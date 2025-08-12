HSK'dan Yargı Çevresinde Değişiklik

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) bazı yeni kurulan mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yeni kurulan Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'deki bölge idare mahkemeleri nedeniyle, Ankara, Erzurum, Gaziantep ve Konya'nın yargı çevrelerinde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Ankara Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak; Konya Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi Konya, Afyonkarahisar, Aksaray, Karaman ve Niğde; Gaziantep İdare Mahkemesinin yargı çevresi Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Şanlıurfa; Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Tunceli ve Van olarak yeniden belirlendi.

HSK, yeni kurulan bazı ağır ceza mahkemelerinin yargı çevrelerini de belirledi.

Bu kapsamda, Beyşehir Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçeleri; Biga Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi Biga, Çan ve Yenice ilçeleri, Erbaa Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi Erbaa, Başçiftlik ve Niksar ilçeleri; Gemlik Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi Gemlik ve Orhangazi ilçeleri; Kahta Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi Kahta, Gerger ve Sincik ilçeleri; Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi Lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize ilçeleri; Menemen Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi Menemen, Aliağa ve Foça ilçeleri; Merzifon Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi Merzifon, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçeleri; Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresi ise Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri olarak belirlendi. Ayrıca, Bismil Ağır Ceza Mahkemesinin de Diyarbakır yargı çevresinden çıkarılması kararlaştırıldı.

Yeni kurulan Cizre İş Mahkemesinin yargı çevresi Cizre ve İdil ilçeleri olarak belirlenirken, Armutlu, Çiçekdağı, Harmancık ve İnönü ilçelerinde adliye teşkilatı kurulması nedeniyle de buralardaki bazı mahkemelerin yargı çevreleri yeniden düzenlendi.

Öte yandan, İstanbul Eyüpsultan ilçesinin coğrafi durum ve ulaşım imkanları, iş yoğunluğu ve diğer faktörler de dikkate alınarak İstanbul Adliyesinin yargı çevresinden çıkartılarak Gaziosmanpaşa Adliyesinin yargı çevresine dahil edilmesi kararlaştırıldı.