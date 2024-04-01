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01.04.2024 01:17  Güncelleme: 01:19
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.374
Toplam Seçmen : 1.649.557
Açılan Sandık : 5.021
Açılan Sandık Oranı : % 93,43
Kullanılan Oy : 1.162.226
Geçerli Oy : 1.104.843
Katılım Oranı : % 75,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 49,51546.962
YENİDEN REFAHMEHMET KÖSEOĞLU% 23,34257.914
CHPİSMAİL SONKAYA% 12,65139.810
ZAFER PARTİSİAYHAN MİLCİ% 3,4838.444
SAADETABDULKADİR KARADUMAN% 3,3537.052
İYİ PARTİABDULLAH YILDIRIM% 2,9532.563
DEM PARTİBÜLENT KILIÇ% 1,7419.254
DEVA PARTİSİSEYİT KARACA% 0,515.685
DPMUSTAFA NAZMİ BAŞ% 0,434.777
HÜDA PARÇETİN ACU% 0,33.265
BTPHASAN ÖZTÜRK% 0,262.893
DİĞER% 0,252.738
ANAPERKAN ESKİLER% 0,141.561
DSPALİYE CANSU% 0,141.551
TİPBİLAL ORTAKALAYCI% 0,121.322
TKPDAMLA NUR ÇARMIZOL% 0,121.297
MİLLETMEHMET ÇANKAYA% 0,111.212
VATAN PARTİSİMEHMET ALİ ÖZTÜRK% 0,11.144
MİLLİ YOLADNAN BAŞKÖSE% 0,09959
AB PARTİHALİS ÇEÇEN% 0,08869
HKPNURGÜL KUŞÇU% 0,07780
HAK-PAROSMAN SARITAŞ% 0,06661
APHASAN İGEÖZ% 0,06617
BAĞIMSIZYAKUP YAŞAR% 0,05539
BAĞIMSIZSELAHATTİN CİZRELİOĞLU% 0,05512
TKHMUHAMMED ALİ COPLAN% 0,04462
AHIRLI

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 88,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİALİ ÜZLÜK% 50,9959
AK PARTİİSA AKGÜL% 43,31816
YENİDEN REFAHYAVUZ SELİM DEMİREL% 3,566
DEVA PARTİSİHÜSEYİN GEÇER% 0,815
SAADETHALİL AKYÜZ% 0,489
HÜDA PARMEHMET RIZA ÖZCAN% 0,428
ZAFER PARTİSİERDAL KIRLI% 0,214
BTPABDULKADİR ÇİLOĞLU% 0,163
DPŞEVKİ YILDIRIR% 0,112
MİLLETMEHMET ÜNAL% 0,112
AKÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL ARSLAN% 35,9978
YENİDEN REFAHRAMAZAN SOYCAK% 34,54941
BÜYÜK BİRLİKEKREM TULUKCU% 24,12657
İYİ PARTİALİYE ÇAMLI% 3,0583
ZAFER PARTİSİMUSTAFA AKIN% 1,4740
SAADETHASAN KESER% 0,5515
BTPİBRAHİM ÜNVEREN% 0,113
MİLLETMETİN ŞAHAP% 0,113
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YILDIRIM% 0,072
GELECEK PARTİSİMUHAMMET ERCENGİZ% 0,041
HÜDA PARMUSTAFA ÖZELÇİ% 0,041
AKŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET NURİ KÖKSAL% 42,722.749
AK PARTİYUSUF KAHRAMAN% 31,5816.826
İYİ PARTİİSMAİL AFŞAR% 18,199.692
YENİDEN REFAHCANER ÖZDEMİR% 5,122.729
SAADETMUHAMMED CANDAN% 0,46243
ZAFER PARTİSİNURCAN TAŞCI% 0,42225
DİĞER% 0,35188
BÜYÜK BİRLİKSÜLEYMAN MUTLU% 0,26136
YTPİMRAN LASTİK% 0,2108
DEM PARTİOSMAN ERDAL% 0,1577
DPEFE YENER YÜKSEL% 0,154
DEVA PARTİSİLEVENT CANCA% 0,0949
GELECEK PARTİSİFATİH KÖLE% 0,0948
BTPNURİ KARADENİZ% 0,0844
HÜDA PARMETİN ÖZARAS% 0,0844
HKPÖZKAN KILIÇASLAN% 0,0527
TKPÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA% 0,0423
MİLLETKEMAL KALE% 0,0421
ALTINEKİN

