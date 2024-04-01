SAMSUN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:35
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.656
Toplam Seçmen : 1.038.991
Açılan Sandık : 3.028
Açılan Sandık Oranı : % 82,82
Kullanılan Oy : 672.489
Geçerli Oy : 643.435
Katılım Oranı : % 78,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT DOĞAN% 41,81269.040
CHPCEVAT ÖNCÜ% 26,83172.660
İYİ PARTİİMREN NİLAY TÜFEKCİ% 14,1190.808
YENİDEN REFAHADEM GÜNEY% 12,0977.798
DİĞER% 1,9212.337
ZAFER PARTİSİBOZKURT OĞUZ SINAR% 1,096.996
BTPLİSAN YOLAY% 0,211.377
DEM PARTİİNCİ AYDIN% 0,211.347
BAĞIMSIZMUSTAFA DİRİM% 0,21.309
MEMLEKETSEYİT AHMET KOÇAK% 0,191.248
DEVA PARTİSİKEBİRE BİRER TÜRK% 0,15983
GELECEK PARTİSİMUSTAFA YEŞİLYURT% 0,15940
YTPFURKAN FIRAT% 0,13805
BAĞIMSIZÜMİT HEKİM% 0,12785
DPTİMUÇİN ÜK% 0,12764
HÜDA PARKENAN ÇİL% 0,12735
DSPMUSTAFA ARLI% 0,11679
VATAN PARTİSİHAYDAR ÇOLAK% 0,09606
TKPİSA ŞAHİN% 0,08488
ANAPİBRAHİM GÜNAL% 0,07462
MİLLETŞAHİN ÇETİN% 0,07440
HKPREYCAN CANTAŞ ÇAKIR% 0,05311
HAK-PARNECATİ BAYRAM% 0,05302
TKHMEHMET GÖKTEPE% 0,03215
19 Mayıs

Açılan Sandık Oranı : % 85,19
Katılım Oranı : % 81,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN TOPALOĞLU% 44,286.174
YENİDEN REFAHŞABAN ŞENOCAK% 21,062.936
CHPYAKUP KONUŞ% 11,151.554
BAĞIMSIZHALİL AKYÜZ% 8,971.250
İYİ PARTİERDAL KOÇBIYIK% 6,11852
BÜYÜK BİRLİKHALİL TUNÇ% 4,47624
SAADETYUSUF YARIM% 1,6223
BTPSALİH KENDİRLİ% 1,31183
DİĞER% 0,5171
MİLLETAYKUT MELİH ÇELİK% 0,1926
DSPNİĞMET US% 0,1420
DPFATİH MIRIK% 0,1318
HÜDA PARŞAHADET ZEYDAN KARASU% 0,0811
ALAÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 89,47
Katılım Oranı : % 94,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAMAZAN ÖZDEMİR% 32,045.273
CHPZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ% 29,064.782
YENİDEN REFAHMUHAMMET ERGİN% 19,243.166
DİĞER% 13,732.259
İYİ PARTİÖZKAN BOLAT% 3,14517
DPCEVAT PAK% 0,85140
SAADETEFKAN ALBAYRAK% 0,5388
BÜYÜK BİRLİKFERHAT SÜER% 0,4473
TKPÜMİT ŞENEL% 0,2643
ZAFER PARTİSİALPEREN ÇIRA% 0,2338
HKPUĞUR TOKMAK% 0,1829
BTPCAFER DURSUN% 0,1524
HÜDA PARKEREM TETİK% 0,1524
ASARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 81,82
Katılım Oranı : % 86,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERİF KILAĞUZ% 46,843.862
YENİDEN REFAHHİDAYET BELİK% 38,313.159
İYİ PARTİBARIŞ OYPAN% 9,25763
CHPALİ ALTUNDAL% 2,11174
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM KOCADAYI% 1,299
DİĞER% 1,1796
SAADETÖMER FARUK KÖSEOĞLU% 0,6856
ZAFER PARTİSİZAFER GÖĞNE% 0,2823
BTPMUSTAFA KURT% 0,097
DPABDULVAHAP BOZKIR% 0,076
ATAKUM

