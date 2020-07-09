Afyonkarahisar Barosu avukatlarından çoklu baro düzenlemesine protesto - Son Dakika

Afyonkarahisar Barosuna kayıtlı avukatlar, barolara ilişkin düzenlemeyi içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etti.

Afyonkarahisar Adliyesi önünde toplanan avukatlar, yasa tasarısına tepki gösteren pankartlar açtı. Bazı avukatlar da ellerinde tuttukları farklı renklerdeki cübbelerle tasarıdan sonra ortaya çıkması muhtemel ayrışmalara dikkati çekti.

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin, burada yaptığı basın açıklamasında, Baroların Anayasanın 135. maddesine göre Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunu söyledi.

Çoklu baro sistemine geçilmesi ile arka planında yüzlerce yıllık gelenek bulunan bir yapının yıkılacağını dile getiren Şahin, "Bu aslında kadim bir geleneğin, insanlığın ortak mirası olan bir kurumun yıkılması anlamına gelmektedir. Anayasanın öngördüğü meslek kuruluşu modeli 'korporasyon' tipi bir yapılanmadır. Çoklu Baro sistemi kuruluş bakımından serbestlik anlamına geldiği için 'korporasyon' modeline, dolayısıyla Anayasanın 135. maddesine aykırıdır." diye konuştu.

Çoklu baro sisteminin yargı mekanizmasını allak bullak edeceğini ileri süren Şahin, şunları kaydetti:

"Korporasyon değil de kuruluşta serbestlik ilkesinin geçerli olacağı çoklu baro sisteminde dernek veya sendika tarzı bir model karşımıza çıkacak, bu ise illegal örgütlere hizmet edecek yapıların baro şemsiyesi ve zırhına kavuşması sonucunu doğuracaktır. Zaman geçmeden henüz geri dönülme imkanı mevcut iken, bu yanlışın görülmesini, bu vahim yanlıştan dönülmesini, hukuk devletinin turnusol kağıdı olan baroların korunmasını istiyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından avukatlar, alkışlarla yeni yasaya tepki gösterdi.