Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.

11.02.2024 17:36  Güncelleme: 17:59
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde Erdoğan, Baltacı'nın yakınlarına baş sağlığı diledi ve konuşma yaptı. Baltacı'nın naaşı Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Törene birçok siyasi isim ve parti üyesi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
Fatma Sevim Baltacı

AK PARTİLİ BALTACI TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının karşısındaki yolda, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 43 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Baltacı'nın eşi Muharrem Baltacı ile kardeşleri taziyeleri kabul etti. Tabutun başına gelen Baltacı'nın yakınları ile arkadaşlarının ağladığı ve üzgün olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze törenine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun yakınlarına baş sağlığı diledi. Erdoğan ile cemaat, Baltacı'nın yanı sıra, 95 yaşında vefat eden Sabriye isimli bir kadının da cenaze namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı

"YOL ARKADAŞIMIZ, DAVA ARKADAŞIMIZ"

Cenaze namazlarının kılınmasının ardından konuşan Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan, Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Yine musallada bulunan Sabriye Hanımefendi ki 95 yaşında Hakk'a uğurlayacağız. Her nefis ölümü tadıcıdır ve Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz, gideceğiz. Sabriye Hanımefendi 95 yaşında bir büyüğümüz, mekanı cennet olsun inşallah. Fatma Sevim kızımız, kardeşimiz, yol ve dava arkadaşımız dün akşam bir kaza ile o da ebediyete uğurlanacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı

"DAVA ARKADAŞLARININ UMULMADIK ANDA BU TÜR İMTİHANLARA TABİ OLMALARI KOLAY DEĞİL"

Erdoğan, bir dava ve yol arkadaşı olarak, haberi aldıklarında hakikaten adeta vurulmuşa döndüklerini söyleyerek, "Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Ama biz biliyoruz ki ölüm, hayat, hepsi bizim için birer imtihan. Yine burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz." diye konuştu. Baltacı'nın bütün yol ve dava arkadaşlarına sabrı cemil dileyen Erdoğan, cemaatten, haklarını helal etmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı

Erdoğan, şöyle konuştu: "Rabbim bizleri cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Ben inanıyorum ki Fatma Sevim kızımız, evladımız, kardeşimiz bu yolda o ebedi aleme inşallah Rabbimin müjdesine ulaşacak şekilde gidecek. Bütün ailesine de en kalbi hislerimle sabırlar diliyorum. Allah'a uğurluyoruz, bundan daha güzel herhalde uğurlama olmayacaktır." Daha sonra cenazeler için dua edildi.

ERDOĞAN, BALTACI'NIN TABUTUNA OMUZ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Baltacı'nın tabutuna omuz verdi. Baltacı'nın naaşı, cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze merasimine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, milletvekilleri, AK Parti genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, kadın kolları teşkilatından çok sayıda mesai arkadaşı ve partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı\'nın cenaze törenine katıldı
Kaynak: AA

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    Yorumlar (3)

  • Mesut Gülmez: Bunun ayak bastığı yerden hayır gelmez. O kadını kesin zebaniler karşular. 5 5 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Akpe’nin en iyi yaptığı şey kadınları arkasına aldı. Zamanında rahmetli Turgut Özal’ın ve dem partinin de uyguladığı gibi kadınlara hakim olamayan iktidara hakim olamaz. 4 1 Yanıtla
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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı - Son Dakika


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