İstanbul'da bozuk yol sürücüyü zorluyor, otomobilde 191 bin 550 liralık hasar oluştu

İstanbul'un birçok ilçesinde inşaat çalışmaları, yağışlar ve asfaltın zamanla tahrip olması sonucu yollarda oluşan çukurlar ve bozulmalar, sürücülere trafikte zor anlar yaşatırken araçlarda hasara neden oluyor.

Trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde sürücüler, yollardaki çukurlardan etkilenmemek için yoğun mücadele veriyor. Ani manevralar ve fren, kaza riskini artırıyor, trafik akışını bozuyor ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sürücüler, kentin birçok noktasında, ana arterlerde ve ara sokaklarda özellikle altyapı çalışmaları sonrası oluşan derin ve açık bırakılan çukurlar nedeniyle risk altında olduklarını ve maddi zarara uğradıklarını belirterek, belediyelerden çözüm istiyor.

Motosiklet sürücüleri için kaza riski yüksek

Yollardaki çukurlar ve bozukluklar, motosiklet sürücüleri açısından daha yüksek kaza riski teşkil ediyor. Asfalttaki çukurlar, ani seviye farklılıkları ve gevşek zemin, motosiklet sürücülerinin denge kaybetmesine neden olabiliyor. Yağış sonrası suyla dolan çukurların derinliği fark edilemiyor. Bu tip nedenlere bağlı olarak da motosikletler devrilebiliyor.

Sürücüler ve vatandaşlar, AA muhabirlerine, yollardaki çukurların trafik güvenliğine yönelik etkilerini ve yarattığı tehditleri anlattı.

Beyoğlu'nda bir motosikletli, Yeni Bostan Sokak'ta yolda oluşan çukuru akşam olduğu için fark etmediğini, çukura girmesi sonucu motosikletinin savrulduğunu ve aynalarının kırıldığını söyledi. Keçecipiri Mahallesi Ünre Sokak sakinleri, okula giden yolda oluşan çöküntülere tepki gösterdi. Sakinler, "Burası okul yolu, çocuklar her gün bu yolu kullanıyor. Cana ve mala zarar gelmeden yoldaki çöküntülerin bir an önce onarılmasını istiyoruz." dediler. Piyalepaşa Mahallesi Akman Sokak'ta yol kenarına aracını park eden bir vatandaş da "Araçlar çukura giriyor, çamurlu su etrafa sıçrıyor." diyerek duruma tepki gösterdi.

Kuryeler bozuk yollardan şikayetçi

Bozuk yollardan en çok etkilenen iş kollarından biri kuryelik. Her gün uzun mesafeler kateden kuryeler, yollardaki çukurlardan ve bozukluklardan şikayet ediyor.

Büyükçekmece'de Pınartepe Mahallesi Gerede Caddesi'ndeki bozukluklar nedeniyle sürekli sıkıntı çektiğini belirten motosikletli kurye Muhammet Erdal, şunları söyledi:

"Yollar yapılmıyor. Sürekli kaza yapan arkadaşlarımız var. Açıkçası can güvenliğimiz yok. Çukura girip takla atıyoruz. Beylikdüzü'nde kaza yaptım, bundan önceki motorum pert oldu. Önlem alınmamış bozuk bir yolda kaza yaptım. Geçen gün yine kaydım. Önlem alınmıyor."

Aynı ilçede Çatalca Yolu Caddesi'nde ise bir motosiklet sürücüsünün yoldaki çukur nedeniyle tehlike atlattığı anlar kask kamerasına yansıdı. Aynı bölgede bazı araçların lastikleri de çukurlar nedeniyle patladı. Sürücüler, yaşadıkları zorlukları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Can güvenliğini ve araçların mekanik aksamını tehdit ediyor

Yollardaki çukurlar ve bozukluklar, hem sürücülerin, yolcuların ve yayaların can güvenliğini hem de araçların mekanik aksamını tehdit ediyor. Bu durum, yoğun olarak kullanılan yollardaki bakım, onarım ve denetim çalışmalarının düzenli ve ciddi biçimde gerçekleştirilmesinin önemini ortaya koyuyor. Ancak her gün aynı güzergahı kullanan birçok sürücü ve yaya, yollardaki çalışmaları yetersiz buluyor ve belediyelerin bir an önce asfaltlama ve onarım çalışması başlatmasını talep ediyor.

Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde esnaflık yapan Rıdvan Erdikler, iş yerinin önündeki derin çukur nedeniyle çok sayıda aracın jantının kırıldığını ya da plakasının düştüğünü söyledi. Karayolları ve belediye ekiplerine durumu defalarca bildirmesine rağmen çukurun kapatılmadığını belirten Erdikler, güzergahın ana yol olması sebebiyle araç trafiğinin yoğun olduğuna dikkati çekti ve yetkililerden soruna bir an önce çözüm bulmalarını istedi.

