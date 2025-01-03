Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Yeri: Tekman - Son Dakika
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Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Yeri: Tekman

Türkiye\'nin En Soğuk Yerleşim Yeri: Tekman

Erzurum'un Tekman ilçesinde termometreler -28,2 dereceleri göstererek Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, vatandaşlar donan araçlarını korumak için çeşitli yöntemler deniyor.

03.01.2025 15:00  Güncelleme: 15:08
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TÜRKİYE'nin en soğuk yerleşim yeri, Erzurum'un Tekman ilçesi oldu. Termometrelerin -28,2'yi gösterdiği ilçe, buz kesti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar sürerken; Türkiye'nin en soğuk yeri, Erzurum'un 1800 rakımdaki Tekman ilçesi oldu. Tekman'da gece termometreler -28,2'yi gösterdi. Erzurum'a 152 kilometre uzaklıkta ve 1800 rakımda kurulu bulunan Tekman ilçesi, buz kesti. Soğuk hava nedeniyle ilçedeki ağaçlarda kırağı oluştu.

'POMPALAR BİLE DONDU'

Aziziye'de de soğuk hava etkili oldu. Vatandaşlar, araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı. Vatandaşlar donan araçlarını itelerken, bir akaryakıt istasyonunda görevli, pompayı fön makinesi ile ısıtmaya çalıştı. İbrahim Korkmaz, "Bu gece Erzurum'un en soğuk ilçelerinden biri, Aziziye oldu. Pompalar bile dondu, bildiğimiz saç kurutma makinesiyle açmaya çalışıyoruz. Isıtmasak, mazot veremeyeceğiz" dedi.

'SOĞUK BİLE KENDİNDEN ÜŞÜYOR'

Arif Arifoğulları'nın, Erzurum'daki soğuğu anlatan videoları ise sosyal medyada ilgi gördü. Arifoğulları, sosyal medya hesabından, "Size bir şey söyleyeyim mi? Allah herkesin yardımcısı olsun. Erzurum'daki halimiz vaziyetimiz bu. Soğuk bile kendinden üşüyor. Biz nasıl yaşıyoruz burada? Hele halimize, vaziyetimize. Allah yardım eden herkese" diyerek paylaşımda bulundu.

DİĞER İL VE İLÇELER SICAKLIKLAR

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre bölgedeki il merkezi ve ilçelerde en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:

Aziziye -23,6, Aşkale -20,8, Horasan-19,9, Hınıs -20,5, İspir -11,1, Karayazı -12,3, Karaçoban -20,8, Köprüköy -21,6, Narman -10,9, Oltu -9,0, Olur -6,7 Pazaryolu -12,4, Tekman -28,2, Tortum -12,7, Uzundere -6,8, Yakutiye -21,2, Çat -17,7, Şenkaya -10,2.

Ağrı merkez-17,4, Diyadin -11,7, Doğubayazıt -9,7, Eleşkirt -15,4, Patnos -13,1, Taşlıçay -16,7, Tutak -15,7.

Ardahan merkez -19,2, Damal -15,4, Göle -24,7, Hanak -24,2, Posof -10,7, Çıldır -24,9.

Erzincan Merkez -10,9, İliç -5,2, Kemah -9,2, Kemaliye -2,1, Otlukbeli -26,5, Refahiye -15,9, Tercan -14,5, Çayırlı -20,3, Üzümlü -11,3.

Iğdır merkez -5,7, Aralık -8,5, Karakoyunlu -6,3, Tuzluca -6,2.

Kars merkez -17,2, Akyaka -14,0, Arpaçay -14,0, Digor -7,8, Kağızman -10,1, Selim -20,3, Susuz -14,9.

Muş merkez -7,1, Bulanık -17,8, Hasköy -8,3, Korkut -8,8, Malazgirt -14,9, Varto -14,8.

Haber: Salih TEKİN Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Yeri: Tekman - Son Dakika

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