CHP'li Çelik: Emekli maaşını asgari ücrete çekeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Çelik: Emekli maaşını asgari ücrete çekeceğiz

16.05.2026 09:49  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Güngören'de esnaf ve vatandaşlarla buluşarak ekonomik sıkıntıları dinledi. İktidar değişikliği vurgusu yapan Çelik, en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine yükseltme sözü verdi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera : Gencer KETEN

(İSTANBUL) Saha çalışmalarına Güngören'de pazar ve esnaf ziyareti ile devam eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP iktidarında en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine, asgari ücreti de yaşanabilir düzeye getireceklerini söyledi. Eskiden 2,3 ton sebze, meyve satarken şimdi bir ton bile satamadıklarından yakınan bir esnafı dinleyen Çelik, "Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetme becerilerini kaybettiler. Demokrasiyi zedeliyorlar, adaleti zedeliyorlar, yerli yabancı yatırımcıyı küstürüyorlar, millet fabrikaları taşıyor başka ülkelere. İstihdam sorunları çıkıyor ortaya enflasyon baskılanamıyor... Değiştireceğiz. Bu işin çözümü şu; sandık gelecek, iktidarı değiştireceğiz" dedi.

Güngören'de bulunan kapalı pazar yeri ve esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik vatandaşların dertlerini dinledi. Dün gerçekleşen ziyaretten sonra bir açıklama yapan Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok sıkı bir hazırlık içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Genel Merkezimiz, Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz çok sıkı bir hazırlık içerisinde. Milletimiz de bize güvensin. Erken seçim sandığı eninde sonunda gelecek" dedi.

Ziyaret sırasında alışveriş yapmaya çalışan vatandaşlar ekonomik kriz karşısında çektikleri sıkıntıyı Çelik'e anlattı. O anlarda kameraya yansıyan bazı diyaloglar şöyle oldu:

"BUNLARI HEP BERABER YOLLAYACAĞIZ"

Çelik: Emekli misiniz? Nasıl durumlar?

Vatandaş: Emekliyim, durumlar berbat. Pazardan ucuz bir şeyler almaya çalışıyoruz

Çelik: Çocuklar ne yapıyor?

Vatandaş: Çocuklar ellerinden öper iki tane. Ama bunları hep beraber yollayacağız.

"MİLLETVEKİLİ EŞİNE FAKİRLİK KAĞIDI ÇIKARTIYOR"

Çelik, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un mahkeme harcı ödememek için eşine fakirlik belgesinin aldığı haberleri üzerine bir açıklama yaptı. Çelik'in bu konudaki diyaloğu ise şöyle:

Pazarcı esnafının kendisine vekilim diye hitap etmesi üzerine Çelik: Vekilim dedin ya aklıma bir şey geldi. Bu sabah televizyonda bir şey izledim. Bir milletvekili sırf tapu devrinde harç ödememek için eşine fakirlik kağıdı çıkarmış. Nasıl izledin mi?

Pazarcı esnafı: Ben bu ülkede olan her şeyi normal karşılıyorum artık.

Çelik'ten ziyaretleri takip eden ANKA'ya: Büyük bir ayıp olarak değerlendiriyoruz. Bu kadar millet emekli parası 20 bin lira, asgari ücret 28 bin lira Türkiye'de açlık sınırı olmuş 35 bin lira, yoksulluk sınırı olmuş 115 bin lira. Milletvekili gidiyor tapu harcı ya da veraset işlemleri ile ilgili harç ödememek için eşine fakirlik kağıdı çıkartıyor. Bu toplumdan özür dilemesi ve istifa etmesi lazım.

"EMEKLİYİM AMA ZOR GEÇİNİYORUZ"

Çelik: Pazarın durumu nasıl? Emekli misin?

Vatandaş: Emekliyim ama zor geçiniyoruz

Çelik: CHP iktidarında en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine, asgari ücreti de yaşanabilir seviyeye getireceğiz. Bundan 20 sene önce en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüksekti. Şimdi en düşük emekli maaşı 20 bin lira asgari ücret 28 bin lira. 3'te 1 oranın da azalma var yıllar geçtikte. Dolayısıyla emekliler yıllarca ülkeye memlekete hizmet ettiler. Bir rahat nefes alayım emekli olayım hayatın tadını çıkartayım dediği nokta kimi zaman çalışmak zorunda kalıyor, kimi çocuklara muhtaç kalıyor, kimi de çocuğundan destek almak zorunda kalıyor. Bunların hepsini halledeceğiz bize güvenin.

Vatandaş: Biz ilk emekli olduğumuzda asgari ücretin üstünde 200 lira 300 lira fazla alıyorduk. Şimdi asgari ücretle emekli arasında ki fark 7 bin lira

Çelik: Asgari ücreti yaşanabilir hale getirip emekli maaşları da yaşanabilir seviyeye getireceğiz.