Mazgallar tehlike saçıyor

Avcılar ilçesi Reşitpaşa Caddesi'nde yürütülen yol çalışmaları ve oluşan çukurlar sürücüleri etkiliyor. Hava koşulları ve yoğun kullanım nedeniyle aşınan yollarda oluşan derin çukurlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yoldaki bozukluklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarının hasar görmesinden endişe ediyor. Bölgedeki yol sorununa tepki gösteren sürücüler, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ve bozulan yolların onarılarak yeniden güvenli hale getirilmesini istiyor.

İlçede Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi'nde de çok sayıda çukur ve derin yarık olduğu görüldü. İlçede inşaat ve turizm işiyle uğraşan Mustafa Kırkben, bölgedeki yolların bozukluğundan dert yandı.

Geçen günlerde çukurlardan ötürü birkaç aracın kaza yaptığını ve mazgalların tehlike saçtığını belirten Kırkben, "Bulunduğumuz yerdeki bu mazgalın dibinde derin bir çukur var. Daha önce süratli gelen bir sürücü o mazgaldan geçmesiyle aracındaki alt takımı yerinden koptu, ileriye kadar savruldu. Sadece burada değil, Avcılar'ın merkezinde de bu sıkıntılar var. Altyapı çalışmasından sonra yoldaki çukur kapatılmadan öylece bırakılıyor." dedi.

Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi 14. Sokak'ta seyreden 34 AFF 601 plakalı bir otomobilin alt kısmı, bir rögar kapağı çevresindeki çukurlar nedeniyle hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis kazayla ilgili rapor düzenlerken, belediye ekipleri araçtan yola akan yağı temizledi. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazadan bir gün sonra belediye ekipleri, yolda oluşan çukurları onardı. Otomobilde kazanın ardından yapılan incelemede 191 bin 550 liralık tamir masrafı çıktığı öğrenildi.

Metrobüs güzergahında manevrayla kaçma şansı yok

Kent içi toplu ulaşımın en önemli hatlarından biri olan metrobüs güzergahında da aynı sorun yaşanıyor. Metrobüs yolunda oluşan çukurlar ve bozulmalar, hatta sefer yapan araçlar için risk oluşturuyor. Metrobüs sürücülerinin, yoldaki çukurlardan ve bozukluklardan manevra yaparak kaçınması mümkün olmuyor. Metrobüsler zarar görürken, yolcular sarsıntılardan etkileniyor.

"Bu çalışmalar ne kadar sürecek?"

Yollardaki sorunların hızlı tespiti kadar hızlı çözümü de önem taşıyor. Esenler ilçesi Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde uzun süredir devam eden çalışmalar, hem sürücüleri hem de bölgede yaşayanları etkiliyor. Çalışmalardan dolayı elektrik kesintileri de oluyor.

Mahalle sakini Sümeyye Mahmutoğlu, 7 gün 24 saat pislik içinde olduklarını, pislikten ötürü hiçbir yere gidemediklerini ve bu durumun uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Belediyeler çalışma yapıyor ama bu çalışmalar ne kadar sürecek? Çoğu kişi artık bu durumdan şikayetçi. Penceremizi açamıyoruz, açtığım zaman pislik içinde kalıyoruz. Bütün bina, hatta mahalle olarak hepimiz şikayetçiyiz. Çocuklarımız da bu durumdan etkileniyor. Okula bile gidemiyorlar. Aşağı taraf da aynı durumda. Bir an önce buradaki çalışmaların bitmesini istiyoruz." dedi.

"Hizmet özverili ve denetimli şekilde yapılır"

Başka bir mahalle sakini Ramazan Sever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi emeklisi olduğunu dile getirerek, çalışmaların 6 aydır sürmesini eleştirdi.

Böyle bir hizmet olamayacağını, hizmetin özverili ve denetimli olması gerektiğini ifade eden Sever, şunları söyledi:

"Sabah saat 08.30-09.00 gibi işbaşı yapıyorlar, saat 16.00'da paydos ediyorlar. Bir kepçe, bir kamyonla çalışıyorlar. Bu insanlara neden böyle işkence yapılıyor? Bu insanların, esnafın, vatandaşın ne suçu var? Görüyorsunuz hizmeti, arabalar maalesef ilerleyemiyor. Araçlar tamirciye gittiğinde dünya kadar masraf çıkıyor. Peki bu masrafları kim karşılayacak? İki gündür elektrik yok. İnternet konusunda da uzun süredir sıkıntı yaşıyoruz. Maalesef altyapı sorunları var. Her yer toz duman içinde."

"Telefonumun flaşıyla tıraş yapmak zorunda kaldım"

Bölgede berberlik yapan Salih Aktaş, sürekli çalışma yapıldığını, çalışmalar nedeniyle sık sık elektrik kesintisi yaşadıklarını anlattı. Aktaş, "Geçen hafta iki gün boyunca elektriğim yoktu. Burada esnaflık yapıyorum. Elektrik kesintileri nedeniyle mağdur oluyoruz. Geçen iki gün boyunca çok zor durumda kaldım. Telefonumun flaşıyla tıraş yapmak zorunda kaldım. Yetkililerden isteğimiz, çalışmaların bir an önce tamamlanması ve mağduriyetimizin giderilmesi." diye konuştu.

