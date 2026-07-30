Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi - Son Dakika
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Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 6 ilde süren yangınlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Alanya'daki orman yangını dışında tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Alanya'da çıkan orman yangının ise rüzgarın etkisiyle 25 kilometrelik bir alana yayıldı. Alevlere karşı mücadele sürerken, şimdiye kadar 3 mahallede toplam 45 ev tahliye edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"Yeşil vatan"ı korumak için ülkenin dört bir yanında mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yumaklı, söndürme çalışmalarına ilişkin "Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş, Çanakkale Merkez yangınlarını tamamen kontrol altına aldık. Muğla Seydikemer, Antalya Kaş, Antalya Kumluca, Balıkesir Edremit-Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya'daki yangına orman kahramanlarımızın müdahalesi aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz 'yeşil vatan' için gece gündüz demeden görev başında. Sen de yeni yangınlara sebep olma." ifadelerini kullandı.

Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

ALANYA'DAKİ YANGINLA MÜCADELE GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi, AFAD, jandarma ve çok sayıda ekip sevk edildi. Gün içerisinde yangına 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle hava araçlarının çalışmasına ara verilirken, rüzgarın etkisini artırmasıyla yangın Sapadere Mahallesi'nden Fakırcalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Bölgede etkisini artıran alevlere ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürüyor.

Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

Yangın söndürme çalışmalarına 95 kara aracı ve 320 personelin yanı sıra AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler katılıyor. Jandarma'ya ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

ALEVLER 25 KİLOMETRELİK ALANA YAYILDI

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yangının başladığı bölgedeki genç kızılçam ormanlarının kısa sürede geniş bir alana yayıldığını belirterek, "Saat 16.00 sularında Sapadere Mahallesi'nde başlayan yangın, 2017 yılında büyük yangının yaşandığı bölgede yeniden etkili oldu. Yaklaşık 8-9 yaşındaki genç kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda ciddi bir yangınla karşı karşıyayız. Tüm ekipler yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı nokta ile ulaştığı son nokta arasında yaklaşık 20-25 kilometrelik bir alan oluştu" dedi.

Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

Meteoroloji verilerine göre bölgede rüzgarın yer yer saatte 80 kilometre hıza ulaşmasının beklendiğini ifade eden Göktepe, "Gece boyunca ortalama 50 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle mücadele zorlaşıyor. Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalarına ara verdi. Şu anda öncelikli hedefimiz yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek ve can kaybının yaşanmamasını sağlamak. Tarımsal üretim alanlarında şu ana kadar önemli bir zarar bulunmuyor. Ancak ekipler hem üretim alanlarını hem de yerleşim yerlerini korumak için sabaha kadar çalışmalarını sürdürecek. Ülkemizin farklı bölgelerinde de yangınlar var. Meteorolojik verilere göre yangın riskini artıran hava durumları birkaç gün daha devam edecek. İnşallah daha büyük bir zarar oluşmadan tüm yangınlar kontrol altına alınır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Sapadere Mahallesi'nde başlayan yangının Fakırcalı Mahallesi'ne ulaşmasının ardından ekiplerin karadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

45 EV BOŞALTILDI

Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine de sıçrayan alevler nedeniyle tedbir amacıyla yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verildi. İlk belirlemelere göre 3 mahallede toplam 45 konut boşaltılırken, ekipler alevlerin evlere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının devam ettiği bölgede Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, İHH ve belediye ekiplerinin karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Farklı illerden bölgeye sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, kuvvetli rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi nedeniyle farklı noktalara yayılırken, söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Yangının etkili olduğu bazı bölgelerde mahalle sakinleri de ekiplere yardımcı oluyor.

KAYMAKAM ÖZTÜRK: "YOĞUN BİR MÜCADELE VERİLİYOR"

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Öztürk, "Sapadere Mahallemizde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına müdahale etmek üzere tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Şu an sahada alevlerin önünü kesmek için 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip, 325 personel ile yoğun bir mücadele veriliyor.Bölgemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edilmiştir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak adına, tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde var gücümüzle mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

SEYDİKEMER VE FETHİYE'DEKİ YANGINLARDA HAVA ARAÇLARI SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAVALANDI

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam eden iki ayrı orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yeniden havalandı. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla havadan yoğun destek verilmeye başlandı.

Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor. Yangında 24 saat geride kalırken, gece boyunca alevlerle karadan mücadele eden ekipler, günün ağarmasıyla birlikte hava araçlarının desteğini yeniden aldı.

Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

Öte yandan Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına da müdahale aralıksız sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcarken, gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde hava araçları da katıldı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri art arda sortiler gerçekleştirerek her iki yangın bölgesinde kara ekiplerine destek vermeye başladı. Havadan ve karadan koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla alevlerin kontrol altına alınması için mücadele aralıksız devam ediyor.

Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

VATANDAŞLAR HAYVANLARINI KURTARDI

Seydikemer'de alevlerin tehdit ettiği mahallede bir ev ağır hasar görürken, traktör ve saman balyaları yanarak kül oldu. Vatandaşlar ise ahırdaki hayvanlarını son anda kurtarmayı başardı.

Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

ÇANAKKALE'DE YAYAN ALANLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler havadan 6 helikopter, karadan ise 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlar ile müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da su tankerleri ile ekiplere destek verdi. Yangında yoğun duman nedeniyle özel yaşlı bakım merkezi tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yangın 6 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yanan alanlar dron ile görüntülendi.

Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

ÇANAKKALE'DE 4 GÜN ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI

Meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 4 gün süreyle Çanakkale genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olması bekleniyor. Meteorolojik şartların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle il genelinde, her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı.

Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur." 

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Son Dakika Gündem Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    yangın söndürmede görevli tüm personel Allah yardımcısı olsun. bölge halkına geçmiş olsun 2 0 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    insan olabilsek de bu yangınlar olmasa daha güzel olmaz mı? 1 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    EEE gecenler YANGIN SÖNDÜRME uçak filosundan bahsediliyor du bu yüz yılda hala TOMALAR ile kazma kürek lemi yangın söndürülecek pehhhh ..... ÇAĞ ATLAYAN ŞAHLANAN ÜLKEKLER DE Mİ kazma kürekle yangın kaç günde söndürülür sorasıniz ya birilerine....Allah cc hz havale ediyoruz o yanan canların hesabını tez zamanda tüm sorumlulardan çıkarsın Rabbimiz amin . 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi - Son Dakika
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