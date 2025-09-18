Gebze Bilişim Vadisi'nde Verimlilik Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gebze Bilişim Vadisi'nde Verimlilik Zirvesi

Gebze Bilişim Vadisi\'nde Verimlilik Zirvesi
18.09.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ST Endüstri Zirveleri, üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik konularında 8,194 ziyaretçiyle gerçekleşti.

BU yıl Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen ST Endüstri Zirveleri, 'Verimlilik Masası' temasıyla üretici firmalarla tedarikçileri aynı masada buluşturdu. 9-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen zirvede üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik odağındaki konular ön plana çıktı.

Otomasyon, dijitalizasyon, enerji ve fabrikaların deprem dirençli hale getirilmesi konularında üç gün boyunca çeşitli sunumlar yapıldı. Katılımcı firmaların stantlarında uygulama örnekleri yer aldı.

8 BİN 194 KİŞİ ZİYARET ETTİ

Katılımcı firmalar standlarında en yeni çözümlerini sergilerken, panellerde ziyaretçiler de söz alarak deneyimlerini paylaştı. Etkinlik boyunca yapılan görüşmeler ve iş birlikleri, üretim sanayisinin geleceğine yön verecek adımların atılmasına katkı sağladı. Zirveleri 13 ilden gelen 8 bin 194 kişi ziyaret etti.

İNTERAKTİF PANELLERE BÜYÜK İLGİ

Toplam verimlilik ekseninde düzenlenen zirveler, klasik fuar anlayışının ötesine geçerek uygulama odaklı sergi alanları, panel oturumları ve interaktif paneller ile ziyaretçilere yeni bir deneyim sundu. Fabrikalardaki teknik ekipler, mühendisler ve üretim profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, ziyaretçilerine çözüm odaklı içerikler sunarak sanayinin geleceğine ışık tuttu.

4 ZİRVE, BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN KONULAR

Verimlilik Masası temasıyla birbirini tamamlayan dört sektörel zirve bir arada gerçekleştirildi. Buna göre;

10. Robot Yatırımları Zirvesi'nde robot teknolojileri, AMR çözümleri, insan-robot iş birliği ve yatırım geri dönüşleri ile üretimde hız ve esneklik öne çıktı.

8. Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi'nde dijital ikiz, siber güvenlik, otomasyon ve veri analitiği uygulamaları sanayide dönüşüm örnekleriyle sergilendi.

6. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi'nde güneş enerjisi, karbon emisyonu, enerji depolama sistemleri ve sürdürülebilir enerji çözümleri tartışıldı.

3. Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi'nde sanayi yapılarında güvenlik ve üretimi durdurmadan güçlendirme projeleri gündeme taşındı.

ST Endüstri Zirveleri, 2026 yılında da sanayinin tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturmaya devam edecek.

Zİrveye katılan Advantech Türkiye İstanbul Bölge Satış Müdürü Caner Soydan şu değerlendirmede bulundu:

"Standımızda sergilediğimiz özellikle Edge AI ve yeni nesil otomasyon çözümlerimiz, zirve boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Zirve sayesinde birçok değerli sektör profesyoneliyle tanışma, iş birliği fırsatlarını değerlendirme ve sektördeki yenilikleri yakından takip etme imkanı bulduk."

Arge Bilişim Genel Müdürü Hulisi Ayluçtarhan ise "Ziyaretçilerin özellikle yapay zeka tabanlı çözümlerimiz, çizelgeleme modülümüz, MES modüllerimiz ve ERP modüllerimize yoğun ilgi göstermesi bizi memnun etti. Zirve sayesinde hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi pekiştirdik hem de yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladık" dedi.

Cordia'nın sahibi İsmet Öztürk de "Böyle bir zirvede özellikle deprem ülkesi olmamızdan dolayı dayanıklı binalar ve güçlendirme gereken yapıların süreçlerinde inşaat sektörüne hitap eden, doğru ve dayanıklı ürün gamlarımızın tanıtımı için bizim için çok için çok bir fırsat olmuştur" diye konuştu.

CRP Dobot Satış Müdürü Uğur Saraç ise "Bugüne kadar Crp Robot olarak katıldığımız fuarlarda işin sadece ürün satışı tarafında değil, uygulama tarafındaki yeteneklerinizi de sergileme şansımız olmuştu. Bu fuarda da gelen ziyaretçilerin ürün ve uygulama taleplerine en iyi yanıtları verebileceğimizi hem onlara sunduğumuz çözümler ile yeme de ürünlerimizin yetenekleri ile göstermeyi başardık" dedi.

