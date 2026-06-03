CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı: "Bir Diyalog Heyeti Oluşturmayı Kararlaştırdık"

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP MYK'da alınan kararlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Yani MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Arkadaşlarımızla konuşmak üzere, önceki dönemde partiyi yöneten arkadaşlarımızın da uygun görecekleri isimler varsa, bu arkadaşlarımızın karşılıklı olarak bir araya gelmelerini, oturup konuşmalarını ve yol haritası ile kurultay konusunda değerlendirmeler yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, dün gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye ekonomisinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Sarı, hayat pahalılığı ve enflasyon konusunda iktidarın hedeflerine ulaşamadığını vurgulayan Sarı, "Ciddi bir hayat pahalılığı var. Orta Vadeli Program'da gündeme gelmiş konuların hiçbirisi, hedeflenmiş konuların hiçbirisi gerçekleşmedi. Enflasyonun yüzde 30 civarında bir yerde olacağı neredeyse kesin" dedi.

Ekonomideki büyüme performansını da değerlendiren Sarı, açıklanan verilerin işsizlik açısından kaygı verici olduğunu ifade ederek, "Çeyreklik rakamlar itibarıyla büyüme oranları açıklandı ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ekonominin sadece yüzde 2,5 büyüdüğünü gördük. Türkiye gibi ülkelerde, demografik fırsat penceresi açık olan genç ülkelerde, yaş ortancasının 33-34 olduğu ülkelerde yüzde 5'in altındaki her büyümenin işsizlik yarattığını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de işsizlik rakamları, rakamlara yansıyandan çok daha fazla" diye konuştu.

MYK toplantısında ekonomik başlıkların yanı sıra sosyal sorunların ele alındığını belirten Sarı, "Yanı başımızda bir savaş var. Hemen yanı başımızda İran'da ve bu savaşın çok ciddi etkileri var. Jeopolitik etkileri var, iktisadi etkileri var, ticari işlemler açığı üzerinde ciddi etkileri var. Türkiye'nin ödemeler dengesi açığı hızla artıyor. Petrol fiyatları yükseliyor ve petrol fiyatlarının yükselişine karşı eşel mobil sistemiyle mali açıklarımız ciddi şekilde artıyor" dedi.

Sarı, mevcut ekonomik koşulların faiz politikalarını etkilediğini savunarak, "Faizler düşmüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek konusunda faiz oranlarını yeterince aşağıya indiremedi. Şimdi böyle bir konjonktürdeyiz" ifadelerini kullandı. Sarı, "Ciddi güvenlik sorunlarımız var etrafımızda. Neredeyse dünyanın bütün fay hatları kırılıyor. Dünya tek kutuplu bir dünyadan çok kutuplu bir dünyaya doğru geçiyor. Bunun sancılarını yaşıyor. Türkiye gibi Avrasya'da, Asya'yla Avrupa'nın birbirine en yaklaştığı yerde olan bu beş deniz ülkesinde stratejik derinliği olan bir devlet olarak da bu gelişmelerden çok yakından etkileniyor" diye konuştu.

"CHP'YE İHTİYAÇ VAR"

Bu süreçte CHP'nin üstlendiği sorumluluğun daha da arttığını ifade eden Sarı, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin de mevcut iktidarında bu dönemde büyük sorumlulukları var ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu dönemde çok büyük ihtiyaç var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi devlet kurmuş, ulus inşa etmiş bir parti ve tarihsel misyonu olan bir parti; cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir kere daha cumhuriyet parantezinin içini doldurabilecek misyonu olan bir parti. O yüzden her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bir parti. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir parti. Öte yandan yerel seçimlerde birinci çıkmış bir parti. Parti oyları yüzde 34'ün üzerinde, belediye başkanlığı oyları yüzde 38'in üzerinde. Dolayısıyla yerelde iktidara gelmiş olan bir parti ve önümüzdeki süreçte de iktidarın namzeti" dedi.

Partinin hem tarihsel hem güncel siyasi ağırlığının altını çizen Sarı, "Bütün bu meselelerle, yani Türkiye'nin hem içinde bulunduğu durum itibarıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem bu tarihsel konumu hem içinde bulunduğu mevcut realitesi bakımından son derece önemli bir yerde durduğunu hepimiz değerlendirdik bir kere daha. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partililerle ilgili değil, Türkiye'de siyaset yapan herkesle hatta dünyada Türkiye'yle ilgilenen bütün siyasal partiler ve devletler için de böyledir. Dolayısıyla gözü kulağı Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir" ifadelerini kullandı.

38'inci Olağan Kurultay hakkında verilen karar sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin de konuşan Sarı, MYK'nın yeni bir başlangıç amacıyla toplandığını belirterek, "Şimdi böyle bir zamanda ve böyle bir zeminde partimizle ilgili çok ciddi tartışmaların olduğu bir dönemin içine girdik. Biz topladığımız MYK ile ilk MYK'mızda aslında yeni bir başlangıç yapmayı, sıfırdan bir başlangıç yapmayı, bugüne kadar yapıldığını düşündüğümüz eksikleri ve hataları gidererek önümüze yeni bir yol haritası koyabilecek bir genel çerçeveyi üretmeyi düşündük, değerlendirdik. Dolayısıyla MYK'nın birinci önemi yeni bir başlangıç yapabilmekti" dedi.

Üstlendikleri görevin hukuki bir zorunluluktan kaynaklandığını belirten Sarı, sözlerine şöyle devam etti:

"Zor bir görev üstlendiğimizi değerlendiriyoruz. Bu görev bir zorunluluktu. İlgili hukuk kuralı çerçevesinde ve mahkemenin vermiş olduğu karar çerçevesinde üstlendiğimiz bir zorunluluk bu. Dolayısıyla hiç kimse böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemez. Mahkemenin vermiş olduğu karar eskiye dönüş anlamına geldiği için bizler, hepimiz Parti Meclisi üyeleri ve onun içinden çıkan MYK üyeleri, bu hukuki zorunluluğu yerine getirmek üzere bir görev üstlenmiş durumdayız. Bu Parti Meclisi atanmış bir Parti Meclisi değil, herhangi birinin Parti Meclisi değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun atadığı üyelerle oluşmuş bir MYK'dan söz etmiyoruz. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegelerinin özgür iradesiyle seçip gönderdiği Parti Meclisi üyelerinden oluşmuş bir MYK'dır. Bunun en iyi örneklerinden biri benim. Ben bu MYK listesine Sayın Kılıçdaroğlu'nun listesinin dışından gelmiş biri olarak Parti Meclisi'nin içindeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür delegelerinin iradesiyle, onların oylarıyla gelmiş arkadaşlarımızın ve başka arkadaşlarımızın MYK'nın içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımızı ya da o Parti Meclisi'ni meşru görmeyen bir anlayışın doğru olmadığına işaret etmek istiyorum."

SARI'DAN BİRLİK BERABERLİK ÇAĞRISI

Partinin içinde bulunduğu sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Sarı, "Bizim üstlendiğimiz görev, partinin içine düştüğü bu durumdan hızla çıkarılması, önünü görebileceği bir yol haritasının ortaya konulması ve partinin bu cendereden çıkmasının sağlanmasıdır. Bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin olması gereken yerde, olması gereken siyaseti yerine getirebilmesini sağlamak istiyoruz. Bu zorlu bir görevdir. Burada kullandığımız dil ve üslup, hem mahkeme kararını beğenmeyen ve doğru bulmayan arkadaşlarımız hem de bizler bakımından son derece önemlidir. Çok özel bir süreçteyiz ve bu süreçte herkesin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Aksi durum Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrışması anlamına gelir ki biz ayrışmayı da çatışmayı da asla istemiyoruz. Germek ve ayrıştırmak kolaydır, barıştırmak ve kucaklaştırmak zordur. Bence zor olanı yapalım. Germeyelim, ayrıştırmayalım. Dikkatli ve özenli bir dil kullanalım. Herkes düşüncelerini söylesin, anlatsın. Partinin yetkili organları ve kurulları var, bunlarda konuşalım. Bireysel ilişkilerimiz var, bunları kullanalım. Ayrıştırıcı değil, kucaklayıcı bir dille ilerleyelim. Parti tabanını ayrıştırmayalım" ifadelerini kullandı.