Açılan Sandık Oranı : % 91,84
Katılım Oranı : % 94,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAĞAH YILMAZ% 51,754.461
YENİDEN REFAHFATİH ORHAN% 43,633.761
SAADETAHMET DEVELİ% 1,62140
GELECEK PARTİSİİRFAN NORAS% 0,7565
ZAFER PARTİSİHAKAN OĞUZ% 0,652
İYİ PARTİATİLLA SAYIN% 0,4539
CHPMEHMET MUTLU% 0,4539
BÜYÜK BİRLİKYUSUF SADE% 0,3127
DEVA PARTİSİDURSUN YEŞİLKAŞ% 0,1614
BTPNECİP TAHA KESKİN% 0,1210
HÜDA PARDAVUT ÖDEMİŞ% 0,119
DPMAHMUT HORASAN% 0,043
MİLLETMUHİTTİN ESER% 0,011
BEYŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 93,66
Katılım Oranı : % 80,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADİL BAYINDIR% 43,7818.352
YENİDEN REFAHHÜSEYİN MUŞMAL% 40,4116.940
CHPRIDVAN ŞENYURT% 8,243.452
İYİ PARTİİZZET TAŞCI% 3,461.452
SAADETMUHAMMED ALİ CAN% 1,97826
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KARAKAYA% 1,09455
DEVA PARTİSİALİ İHSAN KARATAŞ% 0,32134
BTPMERTCAN GÜÇLÜ% 0,2190
HÜDA PARMEHMET NURİ YILMAZ% 0,1460
BAĞIMSIZKEMAL KİRİŞ% 0,1457
DPADEM DİNLAZ% 0,1250
HKPBİROL ALP% 0,0627
MİLLETORHAN POLAT% 0,0522
DİĞER% 0,012
BOZKIR

Açılan Sandık Oranı : % 92,22
Katılım Oranı : % 84,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKNAZİF KARABULUT% 45,376.191
AK PARTİSADETTİN SAYGI% 35,034.780
YENİDEN REFAHYAVUZ DEMİRÖRS% 10,761.468
SAADETALİ TOKAT% 4,44606
İYİ PARTİABDÜLKADİR KISSAL% 1,23168
ZAFER PARTİSİABDULLAH AY% 1,23168
BTPMUHAMMET EMİN YALAZ% 0,7399
DEVA PARTİSİEMRE ÖZDİNÇ% 0,4257
HKPHÜSEYİN YILMAZ% 0,2433
DPYUSUF KÖSE% 0,2128
HÜDA PARAHMET TUNÇ% 0,1723
MİLLETŞAKİR TONBALAK% 0,114
BAĞIMSIZDİLEK KÜMÜK% 0,0710
CİHANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 94,89
Katılım Oranı : % 73,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFIRAT KIZILKAYA% 47,4411.875
AK PARTİMEHMET KALE% 38,379.605
DEM PARTİEYLÜL YAYLACI% 11,342.838
ZAFER PARTİSİTEVFİK ERDOĞAN% 1,25314
DEVA PARTİSİMULLA SARI% 0,89223
BTPFATİH YETGİN% 0,375
HÜDA PARADNAN ÖZARAS% 0,2460
HKPDURAN KIRKGÖZ% 0,1231
MİLLETFAHRETTİN KAPÇI% 0,0513
ÇELTİK

