İBB Başkan adayı Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda konuştu: (4)

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Sahipsiz hayvanlar İstanbullular için bir sorun olmaktan çıkacak, sorun olmayacak. Artık sokaklar güvenli, huzurlu sokaklar olacak." dedi.

Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, daha güzel gelecek, yaşanabilir çevre, tertemiz bir doğa için kente "Nefes İstanbul"u vadettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde bir gönüllülük hareketi olarak başlayıp, bugün küresel bir çevre koruma seferberliğine dönüşen sıfır atık bilincinin, en büyük projelerinden biri olacağını belirten Kurum, "Hedefimiz, küresel bir iddia ile 'sıfır atığın model şehri İstanbul' olacak." diye konuştu.

Murat Kurum, bu yolda her ilçede atık geri kazanım merkezleri kuracaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"İstanbul'un atıklarını sokakta bırakmayacak, tamamını dönüştüreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri enerjisini kendisi üretecek, millete ve çevreye yük olmayacak. Bunu da kuracağımız yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, yeni HES, RES, GES tesisleriyle, 2 adet 3'er bin tonluk katı atık yakma tesisiyle başaracağız. 2040 yılında inşallah sıfır atık hedefine dünyada ilk ulaşan metropol İstanbul'umuz olacak. Bunun için de var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışacağız."

"İstanbul Botanik Parkı'nı İstanbullulara armağan edeceğiz"

İklim Dostu İstanbul" projeleriyle hedeflerinin 2040 yılında net sıfır emisyona ulaşmak olacağını dile getiren Kurum, "39 ilçemizde tüm yeşil alanlarımızı arttıracak, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkaracağız. İstanbul'a yeni kent ormanları kazandıracağız." ifadesini kullandı.

İstanbulluların millet bahçelerini çok sevdiğini vurgulayan Kurum, "Şimdi bu yeşil projemizi, mahalle ölçeğine de indireceğiz. 39 ilçe 964 mahallemize 'mahalle bahçeleri' yapacağız. İstanbullular artık her mahallemizde, yeşille, doğayla iç içe yaşayacak. Millet bahçelerine yapacağımız kıraathanelerimiz var. Bundan sonra kadınlarımız için de özel kıraathanelerimizi yapacağız." bilgisini paylaştı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni İstanbul'a kazandırdıklarını hatırlatan Kurum, "O zaman 'Fethin 570'inci yılını kutlayacağız, İstanbul'u çiçeklerle, ağaçlarla donatacağız' dedik. Dediler ki, 'Burayı imara açacaksınız.' Açtık mı? Açmadık. İstanbullulara tertemiz bir yeşil alan kazandırdık." sözlerini sarf etti.

Kurum, Maltepe'de, 8 milyon 140 bin metrekare aktif yeşil alan büyüklüğüne ulaşacak, kentin biyoçeşitliliğini koruyacak, İstanbullulara nefes aldıracak bir benzer proje olan İstanbul Botanik Parkı'nı da İstanbullulara armağan edeceklerini kaydetti.

"Haliç'in her iki yakasını yeniden düzenleyerek, eski güzelliğine kavuşturacağız"

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında Haliç'te yaptığı temizleme projesinde devamlılığın sağlanmadığını, Haliç'in, yanında gezilemeyen bir yer haline geldiğini aktardı.

Haliç'in her iki yakasını yeniden düzenleyerek, eski güzelliğine kavuşturacaklarını belirten Kurum, burada gençlerin, kadınların, ailelerin huzur içinde vakit geçireceklerini anlattı.

Haydarpaşa Tren Garı ve Moda arasında kıyı düzenlemesi

Murat Kurum, Tarihi Haydarpaşa Tren Garı ve Moda arasında kıyı düzenlemesi ve çevre koruma projesi yapacaklarını, bu bölgeyi İstanbul'un en güzel alanlarından biri haline getirmek istediklerini dile getirdi.

Haydarpaşa, Kadıköy Meydanı, Moda arasındaki aksı birleştirerek sahili İstanbullularla buluşturacaklarını aktaran Kurum, "Bostancı'dan başlayıp doğuya doğru ilerleyen yeşil sahil bandını, Pendik'te yapacağımız çevre düzenlemesiyle birlikte taçlandıracağız." dedi.