Parti yöneticilerinin kişisel pozisyonlarından bağımsız olarak partinin bütünlüğünü koruması gerektiğini belirten Sarı, "Bizler partide siyaset yapan yöneticiler olarak elbette siyasal ikballerimiz ve pozisyonlarımız için bir şeyler söyleyebiliriz. Bugün bu pozisyonda oluruz, yarın başka bir pozisyonda oluruz. Bugün bir şey söyleriz, yarın fikrimizi değiştirmiş oluruz. Buralardan her zaman dönüş mümkündür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bir kez ayrıştığında bunları toparlayabilmek zordur. Dolayısıyla hepimizin tarihsel sorumluluğu budur. Asla ayrışmadan, birlik, bütünlük ve beraberlik içinde mevcut durumu yönetmek zorundayız. MYK olarak en önde değerlendirdiğimiz konu da budur" dedi.

CHP KURULTAYI NE ZAMAN TOPLANACAK?

Kurultay tartışmalarına değinen Sarı, mevcut hukuki durumun yok sayılarak çözüm üretilemeyeceğini belirterek, "Önümüzde, bu hukuki durumun ortaya çıkardığı yakıcı bir sorun var ve bunu konuşmak zorundayız. Özellikle kurultayla ilgili tartışmalar bakımından söylüyorum. Mevcut durumu yok sayarak bir çözüm üretmek mümkün değil. Kararları beğenmeyebiliriz, tanımıyoruz diyebiliriz. Ama tanımıyoruz ve beğenmiyoruz dediğimiz zaman o kararlar ortadan kalkmıyor. Verili durumu görüp anlamak, bunun üzerinden bir diyalog geliştirmek, bir mekanizma ve bir uzlaşı oluşturmak bizim birinci önceliğimizdir. Sorunları yok sayarak bir yere varamayacağımızı son iki yıldaki butlan tartışmalarında çok açık biçimde gördük. Bu meseleler ilk gündeme geldiğinde mevcut yöneticilerimiz böyle bir şey olmaz diyerek sorunu yok saydılar. Ancak sorun büyüdü ve bugün bulunduğu noktaya geldi. Daha sonra bu soruna karşı çeşitli hamleler yapıldı. Olağanüstü kurultay girişimleri oldu ancak bunların da süreci durdurmadığını gördük. Dolayısıyla meseleyi objektif ve nesnel biçimde ele almak, buradaki sorunu nasıl çözeceğimizi konuşmak zorundayız" dedi.

Kurultay fikrine karşı olmadıklarını ifade eden Sarı, bu sürecin nasıl işletileceğinin konuşulması gerektiğini ifade ederek bunun için adımlar atılacağını söyledi. Sarı, "Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay toplamayız demiyoruz. Tam tersine MYK'da bir kurultay toplamanın koşullarının neler olduğunu da konuştuk. Önümüzdeki günlerde Parti Meclisi'ni toplayacağız. Parti Meclisi'nde bu konuları konuşacak ve tartışacağız. Dolayısıyla kurultay yapmanın koşullarını birlikte konuşabileceğimiz bir mekanizmaya ve diyalog sürecine ihtiyacımız var. Kurultayı reddeden bir anlayış içinde değiliz. Ancak bunu mevcut verili durum karşısında nasıl yapacağımızı mutlaka konuşmamız gerekiyor" dedi.