Açıkta bırakılan aydınlatma direği kabloları tehlike saçıyor

Şişli ve Esenyurt'taki bozuk yollara ve çukurlara girmemek için mücadele eden sürücüler aniden yaptıkları manevralarla kaza tehlikesi yaratırken, araçların alt takımlarında da ciddi hasarlar meydana geliyor.

İki ilçede de yollardaki çukurların yanı sıra altyapı yenilemeleri nedeniyle aylardır süren kaldırım çalışmaları, vatandaşları yıldırıyor.

Sökülen ve yapımı uzun süren yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle yollarda yürümek zorunda kalan vatandaşlar, bazen kazalara uğruyor. Çalışmalar sırasında açıkta bırakılan aydınlatma direği kabloları tehlike saçıyor.

Oluşan çamur ve tozdan rahatsızlık duyan esnaf ise bu durumun işlerini olumsuz etkilemesinden yakınıyor.

"Açılan kanallar açık şekilde bırakıldı"

Küçükçekmece ilçesinde ana arterde yürütülen altyapı çalışmaları, güvenlik endişesi yarattı.

İnönü Mahallesi muhtarı Sedat Keskin, Maslak Çeşme Caddesi'nin ana arter ve oldukça işlek bir cadde olduğunu belirterek, özellikle okul bölgesi olması nedeniyle caddeyi çok sayıda öğrenci ve vatandaşın kullandığını söyledi.

Ancak ana arterde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında açılan kanalların maalesef 5-6 gündür açık şekilde bırakıldığını aktaran Keskin, üstelik yeterli güvenlik önlemlerinin de alınmadığını dile getirdi. Bundan dolayı bazen tehlikeli durumların yaşandığını vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Buradan geçen çocuklar, otobüsten inen vatandaşlar ve diğer yayalar ciddi tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Hatta bir vatandaşımız çukuru göremeyerek içine düştü. Burada yürütülen bir altyapı çalışması var. Ancak açılan çukurların bu şekilde bırakılması ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Gerekli tedbirlerin alınması için illa bir vatandaşımızın canının yanması veya mal kaybı yaşanması mı gerekiyor? Biz bu duruma dikkat çekmek istiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda benzer olumsuzlukların yaşanmamasını, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesini istiyoruz."

Keskin, şehrin göbeğinde bu tür görüntülerin yaşanmasını doğru bulmadığını vurgulayarak, her yerin çamur içerisinde olduğunu, esnafın ve vatandaşın bu durumdan şikayet ettiğini anlattı.

"Milyonluk araçlarımız zarar görüyor"

Şehrin merkezinde çamur içerisinde yürümek zorunda kaldıklarını belirten Keskin, şöyle konuştu:

"Okula giden çocuklarımızın ayakkabıları katman katman çamur oluyor. Bu zamanda böyle bir manzarayla karşılaşmak istemiyoruz. Yaşananlardan dolayı son derece muzdaribiz. İlgili kurumların bu konuda duyarlı davranmalarını, gerekli hassasiyeti göstermelerini ve bir an önce çözüm üretmelerini istiyoruz."

Mahallede yağmur suyu kanallarının da yetersiz olduğunu dile getiren Keskin, "Küçükçekmece genelinde ve özellikle İnönü Mahallesi'nde yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Bazı binaların su baskınına maruz kalmasının nedenlerinden biri de yağmur suyu kanallarının yetersiz olması veya bulunmaması. Bu sorunlara yönelik gerekli tedbirler alınır ve kalıcı çözümler üretilirse vatandaşlarımız daha rahat ve sorunsuz bir yaşam sürdürebilir. Yaşanan sorunların ilgili kurumlar tarafından bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bu kadar uzamasını istemiyoruz." dedi.

Keskin, bir kentsel dönüşüm veya altyapı çalışması yapıldığında yollarda deformasyon meydana gelebileceğini ifade ederek, "Bu elbette doğal bir durumdur. Ancak oluşan sorunların giderilmesi bu kadar uzun sürmemeli. Biz, sorunun çözümünün gecikmesinden dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Zaten bir trafik sorunumuz var. Bu çalışmaların uzun sürmesi de trafiğe ilave bir yük getiriyor. Sabah ve akşam saatlerinde buraya giriş çıkış yapmak vatandaşlarımız için adeta işkenceye dönüşüyor." şeklinde konuştu.

Sultan Murat Mahallesi 2. Kanarya Sokak sakini Yusuf Ramanlı da 50 yıldır burada yaşadığını anlatarak, sokaklarındaki yol ve kaldırım çalışmasının 1,5 aydır devam ettiğini ve bir türlü tamamlanmadığını vurguladı.

Sokak sakinleri olarak bu durumdan dolayı mağdur olduklarını aktaran Ramanlı, milyonluk araçlarının zarar gördüğünü söyledi.

Çekmeköy ilçesi Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan 27. ve 30. Sokak'ta da altyapı çalışmaları kapsamında kazılan ve üzeri çakıl taşlarıyla kapatılan yolun bir kısmı bozukluğuyla dikkati çekiyor.