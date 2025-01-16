Interreg NEXT Akdeniz Projeleri İçin Başvurular Başladı

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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının ulusal otoritesi olduğu Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı'nın 2021-2027 dönemi ikinci çağrısının başvuru süreci başladı.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı'nın ilk çağrısında nihai aşamaya kalan 112 proje arasında Türkiye'den 65 başvurunun değerlendirilmesi devam ediyor.

Program kapsamındaki ikinci çağrıya başvurular 15 Nisan'a kadar yapılabilecek ve Türkiye'den 21 il, projeleriyle Akdeniz Havzası'nın kalkınmasına katkı sağlayabilecek.

83,7 milyon avro bütçeye sahip Interreg NEXT Akdeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın ikinci çağrısından Türkiye'den Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye yararlanabilecek.

Programa bu illerde bulunan ve çağrı rehberinde belirtilen şartları sağlayan kamu kurumları, belediyeler, sektör kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri, ve benzeri kurumlar ile kar amacı güden kuruluşlar dahil olmak üzere dernek, vakıf, birlik, sivil toplum kuruluşları, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ve benzeri özel kurumlar ile uluslararası kuruluşlar başvurabilecek.

Programa Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Yunanistan, İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Cezayir, Mısır, İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Tunus katılım sağlıyor.

Çağrı şartları kapsamında bu ülkelerin program alanına dahil bölgelerinde yer alan kurum ve kuruluşlarla proje ortaklığı geliştirilmesi bekleniyor.

Geliştirilecek projelerde en az 3 ülkenin yer alması gerekirken söz konusu ortaklıkların en az bir AB üyesi ülke ve en az bir AB üyesi olmayan ülkeyi içermesi gerekiyor.

Türkiye'den katılan kurumlara tam hibe desteği

Program kurallarına göre bir projede aynı ülkeden en fazla 2 kurum yer alabiliyor.

AB'nin eş finansmanı ile hayata geçirilen projelere, katılımcı kurumların yüzde 11 eş finansman katkısı sunması gerekiyor.

Öte yandan Türkiye'den katılım sağlayan kurumların eş finansman katkısı ulusal bütçeden karşılanacak. Dolayısıyla proje sunan kurumların kendi bütçelerinden bir katkı sunmasına gerek kalmayacak.

Farklı alanlarda proje uygulama imkanı

Sunulacak projelerle rekabetçilik ve KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümesi, iklim değişikliği, enerji verimliliği, afet riskini önleme, eğitim, sağlık, yerel yönetişim süreçlerinin desteklenmesi gibi alanlarda Akdeniz'de yeşil dönüşüme katkıda bulunulması hedefleniyor.

Birinci çağrıda gençleri içeren projelere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bu çağrıda da gençleri içeren projelere 2 milyon avroluk özel bir bütçe ayrıldı. Hazırlanacak projelerin 24 ila 36 ay sürmesi bekleniyor.

Çağrıya başvuru süreci boyunca potansiyel başvuru sahiplerine yönelik çeşitli proje hazırlama eğitimleri, bilgilendirme toplantıları ve ortaklık forumlar düzenlenecek.