Partinin kurumsal kimliğini zedeleyen açıklamaların kimseye fayda sağlamadığını belirten Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyasi rekabet vardır, önemlidir. İtiraz kültürü vardır, o da önemlidir. Bunların hepsine saygımız var. Ancak partinin kurumsal kimliğini zedeleyen açıklamaların hiçbir şeye hizmet etmediğini, partiyi gereksiz yere yorduğunu not etmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DİYALOG HEYETİ KURULACAK

Sarı, tüm partililere çağrıda bulunarak, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu durumdan çıkarılması için ihtiyaç duyduğumuz yol haritasının ne olacağına ilişkin tüm partililerimize, üyelerimizden genel başkanımıza, önceki dönem genel başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, Parti Meclisi üyelerimize ve geçmişte partide önemli görevler üstlenmiş arkadaşlarımıza çağrımızdır; herkes bu konuya sorumluluk duygusuyla yaklaşsın" dedi.

MYK'da alınan kararların ayrıntılarını paylaşan Sarı, kurulması planlanan diyalog heyetinin parti içindeki farklı kesimlerle temas kuracağını söyledi. Sarı, "Bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Yani MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Arkadaşlarımızla konuşmak üzere, önceki dönemde partiyi yöneten arkadaşlarımızın da uygun görecekleri isimler varsa, bu arkadaşlarımızın karşılıklı olarak bir araya gelmelerini, oturup konuşmalarını ve yol haritası ile kurultay konusunda değerlendirmeler yapmalarını istiyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada herhangi bir önyargımız ya da kırmızı çizgimiz yok. Ancak elbette bir hukuki zemin var. Bu konuları da bu hukuki zemin üzerinde konuşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

CHP PM 11 HAZİRAN'DA TOPLANACAK

Mevcut MYK'nın hukuki durumu ve meşruiyetine ilişkin görüşlerini kamuoyuna yeterince anlatamadıkları değerlendirmesini yaptıklarını belirten Sarı, "Özellikle bazı basın yayın kuruluşlarının temsilcilerine konuyu yeterince anlatamadığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde daha proaktif olmayı, medya mensuplarıyla daha yakın çalışmayı ve içinde bulunduğumuz süreci daha kapsamlı biçimde anlatmayı uygun gördük" ifadelerini kullandı.

Parti organlarının hızlı biçimde çalıştırılması yönünde karar aldıklarını kaydeden Sarı, "Bu çerçevede 11 Haziran Perşembe günü Parti Meclisi'ni toplayacağız. Parti Meclisi'nde bütün değerlendirmeleri üyelerimizle tartışacağız. Parti Meclisi'nde sadece bizimle aynı görüşte olan arkadaşlarımız bulunmuyor. Farklı değerlendirmelere sahip üyelerimiz de var. Bu nedenle toplantının daha zengin ve içerikli geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

"KILIÇDAROĞLU GRUPTA KONUŞACAK"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısına da değinen Sarı, "Salı günü grup toplantımızı gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin önemli değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacak" diye konuştu.

Parti organlarının bu hafta itibarıyla tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını belirten Sarı, "Disiplin Kurulumuz da bu hafta içerisinde muhtemelen ilk toplantısını Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında yapacak. Böylece parti organlarımız bu hafta itibarıyla tam olarak çalışmaya başlamış olacak. Dört buçuk ila beş saat süren MYK toplantısının ardından genel çerçeveye ilişkin aktaracaklarım bunlardır" dedi.

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarı, Parti Meclisi toplantısının hangi tüzüğe göre yapılacağına ilişkin tartışmalara dair, "Butlan kararı, mevcut yönetimi, mevcut yönetimin aldığı kararları ve kurultayları yok sayıyor. Karar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte mevcut fiili durum budur. İhtiyati tedbir kararı nedeniyle 2024 yılında kurultayda yapılan tüzük değişikliği de bu kararla birlikte ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla önceki tüzüğe dönüyoruz. Bu tüzük çerçevesinde MYK üyelerini Parti Meclisi'nin onayına sunma zorunluluğumuz bulunmuyor. Bizim kanaatimize göre geçerli olan tüzük budur ve değerlendirmeler de bu çerçevede yapılmıştır" dedi.