Açılan Sandık Oranı : % 92,86
Katılım Oranı : % 89,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MEŞE% 49,313.118
YENİDEN REFAHAHMET HULİSİ ALTUNKALEM% 48,273.052
İYİ PARTİALİ AY% 0,8956
SAADETMUSTAFA ÖZESKİCİ% 0,8755
ZAFER PARTİSİÜVEYS CAN CAN% 0,2717
DEVA PARTİSİSONER DURMAZ% 0,2214
DİĞER% 0,085
BTPCELALEDDİN ÖZTÜRK% 0,032
HÜDA PARAHMET ÇOLAK% 0,032
MİLLETMUSTAFA KOYUNCU% 0,032
ÇUMRA

Açılan Sandık Oranı : % 92,26
Katılım Oranı : % 85,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AYDIN% 43,0115.831
MHPFATİH DEMİRCİ% 39,6814.607
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖKSÜZ% 9,283.415
SAADETSERVET ŞAHİN% 4,361.605
BAĞIMSIZMEHMET YETİŞ% 0,93343
ZAFER PARTİSİAYSEN BEKDİK% 0,82303
BTPYAKUP KUZAY% 0,45167
DEVA PARTİSİEBUBEKİR DEMİÇ% 0,32118
DEM PARTİİSMAİL ALTUN% 0,28102
MİLLETHİLMİ MUŞTU% 0,2487
DPALİ SÜTCÜ% 0,1866
DİĞER% 0,1866
HKPLEVENT CEYLAN% 0,1659
HÜDA PARRIFAT YILMAZ% 0,1142
DERBENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AYTEN% 59,841.718
CHPHÜSEYİN KARAÇAM% 24,14693
YENİDEN REFAHYILMAZ TAŞLIBEL% 7,63219
BAĞIMSIZHAMDİ ACAR% 7,14205
DİĞER% 1,0530
SAADETYASER CEYHAN% 0,13
ZAFER PARTİSİFATİH ERDEMİR% 0,072
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK% 0,031
DEREBUCAK

Açılan Sandık Oranı : % 61,90
Katılım Oranı : % 75,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZTALİP TURGUT% 48,511.058
AK PARTİAHMET KISA% 41,77911
DİĞER% 5109
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÖZÇELİK% 3,6780
BTPÖMER FARUK AKSU% 0,5913
SAADETENES BÜYÜKİSKİLİP% 0,4610
DOĞANHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 95,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ ÖZTOKLU% 43,533.801
MHPSAVAŞ ÖZDEMİR% 34,753.034
DİĞER% 18,471.613
SAADETCELAL DEMİR% 0,9684
İYİ PARTİALİ HAKAN YORGANCILAR% 0,9179
DEVA PARTİSİHASAN AKSOY% 0,5750
ZAFER PARTİSİMEHMET EYMEN ERDOĞAN% 0,2522
DPİBRAHİM UÇAR% 0,1311
HÜDA PARAHMET KAYA% 0,1210
GELECEK PARTİSİSERDAR SELÇUK% 0,098
MİLLETFURKAN YAKIN% 0,098
HKPRAMAZAN BAĞCI% 0,087
BTPHÜSEYİN BEKTAŞ% 0,033
BAĞIMSIZŞABAN MUT% 0,022
EMİRGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 52
Katılım Oranı : % 94,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT MERTCAN% 50,511.185
MHPNURİŞEN KOÇAK% 44,371.041
CHPÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR% 1,7140
SAADETUBEYDE AKTULUM% 1,740
İYİ PARTİAHMET EMİR CİNGÖZ% 0,7718
DPFETTAH KARAKUŞ% 0,266
ZAFER PARTİSİALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK% 0,215
DEVA PARTİSİUĞUR KARTAL% 0,215
HÜDA PARMUSTAFA DEMİREL% 0,133
BTPNAİM CAN% 0,092
MİLLETMUSTAFA KORKMAZ% 0,041
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 80,82
Katılım Oranı : % 79,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT AKPINAR% 43,128.740
MHPHÜSEYİN OPRUKÇU% 32,9421.964
YENİDEN REFAHÖZKAN ÖZGÜVEN% 13,999.326
İYİ PARTİUFUK DEMİRBAŞ% 3,252.168
ZAFER PARTİSİÖMER ÖZDEMİR% 1,571.047
SAADETASIM DURMUŞ% 1,19794
BAĞIMSIZZEKİ DUMLU% 0,75497
DEM PARTİEROL GÜL% 0,56376
MİLLETHAMDİ ERDEM% 0,46305
HÜDA PARYAKUP AKBAY% 0,41272
DPABDULLAH AKYÜZ% 0,28188
BTPSEBAHATTİN AYTAÇ% 0,27183
MEMLEKETMAHMUT ELİHAYRAT% 0,26176
DEVA PARTİSİFATİH KIYMET% 0,25167
DİĞER% 0,21143
DSPİLKER MEHMET AYDOĞAN% 0,16105
BAĞIMSIZHASAN ŞABAN SERT% 0,15103
HKPEBRU KEÇECİ% 0,1277
TKPCENK SAMET ER% 0,0854
GÜNEYSINIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DEMİR% 35,792.128
YENİDEN REFAHALİ YILMAZ% 34,262.037
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH KAYA% 27,671.645
SAADETMEHMET KARAOĞLU% 1,0864
İYİ PARTİHASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI% 0,4225
DİĞER% 0,3521
ZAFER PARTİSİÜMİT CAN DEMİRCİ% 0,2213
BTPHASAN BÜYÜKGÜLER% 0,138
HÜDA PARHANZEL ZEREY% 0,053
MİLLETMUSTAFA TOYDEMİR% 0,032
HADİM