Esenler Otogarı bölgenin en büyük parkı haline getirilecek

Murat Kurum, Esenler Otogarı'nın artık bu şehrin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirterek, "Alt katları adeta harabeye dönmüş olan, Esenler Otogarı'nı yeşil dönüşüm projemizle yeniden tasarlayacak, otogarın tamamını bölgenin en büyük parkı haline getireceğiz." diye konuştu.

Burada, kıraathanelerde ve kütüphanelerde gençlerin vakit geçireceğini anlatan Kurum, Esenler, Bağcılar ve çeper ilçelerinin hepsinin bu millet bahçesinden, bölge parkından faydalanacaklarını vurguladı.

İstanbul'un 151 köyüne 151 ayrı ve özel kırsal kalkınma projesi

İstanbul'un sadece kent merkezlerine değil, köylerine de çok önem verdiklerini ifade eden Kurum, köylerdeki tarımsal üretim sayesinde, gıdada kendi kendine yeten bir İstanbul için çalıştıklarını kaydetti.

Kurum, İstanbul'un 151 köyüne 151 ayrı ve özel kırsal kalkınma projesi yapacaklarını, köylerin enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacaklarını vurgulayarak, "İstanbullu çiftçilerimizi artık enerji ödemesinden kurtaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm köylere tohum, fide, gübre, yakıt, büyükbaş, küçükbaş hayvan, makine, teçhizat ve sulama noktasında doğrudan destek paketleri sunacaklarını aktaran Kurum, sözleşmeli tarım uygulaması ile toprağa emek veren tüm çiftçilere alım garantisi vereceklerinin belirtti.

"Tarihi Yarımada ve İstanbul'un her yerinde bir renovasyon seferberliği başlatacağız"

İstanbul'un her yerinde, kentin binlerce yıllık şehir kimliğini yansıtacak bir tasarım anlayışıyla çalışacaklarına dikkati çeken Kurum, göreve gelir gelmez Tarihi Yarımada ve İstanbul'un her yerinde bir renovasyon seferberliği başlatacaklarını dile getirdi.

Eminönü-Sirkeci sahil bandını düzenleyeceklerini belirten Kurum, sahil yolu ile bağlantılı tüm sokakları ve tüm meydanları yeniden elden geçireceklerini aktardı.

Eminönü sahil yoluna bağlanan Kıble Çeşme Caddesi'ndeki tarihi yapıları da süratle restore edeceklerini dile getiren Kurum, Fatih Camii Külliyesi'ni ve çevresindeki sokakları, binaları elden geçirerek yeniden tasarlayacaklarını ifade etti.

Kurum, ilçe belediyeleri ve vatandaşlarla el ele vererek bu bölgeye yayılan yürüyüş ve bisiklet yolları ile binaların ruhuna uygun peyzaj uygulamalarını hayata geçireceklerini anlattı.

Sultanahmet ve Süleymaniye camileri ve çevresindeki yapılarda kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapacaklarını anlatan Kurum, Sirkeci Tren Garı'nda da ray sistemi kaldırılmadan tematik bir düzenleme yapacaklarını kaydetti.

"İstanbul meydanlarıyla bütünleşecek"

Şehrin meydanlarını da ihmal etmeyeceklerinin altını çizen Kurum, "Bundan önce 40 ilimizde 40 tarihi meydanı ihya eden bir kardeşiniz olarak İstanbul'un tüm meydanlarını ihya edeceğimizin sözünü veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, sosyalleşme alanları olan meydanların, birliği ve beraberliği temsil eden yerler olduğunu, Çengelköy'e, altında otoparkı olan bir yeşil alan kazandıracaklarını belirterek, "İstanbul meydanlarıyla bütünleşecek, meydanlarıyla güzelleşecek." dedi.

Kültür sanat ve kütüphane projeleri

Murat Kurum, sanat ve turizm politikalarıyla İstanbul'un kültürel planlamasını yapacaklarını, kültür yaşam merkezi İstanbul için yeni tesisler kuracaklarını bildirdi.

