Gülistan Doku\'nun Hareketleri İncelendi

41 SAYFALIK RAPOR DOSYADA

Gülistan Doku'ya ilişkin hazırlanan 41 sayfalık görüntü inceleme raporunda, Doku'nun 4 ve 5 Ocak 2020 tarihlerindeki hareketleri, güvenlik kamerası ve KGYS kayıtları üzerinden ayrıntılı olarak incelendi. Dosyaya giren raporda, Doku'nun kent merkezindeki kafeye girişi, çıkışı, yaya olarak ilerlediği güzergah, minibüs durağında beklemesi ve daha sonra minibüse binerek Elazığ istikametine doğru gitmesi tek tek görüntülere dayandırıldı. Raporun sonuç bölümünde, bazı iş yeri ve kamera kayıtlarının eksik olduğu tespitine de yer verildi.

Raporda, 4 Ocak 2020'de saat 15.25'te bir işletmenin kamera kaydında Gülistan Doku'nun iş yerine girişinin görüldüğü, aynı gün saat 19.25'te yine aynı işletmenin kamera kayıtlarında Doku'nun kafeden ayrıldığı yer aldı. Devamındaki görüntülerde, saat 20.38'de KGYS kamerasında Doku'nun ayrıldığı işletmeden çıkarak, şüpheli Engin Yücer'in ikametine doğru ilerlediğinin değerlendirildiği bilgisi yer aldı. Raporda, aynı saat dilimlerinde şüpheli Zeinal Abakarov'un bulunduğu belirtilen araç ve kişilere ilişkin farklı kamera görüntülerinin de karşılaştırıldığı belirtildi. Görüntü inceleme raporunda, 4 Ocak'ı 5 Ocak'a bağlayan geceye ilişkin kayıtlar da sıralandı. İşletmenin kamera görüntülerinde saat 20.20'den sonra Doku'nun, Engin Yücer'in ikametine doğru giderken daha net görüldüğü, ilerleyen dakikalarda ise şüpheli Zeinal Abakarov olduğu belirtilen kişinin de görüntülere yansıdığı ifade edildi. Yine aynı raporda, 5 Ocak 2020'de saat 00.52'de Çarşım önü isimli KGYS kamerasında, Doku'nun çalıştığı iş yerinden ayrılırken siyah renk araçtan indiği belirtilen kişiler arasında Uğurcan Açıkgöz, Umut Altaş ve Mustafa Türkay Sonel olduğu yönünde değerlendirmeye yer verildi. Görüntü inceleme raporunun sonuç bölümünde Engin Yücer ve Zeinal Abakarov'un ikametlerinin karşısındaki işletmeden 4 Ocak 2020 tarihine ait kayıt alınabildiği, ancak 5 Ocak 2020 tarihli kayda ulaşılamadığı belirtildi. Bir diğer işletmeden ise Gülistan Doku'nun giriş ve çıkışını gösteren yalnızca yaklaşık 30 dakikalık kayıt temin edilebildiği, kafenin diğer bazı kamera kayıtlarına ulaşılamadığı ifade edildi.

HAREKETLER KRONOLOJİK OLARAK DOSYADA YER ALDI

Raporda yer alan görüntülerin kronolojik sırası ise şöyle:

1. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 tarihinde saat 19.25 sıralarında kayıp şahıs Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgede yaya olarak görülmektedir.

2. Hanımeli isimli işletme içerisinden alınan kamera kaydında; 04.01.2020 saat 15: 25: 36'da kayıp şahıs Gülistan Doku'nun iş yerine girişi.

3. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 18.57'de 62 AR 879 plakalı araç ile iş yerine gelen şahıs, kayıp şahıs Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeye giriş yapıyor.

4. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 19.57'de kayıp şahıs Gülistan Doku'nun çalıştığı kafeden ayrılan erkek şahsın 62 AR 879 plakalı BMW marka araçla olay yerinden ayrıldığı.

5.Hanımeli isimli işletme içerisinden alınan kamera kaydında; 04.01.2020 saat 19: 25: 44'te kayıp şahıs Gülistan Doku'nun iş yerinden ayrılışı.

6. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 20.38'de kayıp şahıs Gülistan Doku'nun çalıştığı Hanımeli isimli işletmeden ayrılarak şüpheli Engin Yücer'in ikametine ilerleyişi.

7. Baymak işletmesinden alınan IPC isimli kamerada; 05.01.2020 saat 20.22 sıralarında kayıp şahıs Gülistan Doku'nun Engin Yücer'in ikametinden ayrılarak sokak istikametine hareket ettiği.

8. Baymak işletmesinden alınan kamera 01 isimli kayıtta; kayıp şahsın hareketinden sonra şüpheli Zeinal Abakarov olduğu değerlendirilen şahsın hareketi.

9. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 20.50.57'de şüpheli Engin Yücer'in ikametine hareket eden ve şüpheli Zeinal Abakarov olduğu değerlendirilen şahıs.

10. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 00: 52: 48'de kayıp şahıs Gülistan Doku'nun çalıştığı iş yerinden ayrılırken siyah renk BMW araçtan inen şahısların bulunduğu.

11.Baymak işletmesinden alınan kamera 01 isimli görüntüde; kayıp şahsın Engin Yücer'in ikametinden ayrılarak sokak istikametine hareketi.

12.Baymak işletmesinden alınan kamera 01 isimli görüntüde; kayıp şahsın arkasından şüpheli Zeinal Abakarov'un araca doğru hareket ettiği.

13. Baymak işletmesinden alınan kamera 01 isimli görüntüde; kayıp şahsın arkasından şüpheli Zeinal Abakarov'un 19 AU 212 plakalı araç ile hareket etmesi.

14. 180 AKP önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 25: 13'te 19 AU 212 plakalı beyaz SUV araç önünde iki şahıs.

15. 180 AKP önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 26: 37'de aynı araç yanında şahısların temas ettiği.

16. 180 AKP önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 27: 39'da beyaz SUV aracın uzaklaşması.

17.180 AKP önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 30: 27'de araç önünde iki şahıs.

18.180 AKP önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 31: 30'da aynı araç önünde hareketlilik.

19.180 AKP önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 32: 53'te kamera operatörünün alanı değiştirerek aracı takip etmesi.

20. 180 AKP önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 33: 07'de aracın takip edilerek uzaklaşması.

21. 180 AKP önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 33: 08'de 19 AU 212 plakalı beyaz SUV araç önünde görülen iki şahıstan birisinin stadyum yönüne hareket etmesi.

22. 180 AKP önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 34: 30'da kamera operatörünün yön değiştirmesi ve alanın boş kalması.

23. 180 AKP önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 35: 00'da kameranın tekrar sabit alana dönmesi.

24. 184 AKP önü isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 54: 41'de 19 AU 212 plakalı aracın bulunduğu bölgede herhangi bir aracın görülmemesi.

25. 156 Stadyum SBT-1 isimli KGYS kamerasında; 04.01.2020 saat 22: 44: 17'de kayıp şahıs Gülistan Doku'nun yalnız ve yaya olarak ilerlemesi.

26. 161 Valilik önü isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 27: 44'te kayıp şahsın Valilik karşısındaki durak çevresinde görülmesi.

27. 126 Kültür merkezi SBT isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 25: 44'te kayıp şahsın durak çevresine doğru ilerlemesi.

28. 126 Kültür Merkezi SBT isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 25: 53'te kayıp şahsın durağa girişi.

29. 126 Kültür Merkezi SBT isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 26: 14'te kayıp şahsın duraktan ayrılmak üzere hareketlenmesi.

30. 126 Kültür Merkezi SBT isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 27: 17'de kayıp şahsın duraktan ayrılarak karşıya geçmesi.

31. 125 Kültür Merkezi isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 23: 15'te kayıp şahsın karşıya geçmek amacıyla yola yönelmesi.

32. 125 Kültür Merkezi isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 23: 45'te kayıp şahsın yol kenarında beklemesi.

