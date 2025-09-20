Köyceğiz'de Orman Yangını İkinci Günde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Köyceğiz'de Orman Yangını İkinci Günde

Köyceğiz\'de Orman Yangını İkinci Günde
20.09.2025 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını sürüyor, ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi eylül ayında da sürüyor. Muğla ve Antalya'da perşembe gecesi başlayan yangınlar saatlerdir sürüyor. Rüzgar alevleri harlarken ekiplerin müdahalesi zorlaşıyor. İşte devam eden yangınlarla ilgili son gelişmeler.

Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

MUĞLA'DA YANGIN

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı kırsal Akköprü Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın hızının saatte 71 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle yangın kısa sürede hızla büyüdü.

Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

Gece boyunca 506 personel ve 166 araçla karadan müdahale edilen yangına, havanın aydınlamasıyla 10 uçak ve 14 helikopter de destek oldu. Akköprü, Sazak ile Pınar mahallelerinde 218 ev boşaltılırken, 582 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. 997 küçükbaş ve 582 büyükbaşın tahliyesi tamamlandı. 2 depo ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş öldü. Eğitime ise 1 gün ara verildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

RÜZGAR ALEVLERİ HARLIYOR

Yangının 2'nci gününde de günün aydınlanmasıyla hava araçları yoğun sorti yaparak söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Bölgede rüzgar etkili olurken, alevlerin önünün kesilmesi için ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları da sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Söndürme çalışmalarında birçok ilden gelen orman ve itfaiye ekipleri de görev alıyor.

Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

EKİPLER ALEVLERİN ARASINA KALDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde süren yangına müdahale eden Denizli ekibinden bir arazöz ve içindeki 3 personel, ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin içinde kaldı. Üç personelden ikisi duman zehirlenmesi sonucu, biri ise kısmi yanık nedeniyle sağlık kuruluşuna tedbir amaçlı sevk edildi. Arazözde ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

ANTALYA'DA YANGIN

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam saat 21.00'de yangın çıktı. Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen alev, kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı.

Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

OTELLER BOŞALTILDI

Seraların ve otellerin bulunduğu Kral Yolu mevkiinde yaklaştı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Boşaltılan iki oteldeki misafirler, başka otellere yönlendirildi.

Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

KONTROL ALTINA ALINDI

Aksu'daki yangının golf otellerinin olduğu bölgeye yakın bir yerde başladığını söyleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için çok duman yaptı. Ekiplerimiz yangının etrafını çevirdi, kontrol altına alındı." dedi.

Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

ALANYA'DAKİ YANGIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Antalya'nın Alanya ilçesinde de alevlerle mücadele sürüyor. Yangın, perşembe akşamı saat 23.00 sıralarında başlamıştı. Aliefendi Mahallesi'nde alevlerin arasında kalan bazı seralar yandı, evler zarar gördü. İspatlı Mahallesi'ne sıçrayan yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı.

Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

BİRÇOK EV TAHLİYE EDİLDİ

Söndürme çalışmalarının ikinci gününde, yangın bölgesinde tahliyeler oldu. Evlerini boşaltan bölge halkı, hayvanlarını da traktörler ve kamyonetlerle güvenli bölgeye taşıdı. 534 personel ve 190 araçla söndürme çalışmaları sürüyor. Yangından 200 hektarlık alanın etkilendiği belirtiliyor.

Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

ALANYA'DA İKİNCİ YANGIN

Alevlerle mücadelenin sürdüğü Alanya'da gece saatlerinde Yaylakonak Mahallesi'nden de bir yangın haberi geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı. Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı. Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, Hava Durumu, Acil Durum, Köyceğiz, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Alanya, Çevre, Dünya, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köyceğiz'de Orman Yangını İkinci Günde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
El freni çekilmeyen otomobili tek eliyle durdurdu El freni çekilmeyen otomobili tek eliyle durdurdu
Bisikletiyle ölüme uçan Yiğit Cem akran zorbalığına mı kurban gitti Bisikletiyle ölüme uçan Yiğit Cem akran zorbalığına mı kurban gitti?
Asena ve Hasan Dere boşandı Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor
Kimi destekleyecek Aziz Yıldırım seçime saatler kala sessizliğini bozdu Kimi destekleyecek? Aziz Yıldırım seçime saatler kala sessizliğini bozdu
Bakan Fidan’dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı
Türkiye’nin ünlü mücevher markası konkordato ilan etti Türkiye'nin ünlü mücevher markası konkordato ilan etti
Türk sanat müziğinin efsane ismi Behiye Aksoy’un hayatı film oluyor Türk sanat müziğinin efsane ismi Behiye Aksoy'un hayatı film oluyor
3 kentte yüksek kesimler beyaza büründü 3 kentte yüksek kesimler beyaza büründü
Japon Prensesi Mikasa’nın ilk durağı Balıklıgöl oldu Japon Prensesi Mikasa'nın ilk durağı Balıklıgöl oldu
Interpol tarafından 20 yıldır aranan tarihi hat levha İstanbul’da ele geçirildi Interpol tarafından 20 yıldır aranan tarihi hat levha İstanbul'da ele geçirildi
Çöplerin toplanmadığı Konak’ta belediye başkanına 276 bin TL’ye makam aracı kiralandı Çöplerin toplanmadığı Konak'ta belediye başkanına 276 bin TL'ye makam aracı kiralandı
Eğlence mekanında dehşet: Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü Eğlence mekanında dehşet: Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü
Sonunda sabrı taştı Ali Koç’tan ’’Aile dostum’’ dediği Mourinho’ya olay sözler Sonunda sabrı taştı! Ali Koç'tan ''Aile dostum'' dediği Mourinho'ya olay sözler
Pakistan Nükleer Kapasitesini Savunma Anlaşmasında Kullanabilir Pakistan Nükleer Kapasitesini Savunma Anlaşmasında Kullanabilir
Uğur Karakullukçu’nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu
Spiker Ece Üner’in yargılandığı davada karar Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar
Kastamonu’da Genç Kadın 5’inci Kattan Düştü Kastamonu'da Genç Kadın 5'inci Kattan Düştü
Sekiz yıllık evlilik sona erdi Ünlü çiftten açıklama geldi Sekiz yıllık evlilik sona erdi! Ünlü çiftten açıklama geldi
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde 1 Ekim’de yeni dönem başlıyor Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
Rize’de sel ve heyelanla mücadele Ayder Yaylası’nın yolu ulaşıma kapandı Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

10:40
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor İşte oy kullanacak üye sayısı
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! İşte oy kullanacak üye sayısı
10:11
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
Galatasaray taraftarı kahredecek hesaplama
09:44
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
Galatasaray taraftarını ikiye bölen görüntü
09:13
Rize’de sel ve heyelanla mücadele Ayder Yaylası’nın yolu ulaşıma kapandı
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı
09:09
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a olay sözler: Yasaklansın
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a olay sözler: Yasaklansın
08:43
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi
08:26
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş’in ağzını bıçak açmadı
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
08:19
AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
06:53
Rize’de yağış, sel ve heyelan Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı
Rize'de yağış, sel ve heyelan! Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı
06:03
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
03:09
İzmir’de bıçaklı-silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
İzmir'de bıçaklı-silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
00:57
Yeni bir banka daha kuruluyor: Resmi Gazete’de yayımlandı, ismi bile belli
Yeni bir banka daha kuruluyor: Resmi Gazete'de yayımlandı, ismi bile belli
23:58
Can Holding’e ait 9 şirkete daha kayyum atandı
Can Holding'e ait 9 şirkete daha kayyum atandı
23:10
Merih Demiral 90’da attı 3-0 yenik olan Al Ahli’den 12 dakikada tarihi geri dönüş
Merih Demiral 90'da attı! 3-0 yenik olan Al Ahli'den 12 dakikada tarihi geri dönüş
22:40
Sergen Yalçın’dan oyuncularını üzecek sözler
Sergen Yalçın'dan oyuncularını üzecek sözler
22:19
Antalya kabusu yaşıyor Bir yangın da Aksu’da çıktı, 2 otel boşaltıldı
Antalya kabusu yaşıyor! Bir yangın da Aksu'da çıktı, 2 otel boşaltıldı
21:52
Beşiktaş, Göztepe deplasmanından puansız döndü
Beşiktaş, Göztepe deplasmanından puansız döndü
21:34
Boğaz’da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı Çok sayıda yaralı var
Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
21:28
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış
21:12
Trump tarih verdi: Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağım
Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım
21:10
ABD’den İsrail’e 6 milyar dolarlık silah satış planı
ABD'den İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satış planı
18:53
İmamoğlu’nun ’Ahmak Davası’nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı
İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı
17:55
Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü
Mevsimin ilk karı o ilimize düştü, her yer beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2025 10:46:13. #7.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Orman Yangını İkinci Günde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.