Suriye'de Rakka da terörden temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye\'de Rakka da terörden temizlendi
18.01.2026 16:08  Güncelleme: 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye\'de Rakka da terörden temizlendi
Haber Videosu

Suriye'nin Rakka ilinde, halkın ve bazı aşiret unsurlarının ayaklanmasıyla kent merkezi, terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde kurtarıldı. Deyrizor'da YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu bölgelerin tamamen kurtarıldığı bildirildi. Suriye yönetimi, Rakka'daki kamu kurumları ve yerel meclislerin derhal faaliyete geçirilmesi talimatını verdi.

Suriye ordusu, 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'ye yılbaşına kadar süre vermişti. Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti. Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi. İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, önce Deyr Hafir ardından Meskene, Tabka ve Deyrizor'u ele geçirdi. Suriye ordusu, Rakka'yı da batıdan ablukaya aldı.

RAKKA DA YPG/SDG'DEN TEMİZLENDİ

Suriye'nin Rakka ilinde, halkın ve bazı aşiret unsurlarının ayaklanmasıyla kent merkezi, terör örgütü YPG/SDG'den büyük ölçüde kurtarıldı.

Halk ve aşiret güçlerinin YPG/SDG'ye karşı başlattıkları ayaklanma sonucu, örgüte ait yerleşkeler basıldı ve il merkezindeki birçok stratejik nokta kontrol altına alındı.

Kent merkezinde YPG/SDG varlığı büyük ölçüde sona erdirilirken, güvenlik noktaları ve kamu binalarında denetim devralındı.

Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

İDARİ YAPILARIN YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kentte kontrolün sağlanmasının ardından yerel idari yapıların yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye'nin El-İhbariyye kanalına yaptığı açıklamada, "Rakka'daki halkımıza müjde veriyoruz, durum son derece iyi ve Suriye ordusu görevini en iyi şekilde yerine getirdi." dedi.

El-Baba, halkın hükümet güçleriyle yoğun bir işbirliği içinde olduğunu ve bu desteğin sahadaki çalışmaları önemli ölçüde kolaylaştırdığını vurguladı.

İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, Rakka'nın kontrol altına alınmasının ardından özellikle çatışma öncesinde oluşturulan il iç güvenlik komutanlığı öncülüğünde kent genelinde konuşlandığını belirten El-Baba, diğer illerden de iç güvenlik birimlerine bağlı takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

TABKA'DA SEVİNÇ VE COŞKU HAKİM

El-Baba, Tabka kentinde büyük bir sevinç ve coşku havasının hakim olduğunu ifade ederken, bakanlığın çalışmalarının kamu ve özel mülklerin korunması, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün kolaylaştırılmasına odaklandığını kaydetti.

El-Baba ayrıca, "Birkaç saat içinde kent genelinde konuşlanma tamamlanacak, yeni polis karakolları ve güvenlik merkezleri hizmete açılacak." bilgisini paylaştı.

Rakka'daki gelişmelerden önce Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde de halkın ayaklanması sonucu terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki bölgelerin çoğu kontrol altına alınmış, Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası da örgütten alınmıştı.

Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

24 SAATTE ÇÖKERTİLDİ

Suriye Ordusu ile yerel aşiretlerin başlattığı çok eksenli harekât, SDG'nin sahadaki askerî ve ekonomik varlığını kısa sürede büyük ölçüde çökertti.

Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan Entegrasyon Anlaşması'nın sahada karşılık bulmaması üzerine Suriye Ordusu ve yerel aşiretler eş zamanlı bir operasyon başlattı. Operasyon, terör örgütü SDG'nin on yılı aşkın süredir kontrol altında tuttuğu geniş alanlarda 24 saat içinde belirleyici sonuçlar doğurdu. Örgütün "altın çağ" olarak tanımladığı dönem fiilen sona ererken, SDG'nin ekonomik tabanı olmayan ve dış desteği giderek azalan Ayn el-Arab (Kobani) hattına sıkıştığı değerlendirildi.

Suriye'de Rakka da YPG'den temizlendi

Terör örgütü SDG 48 saatte büyük çöküş yaşadı. Suriye'de harita değişti.

