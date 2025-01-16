Interreg NEXT Akdeniz Projeleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Interreg NEXT Akdeniz Projeleri İçin Başvurular Başladı

Türkiye'nin 21 ili, 83,7 milyon avro bütçeli Interreg NEXT Akdeniz Programı'na başvurabilir.

16.01.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının ulusal otoritesi olduğu Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı'nın 2021-2027 dönemi ikinci çağrısının başvuru süreci başladı.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı'nın ilk çağrısında nihai aşamaya kalan 112 proje arasında Türkiye'den 65 başvurunun değerlendirilmesi devam ediyor.

Program kapsamındaki ikinci çağrıya başvurular 15 Nisan'a kadar yapılabilecek ve Türkiye'den 21 il, projeleriyle Akdeniz Havzası'nın kalkınmasına katkı sağlayabilecek.

83,7 milyon avro bütçeye sahip Interreg NEXT Akdeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın ikinci çağrısından Türkiye'den Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye yararlanabilecek.

Programa bu illerde bulunan ve çağrı rehberinde belirtilen şartları sağlayan kamu kurumları, belediyeler, sektör kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri, ve benzeri kurumlar ile kar amacı güden kuruluşlar dahil olmak üzere dernek, vakıf, birlik, sivil toplum kuruluşları, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ve benzeri özel kurumlar ile uluslararası kuruluşlar başvurabilecek.

Programa Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Cezayir, Mısır, İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Tunus katılım sağlıyor.

Çağrı şartları kapsamında bu ülkelerin program alanına dahil bölgelerinde yer alan kurum ve kuruluşlarla proje ortaklığı geliştirilmesi bekleniyor.

Geliştirilecek projelerde en az 3 ülkenin yer alması gerekirken söz konusu ortaklıkların en az bir AB üyesi ülke ve en az bir AB üyesi olmayan ülkeyi içermesi gerekiyor.

Türkiye'den katılan kurumlara tam hibe desteği

Program kurallarına göre bir projede aynı ülkeden en fazla 2 kurum yer alabiliyor.

AB'nin eş finansmanı ile hayata geçirilen projelere, katılımcı kurumların yüzde 11 eş finansman katkısı sunması gerekiyor.

Öte yandan Türkiye'den katılım sağlayan kurumların eş finansman katkısı ulusal bütçeden karşılanacak. Dolayısıyla proje sunan kurumların kendi bütçelerinden bir katkı sunmasına gerek kalmayacak.

Farklı alanlarda proje uygulama imkanı

Sunulacak projelerle rekabetçilik ve KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümesi, iklim değişikliği, enerji verimliliği, afet riskini önleme, eğitim, sağlık, yerel yönetişim süreçlerinin desteklenmesi gibi alanlarda Akdeniz'de yeşil dönüşüme katkıda bulunulması hedefleniyor.

Birinci çağrıda gençleri içeren projelere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bu çağrıda da gençleri içeren projelere 2 milyon avroluk özel bir bütçe ayrıldı. Hazırlanacak projelerin 24 ila 36 ay sürmesi bekleniyor.

Çağrıya başvuru süreci boyunca potansiyel başvuru sahiplerine yönelik çeşitli proje hazırlama eğitimleri, bilgilendirme toplantıları ve ortaklık forumlar düzenlenecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Yerel Yönetim, Politika, Türkiye, Akdeniz, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Interreg NEXT Akdeniz Projeleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: Interreg NEXT Akdeniz Projeleri İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.