Açılan Sandık Oranı : % 72,45
Katılım Oranı : % 73,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERHAT TÜRKEL% 46,6342.237
AK PARTİÖZLEM MARAŞ% 29,5426.761
İYİ PARTİADEM BEKTAŞ% 14,1512.818
YENİDEN REFAHOKAN KESKİN% 3,613.267
ZAFER PARTİSİTUGAY BAŞSAN% 2,051.854
DİĞER% 1,151.045
BÜYÜK BİRLİKRECEP ÇAKIR% 0,66600
TİPAYŞEGÜL CİVİL% 0,5451
SAADETSERDAR ŞEN% 0,49445
MEMLEKETHASAN MARAZ% 0,28250
DEVA PARTİSİEROL TAŞKARA% 0,23212
TKPTOLGA YENİGÜN% 0,18162
GELECEK PARTİSİGÜNGÖR SOMUNCU% 0,17155
BTPHÜSNÜYE KÖMÜRLÜ% 0,192
DPÇAĞDAŞ BAŞ% 0,186
ANAPYASİN ÇAM% 0,0766
MİLLİ YOLSEVDA GÜL% 0,0545
DSPMEHMET KOÇ% 0,0433
AYVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 98,48
Katılım Oranı : % 88,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHREFAHİTTİN ŞENCAN% 47,826.232
AK PARTİHÜSEYİN KESKİN% 44,925.854
CHPZEYNEP TÖRE% 3,02394
İYİ PARTİİSMET ÇAPAŞ% 1,24161
BAĞIMSIZHAKAN AVCI% 1,07140
SAADETMUSTAFA ALTUNTAŞ% 0,9117
ZAFER PARTİSİESER KILIÇ% 0,6889
BTPMEHMET AKİF YALÇIN% 0,2330
DPSİNAN YILDIZOĞLU% 0,113
DİĞER% 0,023
BAFRA

Açılan Sandık Oranı : % 84,56
Katılım Oranı : % 81,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİT KILIÇ% 37,3927.614
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ NEİŞ% 22,2316.413
İYİ PARTİHAMDİ YILDIZ% 21,9316.198
CHPÖZGÜR ÖNDER% 10,297.600
DİĞER% 5,544.088
ZAFER PARTİSİSELMA ERSİN SİPER% 0,83616
SAADETŞÜKRÜ ARSLAN% 0,74549
BTPNURAN BALAKÇI% 0,22165
DEVA PARTİSİERDİNÇ ÇAĞLAR% 0,15112
DSPMURAT ARABACI% 0,1392
DEM PARTİSEVDA ÜNGÖR% 0,1182
BAĞIMSIZNASUH YARAR% 0,1179
DPAYDIN ALKAN% 0,1178
HÜDA PARNAZİF AYDIN% 0,0969
MİLLETYUNUS EMRE ÇELİK% 0,0752
HKPESMA ÖZKAHRAMAN% 0,0641
CANİK

Açılan Sandık Oranı : % 87,61
Katılım Oranı : % 72,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SANDIKÇI% 39,9518.002
YENİDEN REFAHYILMAZ HOCAOĞLU% 21,149.526
CHPÖZLER YILMAZ% 18,518.342
İYİ PARTİTURGAY ULUSOY% 11,345.109
BÜYÜK BİRLİKYUNİS EKER% 4,081.837
DİĞER% 1,55696
ZAFER PARTİSİMİTAT OYTUN% 1,18533
SAADETAHMET KESER% 0,74331
MEMLEKETFURKAN GÜLER% 0,5226
DEVA PARTİSİRIDVAN KUDU% 0,32144
DEM PARTİMETİN BAYHAR% 0,1984
GELECEK PARTİSİMEHMET AKKAYA% 0,1256
BTPMURAT DOLU% 0,146
DSPSERDAR FALCIOĞLU% 0,0838
DPMEHMET ÇİMEN% 0,0836
ANAPŞUAYİP UYMAK% 0,0729
HKPEDA GÜL ALSANCAK% 0,0523
ÇARŞAMBA

