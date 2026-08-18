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Terörsüz Türkiye Yasası Yürürlükte

Terörsüz Türkiye Yasası Yürürlükte
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Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - İktidarın "Terörsüz Türkiye çerçeve yasası" olarak adlandırdığı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun öngördüğü erteleme hükümlerinin uygulanması için PKK/KCK'ya ilişkin tespitin MGK tarafından teyit edilmesi gerekiyor.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

10 Ağustos 2026'da TBMM'de kabul edilen 7595 sayılı Kanun, 18 Ağustos 2026 tarihli ve 33344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Peki Terörsüz Türkiye çerçeve yasasında neler var? Yasa kimleri kapsıyor? İnfaz ertelemesi nasıl uygulanacak? Kasten öldürme suçları kapsamda mı? 6 aylık başvuru süresi ne zaman başlayacak? İşte 12 maddelik düzenlemenin tüm ayrıntıları.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇERÇEVE YASASININ AMACI NE?

Kanunun temel amacı, PKK/KCK terör örgütünün ve bağlantılı bütün oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolündeki silah ve mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi sonrasında uygulanacak hukuki süreci belirlemek.

Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla teyit edilmesi ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıgerekiyor.

Kanun, bu aşamadan sonra yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

ÇERÇEVE YASA KİMLERİ VE HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

Kanun;

  • PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme,

  • örgüte üye olma,

  • örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme,

  • örgütün propagandasını yapma,

  • örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen suçlar,

  • örgüt lehine işlenen ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki suçları kapsıyor.

Düzenleme yalnızca PKK/KCK'nın faaliyetiyle bağlantılı ve kanunda belirtilen suçlarla sınırlı tutuluyor.

YASANIN UYGULANMASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Çerçeve yasanın hükümlerinin uygulanabilmesi için iki temel tespit gerekiyor:

  1. PKK/KCK'nın ve bağlantılı oluşumların fiili varlığının sona ermesi,

  2. Kontrol altında bulunan silah ve mühimmatın teslim edilmesi.

Bu durum güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Ardından tespit MGK kararıyla teyit edilecek ve karar Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kanunda öngörülen hukuki sonuçlar bu aşamadan sonra uygulanabilecek.

12 MADDELİK TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASINDA NELER VAR?

1. madde: Amaç ve kapsam

Birinci madde, kanunun amacı ve kapsamını belirliyor.

PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların fiili varlığının sona ermesi ve silahların teslim edilmesinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve MGK tarafından teyit edilmesinin ardından soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyetlerin infazının ertelenmesine ilişkin hükümler uygulanacak.

Kapsama giren suçlar da yine bu maddede tanımlanıyor.

2. madde: Tanımlar

İkinci maddede kanunda kullanılan temel kavramlar tanımlanıyor.

Buna göre "örgüt" ifadesi PKK/KCK terör örgütü ve bağlı bütün oluşumlarını, "Kurul" ifadesi ise yasanın 7'nci maddesiyle oluşturulacak kurulu ifade ediyor.

3. madde: Soruşturma ve kovuşturmalar ertelenebilecek

Düzenlemenin en önemli hükümlerinden biri üçüncü maddede yer alıyor.

MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, kanun kapsamındaki bazı soruşturma ve kovuşturmalar ertelenebilecek.

15 YIL VE ALTINDAKİ SUÇLARDA 5 YIL ERTELEME

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlar nedeniyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl süreyle ertelenecek.

15 YILDAN FAZLA SUÇLARDA 10 YIL ERTELEME

Üst sınırı 15 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar nedeniyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ise 10 yıl süreyle ertelenecek.

Ancak örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar bu hükmün dışında tutuluyor.

ERTELEME DÖNEMİNDE ZAMANAŞIMI İŞLEMEYECEK

Erteleme süresince dava zamanaşımı işlemeyecek.

Dosyalar ve suçun ispatına yarayan deliller erteleme süresince muhafaza edilecek.