33. 126 Kültür Merkezi SBT isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 00: 02'de şüpheli Zeinal Abakarov'un kafeye doğru ilerlemesi.

34. 160 Valilik önü isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 06: 45'te kayıp şahsın Zeinal Abakarov'un çalıştığı kafeye gelişi.

35.160 Valilik önü isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 13: 26'da kayıp şahsın kafe önünden ayrılması.

36. 160 Valilik önü isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 19: 11'de kayıp şahsın yolun karşısına geçmesi.

37. 160 Valilik önü isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 20: 10'da kayıp şahsın minibüs durağında beklemesi.

38. 160 Valilik önü isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 29: 01'de kayıp şahsın 62 M 0301 plakalı minibüse binmesi.

39.128 Kültür Merkezi SBT isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 30: 41'de minibüsün Elazığ istikametine doğru hareketi.

40. 110 Fedaş isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 33: 30'da minibüsün Elazığ istikametine ilerlemesi.

41. 4 Komando sabit isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 33: 57'de minibüsün Elazığ yönünde ilerlemesi.

42. 101 Üniversite isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 35: 37'de minibüsün Elazığ istikametine ilerleyişi.

43. 101 Üniversite isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 36: 38'de minibüsün aynı istikamette devam etmesi.

44. 101 Üniversite isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 39: 03'te minibüsün dönüş yapması.

45.101 Üniversite isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 47: 00'de minibüsün BP istasyonu civarından geçişi.

46. 101 Üniversite isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 49: 55'te minibüsün üniversite önünden geçmesi.

47. 4 Komando sabit isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 53: 17'de minibüsün Tunceli merkez istikametine dönmesi.

48. 105 Elazığ PTS SBT isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 55: 08'de minibüsün Elazığ yönünden dönüşü.

49. 128 Kültür Merkezi SBT isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 56: 12'de minibüsün Tunceli merkez istikametine ilerlemesi.

50. 160 Valilik önü isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 57: 19'da minibüsün Valilik önünden geçmesi.

51. 157 Stadyum sabit isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 58: 09'da minibüsün stadyum önünden geçmesi.

52. 187 Çarşım market SBT isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 11: 59: 23'te minibüsün çarşı istikametine ilerlemesi.

53. 191 SGK önü SBT isimli KGYS kamerasında; 05.01.2020 saat 12: 02: 27'de minibüsün merkez yönünde ilerlemesi.

54. CHO 20150901-10439 isimli tarih ve saati belli olmayan araç ile içi kamerada görüntüsünün Sarı Saltuk köprüsü üzerinde araç istikametine göre sağ tarafta köprü üzerinde oturur şekilde kafasında kapüşon olan ve kayıp şahıs Gülistan Doku olduğu değerlendirilen şahıs.

55.185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 12: 18: 58'de 06 SNL 10 plakalı araç park ediyor.

56. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 12: 53: 50'de 06 SNL 10 plakalı aracın olduğu değerlendirilen araç park halinde görülmektedir.

57. 181 AKP önü SBT isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 12: 55: 34'te 06 SNL 10 plakalı araç olduğu değerlendirilen aracın hareketi.

58. 181 AKP önü isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 12: 55: 41'de 06 SNL 10 plakalı araç olduğu değerlendirilen aracın 51. Sokak istikametine doğru hareketi.

59. 157 Stadyum sabit 2 isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 13: 05: 01'de 06 SNL 10 plakalı araç olduğu değerlendirilen aracın Elazığ istikametinden Tunceli istikametine hareketi.

60. 191 SGK önü SBT isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 13: 06: 21'de 06 SNL 10 plakalı araç olduğu değerlendirilen aracın Elazığ istikametinden Tunceli istikametine hareketi.

61. 301 Karayolları SBT 1 isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 13: 09: 50'de 06 SNL 10 plakalı araç olduğu değerlendirilen aracın Valilik Konutuna girişi.

62. 160 Valilik önü isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 14: 23: 55'te şüpheli Zeinal Abakarov isimli şahsın kafeden ayrılarak yaya olarak DSİ istikametine hareketi.

