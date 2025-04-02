Yolsuzluk Boykotu Çökmedi, Alışveriş Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası yapılan "boykot çağrısı"na rağmen yurt genelinde vatandaşların alışveriş merkezleri (AVM), çarşı, pazar ve marketlerde alışverişlerini sürdürdüğü gözlendi.

İzmir'de, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından yapılan "boykot çağrıları" sonrası, kentteki marketlerde vatandaşlar alışverişlerini sürdürüyor.

Kentte yağış ve bayram sonrası tatilin etkilerine rağmen tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yaşanan hareketlilik dikkati çekti.

Kent genelindeki semt pazarları, alışveriş merkezleri ve marketlerde yoğunluk olağan seyrinde devam ederken, temel gıda maddeleri ve ihtiyaç ürünlerine talebin sürdüğü görüldü.

Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta da "boykot çağrıları"na rağmen, kentteki çarşı, pazar ve marketlerde vatandaşlar alışverişlerine devam ediyor.

Konya

Konya'da da vatandaşlar, AVM ve marketlerde alışverişlerini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf ziyaretinde bulunarak alışveriş yaptı.

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki Dr. Sıddık Özmerzifonlu Caddesi'ndeki iş yerlerini gezen Altay, alışveriş yaparak esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Kentin her köşesinde esnafın ve vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeye büyük önem verdiklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrıları, bu ülkenin esnafına, üreticisine ve emeğine yapılan haksızlıktır. Biz de bayram sonrası esnafımızdan alışverişimizi yaptık. Biz esnafımızın, alın teri döken üreticimizin, yerli ve milli markalarımızın her zaman yanındayız. Değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bizi muhabbetle karşılayan tüm esnaf kardeşlerime teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum."

Gaziantep

Gaziantep'in tarihi ve turistik Bakırcılar Çarşısı'nda da hareketlilik dikkati çekti.

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından yapılan "boykot çağrıları"na rağmen şehrin en işlek çarşılarında vatandaşların alışverişlerine devam ettiği görüldü.

Bayram sonrası tatilin yanı sıra yağışın etkili olduğu kentte, vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermek için çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Bakırcılar Çarşısı esnafından Samet Tılfarlıoğlu, AA muhabirine, "boykot çağrıları"na rağmen yoğunluğun devam ettiğini söyledi.

Bayram sonrası olduğu halde çarşıda beklentilerinden daha fazla yoğunluk yaşandığını dile getiren Tılfarlıoğlu, çağrılara uymayıp ekonomiye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Bursa

Bursa, Eskişehir ve Balıkesir'de de "boykot çağrısı"na rağmen vatandaşlar çarşı ve pazarda yoğunluk oluşturdu.

Bursa'da Kapalı Çarşı, Kuyumcular Çarşısı, Hanlar Bölgesi, Reyhan Pazarı, Tuz Pazarı ve Uzun Çarşı'da vatandaşlar alışverişlerini sürdürüyor.

Eskişehir'deki alışveriş merkezleri, Taşbaşı Çarşı ile Hamamyolu, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerinde de vatandaşlar alışveriş yaptı.

"Boykot çağrısı"na rağmen Balıkesir'in Edremit ilçesindeki semt pazarında hareketlilik gözlendi.

Vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için pazara akın etti. Pazar esnafı da satışlarından memnun olduğunu belirtti.

Kayseri

Kayseri'de Düvenönü, tarihi kapalı çarşı, yer altı çarşısı ve kazancılar gibi kentin işlek noktalarında vatandaşlar "boykot çağrısı"na rağmen esnaftan alışveriş yaptı.

Yer altı çarşısında esnaflık yapan Mehmet Bozoğlu, müşterilerinin diğer günlere nazaran daha fazla olduğunu ifade ederek, "İşlerimiz daha çok açıldı. Boykotta beklenen düşüş bizde olmadı, tam tersine artış oldu." dedi.

Kırşehir'de de Ankara, Terme, Atatürk ve Lise caddelerinde alışveriş yoğunluğu devam etti. Trafik yoğunluğu da yaşanan kentte vatandaşların ailesiyle alışveriş yaptıkları gözlendi.

