Erdoğan ve Özel, KKTC\'deki Barış Harekatı törenlerinin ardından bir araya geldi

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(LEFKOŞA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törenlere katılmak üzere KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenlerin ardından verilen yemeğe katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla bugün KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da resmi anma programı düzenlendi. Programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı.

Resmi törenlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özel'in iki gündür Lefkoşa'da konakladığı otele geldi. Erdoğan'ın burada ikili görüşmeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından, otele MHP Lideri Bahçeli ve Meclis Başkanı Kurtulmuş da geldi. Erdoğan'a kabine üyeleri eşlik etti.

Erdoğan ve heyetinden dakikalar sonra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel otele giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelde yaklaşık yarım saat süren görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından, Erdoğan, Özel ve Bahçeli, düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen yemek yaklaşık bir saat sürdü.

Erdoğan'ın otelden 14.45 itibarıyla ayrılması beklenirken Özel'in KKTC temasları devam edecek.