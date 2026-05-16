CHP'li Çelik: Emekli maaşını asgari ücrete çekeceğiz

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera : Gencer KETEN

(İSTANBUL) Saha çalışmalarına Güngören'de pazar ve esnaf ziyareti ile devam eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP iktidarında en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine, asgari ücreti de yaşanabilir düzeye getireceklerini söyledi. Eskiden 2,3 ton sebze, meyve satarken şimdi bir ton bile satamadıklarından yakınan bir esnafı dinleyen Çelik, "Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetme becerilerini kaybettiler. Demokrasiyi zedeliyorlar, adaleti zedeliyorlar, yerli yabancı yatırımcıyı küstürüyorlar, millet fabrikaları taşıyor başka ülkelere. İstihdam sorunları çıkıyor ortaya enflasyon baskılanamıyor... Değiştireceğiz. Bu işin çözümü şu; sandık gelecek, iktidarı değiştireceğiz" dedi.

Güngören'de bulunan kapalı pazar yeri ve esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik vatandaşların dertlerini dinledi. Dün gerçekleşen ziyaretten sonra bir açıklama yapan Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok sıkı bir hazırlık içerisindeyiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Genel Merkezimiz, Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz çok sıkı bir hazırlık içerisinde. Milletimiz de bize güvensin. Erken seçim sandığı eninde sonunda gelecek" dedi.

Ziyaret sırasında alışveriş yapmaya çalışan vatandaşlar ekonomik kriz karşısında çektikleri sıkıntıyı Çelik'e anlattı. O anlarda kameraya yansıyan bazı diyaloglar şöyle oldu:

"BUNLARI HEP BERABER YOLLAYACAĞIZ"

Çelik: Emekli misiniz? Nasıl durumlar?

Vatandaş: Emekliyim, durumlar berbat. Pazardan ucuz bir şeyler almaya çalışıyoruz

Çelik: Çocuklar ne yapıyor?

Vatandaş: Çocuklar ellerinden öper iki tane. Ama bunları hep beraber yollayacağız.

"MİLLETVEKİLİ EŞİNE FAKİRLİK KAĞIDI ÇIKARTIYOR"

Çelik, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un mahkeme harcı ödememek için eşine fakirlik belgesinin aldığı haberleri üzerine bir açıklama yaptı. Çelik'in bu konudaki diyaloğu ise şöyle:

Pazarcı esnafının kendisine vekilim diye hitap etmesi üzerine Çelik: Vekilim dedin ya aklıma bir şey geldi. Bu sabah televizyonda bir şey izledim. Bir milletvekili sırf tapu devrinde harç ödememek için eşine fakirlik kağıdı çıkarmış. Nasıl izledin mi?

Pazarcı esnafı: Ben bu ülkede olan her şeyi normal karşılıyorum artık.

Çelik'ten ziyaretleri takip eden ANKA'ya: Büyük bir ayıp olarak değerlendiriyoruz. Bu kadar millet emekli parası 20 bin lira, asgari ücret 28 bin lira Türkiye'de açlık sınırı olmuş 35 bin lira, yoksulluk sınırı olmuş 115 bin lira. Milletvekili gidiyor tapu harcı ya da veraset işlemleri ile ilgili harç ödememek için eşine fakirlik kağıdı çıkartıyor. Bu toplumdan özür dilemesi ve istifa etmesi lazım.

"EMEKLİYİM AMA ZOR GEÇİNİYORUZ"

Çelik: Pazarın durumu nasıl? Emekli misin?

Vatandaş: Emekliyim ama zor geçiniyoruz

Çelik: CHP iktidarında en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine, asgari ücreti de yaşanabilir seviyeye getireceğiz. Bundan 20 sene önce en düşük emekli maaşı asgari ücretten yüksekti. Şimdi en düşük emekli maaşı 20 bin lira asgari ücret 28 bin lira. 3'te 1 oranın da azalma var yıllar geçtikte. Dolayısıyla emekliler yıllarca ülkeye memlekete hizmet ettiler. Bir rahat nefes alayım emekli olayım hayatın tadını çıkartayım dediği nokta kimi zaman çalışmak zorunda kalıyor, kimi çocuklara muhtaç kalıyor, kimi de çocuğundan destek almak zorunda kalıyor. Bunların hepsini halledeceğiz bize güvenin.