"EMEKLİYİZ SÜRÜNÜYORUZ"

Çelik'i pazarda gören başka bir vatandaşta "Emekliyiz sürünüyoruz başka ne olabilir" şeklinde tepki göstermesi üzerine Çelik şunları söyledi:

"Maalesef emekliyi çok zor duruma soktular. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceğiz asgari ücreti de yaşanabilir seviyeye getireceğiz"

"EKREM BAŞKAN ÇOK ÖNEMLİ PAZAR ALANLARINI İSTANBUL'A KAZANDIRDI"

Güngören Belediyesi tarafından kapalı pazar alanındaki yetersizliklerden yakınan pazarcı esnafına ise Çelik şunları söyledi:

"İlçe belediyesinin yetkisinde bir pazar alanı. Belediye meclis üyelerimiz burada bir takım alt yapı eksiklerini mecliste dile getiriyorlar. Düzeltilmesi için gerekli adımları atacağız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Ekrem Başkan çok önemli pazar alanlarını İstanbul'a kazandırdı. Başka yerlerde de görüyorsundur. Sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz"

"EKREM İMAMOĞLU İÇİN AĞLIYORUM ÇIKARTIN ONU"

Ziyaret sırasında bir vatandaş ağlayarak Çelik'in yanına geldi. Çelik vatandaşa neden ağladığını sordu.

"Ben Ekrem İmamoğlu için ağlıyorum. Çıkartın onu bir an önce. Hep beraber olun kurtarın bizi" dedi. Başka bir vatandaşta Çelik'in yanına gelerek "Neredesin sen oğlum, şu kara bulutlar aradan bir kalksa hep bir olup kaldıralım inşallah" sözleri üzerine Çelik "Milletin desteği ile bu karabulutları kaldıracağız. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi."

"PAZAR PAHALI"

Vatandaş: Bu pazar çok pahalı

Çelik: Enflasyon yüksek, hayat pahalı, emekli maaşı düşük.

Vatandaş: Eşim emekli ben değilim, çocuklar kendi işinde gücünde, eşimde hasta gelemedi buraya ben geldim kollarım ağrıyor"

PAZARCI ESNAFI: "İYİ GİTMİYOR"

Çelik'in "Nasıl gidiyor?" diye seslendiği bir pazarcı esnafı "İyi gitmiyor, durumlar iyi değil berbat" diye cevapladı. Çelik "İyi gitmeyen şeyler nedir?" diye sorunca esnaf "Hiçbir şey iyi gitmiyor ki. Aldığını satamıyorsun. Müşteri alamıyor. Alım gücü yok hiç yok" dedi.

Bunun üzerine de Çelik şu açıklamayı yaptı:

"Alım gücü yok, maliyetler yüksek, mazotun fiyatı yüksek. Pazar esnafının durumu sıkıntılı, ihtiyacımız olan şey erken seçim sandığı Türkiye'nin önüne gelmesi lazım. Yönetme becerilerini kaybettiler ve değiştirmemiz lazım. Bize güvenin. Çok sıkı bir hazırlık içerisindeyiz. Genel Başkanımız Özgür Özel'le Milletvekillerimizle İl Başkanları, İlçe Başkanları ile Türkiye'nin dört bir yanında sahadayız hazırlıklarımızı yapıyoruz, üreten bir Türkiye'yi kalkınan bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz"

ÇELİK: "DİRSEĞİ KOYMUŞ ELLERİNİ BAĞLAMIŞ BEKLİYOR ESNAF"

Ziyaret sırasında diğer bazı diyaloglar da şöyle gelişti:

Çelik: Dirseği koymuş ellerini bağlamış bekliyor esnaf. İşler nasıl cirolar nasıl

Pazarcı esnafı: Çok düşük. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz.

Çelik: Bu ülkede ister pazarcı, ister esnaf, ister iş insanı, ister emekli herkesin emeklerinin karşılığını alacağı bir Türkiye'yi yeniden hayata geçireceğiz. Bize güvenin.

"ÖNCE İKTİDARI SONRA DA DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Çelik: Acı dolma biberin kilosu 100 lira ama içi boş. İçini doldurmak için ne yapmak lazım?

Pazarcı esnafı: Pirinç koymak lazım

Çelik: 100 lira daha. Kıyma koyarsan?

Pazarcı esnafı: Bir 100 lirada öyle gitsin

Çelik: Etti 300 lira. Nasıl olacak? Değiştirmek zorundayız. Önce iktidarı değiştireceğiz, sonrada düzeni değiştireceğiz.

"ARTIK GELİN YETER"

Vatandaş: Neredesiniz siz? Hiç göremedim sizi

Çelik: Buradayız pazarda

Vatandaş: Artık gelin yeter. Biz bu devletten sıkıldık artık. Artık yeter.

Çelik: Devlet derken hükümetten sıkıldınız

Vatandaş: Evet evet hükümetten sıkıldık. Artık yeter. Bir gelin başa

Çelik: Geliyoruz. Çok sıkı hazırlıklar içerisindeyiz"

"YÖNETME BECERİLERİNİ KAYBETTİLER"

Pazarcı esnafı: 3 sene önce günlük 2 ton mal satıyorduk. Bu sene tezgahtaki bütün mal bir ton yok. Erik 150 lira, çilek 120 lira, kiraz 150 lira. Alım gücü gittikçe düşüyor.