Açılan Sandık Oranı : % 85,11
Katılım Oranı : % 81,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHÜSEYİN DÜNDAR% 43,3430.328
AK PARTİENDER GÜR% 35,1124.568
CHPİLHAN YÜRÜKCÜ% 9,546.674
YENİDEN REFAHNECATTİN ARPACI% 4,272.991
BTPBEKİR USLUCAN% 2,531.772
İYİ PARTİHÜSEYİN KÖZ% 2,221.553
SAADETZEKAİ SAPANCI% 1,481.038
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇOLAK% 0,58403
DİĞER% 0,24171
DPSERHAT AYDIN% 0,16111
HKPESRA YILMAZ% 0,1389
MİLLİ YOLYÜKSEL YİĞİT% 0,1177
MİLLETMUSA DEMİREL% 0,1174
DSPALİ AK% 0,171
DEM PARTİHELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU% 0,0855
HAVZA

Açılan Sandık Oranı : % 78,62
Katılım Oranı : % 82,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT İKİZ% 39,716.984
CHPERTAŞ ÇOBAN% 32,095.645
YENİDEN REFAHENGİN TOPRAK% 9,421.656
İYİ PARTİSAFİ GÖKÇE% 8,991.582
BÜYÜK BİRLİKFERHAT GÜLTEKİN% 6,531.148
SAADETALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU% 0,85149
DİĞER% 0,81143
ZAFER PARTİSİFURKAN DANIŞMAZ% 0,59104
DPZÜHAL KATKAT% 0,3562
BTPHAYRİ AYAN% 0,2951
DSPMUHARREM UĞUR YAVUZ% 0,2239
HKPEMİN MUTLU CAN ALIÇLI% 0,1526
İLKADIM

Açılan Sandık Oranı : % 77,19
Katılım Oranı : % 73,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN KURNAZ% 32,1442.480
İYİ PARTİNECATTİN DEMİRTAŞ% 26,2334.659
CHPMURAT ŞENEL% 25,3933.553
YENİDEN REFAHKEMALETTİN TANGAL% 9,1412.082
DİĞER% 2,53.300
ZAFER PARTİSİGÖKNUR GÖĞNE% 1,361.804
SAADETMOHAMMED OKUTAN% 0,971.281
BÜYÜK BİRLİKSONER KÜÇÜK% 0,58772
BAĞIMSIZZAHİDE SOYSAL% 0,5667
GELECEK PARTİSİYAŞAR GÜNGÖR% 0,23301
MEMLEKETYEŞİM EMRİYE KADIOĞLU% 0,21274
DEVA PARTİSİSAMET MENTEŞOĞLU% 0,15195
DEM PARTİAHMET ŞAKAR% 0,11147
MİLLİ YOLGÖKHAN CIGALI% 0,1132
DPREMZİ DÜZGÜN% 0,1128
BTPŞUAYİP USLUCAN% 0,09120
DSPMURAT FALCIOĞLU% 0,0791
ANAPSONER BAKIR% 0,0673
HKPZEYNEP KIVILCIM ASLAN% 0,0454
MİLLETMEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU% 0,0344
KAVAK

Açılan Sandık Oranı : % 78,95
Katılım Oranı : % 88,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHŞERİF ÜN% 41,384.977
AK PARTİİBRAHİM SARICAOĞLU% 30,633.684
İYİ PARTİAHMET İÇLİ% 19,712.371
CHPMEHMET OZAN ASAR% 4,43533
SAADETENVER YILMAZ% 1,41169
ZAFER PARTİSİEFECAN ÖZTÜRK% 0,8198
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ AKKUŞ% 0,7793
BTPSEYDİ AHMET ERAT% 0,3947
DSPBÜNYAMİN DİKSOY% 0,2732
DPNURCAN ATİK% 0,1721
DİĞER% 0,033
LADİK