Vatandaş: Biz ilk emekli olduğumuzda asgari ücretin üstünde 200 lira 300 lira fazla alıyorduk. Şimdi asgari ücretle emekli arasında ki fark 7 bin lira

Çelik: Asgari ücreti yaşanabilir hale getirip emekli maaşları da yaşanabilir seviyeye getireceğiz.

"EMEKLİYİZ SÜRÜNÜYORUZ"

Çelik'i pazarda gören başka bir vatandaşta "Emekliyiz sürünüyoruz başka ne olabilir" şeklinde tepki göstermesi üzerine Çelik şunları söyledi:

"Maalesef emekliyi çok zor duruma soktular. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceğiz asgari ücreti de yaşanabilir seviyeye getireceğiz"

"EKREM BAŞKAN ÇOK ÖNEMLİ PAZAR ALANLARINI İSTANBUL'A KAZANDIRDI"

Güngören Belediyesi tarafından kapalı pazar alanındaki yetersizliklerden yakınan pazarcı esnafına ise Çelik şunları söyledi:

"İlçe belediyesinin yetkisinde bir pazar alanı. Belediye meclis üyelerimiz burada bir takım alt yapı eksiklerini mecliste dile getiriyorlar. Düzeltilmesi için gerekli adımları atacağız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Ekrem Başkan çok önemli pazar alanlarını İstanbul'a kazandırdı. Başka yerlerde de görüyorsundur. Sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz"

"EKREM İMAMOĞLU İÇİN AĞLIYORUM ÇIKARTIN ONU"

Ziyaret sırasında bir vatandaş ağlayarak Çelik'in yanına geldi. Çelik vatandaşa neden ağladığını sordu.

"Ben Ekrem İmamoğlu için ağlıyorum. Çıkartın onu bir an önce. Hep beraber olun kurtarın bizi" dedi. Başka bir vatandaşta Çelik'in yanına gelerek "Neredesin sen oğlum, şu kara bulutlar aradan bir kalksa hep bir olup kaldıralım inşallah" sözleri üzerine Çelik "Milletin desteği ile bu karabulutları kaldıracağız. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi."

"PAZAR PAHALI"

Vatandaş: Bu pazar çok pahalı

Çelik: Enflasyon yüksek, hayat pahalı, emekli maaşı düşük.

Vatandaş: Eşim emekli ben değilim, çocuklar kendi işinde gücünde, eşimde hasta gelemedi buraya ben geldim kollarım ağrıyor"

PAZARCI ESNAFI: "İYİ GİTMİYOR"

Çelik'in "Nasıl gidiyor?" diye seslendiği bir pazarcı esnafı "İyi gitmiyor, durumlar iyi değil berbat" diye cevapladı. Çelik "İyi gitmeyen şeyler nedir?" diye sorunca esnaf "Hiçbir şey iyi gitmiyor ki. Aldığını satamıyorsun. Müşteri alamıyor. Alım gücü yok hiç yok" dedi.

Bunun üzerine de Çelik şu açıklamayı yaptı:

"Alım gücü yok, maliyetler yüksek, mazotun fiyatı yüksek. Pazar esnafının durumu sıkıntılı, ihtiyacımız olan şey erken seçim sandığı Türkiye'nin önüne gelmesi lazım. Yönetme becerilerini kaybettiler ve değiştirmemiz lazım. Bize güvenin. Çok sıkı bir hazırlık içerisindeyiz. Genel Başkanımız Özgür Özel'le Milletvekillerimizle İl Başkanları, İlçe Başkanları ile Türkiye'nin dört bir yanında sahadayız hazırlıklarımızı yapıyoruz, üreten bir Türkiye'yi kalkınan bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz"

ÇELİK: "DİRSEĞİ KOYMUŞ ELLERİNİ BAĞLAMIŞ BEKLİYOR ESNAF"

Ziyaret sırasında diğer bazı diyaloglar da şöyle gelişti:

Çelik: Dirseği koymuş ellerini bağlamış bekliyor esnaf. İşler nasıl cirolar nasıl

Pazarcı esnafı: Çok düşük. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz.

Çelik: Bu ülkede ister pazarcı, ister esnaf, ister iş insanı, ister emekli herkesin emeklerinin karşılığını alacağı bir Türkiye'yi yeniden hayata geçireceğiz. Bize güvenin.

"ÖNCE İKTİDARI SONRA DA DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Çelik: Acı dolma biberin kilosu 100 lira ama içi boş. İçini doldurmak için ne yapmak lazım?