Müsadereye konu eşya ve malvarlığı değerleri hakkında ise erteleme kararıyla birlikte tasfiye kararı verilecek ve bunlar Hazine'ye irat kaydedilecek.

ERTELEME KARARINA İKİ HAFTA İÇİNDE İTİRAZ

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erteleme kararlarına karşı, kanun yollarına başvurma hakkı bulunanlar iki hafta içinde sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından verilen erteleme kararlarına karşı da iki hafta içinde itiraz edilebilecek.

ESKİ SUÇLARLA İLGİLİ YENİ SORUŞTURMA İÇİN İZİN ŞARTI

MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce işlenmiş olan ancak kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, bu tarihten sonra başlatılacak soruşturmaların yürütülmesi Kurulun iznine bağlanıyor.

4. madde: Tutuklama ve adli kontrol kaldırılabilecek

Kanun kapsamında soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi söz konusu olan suçlar nedeniyle verilmiş tutuklama ve adli kontrol tedbirleri yeniden değerlendirilebilecek.

Soruşturma veya kovuşturmanın bulunduğu aşamadaki yetkili hakim veya mahkeme ile bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili ceza dairesi, şartların oluşması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verebilecek.

İstinaf veya temyiz incelemesinde bulunan dosyalar hakkında da bozma kararı verilerek dosyanın yeniden değerlendirilmesinin önü açılıyor.

Ancak kanunun gerekçesinde önemli bir ayrıntı bulunuyor: Bu hükümlerin uygulanması için MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanması ve 6 aylık süre içinde yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

Beraat veya zamanaşımı nedeniyle verilen düşme kararları gibi kişi lehine olan durumlarda ise dosyanın esastan incelenerek sonuçlandırılması öngörülüyor.

5. madde: Yeni terör suçu işlenirse erteleme kaldırılacak

Erteleme kararları özel bir kayıt sistemine işlenecek.

Bu kayıtlar yalnızca bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkemenin talebi üzerine kullanılabilecek.

Erteleme süresi içerisinde yeni bir terör suçu işlenirse:

  • Erteleme kararı kaldırılacak.

  • Soruşturma veya kovuşturmaya devam edilecek.

  • Mahkumiyet halinde yeni cezanın infazı ertelenmeyecek.

  • Mahkumiyetin bütün hukuki sonuçları doğacak.

Buna karşılık erteleme süresi yeni bir terör suçu işlenmeden tamamlanırsa, soruşturma aşamasındaki dosyalarda kovuşturmaya yer olmadığına, dava aşamasındaki dosyalarda ise davanın düşmesine karar verilecek.

6. madde: Hapis cezalarının infazı ertelenebilecek

Çerçeve yasanın kamuoyunda en çok merak edilen düzenlemelerinden biri de kesinleşmiş mahkumiyetlerin infazına ilişkin.

Şartların oluşması halinde:

15 yıl ve daha az ceza

Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanların cezalarının infazı 5 yıl süreyle ertelenebilecek.

15 yıldan fazla ceza

Toplam 15 yıldan fazla hapis cezası alanlar ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanların infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek.

Bu kararları infaz hakimleri verecek.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARI İNFAZ ERTELEMESİ KAPSAMINDA MI?

Hayır.

Örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlar infaz ertelemesinden yararlanamayacak.

Ayrıca örgüt faaliyeti kapsamında 1 Haziran 2005'ten önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar da kapsam dışında tutuluyor.

ERTELEME SÜRESİNDE YENİ TERÖR SUÇU İŞLENİRSE NE OLACAK?

İnfazı ertelenen kişi erteleme süresi içerisinde yeni bir terör suçu işlerse, infaz hakimi erteleme kararını kaldıracak ve cezanın infazının devamına karar verecek.

Ancak kişi erteleme süresini yeni bir terör suçu işlemeden tamamlarsa verilen ceza infaz edilmiş sayılacak.

İnfaz erteleme kararlarının takibi Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yapılacak.

MÜSADERE KARARLARI UYGULANMAYA DEVAM EDECEK

İnfazın ertelenmesi, daha önce verilen müsadere kararlarının uygulanmasına engel olmayacak.