63. 157 Stadyum SBT 1 isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 14: 26: 01'de şüpheli Zeinal Abakarov isimli şahsın yaya olarak Tunceli merkez istikametine ilerlemesi.

64. 180 AKP önü isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 14: 30: 04'te şüpheli Zeinal Abakarov isimli şahsın yaya olarak ikametine doğru ilerlemesi.

65. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 15: 10: 58'de şüpheli Zeinal ABAKAROV isimli şahsın yaya olarak Tunceli merkez istikametine doğru ilerlemesi.

66. Alparslan yapı sabit 2 isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 15: 23: 13'te şüpheli Zeinal Abakarov isimli şahsın yaya olarak Tunceli merkez istikametine doğru ilerlemesi.

67. Alparslan yapı sabit isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 15: 23: 55'te şüpheli Zeinal Abakarov isimli şahsın yaya olarak Tunceli merkez istikametine doğru ilerlemesi.68. 191 SGK önü sabit isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 15: 36: 30'da şüpheli Zeinal Abakarov isimli şahsın yaya olarak Tunceli merkez istikametine doğru ilerlemesi.

69. 191 SGK önü sabit isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 16: 42: 30'da şüpheli Zeinal Abakarov isimli şahsın yaya olarak 15 Temmuz Bulvarı istikametine doğru ilerlemesi.

70. Alparslan yapı sabit isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 16: 44: 02'de şüpheli Zeinal ABAKAROV isimli şahsın yaya olarak Tunceli merkez istikametinden Elazığ istikametine doğru ilerlemesi.

71. Alparslan yapı sabit isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 16: 44: 43'te şüpheli Zeinal Abakarov isimli şahsın yaya olarak Tunceli merkez istikametinden Elazığ istikametine doğru ilerlemesi.

72. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 16: 49: 04'te şüpheli Zeinal Abakarov isimli şahsın yaya olarak Tunceli merkez istikametine doğru ilerlemesi.

73. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında 05.01.2020 tarihinde saat 03: 52: 50'de şüpheli şahsın bulunduğu alanda 19 AU 212 plakalı aracın park halinde olduğu, daha sonra araçtan çıkan şahısların görüntülendiği.

74. 186 Çarşım market SBT 1 isimli KGYS kamerasında 06.01.2020 tarihinde saat 01: 53: 14'te 19 AU 212 plakalı aracın Tunceli merkez istikametine hareketi.

75. 439 Belediye SBT isimli KGYS kamerasında 06.01.2020 tarihinde saat 01: 57: 39'da 19 AU 212 plakalı aracın Emniyet istikametine hareketi.

76. 455 Emniyet çatı isimli KGYS kamerasında 06.01.2020 tarihinde saat 01: 57: 53'te 19 AU 212 plakalı aracın İl Emniyet otoparkına giriş yapması.

77. 455 Emniyet çatı isimli KGYS kamerasında 06.01.2020 tarihinde saat 01: 58: 32'de araç içerisinden iki şahsın yaya olarak İl Emniyet içerisine ilerlemesi.

78. 455 Emniyet çatı isimli KGYS kamerasında 06.01.2020 tarihinde saat 02: 51: 49'da iki şahsın İl Emniyet'ten çıkışı.

79. 455 Emniyet çatı isimli KGYS kamerasında 06.01.2020 tarihinde saat 02: 52: 52'de 19 AU 212 plakalı aracın İl Emniyet otoparkından çıkışı.

80. 439 Belediye SBT isimli KGYS kamerasında 06.01.2020 tarihinde saat 02: 53: 36'da 19 AU 212 plakalı aracın Belediye istikametine hareketi.

81. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında 07.01.2020 tarihinde saat 07: 14: 14'te 19 AU 212 plakalı aracın park alanından çıkışı ve 15 Temmuz Bulvarı yönüne hareketi.

82. 185 Çarşım önü isimli KGYS kamerasında 07.01.2020 tarihinde saat 15: 13: 27'de 19 AU 212 plakalı aracın Elazığ istikametine ilerleyişi