Niğde'de de bayram tatili ve yağışa rağmen Yeni Çarşı'daki marketlerde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Nevşehir'de kent merkezinde iş yerlerinin bulunduğu caddeler ile alışveriş merkezlerinde, boykot çağrılarına rağmen yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar, Halk, Atatürk, Lale ve Milli İrade caddelerindeki iş yerlerinden alışveriş yapıp, kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Edirne

Edirne'de de kentteki tarihi çarşılar, tava ciğer restoranları ve Selimiye Meydanı'nda yoğunluk görüldü.

Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla Edirne'nin çok sayıda ziyaretçi aldığını söyledi.

Bayramın ardından bugün de kentte yoğunluk olduğunu anlatan Saniş, "Edirne'nin tarihi mekanları, tava ciğer restoranları ve kapalı çarşıları misafirlerini ağırlamaya devam ediyor." diye konuştu.

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın da bayram tatilini Tekirdağ'da geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin köftecilerde yoğunluk oluşturduğunu belirterek, hareketliliğin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Antalya

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurulan Çarşamba Pazarı'nda hareketlilik dikkati çekti.

Kentte aralıklarla etkili olan yağışa rağmen vatandaşlar, alışverişlerini sürdürdü.

Kentteki alışveriş merkezlerinde de yoğunluk gözlemlendi. Bazı iş yerlerinin kasalarında kuyruk oluştu, alışveriş merkezlerinin yiyecek içecek bölümlerinde yoğunluk yaşandı.

Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde etkili olan yağışa rağmen vatandaşlar ve tatil nedeniyle bölgede bulunan yerli turistler alışverişlerini sürdürdü.

Alışveriş merkezleri ve caddelerde vatandaşların özellikle yiyecek içecek bölümlerinde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Samsun

Samsun'da bulunan alışveriş merkezlerinde de yoğunluk görüldü.

Kentte etkili olan yağışa ve bayram sonrası tatilin etkilerine rağmen alışveriş merkezlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Vatandaşlar bazı iş yerlerinin kasalarında kuyruk oluştururken, kafe ve restoranlarda da vakit geçirdi.

Trabzon

"Boykot çağrısı" sonrası Ordu, Trabzon ve Giresun'da vatandaşların alışverişlerini sürdürdükleri gözlemlendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki işlek caddelerde hareketlilik sürüyor. Lokanta ve kafelerde yoğunluk yaşanırken mağazalarda da alışverişe devam edildi.

Trabzon'da da çok sayıda vatandaş, alışverişlerine devam etti. Ortahisar ilçesindeki alışveriş merkezine gelen vatandaşlar, yeme içme mekanlarının yanı sıra mağazalardan alışveriş yaptı.

Giresun esnafı ise marketlerde alışveriş yoğunluğunun olağan seyrinde devam ettiğini belirtti.

Adana

Adana'nın merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki alışveriş merkezleri, semt pazarları, marketler ve çarşılarda vatandaşların alışverişlerini sürdürdüğü gözlemlendi.

Mersin'de yağmurun ardından etkisini gösteren güneşli havayı fırsat bilenler, merkez Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Mağazaları gezip alışveriş yapan vatandaşlar, kafe ve restoran bölümlerinde de vakit geçirdi.

Van

Bayram sonrası tatile rağmen caddelerde ve iş yerlerinde yoğunluğun yaşandığı Van'da, esnaf "boykot çağrısı"na destek vermeyen vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Van İl Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri, kentteki esnaftan alışveriş yaparak çağrıya tepki gösterdi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cabir Görmüş, "boykot çağrısı"na vatandaşların karşılık vermediğini belirterek, "Boykotu kimse desteklemiyor. Cılız bir ses oldu, buna da gerek yoktu. İnsanların bu çağrıya bir rağbetinin olmaması da önemli." dedi.

AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan da "boykot çağrıları"nın asıl amacının Türkiye ekonomisine zarar vermek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Van'da yaklaşık 100 kadınımızla bugün için yapılan 'boykot çağrıları'na karşı ürün satın alarak esnafımıza destek olmaya çalıştık. Bugün esnafla dayanışma, milli ekonomiye sahip çıkma günüdür. Alışveriş yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Ekonomimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her geçen gün daha da büyüyor. Milletin ekmeğine göz dikmek, aşına, işine zarar vermek asla demokrasiyle bağdaşmıyor."

