Dezenformasyon Mücadele Merkezi, yarı çıplak halde götürülen Filistinlilerin Hamas üyesi olduğu iddiasını yalanladı

Yunan medyası bu sorunun yanıtını arıyor: 2 metre boyundaki bıyıklı adam kim?

Eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırıyor

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 Filistinli erkeği kelepçeli, gözleri bağlı ve yarı çıplak halde alıkoydu. Görüntülerde Filistinli erkeklerin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu ve askeri kamyonlara taşındığı anlar yer aldı. İsrail tarafından görüntülerdeki Filistinlilerin Hamas üyesi olduğu iddiası ortaya atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

YARI ÇIPLAK VE KELEPÇELİ ŞEKİLDE KAMYONLARA TAŞINDILAR

KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Görüntülerde, gözleri bağlı olan Filistinli erkeklerin, sürünerek askeri kamyonlara taşınması dikkat çekti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER SİVİL

İsrail'in, gözaltına alınanların "Hamas üyesi" olduğuna dair herhangi bir kanıt sunamadığı belirtilen paylaşımda, gözaltıların iddia edildiği gibi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta değil, kuzeydeki Cebeliye'nin de kuzeyinde bulunan Beyt Lahya'da yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Ayrıca tutuklular arasında gazeteci Diaa El Kahlot ve akrabalarının olması, yaşlı ve çocukların bulunması ile İsrail medyasında yer alan haberlerin, gözaltına alınanların siviller olduğunu gösterdiği bildirildi.

İsrail medyasında yer alan görüntülerin kaynağı olarak, İsrailli savaş muhabiri Itay Blumental'in gösterildiğinin belirlendiği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Blumental'in görüntüleri, 'Gazze Şeridi'nde teslim olan çok sayıda kişi IDF tarafından tutuklandı. Şimdi bu kişilerden herhangi birinin Hamas veya İslami Cihad'a üye olup olmadığı kontrol edilecek' notuyla paylaştığı tespit edilmiştir.İsrail medyasının da görüntüleri, 'Cebeliye bölgesinde Filistinli erkekler IDF'ye teslim oldu' şeklinde servis ettiği görülmektedir. İddia ile örtüşmeyen bu bilgiler üzerine gözaltına alınan Filistinliler ve gözaltı konumuyla ilgili araştırma yapılmıştır. Bölgedeki gazeteciler İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir okula sığınan Filistinli sivilleri tutuklayarak üzerlerindeki elbiseleri zorla çıkardığını bildirmiştir. Ayrıca görüntülerde tabelası görünen 'Ulayyan Eczanesinin' Cebeliye Mülteci Kampı ve El Foqa okulunun karşısında olduğu tespit edilmiştir."

ARALARINDA ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR DA VAR

Görüntülerde üstü çıkarılarak elleri bağlananlardan birinin El Arabi muhabiri Diaa El Kahlot olduğunun belirlendiği aktarılan paylaşımda, yayın kuruluşunun, Kahlot'un, Beyt Lahya'daki Pazar Caddesi'nde kardeşleri ve akrabalarıyla gözaltına alındığını doğruladığı belirtildi.

Paylaşımda, Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Başkanı Ramy Abdu'nun, 7 Aralık'ta gözaltına alınanların Filistinli siviller olduğunu, aralarında 15 yaşında çocukların ve 60-65 yaşındaki yaşlıların olduğunu duyurduğu kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE İSGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DE CAN KAYBI 17 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 266 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 23 sivil hayatını kaybederken Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.