Hem ismiyle hem de mimarisiyle gurur duydukları Atatürk Kültür Merkezi'nin bir benzerinin Anadolu Yakası'nda kurulmasını isteyen çok sayıda kişinin olduğunu dile getiren Kurum, "Sahneleri, galerileri, kütüphanesi ve yeme-içme mekanlarıyla Anadolu Yakası Kültür Merkezi'nin temellerini hızla atacağız. İstanbul'un 1. ve 3. bölgelerinin konser salonu beklentilerini biliyoruz. Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi gibi görkemli birer konser alanını her iki yakaya hediye edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Kurum, İstanbul'un tiyatro eksikliğini gidermek için 2 yeni tiyatro yapacaklarını, İBB Kültür Merkezlerinin sahnelerini ücretsiz açarak amatör tiyatro gruplarını desteleyeceklerini söyledi.

Belediye bünyesinde İstanbul Kültür Akademisi kuracaklarını, şehri konu alan eğitim projelerine, akademik çalışmalara destek vereceklerini kaydeden Kurum, "25 yaş altı İstanbullulara, İBB Şehir Tiyatroları'nda ve ücretli konserlerde yılda 3 defa ücretsiz bilet gibi avantajlar sağlayan Genç İstanbul Kartı'nı hızla devreye alacağız." dedi.

Kurum, Rami Kütüphanesi'ne benzer 3 kütüphane daha inşa edeceklerini, İstanbul'un bir festivaller şehri olacağını vurgulayarak, 7'den 70'e tüm vatandaşların birlikte olacağı festivalleri her yıl gerçekleştireceklerini dile getirdi.

İstanbullular için bu festivallerin gelenekselleşeceğini ifade eden Kurum, 5 yıl boyunca kaderine terk edilen İstanbul Şehir Müzesi ile Haliç Bilim Merkezi'ni hayata geçireceklerini aktardı.

Sahipsiz hayvanlar için kentin 39 ilçesine tesis

İstanbul'daki sahipsiz köpek sorununa değinen Kurum, güvenli sokaklarıyla huzurlu insanların yaşadığı bir İstanbul vadettiklerini vurguladı.

Kurum, bugün İstanbul'da başıboş gezen yüz binlerce sahipsiz hayvanın olduğunu belirterek, "Vatandaşımız bizi daima çözümlerle görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bu tesislerde bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımıza ön bakımları buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında kuracağımız 2 büyük 'Hayvan Yaşam Alanı'nda' hayvanlarımızın bakımlarını yapacağız." diye konuştu.

Burada kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları gerçekleştireceklerini vurgulayan Kurum, "Bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini belediye olarak tamamen biz sağlayacağız. Hep birlikte, İstanbul'umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. Şunu temin ediyorum ki sahipsiz hayvanlar İstanbullular için bir sorun olmaktan çıkacak, sorun olmayacak. Artık sokaklar güvenli, huzurlu sokaklar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbullular için mobil uygulamalar

İBB Başkan adayı Kurum, İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak yeni mobil uygulamaları hayata geçireceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlere, hayatınızı kolaylaştırmak için 'Diji İstanbul'u vadediyoruz. 'Diji İstanbul' sayesinde hem yönetimi daha verimli hale getireceğiz hem de gençlerimize yeni kazanç kapıları açacağız. İstanbul'la ilgili tüm yönetim süreçlerini Bilişim Yönetim ve Teknoloji Merkezi yani Byte-İstanbul çatısı altında hayata geçireceğiz. Ulaşımdan afet yönetimine her süreci İstanbullunun yaşam kalitesini artırmak için Byte-İstanbul'dan yöneteceğiz."

Kurum, ekrandaki dijital ikiz uygulamasına dair görüntülere dikkati çekerek, "Bu dijital ikiz bizim için her türlü senaryoyu uygulayabildiğimiz sanal bir şehir olacak. Dört boyutlu şehir modeli üzerinde deprem, sel, yangın gibi afetleri sanal olarak simüle edebileceğiz. İstanbulluları en kötü şartlara hazır hale getirmek için bu çalışmaları yapacağız." dedi.