Açılan Sandık Oranı : % 97,87
Katılım Oranı : % 89,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇETİNER% 46,383.577
CHPMÜRSEL AYRANCI% 43,13.324
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖZDEMİR% 6,61510
YENİDEN REFAHSİNAN DİNLER% 2,33180
BÜYÜK BİRLİKNECİP TAHA BAL% 0,5341
ZAFER PARTİSİAHMET ONUR TEKİN% 0,4232
DEVA PARTİSİAYNUR TOKGÖZ KAYMAZ% 0,2519
HÜDA PARBAYRAM CANDAN% 0,1612
BTPHALİME KESKİN% 0,129
MİLLETDURSUN IŞIK% 0,065
DPAHMET KARAKUŞ% 0,043
HALKAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VARDAR% 52,851.528
MHPMEHMET BAKKAL% 37,911.096
YENİDEN REFAHRAMAZAN KOÇAK% 4,74137
SAADETEMİN DEMİR% 1,6347
BAĞIMSIZCAFER AKÇETİN% 129
BTPEMİN YENTÜRK% 0,7622
ZAFER PARTİSİHASAN BAŞLAMİŞLİ% 0,4513
MİLLETRAMAZAN SEVİNDİK% 0,288
DEVA PARTİSİSEMA YEŞİLER% 0,288
HÜDA PARADEM ARTAĞAN% 0,13
HÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 72,92
Katılım Oranı : % 80,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZSADIK SEFER% 53,853.834
AK PARTİMEHMET ÇİĞDEM% 37,792.690
ZAFER PARTİSİMUSTAFA YILDIZ% 3,9278
SAADETAHMET ŞAMİL UYAR% 1,43102
YENİDEN REFAHMEHMET SARICAN% 1,3596
BTPRUKİYE KÜÇÜKASLAN% 0,9366
BÜYÜK BİRLİKOSMAN YILMAZ% 0,4129
HÜDA PARRAMAZAN CİHAN% 0,139
DPMUHSİN EKMEKCİ% 0,118
MİLLETRAHİM AKTAŞ% 0,17
ILGIN

