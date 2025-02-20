MSB: Suriye\'de özerk yapılanmaları kabul etmiyoruz

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından, terör örgütlerinin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağı iddiasına ilişkin, "Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye'de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye hükümeti ile bu çerçevede iş birliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz" açıklaması yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin NATO'ya katılışının 73'üncü yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu vurguladı. Aktürk, terörle mücadele operasyonları ilişkin, "Dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarıyla; son 1 haftada 31, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 408 (Irak 163/Suriye 245) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist daha hudut karakollarımıza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve huzuru için bölgedeki operasyon ve arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'1573 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudutlarda, son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 106 kişinin yakalandığını aktaran Aktürk, "Yakalanan şahıslardan 3'ü terör örgütü mensubudur. 1573 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 720, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 9 bin 754 olmuştur" dedi.

'TARAFLARI SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUZ'

İsrail'in, Lübnan ve Gazze'de varılan ateşkese titizlikle uyması, ateşkesin kalıcılığını ve bölgenin istikrarını bozmaması gerektiğini vurgulayan Tuğamiral Zeki Aktürk, "Daha fazla kayıp yaşanmadan, tarafları ateşkesin kalıcı olması için sorumluluğa, uluslararası toplumu da insan haklarını ve insani yardımları gözeterek her iki tarafın da haklarının tanındığı, eşitlik ve adalet temelleri üzerine inşa edilecek barışa katkı sağlamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'YUNANİSTAN'IN İDDİALARI ENGELLENMİŞTİR'

Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, NATO'nun Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'nda Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı talepleri üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin, "Türkiye, Steadfast Dart Tatbikatı'na Romanya'ya intikal ettirdiğimiz 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Keşif Bölüğümüz ve komutalarını üstlendiğimiz NATO Daimi Deniz Görev Gruplarındaki su üstü unsurlarımız ile iştirak etmeyi planlamıştı. Tatbikatın planlama dokümanında, milli hak ve menfaatlerimize aykırı ve uluslararası hukuka uygun olmayan hususların tespit edilmesinin ardından konunun çözümüne yönelik; profesyonel bir yaklaşımla NATO'da en üst seviyede girişimlerde bulunulmuş, dokümanın NATO'nun yerleşik politika ve uygulamaları ile birliğine uygun olmadığı ifade edilmiştir. Girişimlerimiz neticesinde; Tatbikat Planlama Dokümanı, NATO Eğitim ve Tatbikat Siyasası'nın 31'inci ve 80'inci maddelerindeki yetkilerimizi kullanarak NATO Askeri Komite seviyesine taşınmış ve onay vermeyerek geçersiz hale getirilmiştir. Yunanistan'ın uluslararası hukuka sığmayan haksız iddialarını NATO platformuna taşıma çabası, böylelikle bir kez daha engellenmiştir. Bu süreçte keşif bölüğümüzün Steadfast Tatbikatı'ndan çekildiği, Romanya'nın milli DACİA Tatbikatı'na iştirak etmeye devam edeceği, komutalarını üstlendiğimiz deniz görev gruplarındaki unsurlarımızın NATO'ya taahhütlerimiz kapsamında Steadfast Dart Tatbikatı'na katılım sağlamaya devam edeceği NATO makamlarına bildirilmiştir. Deniz unsurlarımızın katıldığı tatbikat, 21 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecektir" dedi.

'YENİ SURİYE HÜKÜMETİYLE İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin yeni kurulan Suriye ordusuna katılacağı iddialarına ilişkin, "Suriye'de meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin silah bırakması, elebaşları ve yabancı örgüt mensuplarının Suriye'yi terk etmesi, silahlı grupların ordu içerisinde ayrı bir yapı teşkil etmeden Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun ayrıcalıksız bir parçası olarak yer alması gerekmektedir. Basında yer alan haberlere ihtiyatlı yaklaşmak, uygulamaya bakmak gerekir. Türkiye'nin Suriye'deki yeniden inşası ve istikrar ile barışı tesis etme sürecine bakışı ve duruşu nettir. Hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda Suriye'de çok başlılığı ve özerk yapılanmaları kabul etmediğimizi, yeni Suriye hükümeti ile bu çerçevede iş birliğine devam edeceğimizi ifade ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'ANLAŞMA YOK HÜKMÜNDEDİR'

Bakanlık kaynakları, GKRY ile Mısır arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına ilişkin, "GKRY, bir oldubitti yaratarak KKTC'nin haklarını gasbetme siyasetine devam etmektedir. GKRY ile Mısır arasında imzalanan bu anlaşma, bölgesel istikrarı tehdit eden bir adım olup, Kıbrıs sorununun çözüm arayışlarına zarar vermektedir. KKTC'nin taraf olmadığı, Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını göz ardı eden ve haklarını kısıtlayan diğer anlaşmalar gibi bu anlaşma da yok hükmündedir. Türkiye olarak GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün bize vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

'KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VERDİ'

Bakanlık Kaynakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğine ilişkin, " TSK'da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında ocak/şubat ve temmuz/ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması kuvvet komutanlarının yetkisinde. Ocak/şubat ve temmuz/ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı, kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık kaynakları, Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin daha önce ihraç edilen bir teğmen hakkında verdiği iptal kararına ilişkin, "Erzurum 1'inci İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat'ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu'ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi 'Türk toplum yapısına aykırı' sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir" dedi.