Dostel Satış ve Pazarlama Müdürü Özen Erdinç Sevcan da "Dostel Otomasyon ve Delta Electronics Türkiye olarak katıldığımız Robot Yatırımları Zirvesi, yalnızca üretim prosesleri çözümlerimizi tanıttığımız bir platform değil; aynı zamanda sektörle bilgi alışverişinde bulunduğumuz, iş birliklerini geliştirdiğimiz bir ortam oldu" ifadelerini kullandı.

Egebimtes Üretim Yönetim Sistemleri Direktörü Alp Atay ise "Zirvede, MAS+ Akıllı Fabrika Çözümleri olarak 'Sürdürülebilir ve Akıllı Bir Gelecek' teması ile yerimizi aldık. Yapay Zeka ve Dijital İkiz bu yıl katılımcıların en çok dikkatini çeken çözümlerimiz oldu" diye konuştu.

Esa Makina Key Account Manager Seçkin Ayçetin da "Zirve, yeni iş bağlantıları kurmamıza ve mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmemize önemli katkı sağladı. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği çözümlerimiz arasında Fiam'ın yeni titreşimsiz vida besleme sistemleri, E-Tensil elektrikli vidalama çözümleri ve BalTec perçinleme teknolojileri öne çıktı" dedi.

Fornax Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Küçükali ise "Fuarda tanıttığımız Fonexora Studio platformu, üretim tesislerine yönelik geliştirdiğimiz sürükle-bırak mantığıyla çalışan hızlı uygulama geliştirme ortamı olarak ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı" diye konuştu.

Geoking Geoteknik Mühendisi Hasan Mert Uğur da "Ziyaretçiler en çok iksa, kazı destek sistemlerimiz ve temel altı zemin iyileştirme çözümlerimiz ve mevcut yapıların güçlendirilmesine yönelik mühendislik hizmetlerimize ilgi gösterdi" ifadelerini kullandı.

GOLDSTEİN Carbon Proje Direktörü Borga Köprülü; "Zirve süresince yalnızca çözümlerimizi tanıtmakla kalmadık; aynı zamanda Türkiye'de karbon piyasasına ilişkin güncel mevzuat gelişmelerini ve bu alandaki süreçleri de aktarma imkanı bulduk. Mevzuata dair yaptığımız değerlendirmeler, katılımcıların sektörel dönüşümü ve güncel yönelimleri daha iyi kavramalarına katkı sağladı."

KLUG-SUMATO Founder Hakan Türkekul; "Zirve bizim için çok verimli geçti. Ziyaretçilerimizin en çok ilgisini, Dobot kolaboratif robotları ve Kemppi kaynak makineleriyle geliştirdiğimiz cobotic welding çözümlerimiz çekti. Yerli mühendislik gücümüzle üretime sağladığımız hız, kalite ve esneklik ön palan çıktı."

KONZEK TEKNOLOJİ CEO'su Erdal Baş; "Endüstri 4.0 Zirvesi bizim için oldukça verimli geçti. Üretken yapay zeka çözümümüz Retmes mIQ'yu bir lansman tadında tanıtma fırsatı bulduk. Üretici firmalar, operatör verimliliği, anomali tespiti ve makinelerle anlık etkileşim gibi işlevleri deneyim alanında birebir test ettiler."

MAPEİ TÜRKİYE Yapı Grubu Ürün Müdürü Ali Ülker; "Zirve ziyaretçileri tarafından en çok ilgi gören Mapei çözümü normal, öngermeli ve betonarme, çelik, kagir veya ah?aptan yapılmı? binaların onarımı, statik ve sismik iyile?tirmesi için özel olarak formüle edilmi? çok yüksek dayanımlı elyaf ve epoksi matrisleri içeren Mapei bina güçlendirme sistemi FRG sistem oldu."

MCS GROUP İş Geliştirme Müdürü Yağmur Yıldız; "Özellikle üretim hatlarının dijital ikizleri, anlık alarm yönetimi ve karar destek sistemlerine yönelik çözümlerimize gösterilen yoğun ilgi, sektördeki ihtiyaçlara doğru cevaplar sunduğumuzu gösterdi."

MESERİ Şirket Sahibi Moiz Meseri; "Fuarda tanıtımını yaptığımız Süperkapasitör depolama teknolojisi ile deniz taşıtlarında yakıt tasarrufu sağlayan Ventofoil dikey kanat teknolojisi çok ilgi gördü."

