Genç kadını öldürmekten yargılanan kocaya önce müebbet sonra beraat - Son Dakika
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Genç kadını öldürmekten yargılanan kocaya önce müebbet sonra beraat

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Gamze Yağlıoğlu'nun 4 yıl önce oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşüp ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılan eşi Alper Yağlıoğlu'nun temyiz dosyasına bakan bölge adliye mahkemesi, sanığın beraatine ve tahliyesine hükmetti.

09.01.2025 14:59  Güncelleme: 16:35
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Alanya'da 24 Kasım 2021'de oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Gamze Yağlıoğlu, hayatını kaybetti. Yağlıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu gözaltına alınıp, tutuklandı.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında; 1 metre 68 santim boyundaki Gamze Yağlıoğlu'nun, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki tırabzana tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, herhangi bir parmak ve tutunma izleri tespit edilmediği, sürtünme izinin bulunduğu aktarıldı. Gamze Yağlıoğlu'nun ölümünün, sanığın kendisini balkondan ittirmesiyle meydana geldiği belirtildi. Kararda, Gamze Yağlıoğlu'nun tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu da ifade edildi.

"BERAAT ETMEYİ BEKLERKEN CEZA ALDIM"

Kararı temyiz eden sanık Alper Yağlıoğlu, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Savunmasında eşi Gamze Yağlıoğlu'nun intihar ettiğini belirten Alper Yağlıoğlu, "Olay günü sahile gitmiştim. Gamze'nin nasıl düştüğünü görmedim. Evden çıkarken kendisi yatıyordu. Eve geldiğimde balkondan aşağı baktım. Aşağı inince Gamze'nin cesediyle karşılaştım. Üzerime katil damgası atıldı. Beraat etmeyi beklerken ceza aldım. Gamze'yi çok seviyordum. Hayatımdaki en değerli insandı. En sevdiğim insanın katili olarak anılmak acı veriyor" dedi.

Genç kadını öldürmekten yargılanan kocaya önce müebbet sonra beraat

"112'Yİ ARARKEN YANLIŞLIKLA INSTAGRAM'A GİRMİŞ OLABİLİRİM"

Gamze Yağlıoğlu'nun telefonundan birtakım delilleri silip silmediğini soran mahkeme heyetine yanıt veren Alper Yağlıoğlu, "Eve geldiğimde Gamze'nin telefonuna dokunmadım. Telefonundan bir şeyler sildiğim söyleniyor. Bunu yapmadım. Gamze'nin cesedinin başında Instagram'a girmedim. Belki 112'yi ararken yanlışlıkla girmiş olabilirim. Benim soğukkanlı davrandığım söyleniyor. Gamze de ben de soğukkanlı insanlarız. O yüzden 12 yıldır birlikteydik. Sağlıkçı değilim. Televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla yaralıya dokunulmaz. Ben de başına gittiğimde dokunmadım. Benim eşim intihar etti" diye konuştu.

"KIZIMIN KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK"

Mahkemede kızının intihar etmediğini, ortada bir sebep bulunmadığını kaydeden Neşe Kıraç ise "Olay günü kızımla telefonla görüştük. Gamze çalışkan, hırslı, azimli bir kızdı. Birçok spor dalıyla ilgileniyordu. Çok donanımlı bir insandı. Kızımın kendisini öldürmesi için hiçbir sebep yok. Ayrıca Gamze'nin yükseklik korkusu var. Balkondan aşağı bile bakamaz ki kendisini atsın. Bir kez bile psikolojik tedavi görmedi. Alper psikolojik baskı yapıyordu. Evlendiklerinde artık Gamze'yi beğenmediğini söylüyormuş" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu'nun, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi ve delil yetersizliği nedeniyle beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Genç kadını öldürmekten yargılanan kocaya önce müebbet sonra beraat

"OLAN YAVRUMA OLDU, ASLA PES ETMEM"

Alper Yağlıoğlu'nun tahliye edilmesine tepki gösteren Neşe Kıraç, "Mahkeme sonuçlandı, sanık beraat etti. Dosyada birçok delil olmasına rağmen beraat etti. Bu kararı hiç beklemiyorduk. Ulusal kriminalin çok net, bulduğu deliller vardı. Hem fiziki hem bilimsel hem de teknik yönden birçok delil vardı. Fakat nasıl oldu da böyle bir karar çıktı? Çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum. Çok üzgünüm. Olan yavruma oldu. Ama burada bitmiyor. Asla pes etmem. Devam edeceğiz tabii ki. Bir gün cezasını alacak. Ama öyle ama böyle ilahi adalet var. Adalete güvenim her zaman sonsuz. Bir şekilde bir gün her şey ortaya çıkacak. Mücadeleye de devam edeceğim. Bu, burada bitmedi" diye konuştu.

"FAHİŞ BİR HUKUKİ HATA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Karara itiraz edeceklerini belirten Neşe Kıraç'ın avukatı Bilge Savran, "Gerçekten çok yanlış bir karar alındı. Maalesef indirimsiz bir şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve dosyanın tümüne hakim olan yerel mahkemenin kararı sadece 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle delil yetersizliği iddiasıyla bozuldu ve kaldırıldı. Bu sonucun Yargıtay'da düzeltileceğine inanıyoruz. Temyiz edeceğiz. Adaletin eninde sonunda sağlanacağından eminiz. Bugün alınan kararın çok yanlış olduğunu, fahiş bir hukuki hata olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Genç kadını öldürmekten yargılanan kocaya önce müebbet sonra beraat
Kaynak: DHA

Mahkeme, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Alanya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kadını öldürmekten yargılanan kocaya önce müebbet sonra beraat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Davut Cirak:
    Atatürk ve masa arkadaşlarının getirdiği Türk ceza kanunu. 9 24 Yanıtla
    ökkeş Kalem:
    Torpille yönetilen 25 yıllık ülkenin son hali diyecektin sanırım araştırmak lazım o hakim ne zaman atanmış kimlerle bağı var vs vs 0 0
  • Aydin Yildiz:
    Şaşırdıkmı hayır tabiki. Allah rahmet eylesin taksiratını affetsin kardeşime.. 10 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    normal bir durum değil araştırılması gerekiyor 10 1 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    Lânet olsun adalete 5 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    yok hacı ne hatası burası Türkiye hata yok 5 0 Yanıtla
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