İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

İstanbul\'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
16.08.2025 15:33
İstanbul\'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle 2 vatandaşlar yaralandı, bazı araçlar ise zarar gördü. Fırtınanın akşam saatlerinde şiddetini artırması beklenirken ağaç devrilmesi riski nedeniyle Gülhane Parkı ziyaretçilere kapatıldı. Parka gelen ziyaretçiler görevliler tarafından kapıdan gönderildi.

İstanbul'da dünden beri etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de ağaçlar devrildi. Ağaçların devrilmesiyle bazı vatandaşlar yaralanırken bazı araçlar hasar aldı. Gülhane Parkı da ağaç devrilme riski nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

AĞAÇ YOLDAN GEÇENLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın parçaları, yoldan geçen 2 kadının üzerine düştü. Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

PARK HALİNDELİ OTOMOBİLLER HASAR ALDI

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2022 Sokak'taki kaldırımda bulunan bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrilerek, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçlarda hasar meydana geldi.

YOL TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Şişli Fulya Mahallesi'nde ise sabah saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

GÜLHANE PARKI GİRİŞLERİ KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası tehlikelere karşı önlem alındığını, Gülhane Parkı'nın ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, rüzgarın gün boyunca 40 ile 60 kilometre hızla eseceği, yer yer 80 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi. İstanbul Valiliği, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi. Açıklamada, kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

FIRTINAYA RAĞMEN BOĞAZDA YÜZDÜLER

Gün boyu etkili olan rüzgar, İstanbul Boğazı'nda dalgaların yükselmesine neden oldu. Dalgaların kıyıya vurduğu anlarda sahil şeridinde yürümek isteyenlerin zor anları kameralara yansırken amatör balıkçılar ve denizde yüzenler ise serin havanın tadını çıkardı.

İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

"RÜZGARDA DURMAKTA ZORLANIYORUM"

Babasıyla balık tutmaya gelen Ayaz Göksu, "Hava rüzgarlı ama sıcak. Oltayı atıyorum. Attıktan sonra da benim rekorum iki üç tane balık tutmak ama burada beş altı tane tutanlar da oluyor. Rüzgarda durmakta zorlanıyorum" dedi.

İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

"DÜNE KADAR EVDE YANIYORDUK BUGÜN DONUYORUZ"

Sahilde balık tutan İshak Yiğitler, "Hava çok rüzgarlı. Daha düne kadar evde yanıyorduk bugün donuyoruz. O kadar çok rüzgar esiyor. Balık tutmaya geldim. 5 kilodan fazla balık tuttum. Rüzgarın balık tutmaya çok etkisi var. Çünkü balık kaçıyor rüzgardan dolayı. Rüzgar olmasa daha çok tutardık. Sıcak hava daha güzel" dedi.

"SERİNLİYORUZ"

Sahile yüzmeye gelen Yunus Emre Gökçe, "Denize geldik. Hem balık tutuyoruz hem burada akıntıya karşı, rüzgara karşı yüzüyoruz. Serinliyoruz. Bu boş zamanlarımızda İstanbul'un keyfini çıkartmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

"BU RÜZGARDAN DOLAYI YÜZMEKTE BİRAZ ZORLANDIM"

Sahile yüzmek için gelen Orhan Şen, "Bu rüzgardan dolayı yüzmekte biraz zorlandım. Bu yüzden daha kısa sürede evime gidiyorum. Boğazın her yerinde yüzmeyi seviyorum. Rahatladım. Huzur doldum. İstanbul'un her yerinde zaten huzur doluyoruz. Denizin olduğu her yerde huzur içindeyiz" dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı - Son Dakika