Ayrıca infaz erteleme süresince ceza zamanaşımı işlemeyecek.

7. madde: Süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki kurul izleyecek

Kanunun uygulanmasını takip etmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla bir kurul oluşturulacak.

Kurulun başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapacak.

Kurulda şu isimler ve makamlar yer alacak:

  • Adalet Bakanı

  • Dışişleri Bakanı

  • İçişleri Bakanı

  • Milli Savunma Bakanı

  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

  • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı

  • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

Kurul gerektiğinde alt komisyonlar oluşturabilecek ve bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcileri ile gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet edebilecek.

KURULUN GÖREVLERİ NELER OLACAK?

Kurul;

  • sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini takip edecek,

  • alt komisyonlarda görevlendirme yapabilecek,

  • örgütün tamamen tasfiyesine ilişkin gelişmeleri değerlendirecek,

  • gözlem raporlarını inceleyecek,

  • gerekli görülmesi halinde adli, idari ve yasal düzenleme taleplerinde bulunabilecek.

Kurul ayrıca erteleme kararlarını dönemsel olarak değerlendirecek.

Gerekli görülmesi halinde soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle doğan hak yoksunluklarının kaldırılmasını ilgili sulh ceza hakimliği veya mahkemeden talep edebilecek.

Mahkumiyet nedeniyle ortaya çıkan hak yoksunluklarının kaldırılması ise infaz hakimliğinden talep edilebilecek.

HAK YOKSUNLUKLARI NE ZAMAN KALDIRILABİLECEK?

Mahkumiyet nedeniyle oluşan hak yoksunluklarının kaldırılmasının talep edilebilmesi için;

  • 5 yıllık erteleme kararlarında 2 yılın,

  • 10 yıllık erteleme kararlarında 3 yılın

geçmiş olması gerekiyor.

Son kararı ilgili yargı mercii verecek ve bu kararlara itiraz edilebilecek.

MECLİS'TE İZLEME KOMİSYONU KURULACAK

Kurul çalışmalarına ilişkin TBMM'yi düzenli olarak bilgilendirecek.

Ayrıca TBMM Başkanlığı tarafından kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere bir İzleme Komisyonu kurulacak.

Komisyon süreci takip edecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.

Kurulun sekretarya hizmetleri ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek.

8. madde: Silah, mühimmat ve malzemeler kayıt altına alınacak

Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberinde getirdiği veya beyan ettiği;

  • silah,

  • mühimmat,

  • araç,

  • gereç,

  • patlayıcı madde,

  • diğer malzemeler

kayıt altına alınacak.

Kayıt altına alma işleminin usul ve esasları, güvenlik kurumlarının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek.

9. madde: Başvuru için 6 aylık süre

Kanundan yararlanmak isteyenler için 6 aylık başvuru süresi bulunuyor.

Bu süre, MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra başlayacak.

Kanundan yararlanmak isteyen kişiler 6 ay içinde;

  • bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya

  • Kurul tarafından görevlendirilecek kurumlara

yazılı olarak başvurabilecek.

Dolayısıyla 6 aylık sürenin başlangıcı kanunun TBMM'de kabul edildiği tarih değil, kanunda belirtilen MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanması olacak.

10. madde: Görevlilere hukuki güvence

Kanunun uygulanması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına verilen görevler ivedilikle yerine getirilecek.

Ayrıca kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin, bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğunun doğmayacağı hükme bağlanıyor.

Kanunun gerekçesinde bu düzenlemenin, başta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri olmak üzere, kanunun amacının gerçekleştirilmesine yönelik çalışma yürüten görevlilere yasal güvence sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

11. madde: Yürürlük

Kanunun 11'inci maddesi yürürlük hükmünü içeriyor.

Buna göre kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

12. madde: Yürütme

12'nci madde ise yürütme hükmünü düzenliyor.

Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye Yasası Yürürlükte - Son Dakika

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