Ayrıca "Biz İstanbul" mobil uygulamasını da bir yıl içinde hizmete alacaklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Bu uygulamayla alışverişten ulaşıma, otopark yönetiminden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda İstanbullulara pratik çözümler sunacağız. 'Park et' uygulamasıyla İstanbul'un tüm otoparkları tek uygulamada elinizin altında olacak. 'Yol açık' uygulamamızla ulaşım araçlarına cepten ulaşacağız. Bulunduğumuz konumdan gitmek için en hızlı, en verimli ulaşım araçlarını anlık olarak takip edebileceksiniz."

Kurum, 1994'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde hayata geçen Beyaz Masa uygulamasına değinerek, "Dijital Beyaz Masa olarak yeniden tasarlayacağız. Cebinizden, İstanbullu kardeşlerim yaşadıkları sorunun ve taleplerin fotoğrafını çekecek, direkt olarak Dijital Beyaz Masa üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bilgisayarına gönderecekler." ifadesini kullandı.

"Bu şehri sporun küresel başkenti yapacağız"

Sağlıklı nesiller için sporla yaşayan bir İstanbul vadeden ve bu şehri sporun küresel başkenti yapacaklarını söyleyen Kurum, "Göreve gelir gelmez 'Olimpik Şehir İstanbul, Hedef 2036' diyeceğiz. Olimpiyatlar için konaklama imkanlarını yeniden geliştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Kurum, 964 mahallede herkesin yürüyerek ulaşabileceği tesisler yapacaklarını, halkı ücretsiz şekilde sporla buluşturacaklarını ve her branşı içinde barındıran "İstanbul Cup"ı başlatıp geleneksel hale getireceklerini dile getirdi.

"İstanbul'un kayıp 5 yılını hep birlikte telafi edeceğiz"

Kurum, 15 gündür sahada olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz milyonlarca İstanbullu olarak, İstanbul'un 'Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul Vizyonu'yla' harekete geçmesi için birlikte çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri İstanbul hedefi için canla başla gayret edeceğiz. İstanbul'un kayıp 5 yılını hep birlikte telafi edeceğiz. Bu şehrin her semtinde, tüm dünyaya model bir şehircilik uygulaması yapacağız. Bizim yönümüz, canımız ve gönlümüz İstanbul olacak. 31 Mart akşamı güzel İstanbul'umuzda tarihi yeniden yazacağız. 31 Mart akşamında İstanbul'da ilgisizlik bitecek, bu şehrin her sokağına sevdalı olanların tarihi başlayacak. 31 Mart akşamı sosyal medya belediyeciliği bitecek, gerçek belediyecilik başlayacak. 1 Nisan sabahından itibaren İstanbul'un semalarında bereket, esenlik, refah, huzur ve kardeşlik rüzgarları esecek. İnşallah hep birlikte İstanbul'un fetret dönemini bitireceğiz. Yeniden dirilişini, yeniden yükselişini, yeniden şahlanışını hep birlikte başlatacağız."

Kurum, konuşmasının ardından, salondaki katılımcıları da fotoğrafa dahil ederek öz çekim yaptı. Daha sonra Kurum'un ailesi ve katılımcıların sahneye gelmesiyle hatıra fotoğrafı çekildi.

Notlar

Kurum'un konuşması sırasında salondaki partililer, "İstanbul bizimdir, bizim kalacak", "AK Gençlik burada başkanının yanında", "İstanbul'un muradı, Murat Kurum", "İstanbul seninle gurur duyuyor" tezahüratlarında bulundu.

Programın başında, İstanbul'u konu edinen kareografi çalışması yapıldı. Çeşitli meslek gruplarını simgeleyen kadın, çocuk ve gençlerin yaptığı gösteri sonrası, gençler ve çocuklar, Murat Kurum'a vaatlerini içeren bir dosya verdi.

Toplantıya,Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, İstanbul'daki AK Parti'li belediye başkanları, Cumhur İttifakı'nın ilçe başkan adayları, bilim insanları, akademisyenler, sanat dünyasından isimler, sporcular, gazeteciler ve iş insanları katıldı.

(Bitti)