Açılan Sandık Oranı : % 85,14
Katılım Oranı : % 82,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER APİL% 35,7310.109
YENİDEN REFAHMEHMET İLBAY% 24,296.872
CHPMERVE BEKTAŞ% 20,185.708
İYİ PARTİHASAN HÜSEYİN AKINCI% 10,683.022
SAADETHALİL İBRAHİM ORAL% 5,881.663
DEVA PARTİSİSEYİT ALİ NADAROĞLU% 1,3367
BÜYÜK BİRLİKİLYAS KILINÇ% 0,6169
ZAFER PARTİSİSAVAŞ TURAN% 0,51144
MİLLİ YOLYUSUF SAĞLAM% 0,45128
BTPYUNUS YAZGI% 0,129
HÜDA PAREMRULLAH ÖZCAN% 0,0823
DPMUHİTTİN CERİT% 0,0721
HKPRAMAZAN KÖK% 0,0720
MİLLETMUHARREM YAKIN% 0,0618
KADINHANI

Açılan Sandık Oranı : % 98,04
Katılım Oranı : % 88,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİRFAN KARACA% 39,147.401
İYİ PARTİHULUSİ ÇÖKGEL% 27,595.217
YENİDEN REFAHSALİH SUNAY% 15,72.969
GELECEK PARTİSİYAHYA AKBAŞ% 7,771.469
MİLLİ YOLSUAT ASLAN% 3,97751
SAADETREFİK CANCAN% 3,73706
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİREL% 1,12212
MİLLETSALİH KARA% 0,356
DEVA PARTİSİSEDA İBRAHİMOĞLU% 0,2852
BTPGAZİ TAYFUR% 0,2241
HÜDA PARERŞAN ERMAN% 0,118
DPUĞUR AYVAZ% 0,0816
KARAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 86,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ÖNAL% 43,9512.479
CHPGÖNÜL KARABACAK% 42,712.124
YENİDEN REFAHMUHAMMET TOY% 8,842.511
İYİ PARTİVEYSEL SARIÇİÇEK% 1,51428
SAADETKEMAL KOR% 0,89254
ZAFER PARTİSİSÖZGE ÖZBEK% 0,7200
MEMLEKETİBRAHİM ŞİMŞEKER% 0,3496
BÜYÜK BİRLİKABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN% 0,2981
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖĞÜT% 0,2467
DİĞER% 0,1338
DEVA PARTİSİKEMAL BESTİL% 0,1132
HÜDA PARÖMER YAYCI% 0,129
HKPMEHMET SÜTİÇEN% 0,0926
BTPHALİM CAN% 0,0926
MİLLETMİRAY ÇAĞLAR% 0,026
KARATAY

Açılan Sandık Oranı : % 98,28
Katılım Oranı : % 71,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN KILCA% 54,2791.332
YENİDEN REFAHİSA GÖKHAN DUYSAK% 24,9842.037
CHPMUSTAFA ÜSTÜNDAĞ% 5,779.704
SAADETMUHAMMED CİHAD GÜZEL% 3,425.755
ZAFER PARTİSİMUHSİN CİVCİK% 3,325.582
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM MENEKŞE% 2,273.826
DEM PARTİMEHMET SALİH DAMAR% 1,83.026
İYİ PARTİSÜLEYMAN ÖZDEMİR% 1,392.346
HÜDA PARABDURRAHMAN DAL% 0,671.135
DİĞER% 0,44744
DEVA PARTİSİMEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU% 0,41696
MEMLEKETADEM DEMİR% 0,32530
BTPTUĞBA ATÇEKEN% 0,17289
DPALİ KEMAL HORASAN% 0,15251
DSPOĞUZHAN SARICA% 0,13217
TKPMEHMET DEMİRAYAK% 0,12206
TİPMETİN ÖRS% 0,08137
ANAPMUSTAFA ÇETİN% 0,07126
MİLLETAHMET ŞAHAP% 0,07125
APALİ AYBATTI% 0,07114
HKPMUSTAFA ŞAHBAZ% 0,0466
MİLLİ YOLMEHMET İĞDELİ% 0,0460
KULU

Açılan Sandık Oranı : % 96,97
Katılım Oranı : % 62,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDURRAHİM SERTDEMİR% 45,519.818
DEM PARTİBEKİR KARAKURT% 26,185.648
YENİDEN REFAHORHAN YÜKSEL% 17,123.694
CHPÖZLEM DEMİR% 4,731.020
SAADETSEMİH SARAÇ% 2,61563
İYİ PARTİCEBRAİL UYGUR% 1,34288
DEVA PARTİSİSAMİ BİLİCİ% 1,01217
ZAFER PARTİSİŞAHİN GÜNKAYA% 0,54117
HÜDA PARERHAN SEVMİŞ% 0,3985
DİĞER% 0,2655
HKPMUSTAFA SUNUCU% 0,1430
BTPHACER DİDEM ERDOĞDU% 0,1329
MİLLETMEHMET UÇUCU% 0,049
MERAM

Açılan Sandık Oranı : % 95,75
Katılım Oranı : % 72,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KAVUŞ% 49,8779.914
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖZERDEM% 26,3342.190
CHPBAHAR ALTAY ÇAÇIK% 8,2413.205
ZAFER PARTİSİEMİNE BİNNUR BULGAN% 4,336.941
SAADETMUSA BİZİM% 3,235.179
BÜYÜK BİRLİKKEVSER TOPAL% 3,064.904
İYİ PARTİİBRAHİM ADNAN UYARARSLAN% 1,782.846
DEM PARTİHIDIR GÜMÜŞ% 0,57918
DEVA PARTİSİCANAN CEYLAN TEZCAN% 0,5795
MEMLEKETHAMDİ AK% 0,38613
DİĞER% 0,34541
HÜDA PARFIRAT YÜZKAN% 0,29462
BTPTAHİR ARIÇ% 0,23366
DSPBARIŞ UĞUZ% 0,17276
DPZELİHA TENİKECİER% 0,14217
TKPLÜTFİ DİLEK% 0,12192
TİPZÜLEYHA TÜRKSEVER% 0,11173
MİLLETYAKUP ALTINTOP% 0,08134
ANAPMUSTAFA MALAS% 0,06102
HKPFADİME ÖZER% 0,0695
BAĞIMSIZMEHMET ERİKOĞLU% 0,0693
MİLLİ YOLTUĞBA TÜMENTÜMÜR% 0,0574
SARAYÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 62,34
Katılım Oranı : % 86,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNAFİZ SOLAK% 34,593.515
BAĞIMSIZHASAN KOÇAŞ% 30,793.129
YENİDEN REFAHNECATİ KOÇ% 23,492.387
SAADETSALİH ÜLKER% 5,51560
DEVA PARTİSİMAHPEYKER FERYAL KARÇA% 2,42246
BTPNİYAZİ TAYFUR% 1,52155
ZAFER PARTİSİGÜLLALE KÖZ% 0,9294
DEM PARTİSÜLEYMAN ÇORUM% 0,331
HÜDA PARSALİH CİHAN% 0,1919
DPALİ AYVAZ% 0,1515
MİLLETBAYRAM TUTAR% 0,1212
SELÇUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 99,37
Katılım Oranı : % 70,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET PEKYATIRMACI% 45,34145.070
YENİDEN REFAHALİ KEMAL KARA% 26,7485.570
CHPAHMET ZİYA GÜNEŞ% 9,8431.481
ZAFER PARTİSİAHMET DİKİCİ% 5,7418.366
SAADETMUSTAFA İSEN% 3,4711.094
İYİ PARTİMEHMET UĞUR% 2,628.372
BÜYÜK BİRLİKHAKAN ER% 2,146.834
DEM PARTİAHMET NERGİZ% 1,585.069
DEVA PARTİSİMEHMET SUMAK% 0,632.014
MEMLEKETMEHMET KOÇER% 0,461.474
HÜDA PARHASAN YILMAZ% 0,28891
BTPSÜRREYYA BAŞARAN% 0,26836
TİPADEN BABİR% 0,18582
TKPREFİKA POLAT% 0,16515
ANAPHULİSİ GÜNGÖR% 0,14466
DPTUNCER YILDIRIM% 0,14442
MİLLETMUSTAFA İNCE% 0,11353
MİLLİ YOLAHMET MİTAT SİPER% 0,06185
HKPGÖKHAN KUŞÇU% 0,06182
DİĞER% 0,05175
SEYDİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 96,65
Katılım Oranı : % 84,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN USTAOĞLU% 34,9713.569
AK PARTİABDULMUTTALİP DEMİREL% 30,5811.866
DPABDULKADİR ÇAT% 25,619.935
YENİDEN REFAHMEVLÜT ÇENESİZ% 4,021.559
SAADETHARUN ERKAN% 1,58613
DİĞER% 1,18458
İYİ PARTİMEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ% 0,75293
ZAFER PARTİSİGONCA AKGÜNGÖR% 0,35134
DEM PARTİFATMA GÜRLEK% 0,276
MİLLETHÜSEYİN ABDULLAHOĞLU% 0,1768
BTPZERRİN KARADEMİR% 0,1767
HÜDA PARAYHAN KILIÇ% 0,1766
DEVA PARTİSİALİ GEÇER% 0,1559
TKPZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK% 0,137
TAŞKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ACAR% 52,362.229
BÜYÜK BİRLİKHASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ% 36,011.533
GELECEK PARTİSİEMİN TEZCAN% 8,57365
YENİDEN REFAHFATİH KARABAY% 1,668
ZAFER PARTİSİHÜRKAN BAYRAM% 0,417
DİĞER% 0,2812
DEVA PARTİSİDİLEK BESTİL% 0,2611
BAĞIMSIZMEHMET KOÇAK% 0,2410
BTPNUREDDİN ÜNVEREN% 0,146
HÜDA PARÖZCAN SAYAN% 0,073
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,073
TUZLUKÇU

Açılan Sandık Oranı : % 95,65
Katılım Oranı : % 88,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURETTİN AKBUĞA% 53,592.203
AK PARTİNEVZAT KOLAŞ% 43,621.793
YENİDEN REFAHÜMİT DEMİR% 1,770
SAADETTAHA YASİN YAZICI% 0,4418
ZAFER PARTİSİFURKAN DURAN% 0,229
BTPÖMER KÜÇÜKİBİŞ% 0,198
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,125
MİLLETİLKER YALÇIN% 0,125
YALIHÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 84,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ YILMAZ% 58,08320
AK PARTİHASAN KOÇER% 37,75208
İYİ PARTİŞİNASİ BERKAY OLGUN% 1,458
SAADETSERKAN KARAGÖZ% 1,277
ZAFER PARTİSİFURKAN TEMİZ% 0,553
HÜDA PARBİLAL TUNÇ% 0,543
DEVA PARTİSİAHMET KARAASLAN% 0,362
YUNAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUBHAN GÜNALTAY% 38,814.548
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH EMRE DEMİRHAN% 34,043.989
YENİDEN REFAHALİ SEVER% 14,641.716
CHPŞEVKET TUROĞLU% 8,14954
MİLLİ YOLABDULLAH ÇAMLICA% 1,93226
DEM PARTİMEHMET NECATİ DURSUN% 0,6374
SAADETTALHA APA% 0,4452
DEVA PARTİSİMUSTAFA YAYLA% 0,3440
ZAFER PARTİSİALİ OSMAN BULGUR% 0,3237
MEMLEKETALİ ÖZKARA% 0,3136
BTPTURAN UZUN% 0,1922
MİLLETMUSTAFA YAKIN% 0,1315
HÜDA PARMUHAMMED ÖZELÇİ% 0,089

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONYA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.


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