CHP'nin kurultay yapmaması halinde seçime giremeyeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir tarihe kadar kurultayını yapamazsa seçime giremeyeceği yönündeki değerlendirmeler doğru değildir. Karar kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Bu hukuki durum bir mücbir sebep oluşturuyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememesi sonucunu doğuracak bir hukuki durumun ortaya çıkması mümkün değildir" dedi.

"HİÇBİR ÜYEMİZİN AYRILMASINI İSTEMEYİZ"

Yeni parti kurulacağı yönündeki iddialara da değinen Sarı, parti içindeki hiçbir ismin ayrılmasını istemediklerini vurguladı. Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hiçbir üyemizin ayrılıp başka bir partide yer almasını istemeyiz. Tam tersine önümüzdeki dönem daha fazla bir arada olmamız gereken bir dönemdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla dahi AKP'yi yenmenin yollarını ararken, başka siyasi partilerle ittifakları konuşurken kendi arkadaşlarımızın ayrılıp başka partilerde siyaset yapmasını tercih etmeyiz. Bu nedenle kucaklayıcı ve birleştirici bir yaklaşım benimsiyoruz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezidir ve kapısı bütün arkadaşlarımıza açıktır. Onlar bizim düşmanımız değil, birlikte siyaset yaptığımız yol arkadaşlarımızdır. Elbette partinin kurumsal kimliğini koruyacak tedbirlerimiz olacaktır. Ancak hiçbir arkadaşımızın partiden ayrılmasını istemiyoruz. Buna rağmen farklı tercihler ortaya çıkarsa, bunu da o zaman değerlendiririz" diye konuştu.

CHP'nin kapatılabileceğine yönelik iddiaları değerlendiren Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Bu konuda gereksiz spekülasyonlar yapıldığını görüyorum. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasına hiç kimsenin gücü yetmez, hiç kimse bunu başaramaz" ifadelerini kullandı.

Kurultay'a gidilmezse Çağrı Heyeti telep edileceği yönündeki iddiaları değerlendiren Sarı, "Mutlak butlan kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten kişiler; 13 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmiş Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. Kurultay'la göreve gelmiş arkadaşlardır. Sayın Tezcan da bu arkadaşlarımızın içindedir. Şimdi bu arkadaşlar olmasın, bu süreç bu arkadaşlarla yürütülmesin deyip AK Parti'nin atayacağı bir kayyumu mu istiyorlar? Bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar? Bizler bu partinin evlatlarıyız. Bu partinin seçilmiş iradesiyiz. AK Parti'nin atayacağı bir heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 13 yıl yönetmiş Sayın Genel Başkan'a ve 37. Kurultay'ın özgür iradesiyle seçilmiş delegelere tercih etmek istiyorlarsa buyursunlar yapsınlar. Hukuk da ona göre işler. Ama siyaseten bunun çok yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum" dedi.

CHP'li belediyelere ilişkin nasıl bir yol izleyeceklerine yönelik soruya Sarı, "Belediyelerle ilgili süreçler değerlendirildi ve değerlendirilmeye devam ediyor. Önümüzdeki MYK toplantılarında da bu konu gündeme gelecek. Belediyelerimiz bizim için son derece önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyan siyasetin uygulama merkezleridir. Bu nedenle belediyelerimizin yönetimi ve belediyelerimize ilişkin iddialarla daha yakından ilgileneceğiz. Bu aynı zamanda benim sorumluluk alanlarımdan biri. Elbette bu bir vesayet değildir. Bir siyasi partinin kamu kurumları üzerinde vesayet kurması mümkün değildir. Ancak siyasi sorumluluğumuz çerçevesinde belediye başkanlarımızın ve uygulamalarımızın partinin genel siyasetiyle ne kadar uyumlu olduğuna ilişkin bir denetim ve değerlendirme mekanizması oluşturacağız" ifadelerini kullandı.