandı.

'BÖLGESEL SAVAŞ İHTİMALİ DAHA ÇOK YOĞUNLAŞACAK'

İlerleyen günlerde bölgenin daha çok ısınacağını gördüklerini vurgulayan Ömer Çelik, "Bölgesel bir savaş ihtimalinin daha çok yoğunlaşacağını ve bu soykırım şebekesinin daha da saldırganlaşacağını görüyoruz. Yani ilk değerlendirmeler, bunların Amerikan seçimlerine kadar fütursuzca devam edeceği şeklindeydi. Fakat bu soykırım şebekesinin geçenlerdeki İsrail Maliye Bakanı şöyle bir açıklama yaptı; 'Biz' dedi 'Lübnan'ı, Suriye'yi, Irak'ı, Suudi Arabistan'ı içine alan büyük bir İsrail kurmak istiyoruz' dedi. Yani bütün bölge halklarını ateşe atacak bir çalışma içerisinde olduklarını net bir şekilde ifade etti. Bunun karşısında işte biz Türkiye'mizin gücünü, Türkiye'mizin birliğini, Türkiye'mizin birliğini en güçlü şekilde koruyacağız. TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmeyelim. Bu terör örgütleri, her zaman için bu katliam şebekeleri, belli odaklar tarafından kullanılırlar ve yönlendirilirler. Türkiye'nin dikkatini bölge meselelerinden kaydırmak, Türkiye'nin odağını dağıtmak, Türkiye'nin enerjisini içeriye harcamak için bu terör eylemlerinin zamanlaması her zaman manidar olmuştur. Ama tabii hesap etmedikleri bir şey var. Biz Türkiye'de iç cephemizi güçlendirmeyi bildiğimiz gibi bu terörle mücadele ve etrafımızdaki bu savaş şebekeleriyle mücadele etmeyi de çok iyi biliriz. Hem Cumhurbaşkanımız hem Devlet Bahçeli defalarca iç cepheyi güçlendirmekten bahsetti. İşte bu kongrelerimiz, bu salonda da yine Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini, dirliğini göstermemiz, aslında iç cephenin en önemli sütunlarından birini oluşturuyor. İçeriyi sağlam tutarsak, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi sağlam tutarsak, dışarıdaki türbülanslara karşı daha güçlü bir şekilde cevap verme pozisyonumuzu ve kapasitemizi korumuş oluruzö diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ İLK GÜNDEN İTİBAREN DURUŞUNU ORTAYA KOYDU'

Birleşmiş Milletler'de yapılan konuşmalardan, bugüne kadar söylenen sözlere kadar ilk günden itibaren duruşunu değiştirmeyen dünyadaki tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydeden Ömer Çelik, "Ben çok iyi hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çok yıllar evvel 'Dünya beşten büyüktür' dediğinde salonda bir şaşkınlık olmuştu. Birleşmiş Milletler'in ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu kadar net bir şekilde eleştirilmesi karşısında şaşırmışlardı. Ama aradan yıllar geçti. Bugün hemen herkes bunu söylüyor. İspanya ve 1-2 ülke hariç hiç kimse Gazze'nin yanında durmazken, Filistinlilerin yanında durmazken, Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren bu duruşu ortaya koyduö diye konuştu.

'ŞER ŞEBEKELERİNE İNAT DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

TUSAŞ'a yapılan saldırıyı da hatırlatan Çelik, şunları dedi:

"Şehitlerimiz var. Allah hepsine rahmet eylesin. Bugün biraz evvel gelirken haber aldım. 22 yaralımızdan 16'su taburcu olmuş. Hepsine şifa diliyoruz. Tabi orada hepimizi şehitlerimizin acısına, yaralılarımızın üzüntüsüne rağmen gururlandıran şey nedir? Saldırının ilk anlarından itibaren oradaki çalışanlarımızın 'Bu saldırılara inat biz daha çok çalışacağız' demesidir. Yani hemen arkadaşlarını şehit vermişler, diğer arkadaşları gazi olmuş, yaralanmış ama ne diyorlar? 'Biz yaptığımız işi biliyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığı için çalışıyoruz. Onun için onlara inat daha çok çalışacağız' diyorlar. Biz de şimdi bu kongrede o kardeşlerimizin sözünü tekrarlıyoruz. Şer şebekelerine inat, daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Mahalle mahalle, ilçe ilçe, şehir şehir birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi koruyacağız. Türkiye'deki birliğin, beraberliğin, dirliğin temel sütunlarının başında Cumhur İttifakı'nın duruşu geliyor. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu duruşunu hep beraber koruyacağız."

Konuşmaların ardından yapılan kongrede tek liste halinde seçimlere giren mevcut başkan Polat Kaya, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi.

