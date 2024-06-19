İHH, 66 Ülkede İhtiyaç Sahiplerine 102 Bin 266 Hisselik Kurbanı Ulaştırdı - Son Dakika
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İHH, 66 Ülkede İhtiyaç Sahiplerine 102 Bin 266 Hisselik Kurbanı Ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı 102 bin 266 hisselik kurbanı Türkiye dahil 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kurban etinin yanı sıra 16 ülkede 42 bin 245 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye edildi. Filistin ve Gazze'ye yönelik çalışmalarına ağırlık veren İHH, bölgeye ulaştırılmak üzere vekaletini aldığı 43 bin 615 hisselik kurban kesti. Gazze'de yapılacak dağıtımlarla birlikte vakıf, bu bayramda 4 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırmış olacak. Türkiye'de deprem bölgeleri ağırlıklı olmak üzere 2 bin 845 hisselik kurban kesip, 13 bin 242 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık dağıttı. Vakfın kurban kesimi yaptığı ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Romanya, İspanya, Macaristan, Arjantin, Kolombiya, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Togo, Benin, Senegal, Burundi, Etiyopya, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Zimbabve, Uganda, Güney Afrika, Cibuti, Bangladeş, Myanmar, Pakistan, Tayland, Nepal, Sri Lanka, Bangsamoro, Vietnam, Kamboçya, Hindistan, İran, Filistin, Ürdün, Lübnan, Yemen, Irak, Tunus, Fas, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Tacikistan, Kuzey Kıbrıs ve Suriye bulunuyor.

19.06.2024 11:59
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı 102 bin 266 hisselik kurbanı, Türkiye dahil 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

???????Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kurban etinin yanı sıra 16 ülkede 42 bin 245 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

Türkiye, Afganistan, Arakan, Bangladeş, Burkina Faso, Irak, İran, Karadağ, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan, Suriye, Tayland, Tunus ve Yemen'de bayramlık elbise dağıtımı yapıldı.

Kurban Bayramı'nda Filistin ve Gazze'ye yönelik çalışmalarına da ağırlık veren İHH, bölgeye ulaştırılmak üzere vekaletini aldığı 43 bin 615 hisselik kurban kesti.

İsrail'in işgali ve katliamları sebebiyle oluşan zor şartlardan dolayı büyük bölümü Filistin dışında kesilen kurbanların bir kısmı konservelenerek, bir kısmı ise dondurulmuş olarak Gazze'ye ulaştırılacak.

Gazze'de yapılacak dağıtımlarla birlikte vakıf, bu bayramda 4 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştırmış olacak.

Vakıf, Türkiye'de deprem bölgeleri ağırlıklı olmak üzere 2 bin 845 hisselik kurban kesip, 13 bin 242 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık dağıttı.

Vakfın kurban kesimi yaptığı ülkeler şöyle:

Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Romanya, İspanya, Macaristan, Arjantin, Kolombiya, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Nijerya, Sierra Leone, Togo, Benin, Senegal, Burundi, Etiyopya, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Zimbabve, Uganda, Güney Afrika, Cibuti, Bangladeş, Myanmar, Pakistan, Tayland, Nepal, Sri Lanka, Bangsamoro, Vietnam, Kamboçya, Hindistan, İran, Filistin, Ürdün, Lübnan, Yemen, Irak, Tunus, Fas, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Tacikistan, Kuzey Kıbrıs ve Suriye.

Kaynak: AA

Fildişi Sahili, Sierra Leone, Burkina Faso, Güney Afrika, Kırgızistan, Tacikistan, Macaristan, Moğolistan, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Makedonya, Kolombiya, Gürcistan, Sırbistan, Hindistan, Moritanya, Sri Lanka, Bangladeş, Tanzanya, Pakistan, Arjantin, Filistin, Kamboçya, Etiyopya, İspanya, Ukrayna, Vietnam, Türkiye, Tayland, Senegal, Romanya, Nijerya, Karadağ, Myanmar, Burundi, Deprem, Malavi, Lübnan, Somali, Cibuti, Kurban, Suriye, Kosova, Kenya, Rusya, Yemen, Gazze, Nepal, Ürdün, Tunus, Sudan, Nijer, Benin, Vakıf, Irak, Gana, İran, Gine, Fas, Çad, İHH, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH, 66 Ülkede İhtiyaç Sahiplerine 102 Bin 266 Hisselik Kurbanı Ulaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İHH, 66 Ülkede İhtiyaç Sahiplerine 102 Bin 266 Hisselik Kurbanı Ulaştırdı - Son Dakika
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