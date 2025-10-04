Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas\'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyarısının ardından Hamas, müzakere sürecine başlama konusunda olumlu sinyal verdi. El Cezire'nin aktardığına göre örgüt, "Detayların görüşülmesi için arabulucular aracılığıyla derhal masaya oturmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

REHİNE TAKASI VE GAZZE'NİN GELECEĞİ

Hamas, Trump'ın planında yer aldığı şekilde hem ölü hem de sağ rehinelerin teslim edilmesine onay verdiğini bildirdi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin bağımsız teknokratlardan oluşacak bir Filistin heyetine devredilmesini kabul etti. Örgüt, uluslararası toplumun ve özellikle Arap ve İslam dünyasının girişimlerinin yanı sıra Trump'ın çabalarını da takdir ettiklerini ifade etti.

Hamas, Gazze'nin geleceği ve Filistinlilerin temel haklarının, uluslararası hukuka dayalı birleşik bir ulusal çerçevede ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

El Cezire'ye konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Gazze'de tutulan rehinelerin 72 saat içinde serbest bırakılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Aynı yetkili, Gazze'nin geleceğine dair konuların, Hamas'ın da dahil olacağı geniş kapsamlı bir ulusal mutabakatla görüşülmesini önerdi.

Örgüt, elindeki silahlar da dahil olmak üzere tüm konuları müzakere etmeye hazır olduğunu belirtirken, Reuters'a konuşan bir başka yetkili, İsrail işgali sona ermeden silahların teslim edilmeyeceğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAMAS'IN YANITI KALICI BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Hamas'ın Gazze'de ateşkes için hazırlanan plana yanıtı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, yanıtın kalıcı barış için önemli bir adım olduğuna değinerek, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail'in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uymasıdır. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin iki devletli çözüm için mücadele edeceğine vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN HAMAS'A: KALICI BARIŞA YAKINIZ

Hamas'ın açıklamasına karşılık veren Trump, "Kalıcı bir barışa hazır olduklarını düşünüyorum" dedi. Rehinelerin güvenli şekilde serbest bırakılması için İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanını durdurması gerektiğini belirten Trump, Hamas'ın mesajını Truth Social hesabından paylaştı.

Trump'ın paylaştığı metinde, Hamas'ın kapsamlı istişarelerin ardından planı değerlendirdiği, savaşın ve yıkımın sona ermesi, esir takası, insani yardımın girişine izin verilmesi ve işgalin reddi gibi başlıkları öncelikli gördüğü kaydedildi. Hamas, bu şartlar sağlandığında arabulucular aracılığıyla müzakerelere derhal başlamaya hazır olduğunu teyit etti.

Örgüt ayrıca, Gazze'nin yönetiminin ulusal mutabakata dayalı, Arap ve İslam ülkelerinin desteğini almış bağımsız bir teknokrat heyetine devredilmesini kabul ettiğini yineledi.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Trump, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında Türkiye'nin de arabuluculuk rolüne dikkat çekerek teşekkür etti. Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün'ü de anan Trump, "Bugün çok özel bir gün, belki de eşi benzeri görülmemiş bir gün. Esirlerin bir an önce serbest bırakılmasını ve barışın tesis edilmesini istiyoruz. Buna çok yakınız" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

İŞTE 20 MADDELİK PLAN

ABD Başkanı Trump'ın sunduğu, Netanyahu'nun ise onay verdiği 20 maddelik Gazze planının detaylarını Beyaz Saray duyurdu. İşte o maddeler;