MİS OTOMASYON Şirket Sahibi Mehmet Akyüz; "Standımızda MIS-PICK® ve 3D kamera sistemleri ile kutu içinden parça uygulamalarımızı sergiledik. Ayrıca MIS-INSPECT® 2D yapay zeka destekli çözümlerimizle parça alma-bırakma, robot üzerinde kalite kontrol ve hata tespit uygulamalarını tanıttık. Bunun yanında çuval ve kutu taşıma, depaletleme uygulamalarımız da yoğun ilgi gördü."

MONİTEYE Account Lead Merve Yücel; "Zirvede ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken konular, üretim süreçlerinde verimliliği artıran OLE (Genel Hat Verimliliği) analizlerimiz ile iş sağlığı ve güvenliği tarafında sunduğumuz kişisel koruyucu donanım takibi ve forklift-çalışan etkileşimi çözümlerimiz oldu."

MURRELEKTRONİK Uygulama Mühendisi Kerem Dersir; "Fuar boyunca, endüstriyel otomasyonun geleceğine yön veren çözümlerimiz hakkında ziyaretçilerle verimli görüşmeler gerçekleştirdik. IO-Link sistemlerimiz, saha düzeyinde esnek haberleşme, kestirimci bakım ve veri odaklı üretim kabiliyetiyle büyük ilgi gördü."

PEMS AR-GE Mühendisi İbrahim Ethem Başköse; "Zirvede ziyaretçilerimize, çalışmaya hazır durumda bekleyen jeneratörlerde kullanılan ısıtıcıların yılda yaklaşık 6.016 saat çalıştığını ve bunun ciddi bir enerji tüketimine yol açtığını aktardık. Ziyaretçilerin çoğunun bu tüketimden haberdar olmadığı gözlemledik."

POLO OTOMASYON Genel Müdürü Oral Sertbulut; "Zirveye diğer katılımcılardan farklı bir ürün grubu ile katılım sağladık. Özellikle Tridex Delta Robot ve AGV çözümlerimizi standımızda sergilememiz, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Fuarda yalnızca ürünlerimizi tanıtmakla kalmadık, aynı zamanda otomasyon ve verimlilik alanında sunduğumuz yenilikçi çözümleri de paylaşma fırsatı bulduk."

PROMANAGE Promanage Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Özden; "Yapay Zeka Ajanları Çağı ProManage ile Başladı" mottosu ile hazırladığımız standımıza ziyaretçilerimizden gördüğümüz yoğun ilgi, üretimde yapay zeka tabanlı çözümlerin artık bir tercih değil ihtiyaç haline geldiğini ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir destek olarak algılandığını gösterdi."

RENWORLD Founder & Ceo Gökhan Durukan; "Zirvede ziyaretçiler, enerji verimlilik analizi ile kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama hizmetlerimize yoğun ilgi gösterdiler. Bunun yanı sıra, ana uzmanlık alanımız olan güneş enerji santralleri özelindeki hizmetlerimiz de dikkat çekti."

SCHMALZ Genel Müdürü M.Tahir Kavak; "Esnek üretim süreçlerine katkı sağlayan robotik otomasyon çözümlerimiz, yeni nesil akıllı taşıma sistemlerimiz ve veri analizi yapabilen vakum teknolojilerimiz ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgi gördü."

STAUBLİ Stäubli Türkiye Robotik Direktörü Bahadır Kılıç; "Zirve'deki standımızda başta yeni lansmanı yapılan ürünümüz FL1500 karşı ağırlıklı forklift, robotik takım değiştirici sayesinde iki farklı uygulama gerçekleştiren bir 6 eksenli robot içeren performans hücremiz ve Stäubli'nin en yeni dijital çözümlerini deneyimleme fırsatı sağlayan sanal devreye alma alanımız oldukça dikkat çekti. "

STC Makina Mühendisi Turgay Kaya; "Ziyaretçilerimizin en yoğun ilgisini Fipa vakum sistemlerimiz ve Grip Robot ekipmanlarımız gördü. Özellikle esnek üretim hatlarında sağladığımız hızlı adaptasyon ve güvenilir tutma çözümleri, birçok firmanın dikkatini çekti."

TRANE Sales Engineer Equipment Yiğit Tosun; "Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği odaklı çözümlerimizin yoğun ilgi görmesi bizi memnun etti; özellikle ısı pompası teknolojilerimizle karbon salımını azaltmaya ve enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalarımızın dikkat çekmesi doğru yolda olduğumuzu gösterdi."

