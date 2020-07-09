Afyonkarahisar Barosu avukatlarından çoklu baro düzenlemesine protesto - Son Dakika

Afyonkarahisar Barosu avukatlarından çoklu baro düzenlemesine protesto

Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı avukatlar, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı avukatlar, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu

Afyonkarahisar Adliyesi önünde toplanan avukatlar, yasa tasarısına tepki gösteren pankartlar açtı. Bazı avukatlar da ellerinde tuttukları farklı renklerdeki cübbelerle tasarıdan sonra ortaya çıkması muhtemel ayrışmalara dikkati çekti.

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin, burada yaptığı basın açıklamasında, Baroların Anayasanın 135. maddesine göre Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunu söyledi.

Çoklu baro sistemine geçilmesi ile arka planında yüzlerce yıllık gelenek bulunan bir yapının yıkılacağını dile getiren Şahin, "Bu aslında kadim bir geleneğin, insanlığın ortak mirası olan bir kurumun yıkılması anlamına gelmektedir. Anayasanın öngördüğü meslek kuruluşu modeli 'korporasyon' tipi bir yapılanmadır. Çoklu Baro sistemi kuruluş bakımından serbestlik anlamına geldiği için 'korporasyon' modeline, dolayısıyla Anayasanın 135. maddesine aykırıdır." diye konuştu.

Çoklu baro sisteminin yargı mekanizmasını allak bullak edeceğini ileri süren Şahin, şunları kaydetti:

"Korporasyon değil de kuruluşta serbestlik ilkesinin geçerli olacağı çoklu baro sisteminde dernek veya sendika tarzı bir model karşımıza çıkacak, bu ise illegal örgütlere hizmet edecek yapıların baro şemsiyesi ve zırhına kavuşması sonucunu doğuracaktır. Zaman geçmeden henüz geri dönülme imkanı mevcut iken, bu yanlışın görülmesini, bu vahim yanlıştan dönülmesini, hukuk devletinin turnusol kağıdı olan baroların korunmasını istiyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından avukatlar, alkışlarla yeni yasaya tepki gösterdi.

Turgay Şahin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Barosu avukatlarından çoklu baro düzenlemesine protesto - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon 23:03 Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 19:40:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar Barosu avukatlarından çoklu baro düzenlemesine protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]