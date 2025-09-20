Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Rize'de sel ve heyelanla mücadele! Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

20.09.2025 09:13
Rize'de etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Şenyamaç köyü mevkiindeki köprü su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü. Ardeşen'e bağlı Tunca'daki evlerinde mahsur kalanlar iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Heyelanlar sonucu Çamlıhemşin'deki Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapandı. Sahada 269 personel ve 80 araçla selle mücadele ediliyor.

Rize'de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.

AYDER YAYLASI'NIN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE KÖPRÜ ÇÖKTÜ"

Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.

TRAFİK KAZASINDA SIKIŞAN 5 KİŞİ KURTARILDI

AFAD Rize İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğü bildirildi. Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin sıkıştığına dair ihbar alındığı ve bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmayla 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.

EV VE TESİSLERE SIĞINDILAR

Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde araçlarıyla seyir halindeki 9 kişinin sel sularına kapılmak üzereyken ev ile tesise sığındıkları, ihbar üzerine ekiplerce bu kişilerin tahliye edildikleri bildirildi. Fındıklı ilçesindeki derelerin su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 ailenin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

SAHADA 269 PERSONEL VE 80 ARAÇLA GÖREV YAPILIYOR

İkizdere- Ovit Tüneli yolunda kısmi heyelan meydana geldiği ve ulaşıma açıldığı belirtilerek, "İyidere-İkizdere- İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ulaşıma kapanmıştır. Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, yağışın yol açtığı olumsuzluklar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yağış, il genelinde aralıklarla devam ediyor.

24 SAATTE 75 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Rize'nin bir çok noktasına son 24 saatte 75 kg ve üstü yağış düşerken, en fazla yağış 161 kg ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'na düştü. Ardından en fazla yağış sırasıyla Güneysu-Handüzü Yaylası 132.9 kg ve Andon 127 kg olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