Erzurum

Sağanağın etkili olduğu Erzurum'da vatandaşların alışveriş merkezlerinde zaman geçirdiği gözlendi.

Kentte bulunan 3 alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren vatandaşlar, "boykot çağrısı"na rağmen alışverişlerini sürdürdü.

Şehirdeki bir alışveriş merkezinde satış danışmanlığı yapan Edanur Yücel, boykot çağrısının Erzurum'da karşılık bulmadığını söyleyerek, "İşlerimiz iyi, vatandaşlar çok güzel alışverişini yapıyor. Bayram tatili olduğu için de alışveriş merkezimizde yoğunluk var." dedi.

Ağrı, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da da vatandaşlar "boykot çağrısı"na rağmen alışverişlerini sürdürdü.

Sakarya

Sağanağın etkili olduğu Sakarya'da da Erenler ilçesinde kurulan Çarşamba Pazarı'nda "boykot çağrısı"na rağmen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Esnaf Veysel Ekşi, vatandaşların çağrıya uymadığını belirterek, "Neyi boykot ediyorsun. Buradakiler Türk halkının ürünü ve biz Türk halkıyız. AK Parti, CHP veya HDP'ye oy verme mevzusu değil. Biz kimseye ayrım yapmıyoruz. Bana göre saçma bir fikir. Boykot ettiğin şey Türk malı. Boykotla alakası yok insanlar gayet güzel alışverişini yapıyor." diye konuştu.

Alışveriş yapan Gülay Baysal da "boykot çağrısı"na tepki göstererek, "Bu devletimize yapılan bir provokasyondur. Kesinlikle katılmıyorum tam tersi aynı gün çıkıp alışverişimizi yapıyoruz. Her zaman devletimizin yanındayız. Herkese böyle galeyanlara da gelmemesini tavsiye ediyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için birleşmeye davet ediyorum." dedi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da, "boykot çağrıları"na rağmen kentteki alışveriş merkezleri, semt pazarları, marketler ve iş yerlerinde vatandaşların alışveriş yaptığı gözlendi.

Alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşurken, restoranlarda vatandaşların aileleriyle yemek yediği, kafelerde çay ve kahve içtiği görüldü.

Kentin tarihi ve turistik ilçesi Sur'da da hareketlilik dikkati çekti.

Gazi Caddesi, Hasan Paşa Hanı ve Yanık Çarşı gibi tarihi mekanları gezip, alışveriş yapan vatandaşların ciğer kebap salonlarında ve tatlı satışı yapılan iş yerlerinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Hasan Paşa Hanında esnaf Sait Özkal, 3 gündür çok yoğun satış yaptıklarını belirterek, "boykot çağrıları"na rağmen alışverişin sürdüğünü söyledi.

Özkal, "Satış yapıp, kiralarımızı ödememiz lazım. Biz esnafız. CHP mi kiramızı ödeyecek, hayır. Boykotu biz de insanlar da dinlemiyor, alışveriş yapmayı sürdürüyorlar. İşlerimiz iyidir. Bugün işlerimiz çok daha iyi." dedi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşların yoğunluğu gözlendi.

Esnaf İbrahim Akdoğan, yoğunluğun bayramın ilk gününde başladığını, bugün de sürdüğünü söyledi.

Herkesi Mardin'e beklediklerini ifade eden Akdoğan, "Bugün diğer günlere göre biraz daha satışlarda artış oldu." dedi.

Esnaf Mehmet Altun da kentte bugün bayramdan daha yoğun turist olduğunu gözlemlediklerini anlatarak, "Boykot çağrısına rağmen daha çok alışveriş yapan oldu. Dışarısı tıklım tıklım. Her yerden gelen ziyaretçiler var." ifadelerini kullandı.

Elazığ, Siirt, Şırnak ve Batman'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Mağazaları gezip, alışveriş yapan vatandaşlar, kafe ve restoranlarda zaman geçirdi.