ORDU FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇİŞ SAĞLADI

Güvenlik kaynaklarına göre Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler, Rakka'ya bağlı Tabka ilçesini ele geçirdikten sonra harekât eksenini doğuya kaydırdı. Asıl hedef Rakka kent merkezi olarak görülürken, operasyon Deyrizor'a yöneltildi. Suriye Ordusu'nun 86. Tümeni, Deyrizor şehir merkezindeki toprak köprü üzerinden Fırat'ın doğusuna geçiş sağladı. SDG'nin diğer geçiş noktalarını imha etmesi nedeniyle kritik öneme sahip olan bu köprünün kontrol altına alınması, ordunun doğu yakasındaki hareket kabiliyetini ciddi biçimde artırdı ve örgütün lojistik hatlarını kesti.

Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

PETROL VE GAZ SAHALARI EL DEĞİŞTİRDİ

Operasyonla birlikte SDG'nin askerî ve ekonomik omurgası olarak görülen petrol ve gaz sahaları hızla el değiştirdi. El-Ömer petrol sahası ile Conoco doğal gaz sahası başta olmak üzere Safyan, el-Thawra, Tenk, Cefra, Azba, Tayyane, Ceydu, Malih ve Azrak sahaları Suriye Ordusu ve yerel aşiretlerin kontrolüne geçti. Bu gelişmeyle örgütün iç gelir akışının yüzde 70'inden fazlasının tek bir günde kesildiği belirtildi.

Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

ABD ÖRGÜTÜ RESMEN TERK ETTİ

Sahadaki dengelerin değişmesi ABD güçlerini de harekete geçirdi. ABD ordusunun el-Ömer ve Conoco'daki üslerinden ağır ekipmanlarını çekerek Haseke'deki Şeddadi üssüne kaydırdığı öğrenildi. Bu hamlenin, bölgede kalan SDG unsurları arasında ciddi bir moral bozukluğu ve "terk edilme" endişesi yarattığı ifade edildi. Aynı süreçte SDG'nin karargâh ve kontrol noktaları da birer birer elden çıktı. El-Basira Karargâhı Al-Ukaydat aşireti tarafından ele geçirilirken, El-Jaabi kontrol noktası yerel güçlerin denetimine geçti. Tayyana'daki enerji nakil hatları Suriye Ordusu'nun kontrolüne girerken, örgütün önemli üslerinden Hawaj Dhiab Kışlası da operasyonla alındı.

Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Deyrizor'daki hızlı ilerleme SDG/YPG saflarında paniğe yol açtı. Örgüt, sahalardaki ham petrol üretimini durdururken, kontrolündeki Deyrizor Valiliği kamu kurumlarının kapatılması ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi yönünde talimat verdi. Buna rağmen Suriye Ordusu kısa sürede kent merkezinde hâkimiyet sağladı ve SDG unsurlarını kuzeye çekilmeye zorladı. Uzmanlar, Deyrizor'daki enerji üretiminin durmasıyla Haseke, Ayn el-Arab ve Ayn İsa gibi bölgelerde temel hizmetlerin kısa sürede aksayabileceğini belirtiyor.

Deyrizor, Suriye, Güncel, Terör, Rakka, Kamu, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Rakka da terörden temizlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Gelişmeler iyi amma altından bir Hinlik çıkmasa 26 2 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    Neyi temizlemiş temizleyende temizlenende emperyalist ABD siyonist İsrail . 1 8 Yanıtla
  • 1234 1234:
    sıra aynül arabda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi 16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor
Bonservisini bile duyurdular İşte Rafa Silva’nın yeni takımı Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
Jhon Duran hakkında bomba iddia Jhon Duran hakkında bomba iddia
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Tan Sağtürk’e yeni görev Tan Sağtürk'e yeni görev
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı
Tabela değişti Akaryakıta önce zam sonra indirim geldi Tabela değişti! Akaryakıta önce zam sonra indirim geldi
Ufuk Özkan’ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
40 yaşındaki Edin Dzeko’ya sürpriz talip 40 yaşındaki Edin Dzeko'ya sürpriz talip
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Araplar yaptılar yapacaklarını N’Golo Kante transferinde ortalık karıştı Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı
Acun Ilıcalı, Survivor’da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:43
Beşiktaş’a Ndidi’den kötü haber Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu
Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu
15:51
Fenerbahçe’ye Aston Villa maçı öncesi müjdeli haber: Cezası kaldırıldı
Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi müjdeli haber: Cezası kaldırıldı
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:53
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:59
Ülkeyi kana bulayan çatışma 30 kişi hayatını kaybetti
Ülkeyi kana bulayan çatışma! 30 kişi hayatını kaybetti
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
09:05
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
08:56
Terör örgütü Tabka’dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
06:02
ABD’den Suriye’de operasyon Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
05:16
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 17:54:51. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Rakka da terörden temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.