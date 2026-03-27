GÜNDEM / 27 Mart 2026 - Son Dakika
GÜNDEM / 27 Mart 2026

27.03.2026 09:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'na katılacak.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan tarafından kabul edilecek, Bükreş Uluslararası Maarif Okuluna ziyarette bulunacak, Romanya'daki Türk derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "STRATCOM Zirvesi 2026" programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'ne katılacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliğe, Adliyeye ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Düzce/12.30/13.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kökler ve Kanatlar Aile Paneli'ne katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Rize/15.00/15.50/16.20/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, BM Üyesi Devletleri COP31 Konusunda Bilgilendirme Toplantısı'na ve Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğine katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TYMM Okuryazarlık Becerileri Bataryası Geliştirme Çalıştayı'na ve Maarif Vakfı 16. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı'nın kapanış programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ Üniversitesi Diş Hastanesinin açılış törenine katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Elazığ/11.30/Tunceli/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ATO'da düzenlenen ART Ankara'nın 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kökler ve Kanatlar Aile Paneli"nin açılış programına katılacak.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahındaki Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi'nin ilk uygulama koridoru programına ve Trabzon Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı bitkisel ürün denge tablolarını, 2024 yılı ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim ve 1990-2024 dönemi sera gazı emisyon istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "STRATCOM Zirvesi 2026" programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak, DAP Bölgesi Üniversiteler Birliği 8. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/10.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek basın toplantısında Türkiye'nin kültürel miras alanındaki çalışmalarını açıklayacak, program kapsamında "Melek Heykeli"nin Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teslim töreni düzenlenecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji, Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/Manisa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Nijerya ile İran'ın A milli futbol takımları, hazırlık maçında Mardan Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Sanat, Diplomasi, Türkiye, 27 Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Mart 2026 - Son Dakika

Pentagon, İran’a son darbeyi vurma planları yapıyor Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor
Galatasaray’dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk Galatasaray'dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
Nereden nereye 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düştüler Nereden nereye! 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştüler
Kabul ederse paraya para demez Okan Buruk için sıraya girdiler Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
“Arda Güler’in formu sizi çekindiriyor mu“ sorusuna olay yanıt "Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna olay yanıt
İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
AK Parti genç işsizler için harekete geçti Yasal düzenleme geliyor AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Fabrika yaktıran İsrail gerçeği 20 yıl hapsi isteniyor Fabrika yaktıran İsrail gerçeği! 20 yıl hapsi isteniyor
Görüşmeye damga vuran görüntü Lukaşenko, Kim’e taarruz tüfeği hediye etti Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu
Üç ay özel ders aldı: İşte Tuba Büyüküstün’ün ilk direk dansı performansı Üç ay özel ders aldı: İşte Tuba Büyüküstün'ün ilk direk dansı performansı
İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi İran üzerinde kuş görünümlü insansız hava aracı görüntülendi
Tedesco’dan alkış alan hareket Tedesco'dan alkış alan hareket
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı Ehliyete el konulacak Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak

10:28
Galatasaray’dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
Galatasaray'dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
10:16
Yediği gollere tepki yağıyor Ederson’a milli maçta büyük şok
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
09:54
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu Çuvalla para verecek
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu! Çuvalla para verecek
09:24
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı Ehliyete el konulacak
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
09:09
Tarihi maça damga vuran kare
Tarihi maça damga vuran kare
08:59
Akaryakıta indirim Motorinin litresi kritik eşiğin altına indi
Akaryakıta indirim! Motorinin litresi kritik eşiğin altına indi
08:41
Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi
Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi
08:30
Ortalık yangın yeri Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
08:21
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
08:04
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
07:26
Hamaney’in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü yayınlandı
Hamaney'in ölmeden 23 dakika önceki son görüntüsü yayınlandı
04:42
İsrail ordusunda kaos Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
01:57
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
01:19
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
01:19
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
00:45
4-3’lük muhteşem maç A Milli Takım’ın finaldeki rakibi belli oldu
4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu
23:29
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 10:34:22.
SON DAKİKA: GÜNDEM / 27 Mart 2026 - Son Dakika