Pazarcı esnafı: Pirinç koymak lazım

Çelik: 100 lira daha. Kıyma koyarsan?

Pazarcı esnafı: Bir 100 lirada öyle gitsin

Çelik: Etti 300 lira. Nasıl olacak? Değiştirmek zorundayız. Önce iktidarı değiştireceğiz, sonrada düzeni değiştireceğiz.

"ARTIK GELİN YETER"

Vatandaş: Neredesiniz siz? Hiç göremedim sizi

Çelik: Buradayız pazarda

Vatandaş: Artık gelin yeter. Biz bu devletten sıkıldık artık. Artık yeter.

Çelik: Devlet derken hükümetten sıkıldınız

Vatandaş: Evet evet hükümetten sıkıldık. Artık yeter. Bir gelin başa

Çelik: Geliyoruz. Çok sıkı hazırlıklar içerisindeyiz"

"YÖNETME BECERİLERİNİ KAYBETTİLER"

Pazarcı esnafı: 3 sene önce günlük 2 ton mal satıyorduk. Bu sene tezgahtaki bütün mal bir ton yok. Erik 150 lira, çilek 120 lira, kiraz 150 lira. Alım gücü gittikçe düşüyor.

Çelik: Düşüyor çünkü enflasyonu baskılayamıyorlar. Türkiye'yi yönetemiyorlar. Yönetme becerilerini kaybettiler. Demokrasiyi zedeliyorlar, adaleti zedeliyorlar, yerli yabancı yatırımcıyı küstürüyorlar, millet fabrikaları taşıyor başka ülkelere. İşsizlik sorunları istihdam sorunları çıkıyor ortaya enflasyon baskılanamıyor. Emekli maaşı 20 bin lira, asgari ücret 28 bin lira, ortalama bir evin kirası 30 bin 40 bin lira milletin alım gücü zayıfladıkça zayıfladı. 3 sene önce sen 3 ton satıyordun bu yıl bir ton. 3'de 2 oranında düştü işler. Değiştireceğiz. Bu işin çözümü şu sandık gelecek, iktidarı değiştireceğiz"

"DURUMLARIMIZ HİÇ İYİ DEĞİL BAŞTAKİ İNMEDİKTEN SONRA"

Çelik: Tezgahta müşteri yok

Pazarcı esnafı: Durumlar bu vaziyet. Milletin alım gücü yok ne yapacağız. Meyve tezgahından birer kilo meyve alsa bin lira. Bin lirada öbür taraflara verse 2 bin lira. Zaten insanlar 2 bin lira ile geliyor artacak ki gelsin benden alışveriş yapsın.

Çelik: Meyve tezgahında kilo ile satılmıyormuş. Meyveci anlattı. Diyor ki 'başkanım yarım kilo 250 gram alıyorlar'

Pazarcı esnafı: Düne kadar karpuz tane ile satılırdı. Şimdi dilimle satılıyor. Durumlarımız hiç iyi değil baştaki inmedikten sonra

"CUMHURBAŞKANI'NIN ARTIK ENERJİSİ KALMADI"

Vatandaş: Emekli maaşları çok düşük. Cumhurbaşkanımız buna bir el atsa, kiraları da çok yükselttiler.

Çelik: Cumhurbaşkanı'nın artık enerjisi kalmadı. Yeni Cumhurbaşkanı seçelim ve yeni Cumhurbaşkanımız bu sorunları çözsün

Vatandaş: İnşallah

"MİLLET MAHVOLMUŞ"

Çelik, Pazar ziyareti sonrası esnafla bir araya geldi ve vatandaşların dertlerini dinledi.

Esnaf: Sakince bekliyoruz, bir yapılandırma da yok esnafa yardımda yok hiçbir şekilde kolaylıkta sağlamıyorlar. Krediler yüksek kolaylıkta sağlanmıyor. Yıllardır buradayız alım gücü de düştü insanların verilenle harcanan ortada. İster istemez alım gücüde düşük oluyor.

Bir vatandaşın "Seçim zamanı hatırlıyorsunuz bizleri" demesi üzerine Çelik: "Seçim filan yok, seçim mi var ortada. Bak seçimsiz dönemde buradayız" şeklinde cevap verdi. Vatandaşla Çelik'in diyaloğunu dinleyen esnaf ise "Millet mahvolmuş. Bunlar yüzünden bu haldeyiz hiç konuşmaya gerek bile yok" diye tepki gösterdi.