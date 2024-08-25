Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi

Orta Doğu\'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan\'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi

İsrail Lübnan'ın güneyine yönelik saldırı başlatırken, Hizbullah da Beyrut'ta komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail'e saldırı başlattı. Hizbullah, İsrail hedeflerini 320 katyuşa füzesiyle vurduğunu açıkladı. İsrail ise Hizbullah'a ait 40 hedefi vurdu. İsrail'de 48 saatlik olağanüstü hal ilan edilirken, ülkeye yönelik tüm uçak seferleri iptal edildi.

25.08.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Lübnan'a yönelik saldırı başlattığını açıklarken Hizbullah da Beyrut'ta komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail'e saldırı başlattığını duyururdu.

İSRAİL, HİZBULLAH'I VURMAYA BAŞLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Lübnan'ın güneyine "önleyici" saldırıların başlattıklarını açıkladı. Hagari, yaptığı açıklamada, "Az önce Lübnan'dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi." dedi.

Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi

"LÜBNANLILAR BULUNDUKLARI YERLERİ TERK ETSİN"

Hizbullah'ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna iddia eden Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı. Hagari, Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail'in "kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı" uyarısında bulundu. İsrail'in Hizbullah'a ait 40 hedefi vurduğu belirtildi.

HİZBULLAH KATYUŞA FÜZELERİYLE SALDIRIYOR

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Mücahidleri, Büyük Komutan Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme çerçevesinde, Siyonist rejimin (İsrail) derinliklerine ve daha sonra açıklanacak olan bir İsrail askeri hedefine doğru çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı başlattı." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, ayrıca "çok sayıda füzeyle işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) çok sayıda düşman bölgesi, kışla ve demir kubbe platformu da hedef alındı." ifadelerine yer verildi. Hizbullah ise 320 katyuşa füzesiyle İsrail hedefleri vurduğunu açıkladı.

Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi

Operasyonun gidişatına ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağına dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın tam teyakkuz halinde olduğu ve İsrail saldırılarına karşı güçlü bir şekilde duracağı vurgulandı.

NETANYAHU GÜVELİK KABİNESİNİ TOPLADI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini Türkiye saatiyle 07.00'da topladığı açıklandı. İsrail basını, Tel Aviv'e tüm geliş ve gidiş uçuşlarının güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı. Daha sonra yapılan açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nda Türkiye saatiyle 07:00 itibarıyla operasyonların normale döneceği kaydedildi.

Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi

"KİM BİZE ZARAR VERİRSE BİZ DE ONA VERİRİZ"

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini savunan Netanyahu, İsrail ordusuna "tehdidi" ortadan kaldırması talimatı verdiklerini belirtti. Netanyahu, İsrail ordusunun saldırıda Hizbullah'a ait "binlerce roketi" imha ettiğini söyledi. İsraillilere ordunun verdiği talimatlara uymaları çağrısı yapan Netanyahu, Hizbullah'a yönelik saldırılar için ise "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz." ifadesini kullandı.

"320 FÜZEYLE 11 ASKERİ NOKTA VURULDU"

Sadırılara ilişkin Hizbullah'tan ilk açıklama geldi. Açıklamada, örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün geçen ay Beyrut'ta öldürülmesine karşılık İsrail'e çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı başlatıldığı bildirildi. Hizbullah, Şükür'ün öldürülmesine yönelik yanıtın biraz zaman alacağını belirttive şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in geçtiğimiz ay Fuad Şükür suikastine karşılık yapılan saldırıların ilk aşaması tamamlandı. 320 den fazla Katyuşa roketiyle İsrail'e ait 11 askeri nokta vuruldu."

OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, iç cephede "acil durum" ve ülke genelinde 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan etti. Gallant ayrıca Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. Hizbullah'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, "Saldırılar şimdilik sadece güney Lübnan'a yönelik. Ancak tehdit olan her yeri vuracağız" denildi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da İsrail'in topyekün bir savaş istemediğini, ancak sahadaki gelişmelere göre hareket edeceklerini söyledi.

BIDEN'DAN "YAKIN İLETİŞİM" TALİMATI

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü Jake Sullivan, İsrail'in kendin savunma hakkını desteklemeyi sürdüreceklerini açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Joe Biden'ın, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Biden, üst düzey yetkililere, İsrailli mevkidaşlarıyla yakın iletişim kurmaları yönünde talimat verdi. Bir diğer açıklama ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi. Açıklamada, "ABD Savunma Bakanı Austin, Amerika'nın, İsraı·l'ı·n İran ve bölgedekı· ortakları ı·le vekı·llerı· tarafından yapılabı·lecek saldırılara karşı savunulması konusundakı· kararlılığını teyı·t ettı·" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • BİZİM YUNUS: hadi bismillah 26 1 Yanıtla
  • Ergün Öz: Haydi hayırlısı 22 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: dünyada 3 ülke eksik olsa hiç savaş olmaz....... 21 1 Yanıtla
  • Özkan Öztürk: Yorum yok daha ne denilebilirki istaile ne acaba 1 1 Yanıtla
  • Ankara null: supersinizz aynen devamm 1 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: evet karni tok uykusundan uyananlar vs hepsi kalkti ve telefondan helal olsun yazarak destek oldular. icraaat YOK 1 0 Yanıtla
  • abuzer yavuz: siz orada savaşırken biz burada yüreğimizi kola ile soğutuyoruz elbet sıra bize gelecek 0 0 Yanıtla

07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
23:52 İstanbul’da 38 katlı lüks sitede yangın İstanbul'da 38 katlı lüks sitede yangın
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
10:42 Batshuayi kesmedi Galatasaray, Fenerbahçe’nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
10:30 Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 09:23:01. #1.11#
SON DAKİKA: Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement