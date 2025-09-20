Köyceğiz\'de Orman Yangını İkinci Günde

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi eylül ayında da sürüyor. Muğla ve Antalya'da perşembe gecesi başlayan yangınlar saatlerdir sürüyor. Rüzgar alevleri harlarken ekiplerin müdahalesi zorlaşıyor. İşte devam eden yangınlarla ilgili son gelişmeler.

MUĞLA'DA YANGIN

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edilen yangına, havanın aydınlamasıyla 10 uçak ve 14 helikopter de destek oldu. Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 218 ev boşaltılırken, 582 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 997 küçükbaş ve 582 büyükbaşın tahliyesi tamamlandı. 2 depo ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

RÜZGAR ALEVLERİ HARLIYOR

Yangının 2'nci gününde de günün aydınlanmasıyla hava araçları yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları da sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Söndürme çalışmalarında birçok ilden gelen orman ve itfaiye ekipleri de görev alıyor.

EKİPLER ALEVLERİN ARASINA KALDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde süren yangına müdahale eden Denizli ekibinden bir arazöz ve içindeki 3 personel, ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin içinde kaldı. Üç personelden ikisi duman zehirlenmesi sonucu, biri ise kısmi yanık nedeniyle sağlık kuruluşuna tedbir amaçlı sevk edildi. Arazözde ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

ANTALYA'DA YANGIN

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam saat 21.00'de yangın çıktı. Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen alev, kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı.

OTELLER BOŞALTILDI

Seraların ve otellerin bulunduğu Kral Yolu mevkiinde yaklaştı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Boşaltılan iki oteldeki misafirler, başka otellere yönlendirildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aksu'daki yangının golf otellerinin olduğu bölgeye yakın bir yerde başladığını söyleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için çok duman yaptı. Ekiplerimiz yangının etrafını çevirdi, kontrol altına alındı." dedi.

ALANYA'DAKİ YANGIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Antalya'nın Alanya ilçesinde de alevlerle mücadele sürüyor. Yangın, perşembe akşamı saat 23.00 sıralarında başlamıştı. Aliefendi Mahallesi'nde alevlerin arasında kalan bazı seralar yandı, evler zarar gördü. İspatlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı.

BİRÇOK EV TAHLİYE EDİLDİ

Söndürme çalışmalarının ikinci gününde, yangın bölgesinde tahliyeler oldu. Evlerini boşaltan bölge halkı, hayvanlarını da traktörler ve kamyonetlerle güvenli bölgeye taşıdı. 534 personel ve 190 araçla söndürme çalışmaları sürüyor. Yangından 200 hektarlık alanın etkilendiği belirtiliyor.

ALANYA'DA İKİNCİ YANGIN

Alevlerle mücadelenin sürdüğü Alanya'da gece saatlerinde Yaylakonak Mahallesi'nden de bir yangın haberi geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.