Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
21.10.2025 10:39
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
Kadıköy'de bıçaklanarak vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yürütülen davanın 6. celsesi başladı. Duruşmada 4 sanık için karar bekleniyor. Duruşma başladıktan kısa süre sonra anne Yasemin Minguzzi başta olmak üzere aile, sanıkların son savunmalarını dinlememek için salondan ayrıldı.

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemeleri almak için gittiği tarihi Salı Pazarı'nda akranları tarafından bıçaklanarak vahşice öldürülen İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayetiyle ilgili görülen davada 6. duruşma başladı.

Ahmet Minguzzi cinayet davasında karar duruşması başladı
Öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi (solda) ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi (sağda)

KARAR BEKLENİYOR

Aile yakınlarının duruşma salonuna girmesiyle duruşma resmen başladı. Dört çocuk sanık, tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya bağlandı. Olay günü ve raporlara dair son savunmaların alınacağı davada kararın açıklanması bekleniyor.

Ahmet Minguzzi cinayet davasında karar duruşması başladı
Anne Minguzzi adliyeye geldi (Sağdan ikinci)

Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı isteyerek, "Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın" talebinde bulundu.

AİLE SALONDAN ÇIKTI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in duruşma salonundan aktardığı bilgilere göre; Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi başta olmak üzere aile, sanıkların son sözlerini ve savunmalarını dinlememek için duruşma salonundan ayrıldı.

DESTEK İÇİN GELDİLER

Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında "Emsal karar istiyoruz" diyerek slogan attı. Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Ahmet Minguzzi cinayet davasında karar duruşması başladı

SAVCI ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.'nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.

SON DURUŞMADA NE OLDU?

Davanın 5. celsesinde iki sanık ifade verdi. Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması gerginliğe neden oldu. Raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği öğrenildiği. Ara kararını açıklayan mahkeme, dört çocuk sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ahmet Minguzzi cinayet davasında karar duruşması başladı

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"

sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıkmıştı. Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadeleri yer almıştı.

Ahmet Minguzzi cinayet davasında karar duruşması başladı

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.

Dosyaların birleşmesiyle davada yargılanan sanık sayısı 4'e yükseldi.

Ahmet Minguzzi cinayet davasında karar duruşması başladı

MATTIA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.30 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  34ts6665:
    bu katillerin arkası sağlam değil ise büyük ceza alırlar ama sanki politik bir le koruyor bu katilleri