Açılan Sandık Oranı : % 96,39
Katılım Oranı : % 85,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHADNAN TOPAL% 41,334.335
AK PARTİGÜRKAN ÖZEL% 35,63.734
CHPÖZGÜR AY% 14,11.479
İYİ PARTİSEYDAHMET SANCAK% 6,03633
SAADETFATİH ÖNDER% 1,5157
ZAFER PARTİSİAHMET DEVLETHAN% 0,6972
BÜYÜK BİRLİKERSAN GÖRGÜN% 0,4345
BTPSÜLEYMAN KÖKSALAN% 0,1819
DPAHMET KUMBASAR% 0,1415
SALIPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 75,36
Katılım Oranı : % 90,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKREFAETTİN KARACA% 32,463.411
MHPOSMAN YÜKSEL% 32,133.377
YENİDEN REFAHALİM ÇAKIR% 18,71.965
CHPAYHAN YAZAR% 8,4883
İYİ PARTİİSMAİL KAHRAMANOĞLU% 4,98523
SAADETAHMET GÜR% 1,18124
DPÖMER KARAKUŞ% 0,995
BTPAYDIN BİRCAN% 0,8791
HKPERCAN GÜMÜŞ% 0,3739
DİĞER% 0,011
TEKKEKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 82,80
Katılım Oranı : % 87,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA CANDAL% 50,915.490
YENİDEN REFAHHASAN TOGAR% 38,1711.617
CHPÖZCAN BÜYÜK% 5,281.608
İYİ PARTİEYÜP ELMAS% 2,05625
SAADETKÜBRA KÖSE% 1,6486
ZAFER PARTİSİUMİT KILIÇ% 0,83253
DİĞER% 0,3296
BÜYÜK BİRLİKİSA ŞÜKÜR% 0,2576
BTPCEMAL PALA% 0,2575
DSPEMİNE YÜRÜKCÜ% 0,1238
HKPFATİH KILIÇ% 0,0826
DPİSMAİL KARADEMİR% 0,0823
ANAPMERVE ÇAM% 0,0720
TERME

Açılan Sandık Oranı : % 79,53
Katılım Oranı : % 82,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL KUL% 49,8218.152
CHPİBRAHİM YAVUZ% 35,5412.950
YENİDEN REFAHBERAT ÇETİN% 6,792.475
İYİ PARTİZİKRİ OĞUZ PAMUK% 3,11.131
SAADETAHMET KÖNEÇOĞLU% 1,95710
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖZEN% 0,58213
ZAFER PARTİSİERGİN GÜLLÜKAYA% 0,54195
GELECEK PARTİSİHACI BİLAL ASLAN% 0,44162
MEMLEKETFATİH KANCA% 0,33119
DİĞER% 0,3108
DSPHÜSEYİN BOZ% 0,2280
DPNURİ KABAOĞLU% 0,1971
HKPSİMGE SERAY GENÇ% 0,1139
BTPAHMET FENER% 0,0931
VEZİRKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 83,81
Katılım Oranı : % 81,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT GÜL% 44,6418.763
YENİDEN REFAHHAVVA ŞEN SAYGIN% 38,6116.229
CHPCEMAL TÜRKOĞLU% 7,433.122
İYİ PARTİHASAN BUDAK% 31.260
BÜYÜK BİRLİKRECEP ASLAN% 2,931.231
BAĞIMSIZMUSTAFA ÇOBAN% 1,13476
DİĞER% 1,06445
SAADETİBRAHİM DURMAZ% 0,76321
BTPSEZAİ ŞAHİN% 0,1772
DPMUSTAFA KIRICI% 0,143
DSPMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,0937
HKPFATİH AKTAŞ% 0,0833
YAKAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 83,87
Katılım Oranı : % 83,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİŞERAFETTİN AYDOĞDU% 49,642.342
AK PARTİHÜSEYİN KIYMA% 38,431.813
CHPBURHAN BAYRAKDAR% 10,49495
YENİDEN REFAHMURAT MARAP% 0,7636
BTPBÜLENT KÜÇÜKÇAKIR% 0,178
BÜYÜK BİRLİKYASİN SELVİ% 0,157
ZAFER PARTİSİALİ DİLSİZ% 0,157
DPSONER ORAN% 0,115
DİĞER% 0,15

Kaynak: AA

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