Çelik: Düşüyor çünkü enflasyonu baskılayamıyorlar. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetme becerilerini kaybettiler. Demokrasiyi zedeliyorlar, adaleti zedeliyorlar, yerli yabancı yatırımcıyı küstürüyorlar, millet fabrikaları taşıyor başka ülkelere. İşsizlik sorunları istihdam sorunları çıkıyor ortaya enflasyon baskılanamıyor. Emekli maaşı 20 bin lira, asgari ücret 28 bin lira, ortalama bir evin kirası 30 bin 40 bin lira milletin alım gücü zayıfladıkça zayıfladı. 3 sene önce sen 3 ton satıyordun bu yıl bir ton. 3'de 2 oranında düştü işler. Değiştireceğiz. Bu işin çözümü şu sandık gelecek, iktidarı değiştireceğiz"

"DURUMLARIMIZ HİÇ İYİ DEĞİL BAŞTAKİ İNMEDİKTEN SONRA"

Çelik: Tezgahta müşteri yok

Pazarcı esnafı: Durumlar bu vaziyet. Milletin alım gücü yok ne yapacağız. Meyve tezgahından birer kilo meyve alsa bin lira. Bin lirada öbür taraflara verse 2 bin lira. Zaten insanlar 2 bin lira ile geliyor artacak ki gelsin benden alışveriş yapsın.

Çelik: Meyve tezgahında kilo ile satılmıyormuş. Meyveci anlattı. Diyor ki 'başkanım yarım kilo 250 gram alıyorlar'

Pazarcı esnafı: Düne kadar karpuz tane ile satılırdı. Şimdi dilimle satılıyor. Durumlarımız hiç iyi değil baştaki inmedikten sonra

"CUMHURBAŞKANI'NIN ARTIK ENERJİSİ KALMADI"

Vatandaş: Emekli maaşları çok düşük. Cumhurbaşkanımız buna bir el atsa, kiraları da çok yükselttiler.

Çelik: Cumhurbaşkanı'nın artık enerjisi kalmadı. Yeni Cumhurbaşkanı seçelim ve yeni Cumhurbaşkanımız bu sorunları çözsün

Vatandaş: İnşallah

"MİLLET MAHVOLMUŞ"

Çelik, Pazar ziyareti sonrası esnafla bir araya geldi ve vatandaşların dertlerini dinledi.

Esnaf: Sakince bekliyoruz, bir yapılandırma da yok esnafa yardımda yok hiçbir şekilde kolaylıkta sağlamıyorlar. Krediler yüksek kolaylıkta sağlanmıyor. Yıllardır buradayız alım gücü de düştü insanların verilenle harcanan ortada. İster istemez alım gücüde düşük oluyor.

Bir vatandaşın "Seçim zamanı hatırlıyorsunuz bizleri" demesi üzerine Çelik: "Seçim filan yok, seçim mi var ortada. Bak seçimsiz dönemde buradayız" şeklinde cevap verdi. Vatandaşla Çelik'in diyaloğunu dinleyen esnaf ise "Millet mahvolmuş. Bunlar yüzünden bu haldeyiz hiç konuşmaya gerek bile yok" diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Çelik: Emekli maaşını asgari ücrete çekeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu
Bu kadarına da pes Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi
İçişleri Bakanlığı’ndan 12 ile uyarı Afetler peş peşe yaşanacak İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı
Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı
İsmi Galatasaray ile anılıyordu Bernardo Silva’dan açıklama İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne damga vuran poz Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne damga vuran poz
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk davasında karar Niyazi Nefi Kara’ya 46 yıl hapis verildi Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi
Galatasaray’da şampiyonluk kutlaması başladı Torreira ve Yunus’tan dikkat çeken pankart Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart
Trump’tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin’e ait ne varsa çöpe atıldı Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Parasını altına yatıranlar şokta Parasını altına yatıranlar şokta
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:11
Salon kahkahalara boğuldu Aziz Yıldırım’dan dernek başkanına şaka
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:48
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:20
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
11:52
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
11:26
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
11:26
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu’nda Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
11:16
Torreira’nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı
11:01
Fenerbahçe’ye Arda piyangosu Kasa dolacak
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak
11:01
Samsun’da İHA düştü Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
10:51
Antalya’daki SGK dosyasının perde arkası
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
10:36
Bakan Tekin’in yaptığı müfredat değişikliği Yunan basınında
Bakan Tekin'in yaptığı müfredat değişikliği Yunan basınında
10:36
Kim seçilirse seçilsin gelecek Fener’e yıldız golcü
Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü
10:03
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu
Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
09:18
Eşi “fakirlik belgesi“ aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi
Eşi "fakirlik belgesi" aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:47:58. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Çelik: Emekli maaşını asgari ücrete çekeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.