TREX Genel Müdür Yardımcısı Halil Çınarlı; "Katılımcılar özellikle trexMOP ile üretim operasyonlarında elde ettikleri esneklik, anlık veri takibi, üçüncül sistemlerle kolay entegrasyon ve kullanıcı dostu görsel raporlar ile verimlilik artışı ve kayıpların azaltılması temin ederek yatırımlarını ne kadar hızlı geri alabileceklerini deneyimlemiş oldular."

YASKAWA Pazarlama ve İş Süreçleri Müdürü Can Ertaç; "Bu sene Robot Yatırımları Zirvesinde özellikle robota olan ilginin farklı endüstrilere de artarak yayıldığını gözlemledik. Ayrıca her uygulama için ihtiyaca özel robot modellerimiz ile kendi özel makinasını yapmak isteyenler için başta iCube olmak üzere geniş kontrolcü ve servo motor ürün gamımız ilgi gördü."

Kaynak: DHA

Bilişim Vadisi, Etkinlikler, Teknoloji, Güvenlik, Üretim, Güncel, Enerji, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze Bilişim Vadisi'nde Verimlilik Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili
AK Parti’den Özel’in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı AK Parti'den Özel'in Bayrampaşa iddiasına jet yanıt: Vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmalı
Basketbolseverlere müjde Maçlar artık şifresiz kanalda Basketbolseverlere müjde! Maçlar artık şifresiz kanalda
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu
Korkutucu şekilde yayılıyor Yetkililer ’bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin’ diyerek uyardı Korkutucu şekilde yayılıyor! Yetkililer 'bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin' diyerek uyardı
Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
Hakan Safi’den Sadettin Saran’ı kızdıracak sözler Hakan Safi'den Sadettin Saran'ı kızdıracak sözler
ABD, Irak’taki 4 İran destekli grubu ’yabancı terör örgütü’ ilan etti ABD, Irak'taki 4 İran destekli grubu 'yabancı terör örgütü' ilan etti
Ana yolun sağ şeridinde sürünerek ilerledi Ana yolun sağ şeridinde sürünerek ilerledi
Şam’da tarihi zirve MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi
Prof. Dr. Havva Kök Aslan’ın “Atatürk“ ve “Öcalan“ sözleri komisyonu karıştırdı Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın "Atatürk" ve "Öcalan" sözleri komisyonu karıştırdı
Mourinho, Benfica için Lizbon’a gitti Mourinho, Benfica için Lizbon'a gitti
Bakanlıktan Mabel Matiz’in “Perperişan“ şarkısına erişim engeli talebi Bakanlıktan Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü FED politika faizini 25 baz puan düşürdü
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
14:04
Fransa yanıyor Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
Fransa yanıyor! Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
13:42
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan “Pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan "Pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
13:35
Bakan Bolat duyurdu Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
Bakan Bolat duyurdu! Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
13:08
Spor gündemi alev aldı Ali Koç’tan TFF’ye çıkarma
Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma
12:40
Mabel Matiz tartışması Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
11:55
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş: İmamoğlu ile Rıza Akpolat birbirlerini ihbar etti
11:54
Hayranından şaşırtan not Burcu Özberk’e yapılan yorum tepki çekti
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti
11:39
Şok üstüne şok Osimhen’den Galatasaray’a kötü bir haber daha
Şok üstüne şok! Osimhen'den Galatasaray'a kötü bir haber daha
11:27
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail’den en çok nefret eden ülke
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
11:11
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı
Kadın müşterinin evine giren kurye, adli kontrolle serbest bırakıldı
11:05
Yok artık daha neler Yusuf Akçiçek İlk maçını izleyenler şaştı kaldı
Yok artık daha neler Yusuf Akçiçek! İlk maçını izleyenler şaştı kaldı
10:59
“Kartımı unuttum“ yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
"Kartımı unuttum" yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı
10:57
Kabine’ye yeni koltuk geliyor Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı
Kabine'ye yeni koltuk geliyor! Afet Bakanlığı için çalışmalar başladı
10:57
Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...
Kız yurduna tadilat için gelen işçilerin yaptıkları mide bulandırdı: Sütyenlerin içine...
10:42
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Takım sahaya çıkar çıkmaz kasadan 3 milyon euro gidecek
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde! Takım sahaya çıkar çıkmaz kasadan 3 milyon euro gidecek
10:03
Görgü tanığından eşini ve çocuğunu öldüren doktorla ilgili şok sözler
Görgü tanığından eşini ve çocuğunu öldüren doktorla ilgili şok sözler
09:12
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir İşte bilinmeyenleri
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kimdir? İşte bilinmeyenleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:42:58. #7.12#
SON DAKİKA: Gebze Bilişim Vadisi'nde Verimlilik Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.